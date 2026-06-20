Xiyu Wang contro Mayar Sherif per il titolo: finale di lusso agli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia

L’edizione 2026 degli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia, la prima del torneo nella categoria WTA 125, avrà una delle migliori finali che organizzatori e appassionati si potessero augurare. Perché, domenica pomeriggio alle 17.30, a contendersi il titolo sul Centrale del Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini), ci saranno la cinese Xiyu Wang, numero 1 del tabellone, e l’egiziana Mayar Sherif, numero 4. In sostanza, due delle giocatrici dal presente – e anche dal passato – di maggior prestigio fra le 44 arrivate in città a lottare per il successo. Due tenniste che combinano qualità, potenza ed esperienza, tanto che sia l’una sia l’altra, nel proprio ricco palmarès, vantano anche un titolo nel Tour maggiore. Indipendentemente da come andrà a finire domenica, Brescia può essere una tappa importante per entrambe, specialmente per la 25enne cinese di Taixing che con l’approdo in finale si è già garantita il ritorno fra le prime 100 della classifica WTA. Un traguardo che il suo tennis merita ampiamente, come ha dimostrato nei quattro match vinti – anzi, dominati – sulla terra bresciana. L’ultimo, nel pomeriggio di sabato, se l’è preso contro Anastasiia Sobolieva: l’ucraina classe 2004 è stata una delle rivelazioni della settimana, mostrando un tennis interessante, ma nulla ha potuto di fronte allo strapotere dell’asiatica, capace di allungare già in avvio di entrambi i set e poi di controllare il vantaggio, fino a imporsi con un doppio 6-2. Con buona pace sia della vistosa fasciatura alla spalla sinistra, che la accompagna sin dal debutto, sia di quella sotto al ginocchio sinistro, comparsa in occasione della semifinale. È stata più forte anche degli acciacchi.

Nella seconda semifinale, invece, Mayar Sherif, ha avuto la meglio con il punteggio di 6-3 6-3 contro la bulgara Elizara Yaneva, altra sorpresa dell’evento bresciano. Basti pensare che a livello WTA 125 la giocatrice dell’Est Europa non era mai arrivata nemmeno ai quarti di finale, mentre in Lombardia si è migliorata per due volte consecutivamente, ma non una terza. Perché il tennis della Sherif è andato in crescendo nel corso della settimana, partita dopo partita, fino a garantirle l’ennesima finale in carriera nella categoria 125, nella quale detiene il record mondiale di titoli (otto). C’è stata bagarre solo nella parte iniziale del confronto, con la bulgara capace anche di portarsi in vantaggio per 3-1 nel set inaugurale, ma poi l’egiziana ha ingranato e ha gradualmente preso il sopravvento. Con un parziale di cinque game consecutivi si è aggiudicata il set, mentre nel secondo è sempre stata al comando e al momento di chiudere non ha tremato, prendendosi la finale dopo 92 minuti di gioco (e applausi). Domenica sui campi di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911 si parte alle 15.30, con la finale del tabellone di doppio fra le coppie Bara/Karamoko e Jakupovic/Radisic. Alle 17.30 la finale del singolare, sempre con ingresso gratuito. La diretta streaming delle finali è disponibile gratuitamente – previa registrazione – sulla piattaforma WTA Unlocked. Ulteriori informazioni sul sito del club (www.tennisforzacostanza.it) e sulle pagine social dell’evento (Instagram: @wta_internazionalifemminilibs / Facebook: WTA 125 Internazionali Tennis Femminili Brescia).

RISULTATI

Singolare. Semifinali: Xiyu Wang (Chn) b. Anastasiia Sobolieva (Ukr) 6-2 6-2, Mayar Sherif (Egy) b. Elizara Yaneva (Bul) 6-3 6-3.

Doppio. Semifinali: Bara/Karamoko (Rou/Sui) b. Cho/Cho (Tpe/Tpe) 2-6 6-4 10/6, Jakupovic/Radisic (Slo/Slo) b. Ciric Bagaric/Fossa Huergo (Cro/Arg) 6-3 7-5.