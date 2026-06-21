WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia, Figueira Da Foz e WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni. Bouzkova regina a Nottingham: primo titolo in carriera sull’erba

Marie Bouzkova - Foto Getty Images
Marie Bouzkova conquista il WTA 250 di Nottingham e festeggia il quarto titolo della carriera, il primo in assoluto sull’erba. La ceca, numero 27 del mondo, ha superato in finale la statunitense Emma Navarro, numero 25 WTA, con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-2.
È stata una finale lunga e combattuta, durata quasi tre ore, con tanti momenti di tensione e continui cambi di inerzia. Bouzkova ha creato
14 palle break, riuscendo a sfruttarne quattro, e nel terzo set ha trovato l’allungo decisivo per chiudere il torneo.
Un successo importante a pochi giorni da Wimbledon, che conferma l’ottimo adattamento della ceca all’erba e le regala fiducia in vista dello Slam londinese.
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania · 21 Giugno 2026
☀
23°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
CIELO
Soleggiato al mattino, più nuvoloso dal tardo pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
☀
23°
10:00
☀
26°
11:00
☀
28°
12:00
⛅
30°
13:00
⛅
30°
14:00
⛅
31°
15:00
⛅
30°
16:00
⛅
30°
19:00
☁
27°
22:00
⛅
23°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: finale calda ma asciutta
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA 500 F
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Finale
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 12:00
(3) Jessica Pegula vs (8) Linda Noskova
WTA Berlin
Jessica Pegula [3]
30
3
Linda Noskova [8]
•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Ekaterina Alexandrova
/ Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
WTA Berlin
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
•
0
6
3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
2-3 → 3-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-2 → 2-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-2 → 2-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-1 → 1-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
5-3 → 6-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 5-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
2-1 → 2-2
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
1-1 → 2-1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-0 → 1-1
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0-0 → 1-0
(3) Sara Errani
/ (3) Nicole Melichar-Martinez vs /
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
⛅
16°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 25°C
CIELO
Nuvole intermittenti per tutta la giornata, schiarite in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
⛅
14°
09:00
⛅
16°
10:00
⛅
18°
11:00
⛅
20°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
24°
14:00
⛅
24°
15:00
⛅
25°
18:00
⛅
24°
21:00
⛅
21°
✅ Variabile ma asciutto: finale su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA 250 F
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 13:00
(4) Marie Bouzkova vs (3) Emma Navarro
WTA Nottingham
Marie Bouzkova [4]
7
4
6
Emma Navarro [3]
6
6
2
Vincitore: Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Emma Navarro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Marie Bouzkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Emma Navarro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Marie Bouzkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Emma Navarro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Emma Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
5*-5
6*-5
6-6 → 7-6
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Emma Navarro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Emma Navarro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Emma Navarro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Harriet Dart
/ Maia Lumsden vs (2) Shuko Aoyama / (2) Hao-Ching Chan
WTA Nottingham
Harriet Dart / Maia Lumsden
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan [2]
0
3
4
0
Vincitore: Dart / Lumsden
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Harriet Dart / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Harriet Dart / Maia Lumsden
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-2 → 5-3
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
5-1 → 5-2
Harriet Dart / Maia Lumsden
4-1 → 5-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
3-1 → 4-1
Harriet Dart / Maia Lumsden
2-1 → 3-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Harriet Dart / Maia Lumsden
0-1 → 1-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Harriet Dart / Maia Lumsden
5-3 → 6-3
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Harriet Dart / Maia Lumsden
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Harriet Dart / Maia Lumsden
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
2-1 → 2-2
Harriet Dart / Maia Lumsden
2-0 → 2-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Harriet Dart / Maia Lumsden
0-0 → 1-0
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia · 21 Giugno 2026
☀
23°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
CIELO
Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in Lombardia
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
☀
23°
10:00
☀
25°
11:00
☀
28°
12:00
⛅
31°
13:00
⛅
34°
14:00
⛅
35°
15:00
⛅
35°
16:00
⛅
36°
19:00
⛅
34°
22:00
☀
30°
⚠ Allerta arancione caldo e gialla temporali: finale molto calda
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
WTA 125 F
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 15:30
Irina Bara / Naima Karamoko vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Nika Radisic
WTA Brescia 125
Irina Bara / Naima Karamoko
0
4
5
0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2]
•
0
6
7
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Irina Bara / Naima Karamoko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Irina Bara / Naima Karamoko
4-4 → 4-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Irina Bara / Naima Karamoko
3-3 → 3-4
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
3-2 → 3-3
Irina Bara / Naima Karamoko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Irina Bara / Naima Karamoko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Irina Bara / Naima Karamoko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Irina Bara / Naima Karamoko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
4-3 → 4-4
Irina Bara / Naima Karamoko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Irina Bara / Naima Karamoko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Irina Bara / Naima Karamoko
1-1 → 2-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
1-0 → 1-1
Irina Bara / Naima Karamoko
0-0 → 1-0
(1) Wang
vs (4) Sherif Non prima 17:30
WTA Brescia 125
Xiyu Wang [1]
15
0
Mayar Sherif [4]
•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo · 21 Giugno 2026
⛅
17°C
Variabile e asciutto · Picco 24°C
CIELO
Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
⛅
15°
09:00
⛅
16°
10:00
⛅
18°
11:00
⛅
20°
12:00
⛅
22°
13:00
☁
23°
14:00
⛅
24°
16:00
⛅
24°
19:00
☁
22°
22:00
☁
20°
⚠ Allerta gialla caldo nel distretto di Coimbra, ma senza pioggia indicata
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
WTA 125 F
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Central – ore 12:00
Vidmanova (3) – Aksu
WTA Figueira Da Foz 125
Darja Vidmanova [3]
0
6
6
0
Ayla Aksu
0
2
3
0
Vincitore: Vidmanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ayla Aksu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Ayla Aksu
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Darja Vidmanova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ayla Aksu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Darja Vidmanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Darja Vidmanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Vidmanova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Ayla Aksu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Ayla Aksu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Darja Vidmanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 21 Giugno 2026
☀
24°C
Soleggiato, caldo e rovesci tardi · Picco 34°C
CIELO
Soleggiato fino al primo pomeriggio, poi più nuvoloso
PIOGGIA
Rovesci indicati tra 17:00 e 18:00
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
⛅
22°
10:00
☀
23°
11:00
☀
26°
12:00
☀
28°
13:00
☀
30°
14:00
⛅
33°
16:00
☁
34°
17:00
🌧
33°
18:00
🌧
32°
21:00
⛅
27°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e rovesci nel tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
WTA 500 Q
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
🌧 Rovesci tardi
🎾 Quali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Liudmila Samsonova vs Katerina Siniakova
WTA Bad Homburg
Liudmila Samsonova
0
6
7
0
Katerina Siniakova
•
0
3
5
0
Vincitore: Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova
6-5 → 7-5
Liudmila Samsonova
5-5 → 6-5
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Katerina Siniakova
4-3 → 4-4
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Katerina Siniakova
4-1 → 4-2
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova
1-0 → 1-1
Liudmila Samsonova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
5-3 → 6-3
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Katerina Siniakova
4-2 → 4-3
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
3-1 → 3-2
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Katerina Siniakova
2-0 → 2-1
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Katie Boulter
vs Leylah Fernandez Non prima 13:00
WTA Bad Homburg
Katie Boulter
7
3
3
Leylah Fernandez
6
6
6
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Leylah Fernandez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
3-4 → 3-5
Leylah Fernandez
3-2 → 3-3
Leylah Fernandez
2-1 → 2-2
Leylah Fernandez
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
4-4*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6 → 7-6
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
6-5 → 6-6
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Katie Boulter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Katie Boulter
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Katie Boulter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Leylah Fernandez
3-1 → 3-2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(6) Naomi Osaka
vs Magdalena Frech Non prima 15:30
WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]
•
0
5
Magdalena Frech
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Naomi Osaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Magdalena Frech
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Magdalena Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(8) Iva Jovic
vs Xinyu Wang Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
(2) Diane Parry vs Irina-Camelia Begu
WTA Bad Homburg
Diane Parry [2]
•
0
4
6
0
Irina-Camelia Begu
0
6
7
0
Vincitore: Begu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Irina-Camelia Begu
6-5 → 6-6
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Irina-Camelia Begu
5-2 → 5-3
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Diane Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
4-5 → 4-6
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Irina-Camelia Begu
3-2 → 3-3
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Diane Parry
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(4) Renata Zarazua
vs (8) Sinja Kraus Non prima 12:00
WTA Bad Homburg
Renata Zarazua [4]
0
2
5
0
Sinja Kraus [8]
0
6
7
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Renata Zarazua
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Renata Zarazua
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Renata Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Zarazua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Renata Zarazua
0-15
15-15
15-30
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(4) Lyudmyla Kichenok
/ (4) Desirae Krawczyk vs Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith Non prima 12:30
WTA Bad Homburg
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk [4]
6
5
8
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
3
7
10
Vincitore: Korpatsch / Webley-Smith
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
8-7
9-7
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
5-6 → 5-7
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
4-5 → 5-5
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
1-5 → 2-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-5 → 1-5
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0-4 → 0-5
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 0-4
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
5-3 → 6-3
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
2-1 → 3-1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
1-1 → 2-1
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Xinyu Jiang
/ Yifan Xu vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls
WTA Bad Homburg
Xinyu Jiang / Yifan Xu
•
15
2
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
15
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-1 → 0-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
2-4 → 2-5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
1-3 → 2-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
1-1 → 1-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-0 → 1-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 10:00
(1) Solana Sierra vs Anna Blinkova Inizio 10:00
WTA Bad Homburg
Solana Sierra [1]
3
7
6
Anna Blinkova
6
5
4
Vincitore: Sierra
Servizio
Svolgimento
Set 3
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anna Blinkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 6-5
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Anna Blinkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Anna Blinkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse
vs (6) Taylor Townsend Non prima 11:00
WTA Bad Homburg
Elena-Gabriela Ruse
3
6
6
Taylor Townsend [6]
6
1
4
Vincitore: Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elena-Gabriela Ruse
5-4 → 6-4
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Elena-Gabriela Ruse
2-1 → 3-1
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
5-1 → 6-1
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Elena-Gabriela Ruse
3-1 → 4-1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Elena-Gabriela Ruse
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
3-4 → 3-5
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elena-Gabriela Ruse
0-1 → 1-1
Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
⛅
19°C
Variabile e asciutto · Picco 25°C
CIELO
Nuvole intermittenti, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
☁
16°
09:00
⛅
18°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
22°
12:00
⛅
23°
13:00
⛅
24°
14:00
⛅
24°
15:00
⛅
25°
19:00
☀
22°
22:00
☀
20°
✅ Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
WTA 250 Q
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 Quali
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Ajla Tomljanovic vs (12) Veronika Erjavec
WTA Eastbourne
Ajla Tomljanovic
•
0
6
7
0
Veronika Erjavec [12]
0
1
5
0
Vincitore: Tomljanovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Veronika Erjavec
5-5 → 6-5
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Veronika Erjavec
3-5 → 4-5
Ajla Tomljanovic
2-5 → 3-5
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Ajla Tomljanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Veronika Erjavec
1-3 → 2-3
Ajla Tomljanovic
1-2 → 1-3
Veronika Erjavec
0-2 → 1-2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
5-1 → 6-1
Veronika Erjavec
5-0 → 5-1
Ajla Tomljanovic
4-0 → 5-0
Veronika Erjavec
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Veronika Erjavec
1-0 → 2-0
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Peyton Stearns
vs (7) Kimberly Birrell Non prima 13:00
WTA Eastbourne
Peyton Stearns [4]
0
5
0
0
Kimberly Birrell [7]
•
0
7
6
0
Vincitore: Birrell
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Kimberly Birrell
0-3 → 0-4
Peyton Stearns
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Kimberly Birrell
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Peyton Stearns
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Kimberly Birrell
5-4 → 5-5
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Kimberly Birrell
4-3 → 4-4
Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Kimberly Birrell
1-0 → 1-1
Court 2 – ore 12:00
(2) Petra Marcinko vs (8) Daria Snigur
WTA Eastbourne
Petra Marcinko [2]
30
4
1
Daria Snigur [8]
•
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daria Snigur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Daria Snigur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Daria Snigur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 13:00
(3) Zeynep Sonmez vs (10) Elsa Jacquemot
WTA Eastbourne
Zeynep Sonmez [3]
2
6
6
Elsa Jacquemot [10]
6
1
3
Vincitore: Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
4-1 → 5-1
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 5 – ore 13:00
Oksana Selekhmeteva vs Anastasia Zakharova
WTA Eastbourne
Oksana Selekhmeteva
6
6
6
Anastasia Zakharova
7
2
7
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
5-3*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6*
7-6*
7*-7
7*-8
6-6 → 6-7
Oksana Selekhmeteva
6-5 → 6-6
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Oksana Selekhmeteva
4-5 → 5-5
Anastasia Zakharova
4-4 → 4-5
Oksana Selekhmeteva
3-4 → 4-4
Anastasia Zakharova
3-3 → 3-4
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Anastasia Zakharova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Anastasia Zakharova
4-2 → 5-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Oksana Selekhmeteva
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Oksana Selekhmeteva
0-1 → 1-1
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
8*-8
8*-9
6-6 → 6-7
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Anastasia Zakharova
5-4 → 5-5
Oksana Selekhmeteva
4-4 → 5-4
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Oksana Selekhmeteva
2-4 → 3-4
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Anastasia Zakharova
1-0 → 1-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Sofia Johnson
vs Emiliana Arango
WTA Eastbourne
Sofia Johnson
0
3
2
0
Emiliana Arango
•
0
6
6
0
Vincitore: Arango
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sofia Johnson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Emiliana Arango
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Sofia Johnson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Sofia Johnson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Sofia Johnson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Sofia Johnson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Sofia Johnson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
7 commenti
La gettonatissima Navarro finisce INCOSTITUZIONALMENTE nel sacco.
A distanza di meno 3 mesi arriva un altro Wta 250 per Marie Bouzkova,su erba,per lei un quarto di finale a Wimbledon 2022,al Roland Garros fuori al terzo turno da Andreeva, che poi vinse il torneo,nel torneo successivo fuori al secondo turno al Queens per mano di Vekic che ha poi vinto il torneo,qui ci ha pensato direttamente lei,con il quarto titolo,che le vale il best ranking in carriera #22
Progeuiamo pure con la musica maestro,ma sempre attendendo con spasmodica ansia il match della Errani.
Settimanalmente la foto di Trevisan, pure ieri durante delle semifinali wta, quando la ragazza non vince neanche…
Andrebbe invece non considerata in questo momento,indifferenza davanti ad un momento triste,non solo per lei,ma si può estendere il discorso in generale a tutte le altre,chi più chi meno(ho visto anche foto di Brancaccio mentre giocavano campionesse).
Le tenniste italiane vanno certamente privilegiate,ma fino ad un certo limite, altrimenti si sfocia nel patetico.
Numererò ed elencherò i criteri con la quale rimanere nel limite della dignità.
Ad esempio: un quarto di finale di una Italiana in un 250 avrebbe precedenza anche su due tenniste finaliste in un 500, avrebbe, anche se è comunque contro i miei principi di rispetto e correttezza sul nazionalismo provinciale.
Ma la foto della Errani oggi è proprio una presa di fondelli per gente come me che segue questo sport da 35 anni.
E se condividete questo insulto al tennis vi meritate il fallimento del tennis femminile italiano per ancora un bel po’ di tempo.
La tristezza, nel vedere rapprentata la grande giornata delle finali,con grandi protagoniste,dalla foto di una…tennisticamente pensionata,che gioca a paddel,la tristezza ragazzi e anche la sconfitta dell’eccellenza.
Messo non memorizzato
Maaaa,,,,non è che hanno memorizzato la foto di Errani,essendo un sito italiano ed essendo lei l’ unica italiana in campo????
Provocatoriamente la redazione mette la foto della Errani il giorno delle finali,forse per i miei commenti, avrebbe invece dovuto imbarazzarli il solo pensiero di farlo.
Vabbè…Parliamo di tennis.
Dunque, su questa finale di Berlino,sul campo che porta il nome della Steffi, che cosa si può dire? Ci sono due grandi tenniste, che non giocavano dal RG,e quindi possiamo dire su erba non hanno ancora perso.
La Noskova,che era quella un po più da valutare,mi ha subito notevolmente convinto, tanto che prima del match contro Badosa ho scritto che sarei stato molto più sorpreso della vittoria della spagnola rispetto a quella da lei ottenuta con una Gauff che fatica a trovarsi anche su questa superficie.
Dopo la conferma sul campo,di quel pensiero, ieri ero tentato a giocarmi la vittoria finale della Noskova,non proprio come pronostico,ma perché: per quello visto,per la scarsa fiducia in Sabalenka su erba e per la quota molto alta datale dai Bookmakers rispetto alla stessa Pegula, come vincitrice finale,valeva certamente la pena buttarceli,non l’ho fatto e me ne pento,e temo che me ne pentirò ancora di più oggi.
8 set a 0 per la ceca durante questo tragitto,con una perdita totale di 19 games, quasi 2,5 a set.