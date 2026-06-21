WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia, Figueira Da Foz e WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni. Bouzkova regina a Nottingham: primo titolo in carriera sull’erba

Marie Bouzkova conquista il WTA 250 di Nottingham e festeggia il quarto titolo della carriera, il primo in assoluto sull’erba. La ceca, numero 27 del mondo, ha superato in finale la statunitense Emma Navarro, numero 25 WTA, con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-2.

È stata una finale lunga e combattuta, durata quasi tre ore, con tanti momenti di tensione e continui cambi di inerzia. Bouzkova ha creato 14 palle break, riuscendo a sfruttarne quattro, e nel terzo set ha trovato l’allungo decisivo per chiudere il torneo.

Un successo importante a pochi giorni da Wimbledon, che conferma l’ottimo adattamento della ceca all’erba e le regala fiducia in vista dello Slam londinese.

🇩🇪 WTA 500 Berlino Berlino, Germania · 21 Giugno 2026 ☀ 23°C Soleggiato e caldo · Picco 31°C CIELO Soleggiato al mattino, più nuvoloso dal tardo pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 09:00 ☀ 23° 10:00 ☀ 26° 11:00 ☀ 28° 12:00 ⛅ 30° 13:00 ⛅ 30° 14:00 ⛅ 31° 15:00 ⛅ 30° 16:00 ⛅ 30° 19:00 ☁ 27° 22:00 ⛅ 23° ⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: finale calda ma asciutta 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 WTA 500 · Tabellone Principale Finale · Erba WTA 500 F ☀ Soleggiato

🔥 Caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 Finale

🌿 Erba

Steffi Graf Stadion – ore 12:00

(3) Jessica Pegula vs (8) Linda Noskova



WTA Berlin Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 30 3 Linda Noskova [8] • Linda Noskova [8] 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 3-3 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason



WTA Berlin Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova • Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 0 6 3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 3-3 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3) Sara Errani / (3) Nicole Melichar-Martinez vs /



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 WTA 250 Nottingham Nottingham, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026 ⛅ 16°C Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 25°C CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata, schiarite in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 08:00 ⛅ 14° 09:00 ⛅ 16° 10:00 ⛅ 18° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ⛅ 25° 18:00 ⛅ 24° 21:00 ⛅ 21° ✅ Variabile ma asciutto: finale su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 WTA 250 · Tabellone Principale Finale · Erba WTA 250 F ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 Finale

🌿 Erba

Centre Court – ore 13:00

(4) Marie Bouzkova vs (3) Emma Navarro



WTA Nottingham Marie Bouzkova [4] Marie Bouzkova [4] 7 4 6 Emma Navarro [3] Emma Navarro [3] 6 6 2 Vincitore: Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Harriet Dart / Maia Lumsden vs (2) Shuko Aoyama / (2) Hao-Ching Chan



WTA Nottingham Harriet Dart / Maia Lumsden Harriet Dart / Maia Lumsden 0 6 6 0 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan [2] Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan [2] 0 3 4 0 Vincitore: Dart / Lumsden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Harriet Dart / Maia Lumsden 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Harriet Dart / Maia Lumsden 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇮🇹 WTA 125 Brescia Brescia, Italia · 21 Giugno 2026 ☀ 23°C Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in Lombardia CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 21 Giugno 09:00 ☀ 23° 10:00 ☀ 25° 11:00 ☀ 28° 12:00 ⛅ 31° 13:00 ⛅ 34° 14:00 ⛅ 35° 15:00 ⛅ 35° 16:00 ⛅ 36° 19:00 ⛅ 34° 22:00 ☀ 30° ⚠ Allerta arancione caldo e gialla temporali: finale molto calda 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 WTA 125 · Tabellone Principale Finale · Terra Battuta WTA 125 F ☀ Soleggiato

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta

🎾 Finale

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 15:30

Irina Bara / Naima Karamoko vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Nika Radisic



WTA Brescia 125 Irina Bara / Naima Karamoko Irina Bara / Naima Karamoko 0 4 5 0 Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2] • Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2] 0 6 7 0 Vincitore: Jakupovic / Radisic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Irina Bara / Naima Karamoko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Irina Bara / Naima Karamoko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Irina Bara / Naima Karamoko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Dalila Jakupovic / Nika Radisic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Irina Bara / Naima Karamoko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) Wang vs (4) Sherif Non prima 17:30



WTA Brescia 125 Xiyu Wang [1] Xiyu Wang [1] 15 0 Mayar Sherif [4] • Mayar Sherif [4] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Mayar Sherif 0-15 0-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

🇵🇹 WTA 125 Figueira da Foz Figueira da Foz, Portogallo · 21 Giugno 2026 ⛅ 17°C Variabile e asciutto · Picco 24°C CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 21 Giugno 08:00 ⛅ 15° 09:00 ⛅ 16° 10:00 ⛅ 18° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ☁ 23° 14:00 ⛅ 24° 16:00 ⛅ 24° 19:00 ☁ 22° 22:00 ☁ 20° ⚠ Allerta gialla caldo nel distretto di Coimbra, ma senza pioggia indicata 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 WTA 125 · Tabellone Principale Finale · Terra Battuta WTA 125 F ⛅ Variabile

✅ Asciutto

🎾 Finale

🏀 Terra Battuta

Central – ore 12:00

Vidmanova (3) – Aksu



WTA Figueira Da Foz 125 Darja Vidmanova [3] Darja Vidmanova [3] 0 6 6 0 Ayla Aksu Ayla Aksu 0 2 3 0 Vincitore: Vidmanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ayla Aksu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ayla Aksu 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Darja Vidmanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ayla Aksu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Darja Vidmanova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Ayla Aksu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Darja Vidmanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ayla Aksu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Darja Vidmanova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Ayla Aksu 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ayla Aksu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Darja Vidmanova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ayla Aksu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Darja Vidmanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ayla Aksu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🇩🇪 WTA 500 Bad Homburg Bad Homburg, Germania · 21 Giugno 2026 ☀ 24°C Soleggiato, caldo e rovesci tardi · Picco 34°C CIELO Soleggiato fino al primo pomeriggio, poi più nuvoloso PIOGGIA Rovesci indicati tra 17:00 e 18:00 CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 09:00 ⛅ 22° 10:00 ☀ 23° 11:00 ☀ 26° 12:00 ☀ 28° 13:00 ☀ 30° 14:00 ⛅ 33° 16:00 ☁ 34° 17:00 🌧 33° 18:00 🌧 32° 21:00 ⛅ 27° ⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e rovesci nel tardo pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 WTA 500 · Qualificazioni Turno Quali · Erba WTA 500 Q ☀ Soleggiato

🔥 Molto caldo

🌧 Rovesci tardi

🎾 Quali

🌿 Erba

Centre Court – ore 11:00

Liudmila Samsonova vs Katerina Siniakova



WTA Bad Homburg Liudmila Samsonova Liudmila Samsonova 0 6 7 0 Katerina Siniakova • Katerina Siniakova 0 3 5 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katerina Siniakova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Katerina Siniakova 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-15 2-0 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Katie Boulter vs Leylah Fernandez Non prima 13:00



WTA Bad Homburg Katie Boulter Katie Boulter 7 3 3 Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 6 6 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Katie Boulter 30-0 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Katie Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(6) Naomi Osaka vs Magdalena Frech Non prima 15:30



WTA Bad Homburg Naomi Osaka [6] • Naomi Osaka [6] 0 5 Magdalena Frech Magdalena Frech 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Naomi Osaka 5-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(8) Iva Jovic vs Xinyu Wang Non prima 17:30



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

(2) Diane Parry vs Irina-Camelia Begu



WTA Bad Homburg Diane Parry [2] • Diane Parry [2] 0 4 6 0 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 0 6 7 0 Vincitore: Begu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diane Parry 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Diane Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-30 2-0 → 3-0 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Irina-Camelia Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Diane Parry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Diane Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(4) Renata Zarazua vs (8) Sinja Kraus Non prima 12:00



WTA Bad Homburg Renata Zarazua [4] Renata Zarazua [4] 0 2 5 0 Sinja Kraus [8] Sinja Kraus [8] 0 6 7 0 Vincitore: Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Renata Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(4) Lyudmyla Kichenok / (4) Desirae Krawczyk vs Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith Non prima 12:30



WTA Bad Homburg Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk [4] Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk [4] 6 5 8 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 3 7 10 Vincitore: Korpatsch / Webley-Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-1 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-5 → 1-5 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Xinyu Jiang / Yifan Xu vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls



WTA Bad Homburg Xinyu Jiang / Yifan Xu • Xinyu Jiang / Yifan Xu 15 2 0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2] Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2] 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 0-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 10:00

(1) Solana Sierra vs Anna Blinkova Inizio 10:00



WTA Bad Homburg Solana Sierra [1] Solana Sierra [1] 3 7 6 Anna Blinkova Anna Blinkova 6 5 4 Vincitore: Sierra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-5 → 6-5 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Elena-Gabriela Ruse vs (6) Taylor Townsend Non prima 11:00



WTA Bad Homburg Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 3 6 6 Taylor Townsend [6] Taylor Townsend [6] 6 1 4 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 5-1 → 6-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 3-1 → 4-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 0-15 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

🇬🇧 WTA 250 Eastbourne Eastbourne, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026 ⛅ 19°C Variabile e asciutto · Picco 25°C CIELO Nuvole intermittenti, poi parzialmente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 08:00 ☁ 16° 09:00 ⛅ 18° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 22° 12:00 ⛅ 23° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ⛅ 25° 19:00 ☀ 22° 22:00 ☀ 20° ✅ Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 WTA 250 · Qualificazioni Turno Quali · Erba WTA 250 Q ⛅ Variabile

✅ Asciutto

🎾 Quali

🌿 Erba

Court 1 – ore 12:00

Ajla Tomljanovic vs (12) Veronika Erjavec



WTA Eastbourne Ajla Tomljanovic • Ajla Tomljanovic 0 6 7 0 Veronika Erjavec [12] Veronika Erjavec [12] 0 1 5 0 Vincitore: Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ajla Tomljanovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Veronika Erjavec 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Veronika Erjavec 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(4) Peyton Stearns vs (7) Kimberly Birrell Non prima 13:00



WTA Eastbourne Peyton Stearns [4] Peyton Stearns [4] 0 5 0 0 Kimberly Birrell [7] • Kimberly Birrell [7] 0 7 6 0 Vincitore: Birrell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kimberly Birrell 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 12:00

(2) Petra Marcinko vs (8) Daria Snigur



WTA Eastbourne Petra Marcinko [2] Petra Marcinko [2] 30 4 1 Daria Snigur [8] • Daria Snigur [8] 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Petra Marcinko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Daria Snigur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Petra Marcinko 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Petra Marcinko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daria Snigur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Petra Marcinko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 13:00

(3) Zeynep Sonmez vs (10) Elsa Jacquemot



WTA Eastbourne Zeynep Sonmez [3] Zeynep Sonmez [3] 2 6 6 Elsa Jacquemot [10] Elsa Jacquemot [10] 6 1 3 Vincitore: Sonmez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 4-1 → 5-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Zeynep Sonmez 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 13:00

Oksana Selekhmeteva vs Anastasia Zakharova



WTA Eastbourne Oksana Selekhmeteva Oksana Selekhmeteva 6 6 6 Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 7 2 7 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6* 7-6* 7*-7 7*-8 6-6 → 6-7 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Sofia Johnson vs Emiliana Arango

