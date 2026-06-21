Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia, Figueira Da Foz e WTA 500 Bad Homburg, WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e delle Qualificazioni. Bouzkova regina a Nottingham: primo titolo in carriera sull’erba

21/06/2026 16:45 7 commenti
Marie Bouzkova - Foto Getty Images
Marie Bouzkova - Foto Getty Images

Marie Bouzkova conquista il WTA 250 di Nottingham e festeggia il quarto titolo della carriera, il primo in assoluto sull’erba. La ceca, numero 27 del mondo, ha superato in finale la statunitense Emma Navarro, numero 25 WTA, con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-2.

È stata una finale lunga e combattuta, durata quasi tre ore, con tanti momenti di tensione e continui cambi di inerzia. Bouzkova ha creato 14 palle break, riuscendo a sfruttarne quattro, e nel terzo set ha trovato l’allungo decisivo per chiudere il torneo.

Un successo importante a pochi giorni da Wimbledon, che conferma l’ottimo adattamento della ceca all’erba e le regala fiducia in vista dello Slam londinese.

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  21 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, più nuvoloso dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
23°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
30°
16:00
30°
19:00
27°
22:00
23°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST: finale calda ma asciutta
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA 500 F
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Finale
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 12:00
(3) Jessica Pegula USA vs (8) Linda Noskova CZE

WTA Berlin
Jessica Pegula [3]
30
3
Linda Noskova [8]
30
3
Mostra dettagli

Ekaterina Alexandrova RUS / Linda Noskova CZE vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

WTA Berlin
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova
0
6
3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
3
3
Mostra dettagli

(3) Sara Errani ITA / (3) Nicole Melichar-Martinez USA vs it / it

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  21 Giugno 2026

16°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
14°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
✅  Variabile ma asciutto: finale su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Finale · Erba
WTA 250 F
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 13:00
(4) Marie Bouzkova CZE vs (3) Emma Navarro USA

WTA Nottingham
Marie Bouzkova [4]
7
4
6
Emma Navarro [3]
6
6
2
Vincitore: Bouzkova
Mostra dettagli

Harriet Dart GBR / Maia Lumsden GBR vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Hao-Ching Chan TPE

WTA Nottingham
Harriet Dart / Maia Lumsden
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan [2]
0
3
4
0
Vincitore: Dart / Lumsden
Mostra dettagli





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  21 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate, ma allerta temporali in Lombardia
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
23°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
31°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
35°
16:00
36°
19:00
34°
22:00
30°
⚠  Allerta arancione caldo e gialla temporali: finale molto calda
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
WTA 125 F
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 15:30
Irina Bara ROU / Naima Karamoko SUI vs (2) Dalila Jakupovic SLO / (2) Nika Radisic SLO

WTA Brescia 125
Irina Bara / Naima Karamoko
0
4
5
0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2]
0
6
7
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Mostra dettagli

(1) Wang CHN vs (4) Sherif EGY Non prima 17:30

WTA Brescia 125
Xiyu Wang [1]
15
0
Mayar Sherif [4]
0
2
Mostra dettagli





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  21 Giugno 2026

17°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 24°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
16:00
24°
19:00
22°
22:00
20°
⚠  Allerta gialla caldo nel distretto di Coimbra, ma senza pioggia indicata
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
WTA 125 F
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Central – ore 12:00
Vidmanova (3) – Aksu

WTA Figueira Da Foz 125
Darja Vidmanova [3]
0
6
6
0
Ayla Aksu
0
2
3
0
Vincitore: Vidmanova
Mostra dettagli





🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  21 Giugno 2026

24°C
Soleggiato, caldo e rovesci tardi  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato fino al primo pomeriggio, poi più nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati tra 17:00 e 18:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
22°
10:00
23°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
33°
16:00
34°
17:00
🌧
33°
18:00
🌧
32°
21:00
27°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e rovesci nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
WTA 500 Q
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
🌧  Rovesci tardi
🎾  Quali
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Liudmila Samsonova RUS vs Katerina Siniakova CZE

WTA Bad Homburg
Liudmila Samsonova
0
6
7
0
Katerina Siniakova
0
3
5
0
Vincitore: Samsonova
Mostra dettagli

Katie Boulter GBR vs Leylah Fernandez CAN Non prima 13:00

WTA Bad Homburg
Katie Boulter
7
3
3
Leylah Fernandez
6
6
6
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

(6) Naomi Osaka JPN vs Magdalena Frech POL Non prima 15:30

WTA Bad Homburg
Naomi Osaka [6]
0
5
Magdalena Frech
0
4
Mostra dettagli

(8) Iva Jovic USA vs Xinyu Wang CHN Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
(2) Diane Parry FRA vs Irina-Camelia Begu ROU

WTA Bad Homburg
Diane Parry [2]
0
4
6
0
Irina-Camelia Begu
0
6
7
0
Vincitore: Begu
Mostra dettagli

(4) Renata Zarazua MEX vs (8) Sinja Kraus AUT Non prima 12:00

WTA Bad Homburg
Renata Zarazua [4]
0
2
5
0
Sinja Kraus [8]
0
6
7
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli

(4) Lyudmyla Kichenok UKR / (4) Desirae Krawczyk USA vs Tamara Korpatsch GER / Emily Webley-Smith GBR Non prima 12:30

WTA Bad Homburg
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk [4]
6
5
8
Tamara Korpatsch / Emily Webley-Smith
3
7
10
Vincitore: Korpatsch / Webley-Smith
Mostra dettagli

Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs (2) Tereza Mihalikova SVK / (2) Olivia Nicholls GBR

WTA Bad Homburg
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15
2
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
15
6
2
Mostra dettagli



Court 2 – ore 10:00
(1) Solana Sierra ARG vs Anna Blinkova RUS Inizio 10:00

WTA Bad Homburg
Solana Sierra [1]
3
7
6
Anna Blinkova
6
5
4
Vincitore: Sierra
Mostra dettagli

Elena-Gabriela Ruse ROU vs (6) Taylor Townsend USA Non prima 11:00

WTA Bad Homburg
Elena-Gabriela Ruse
3
6
6
Taylor Townsend [6]
6
1
4
Vincitore: Ruse
Mostra dettagli





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  21 Giugno 2026

19°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
25°
19:00
22°
22:00
20°
✅  Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
WTA 250 Q
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  Quali
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Ajla Tomljanovic AUS vs (12) Veronika Erjavec SLO

WTA Eastbourne
Ajla Tomljanovic
0
6
7
0
Veronika Erjavec [12]
0
1
5
0
Vincitore: Tomljanovic
Mostra dettagli

(4) Peyton Stearns USA vs (7) Kimberly Birrell AUS Non prima 13:00

WTA Eastbourne
Peyton Stearns [4]
0
5
0
0
Kimberly Birrell [7]
0
7
6
0
Vincitore: Birrell
Mostra dettagli



Court 2 – ore 12:00
(2) Petra Marcinko CRO vs (8) Daria Snigur UKR

WTA Eastbourne
Petra Marcinko [2]
30
4
1
Daria Snigur [8]
40
6
2
Mostra dettagli



Court 4 – ore 13:00
(3) Zeynep Sonmez TUR vs (10) Elsa Jacquemot FRA

WTA Eastbourne
Zeynep Sonmez [3]
2
6
6
Elsa Jacquemot [10]
6
1
3
Vincitore: Sonmez
Mostra dettagli



Court 5 – ore 13:00
Oksana Selekhmeteva ESP vs Anastasia Zakharova RUS

WTA Eastbourne
Oksana Selekhmeteva
6
6
6
Anastasia Zakharova
7
2
7
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Sofia Johnson GBR vs Emiliana Arango COL

WTA Eastbourne
Sofia Johnson
0
3
2
0
Emiliana Arango
0
6
6
0
Vincitore: Arango
Mostra dettagli

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7 commenti

Gaz (Guest) 21-06-2026 16:14

La gettonatissima Navarro finisce INCOSTITUZIONALMENTE nel sacco.
A distanza di meno 3 mesi arriva un altro Wta 250 per Marie Bouzkova,su erba,per lei un quarto di finale a Wimbledon 2022,al Roland Garros fuori al terzo turno da Andreeva, che poi vinse il torneo,nel torneo successivo fuori al secondo turno al Queens per mano di Vekic che ha poi vinto il torneo,qui ci ha pensato direttamente lei,con il quarto titolo,che le vale il best ranking in carriera #22
Progeuiamo pure con la musica maestro,ma sempre attendendo con spasmodica ansia il match della Errani.

 7
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Gaz (Guest) 21-06-2026 12:06

Settimanalmente la foto di Trevisan, pure ieri durante delle semifinali wta, quando la ragazza non vince neanche…
Andrebbe invece non considerata in questo momento,indifferenza davanti ad un momento triste,non solo per lei,ma si può estendere il discorso in generale a tutte le altre,chi più chi meno(ho visto anche foto di Brancaccio mentre giocavano campionesse).
Le tenniste italiane vanno certamente privilegiate,ma fino ad un certo limite, altrimenti si sfocia nel patetico.
Numererò ed elencherò i criteri con la quale rimanere nel limite della dignità.
Ad esempio: un quarto di finale di una Italiana in un 250 avrebbe precedenza anche su due tenniste finaliste in un 500, avrebbe, anche se è comunque contro i miei principi di rispetto e correttezza sul nazionalismo provinciale.
Ma la foto della Errani oggi è proprio una presa di fondelli per gente come me che segue questo sport da 35 anni.

 6
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Gaz (Guest) 21-06-2026 11:49

Scritto da Gaz

Scritto da COOPER

Scritto da COOPER

Scritto da Gaz
Provocatoriamente la redazione mette la foto della Errani il giorno delle finali,forse per i miei commenti, avrebbe invece dovuto imbarazzarli il solo pensiero di farlo.
Vabbè…Parliamo di tennis.
Dunque, su questa finale di Berlino,sul campo che porta il nome della Steffi, che cosa si può dire? Ci sono due grandi tenniste, che non giocavano dal RG,e quindi possiamo dire su erba non hanno ancora perso.
La Noskova,che era quella un po più da valutare,mi ha subito notevolmente convinto, tanto che prima del match contro Badosa ho scritto che sarei stato molto più sorpreso della vittoria della spagnola rispetto a quella da lei ottenuta con una Gauff che fatica a trovarsi anche su questa superficie.
Dopo la conferma sul campo,di quel pensiero, ieri ero tentato a giocarmi la vittoria finale della Noskova,non proprio come pronostico,ma perché: per quello visto,per la scarsa fiducia in Sabalenka su erba e per la quota molto alta datale dai Bookmakers rispetto alla stessa Pegula, come vincitrice finale,valeva certamente la pena buttarceli,non l’ho fatto e me ne pento,e temo che me ne pentirò ancora di più oggi.
8 set a 0 per la ceca durante questo tragitto,con una perdita totale di 19 games, quasi 2,5 a set.

Maaaa,,,,non è che hanno memorizzato la foto di Errani,essendo un sito italiano ed essendo lei l’ unica italiana in campo????

Messo non memorizzato

La tristezza, nel vedere rapprentata la grande giornata delle finali,con grandi protagoniste,dalla foto di una…tennisticamente pensionata,che gioca a paddel,la tristezza ragazzi e anche la sconfitta dell’eccellenza.

E se condividete questo insulto al tennis vi meritate il fallimento del tennis femminile italiano per ancora un bel po’ di tempo.

 5
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Gaz (Guest) 21-06-2026 11:46

Scritto da COOPER

Scritto da COOPER

Scritto da Gaz
Provocatoriamente la redazione mette la foto della Errani il giorno delle finali,forse per i miei commenti, avrebbe invece dovuto imbarazzarli il solo pensiero di farlo.
Vabbè…Parliamo di tennis.
Dunque, su questa finale di Berlino,sul campo che porta il nome della Steffi, che cosa si può dire? Ci sono due grandi tenniste, che non giocavano dal RG,e quindi possiamo dire su erba non hanno ancora perso.
La Noskova,che era quella un po più da valutare,mi ha subito notevolmente convinto, tanto che prima del match contro Badosa ho scritto che sarei stato molto più sorpreso della vittoria della spagnola rispetto a quella da lei ottenuta con una Gauff che fatica a trovarsi anche su questa superficie.
Dopo la conferma sul campo,di quel pensiero, ieri ero tentato a giocarmi la vittoria finale della Noskova,non proprio come pronostico,ma perché: per quello visto,per la scarsa fiducia in Sabalenka su erba e per la quota molto alta datale dai Bookmakers rispetto alla stessa Pegula, come vincitrice finale,valeva certamente la pena buttarceli,non l’ho fatto e me ne pento,e temo che me ne pentirò ancora di più oggi.
8 set a 0 per la ceca durante questo tragitto,con una perdita totale di 19 games, quasi 2,5 a set.

Maaaa,,,,non è che hanno memorizzato la foto di Errani,essendo un sito italiano ed essendo lei l’ unica italiana in campo????

Messo non memorizzato

La tristezza, nel vedere rapprentata la grande giornata delle finali,con grandi protagoniste,dalla foto di una…tennisticamente pensionata,che gioca a paddel,la tristezza ragazzi e anche la sconfitta dell’eccellenza.

 4
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COOPER (Guest) 21-06-2026 11:24

Scritto da COOPER

Scritto da Gaz
Provocatoriamente la redazione mette la foto della Errani il giorno delle finali,forse per i miei commenti, avrebbe invece dovuto imbarazzarli il solo pensiero di farlo.
Vabbè…Parliamo di tennis.
Dunque, su questa finale di Berlino,sul campo che porta il nome della Steffi, che cosa si può dire? Ci sono due grandi tenniste, che non giocavano dal RG,e quindi possiamo dire su erba non hanno ancora perso.
La Noskova,che era quella un po più da valutare,mi ha subito notevolmente convinto, tanto che prima del match contro Badosa ho scritto che sarei stato molto più sorpreso della vittoria della spagnola rispetto a quella da lei ottenuta con una Gauff che fatica a trovarsi anche su questa superficie.
Dopo la conferma sul campo,di quel pensiero, ieri ero tentato a giocarmi la vittoria finale della Noskova,non proprio come pronostico,ma perché: per quello visto,per la scarsa fiducia in Sabalenka su erba e per la quota molto alta datale dai Bookmakers rispetto alla stessa Pegula, come vincitrice finale,valeva certamente la pena buttarceli,non l’ho fatto e me ne pento,e temo che me ne pentirò ancora di più oggi.
8 set a 0 per la ceca durante questo tragitto,con una perdita totale di 19 games, quasi 2,5 a set.

Maaaa,,,,non è che hanno memorizzato la foto di Errani,essendo un sito italiano ed essendo lei l’ unica italiana in campo????

Messo non memorizzato

 3
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COOPER (Guest) 21-06-2026 11:23

Scritto da Gaz
Provocatoriamente la redazione mette la foto della Errani il giorno delle finali,forse per i miei commenti, avrebbe invece dovuto imbarazzarli il solo pensiero di farlo.
Vabbè…Parliamo di tennis.
Dunque, su questa finale di Berlino,sul campo che porta il nome della Steffi, che cosa si può dire? Ci sono due grandi tenniste, che non giocavano dal RG,e quindi possiamo dire su erba non hanno ancora perso.
La Noskova,che era quella un po più da valutare,mi ha subito notevolmente convinto, tanto che prima del match contro Badosa ho scritto che sarei stato molto più sorpreso della vittoria della spagnola rispetto a quella da lei ottenuta con una Gauff che fatica a trovarsi anche su questa superficie.
Dopo la conferma sul campo,di quel pensiero, ieri ero tentato a giocarmi la vittoria finale della Noskova,non proprio come pronostico,ma perché: per quello visto,per la scarsa fiducia in Sabalenka su erba e per la quota molto alta datale dai Bookmakers rispetto alla stessa Pegula, come vincitrice finale,valeva certamente la pena buttarceli,non l’ho fatto e me ne pento,e temo che me ne pentirò ancora di più oggi.
8 set a 0 per la ceca durante questo tragitto,con una perdita totale di 19 games, quasi 2,5 a set.

Maaaa,,,,non è che hanno memorizzato la foto di Errani,essendo un sito italiano ed essendo lei l’ unica italiana in campo????

 2
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+1: Marco Tullio Cicerone
Gaz (Guest) 21-06-2026 09:23

Provocatoriamente la redazione mette la foto della Errani il giorno delle finali,forse per i miei commenti, avrebbe invece dovuto imbarazzarli il solo pensiero di farlo.
Vabbè…Parliamo di tennis.
Dunque, su questa finale di Berlino,sul campo che porta il nome della Steffi, che cosa si può dire? Ci sono due grandi tenniste, che non giocavano dal RG,e quindi possiamo dire su erba non hanno ancora perso.
La Noskova,che era quella un po più da valutare,mi ha subito notevolmente convinto, tanto che prima del match contro Badosa ho scritto che sarei stato molto più sorpreso della vittoria della spagnola rispetto a quella da lei ottenuta con una Gauff che fatica a trovarsi anche su questa superficie.
Dopo la conferma sul campo,di quel pensiero, ieri ero tentato a giocarmi la vittoria finale della Noskova,non proprio come pronostico,ma perché: per quello visto,per la scarsa fiducia in Sabalenka su erba e per la quota molto alta datale dai Bookmakers rispetto alla stessa Pegula, come vincitrice finale,valeva certamente la pena buttarceli,non l’ho fatto e me ne pento,e temo che me ne pentirò ancora di più oggi.
8 set a 0 per la ceca durante questo tragitto,con una perdita totale di 19 games, quasi 2,5 a set.

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