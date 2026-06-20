Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Giugno 2026

20/06/2026 08:17 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

GER ATP 500 Halle – erba
SF Cobolli ITA/Shelton USA – Altmaier GER/Fonseca BRA 3° inc. ore 15:00

Il match deve ancora iniziare



GBR ATP 250 Eastbourne – erba
Q1 Arnaldi ITA – Gray GBR Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare




ESP ATP 250 Mallorca – erba
Q1 Romano ITA – Cassone USA Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

Q1 Walton AUS – Bondioli ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



DEU WTA 500 Berlin – Erba
SF Muhammad USA/Stollar HUN – Errani ITA/Melichar-Martinez USA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare



DEU WTA 500 Bad Homburg – erba
Q1 Trevisan ITA – Townsend USA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Groucho (Guest) 20-06-2026 11:21

Il doppio sull’erba è il migliore allenamento per Wimbledon, e Cobolli lo sa

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!