Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Giugno 2026
ATP 500 Halle – erba
SF Cobolli /Shelton – Altmaier /Fonseca 3° inc. ore 15:00
ATP 250 Eastbourne – erba
Q1 Arnaldi – Gray Inizio 12:00
ATP 250 Mallorca – erba
Q1 Romano – Cassone Inizio 13:00
Q1 Walton – Bondioli 2° inc. ore 11:00
WTA 500 Berlin – Erba
SF Muhammad /Stollar – Errani /Melichar-Martinez 2 incontro dalle 14:00
WTA 500 Bad Homburg – erba
Q1 Trevisan – Townsend 3 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
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