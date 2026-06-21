Challenger 50 Piracicaba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 50 Piracicaba – Tabellone Principale – terra
Juan Bautista Torres [1] vs Alex Hernandez
Joaquin Aguilar Cardozo vs Juan Estevez
Qualifier vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Matheus Pucinelli De Almeida vs Luciano Emanuel Ambrogi [5]
Matias Soto [4] vs Ignacio Monzon
Gonzalo Villanueva vs Nicolas Villalon
Valerio Aboian vs Qualifier
Hernan Casanova vs Eduardo Ribeiro [8]
Nicolas Kicker [7] vs Bruno Fernandez
Maximo Zeitune vs Qualifier
Qualifier vs Conner Huertas del Pino [ALT]
Luis Felipe Miguel [WC] vs Thiago Seyboth Wild [3]
Nick Hardt [6] vs Qualifier
Qualifier vs Filipe Bullamah [WC]
Santiago De La Fuente vs Santiago Rodriguez Taverna
Enzo Kohlmann De Freitas [WC] vs Juan Manuel La Serna [2]
Challenger 50 Piracicaba – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs (WC) Breno Braga
Segundo Goity Zapico vs (11) Nicolas Oliveira
(2) Thiago Cigarran vs (WC) Henrique Ortenblad Nogueira
Victor Hugo Remondy Pagotto vs (7) Lucas Andrade Da Silva
(3) Gustavo Ribeiro De Almeida vs (WC) Pedro Rodrigues Longobardi
Juan Bautista Otegui vs (8) Joao Victor Couto Loureiro
(4) Ignacio Parisca Romera vs (Alt) Victor Braga
Valentin Basel vs (9) Salvador Price
(5) Wilson Leite vs Enzo Camargo Lima
(WC) Andre Souza vs (12) Rafael Tosetto
(6) Nicolas Zanellato vs (Alt) Gabriel Schenekenberg
Alejandro Hayen vs (10) Tomas Martinez
TAG: Circuito Challenger
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