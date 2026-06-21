Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Piracicaba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

21/06/2026 08:06 Nessun commento
Thiago Seyboth Wild - Foto getty images
Thiago Seyboth Wild - Foto getty images

BRA Challenger 50 Piracicaba – Tabellone Principale – terra
Juan Bautista Torres ARG [1] vs Alex Hernandez MEX
Joaquin Aguilar Cardozo PAR vs Juan Estevez ARG

Qualifier it vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG [5]

Matias Soto CHI [4] vs Ignacio Monzon ARG
Gonzalo Villanueva ARG vs Nicolas Villalon CHI

Valerio Aboian ARG vs Qualifier it
Hernan Casanova ARG vs Eduardo Ribeiro BRA [8]

Nicolas Kicker ARG [7] vs Bruno Fernandez BRA
Maximo Zeitune ARG vs Qualifier it

Qualifier it vs Conner Huertas del Pino PER [ALT]
Luis Felipe Miguel BRA [WC] vs Thiago Seyboth Wild BRA [3]

Nick Hardt DOM [6] vs Qualifier it
Qualifier it vs Filipe Bullamah BRA [WC]

Santiago De La Fuente ARG vs Santiago Rodriguez Taverna ARG
Enzo Kohlmann De Freitas BRA [WC] vs Juan Manuel La Serna ARG [2]



BRA Challenger 50 Piracicaba – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs (WC) Breno Braga BRA
Segundo Goity Zapico ARG vs (11) Nicolas Oliveira BRA

(2) Thiago Cigarran ARG vs (WC) Henrique Ortenblad Nogueira BRA
Victor Hugo Remondy Pagotto BRA vs (7) Lucas Andrade Da Silva BRA

(3) Gustavo Ribeiro De Almeida BRA vs (WC) Pedro Rodrigues Longobardi BRA
Juan Bautista Otegui ARG vs (8) Joao Victor Couto Loureiro BRA

(4) Ignacio Parisca Romera VEN vs (Alt) Victor Braga BRA
Valentin Basel ARG vs (9) Salvador Price COL

(5) Wilson Leite BRA vs Enzo Camargo Lima BRA
(WC) Andre Souza BRA vs (12) Rafael Tosetto BRA

(6) Nicolas Zanellato BRA vs (Alt) Gabriel Schenekenberg BRA
Alejandro Hayen MEX vs (10) Tomas Martinez ARG

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