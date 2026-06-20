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ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Ostacolo francese per Mattia Bellucci

20/06/2026 14:14 10 commenti
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

GBR ATP 250 Eastbourne – Tabellone Principale – erba
(1) Taylor Fritz USA vs Bye
Qualifier vs Alexei Popyrin AUS
Daniel Altmaier GER vs Aleksandar Kovacevic USA
Zizou Bergs BEL vs (7) Jaume Munar ESP

(3) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Thiago Agustin Tirante ARG vs (WC) Jacob Fearnley GBR
Roman Andres Burruchaga ARG vs (WC) Arthur Fery GBR
Raphael Collignon BEL vs (8) Juan Manuel Cerundolo ARG

(5) Brandon Nakashima USA vs Jack Draper GBR
(WC) Jack Pinnington Jones GBR vs Camilo Ugo Carabelli ARG
Gabriel Diallo CAN vs Terence Atmane FRA
Bye vs (4) Tomas Martin Etcheverry ARG

(6) Ugo Humbert FRA vs Mattia Bellucci ITA
Jenson Brooksby USA vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (2) Joao Fonseca BRA

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brunodalla 20-06-2026 15:43

BERGS

FONSECA

COLLIGNON
DIALLO

Q
FEARNLEY
PINNINGTON
BELLUCCI

 10
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brizz 20-06-2026 15:29

collignon

fonseca

altmaier
nakashima

popyrin
fearnley
atmane
bellucci

 9
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kaishaku 20-06-2026 15:17

FRITZ

DRAPER

FEARNLEY
HUMBERT

BERGS
FERY
DIALLO
FONSECA

 8
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miky85 20-06-2026 14:58

Nakashima

Fritz

Collignon
Fonseca

Altmaier
Fearnley
Diallo
Bellucci

 7
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Lollo99 20-06-2026 14:38

Draper

Fritz

Fearnley
Bellucci

Altmaier
Fery
Diallo
Fonseca

 6
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patrick 20-06-2026 14:32

FRITZ

NAKASHIMA

F.CERUNDOLO
FONSECA

BERGS
COLLIGNON
DIALLO
BROOKSBY

 5
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Betafasan 20-06-2026 14:31

Cacchio…un mancino per mattia !

 4
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Betafasan 20-06-2026 14:30

Ma Fritz da top 10 si è ridotto a fare i 250 ?!

 3
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akgul num.1 20-06-2026 14:22

Fritz

Bellucci

Collignon
Draper

Munar
Fearnley
Etcheverry
Fonseca

 2
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mattia saracino 20-06-2026 14:20

Forza draper tornerai più forte di prima!!!.

 1
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