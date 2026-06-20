ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Ostacolo francese per Mattia Bellucci
ATP 250 Eastbourne – Tabellone Principale – erba
(1) Taylor Fritz vs Bye
Qualifier vs Alexei Popyrin
Daniel Altmaier vs Aleksandar Kovacevic
Zizou Bergs vs (7) Jaume Munar
(3) Francisco Cerundolo vs Bye
Thiago Agustin Tirante vs (WC) Jacob Fearnley
Roman Andres Burruchaga vs (WC) Arthur Fery
Raphael Collignon vs (8) Juan Manuel Cerundolo
(5) Brandon Nakashima vs Jack Draper
(WC) Jack Pinnington Jones vs Camilo Ugo Carabelli
Gabriel Diallo vs Terence Atmane
Bye vs (4) Tomas Martin Etcheverry
(6) Ugo Humbert vs Mattia Bellucci
Jenson Brooksby vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (2) Joao Fonseca
TAG: ATP 250 Eastbourne, ATP 250 Eastbourne 2026
BERGS
FONSECA
COLLIGNON
DIALLO
Q
FEARNLEY
PINNINGTON
BELLUCCI
collignon
fonseca
altmaier
nakashima
popyrin
fearnley
atmane
bellucci
FRITZ
DRAPER
FEARNLEY
HUMBERT
BERGS
FERY
DIALLO
FONSECA
Nakashima
Fritz
Collignon
Fonseca
Altmaier
Fearnley
Diallo
Bellucci
Draper
Fritz
Fearnley
Bellucci
Altmaier
Fery
Diallo
Fonseca
FRITZ
NAKASHIMA
F.CERUNDOLO
FONSECA
BERGS
COLLIGNON
DIALLO
BROOKSBY
Cacchio…un mancino per mattia !
Ma Fritz da top 10 si è ridotto a fare i 250 ?!
Fritz
Bellucci
Collignon
Draper
Munar
Fearnley
Etcheverry
Fonseca
Forza draper tornerai più forte di prima!!!.