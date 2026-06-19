Qualificazioni WTA 500 Copertina, WTA

WTA 500 Bad Homburg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Martina Trevisan nelle quali

19/06/2026 18:19 5 commenti
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

GER WTA 500 Bad Homburg – Tabellone Principale – Erba
(1) Iga Swiatek POL vs Bye
(WC) Eva Lys GER vs Emma Navarro USA
Qualifier vs Anna Kalinskaya RUS
Qualifier vs (5) Linda Noskova CZE

(4) Karolina Muchova CZE vs Bye
(WC) Venus Williams USA vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Qinwen Zheng CHN
Clara Tauson DEN vs (7) Diana Shnaider RUS

(8) Iva Jovic USA vs Xinyu Wang CHN
(WC) Katie Boulter GBR vs Leylah Fernandez CAN
Liudmila Samsonova RUS vs Katerina Siniakova CZE
Bye vs (3) Elina Svitolina UKR

(6) Naomi Osaka JPN vs Magdalena Frech POL
Alexandra Eala PHI vs Elise Mertens BEL
Ann Li USA vs Ekaterina Alexandrova RUS
Bye vs (2) Mirra Andreeva RUS



GER WTA 500 Bad Homburg – Tabellone Quali – Erba
(1) Solana Sierra ARG vs Ella Seidel GER
Anna Blinkova RUS vs (7) Yulia Putintseva KAZ

(2) Diane Parry FRA vs Aoi Ito JPN
Irina-Camelia Begu ROU vs (5) Tamara Korpatsch GER

(3) Shuai Zhang CHN vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Martina Trevisan ITA vs (6) Taylor Townsend USA

(4) Renata Zarazua MEX vs (WC) Mariella Thamm GER
(WC) Paula Badosa ESP vs (8) Sinja Kraus AUT



Court 1 – ore 11:00
Irina-Camelia Begu ROU vs (5) Tamara Korpatsch GER Inizio 11:00
(1) Solana Sierra ARG vs Ella Seidel GER
(4) Renata Zarazua MEX vs Mariella Thamm GER
Paula Badosa ESP vs (8) Sinja Kraus AUT

Court 2 – ore 11:00
(2) Diane Parry FRA vs Aoi Ito JPN Inizio 11:00
Anna Blinkova RUS vs (7) Yulia Putintseva KAZ
Martina Trevisan ITA vs (6) Taylor Townsend USA
(3) Shuai Zhang CHN vs Elena-Gabriela Ruse ROU

TAG: , ,

5 commenti

miky85 19-06-2026 19:35

Swiatek

Andreeva

Muchova
Jovic

Q
Zheng
Svitolina
Eala

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Andika (Guest) 19-06-2026 19:15

Scritto da utente non registrato
Quindi questo significa che non giocherà a wimbledon?

Non so quanti Ranking protetto le siano rimasti. La attuale classifica è lontanissima dalle quali slam.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 19-06-2026 19:10

Scritto da utente non registrato
Quindi questo significa che non giocherà a wimbledon?

Non si era nemmeno iscritta alle quali

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 19-06-2026 19:04

jovic

swiatek

andreeva
muchova

noskova
zheng
samsonova
mertens

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
utente non registrato 19-06-2026 19:02

Quindi questo significa che non giocherà a wimbledon?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!