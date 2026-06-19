WTA 500 Bad Homburg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Martina Trevisan nelle quali
WTA 500 Bad Homburg – Tabellone Principale – Erba
(1) Iga Swiatek vs Bye
(WC) Eva Lys vs Emma Navarro
Qualifier vs Anna Kalinskaya
Qualifier vs (5) Linda Noskova
(4) Karolina Muchova vs Bye
(WC) Venus Williams vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Qinwen Zheng
Clara Tauson vs (7) Diana Shnaider
(8) Iva Jovic vs Xinyu Wang
(WC) Katie Boulter vs Leylah Fernandez
Liudmila Samsonova vs Katerina Siniakova
Bye vs (3) Elina Svitolina
(6) Naomi Osaka vs Magdalena Frech
Alexandra Eala vs Elise Mertens
Ann Li vs Ekaterina Alexandrova
Bye vs (2) Mirra Andreeva
WTA 500 Bad Homburg – Tabellone Quali – Erba
(1) Solana Sierra vs Ella Seidel
Anna Blinkova vs (7) Yulia Putintseva
(2) Diane Parry vs Aoi Ito
Irina-Camelia Begu vs (5) Tamara Korpatsch
(3) Shuai Zhang vs Elena-Gabriela Ruse
Martina Trevisan vs (6) Taylor Townsend
(4) Renata Zarazua vs (WC) Mariella Thamm
(WC) Paula Badosa vs (8) Sinja Kraus
Court 1 – ore 11:00
Irina-Camelia Begu vs (5) Tamara Korpatsch Inizio 11:00
(1) Solana Sierra vs Ella Seidel
(4) Renata Zarazua vs Mariella Thamm
Paula Badosa vs (8) Sinja Kraus
Court 2 – ore 11:00
(2) Diane Parry vs Aoi Ito Inizio 11:00
Anna Blinkova vs (7) Yulia Putintseva
Martina Trevisan vs (6) Taylor Townsend
(3) Shuai Zhang vs Elena-Gabriela Ruse
TAG: Martina Trevisan, WTA 500 Bad Homburg, WTA 500 Bad Homburg 2026
5 commenti
Swiatek
Andreeva
Muchova
Jovic
Q
Zheng
Svitolina
Eala
Non so quanti Ranking protetto le siano rimasti. La attuale classifica è lontanissima dalle quali slam.
Non si era nemmeno iscritta alle quali
jovic
swiatek
andreeva
muchova
noskova
zheng
samsonova
mertens
Quindi questo significa che non giocherà a wimbledon?