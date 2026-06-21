Tempesta su Berlino: rinviata la finale Pegula-Noskova, pubblico evacuato dal torneo

Il WTA 500 di Berlino è stato colpito dal maltempo proprio nel giorno della finale. A poche ore dalla sfida per il titolo tra Jessica Pegula e Linda Noskova, una violenta tempesta si è abbattuta sulla città e sull’impianto del torneo, costringendo gli organizzatori a rinviare l’incontro e a evacuare il pubblico per motivi di sicurezza.

Già dalla mattinata le condizioni meteorologiche avevano fatto intuire che la finale difficilmente sarebbe iniziata all’orario previsto. Con il passare delle ore, però, la situazione è peggiorata in modo significativo, fino alla decisione ufficiale di liberare l’area del torneo.

“A causa delle condizioni climatiche avverse, siamo stati costretti a evacuare le strutture del torneo come misura precauzionale”, ha comunicato l’organizzazione. “Le forti piogge hanno causato danni a parte dell’infrastruttura del recinto”.



Il torneo ha poi fornito ulteriori dettagli, spiegando che le misure preventive erano già state attivate in vista del maltempo, ma che l’intensità e la rapidità della tempesta hanno reso necessari interventi immediati.

Anche i sistemi elettronici sarebbero stati danneggiati, motivo per cui gli organizzatori hanno chiarito che il gioco non riprenderà fino a quando tutte le condizioni di sicurezza non saranno garantite al 100%.

Al momento, la ripresa non è prevista prima delle 16:00. Il torneo continuerà ad aggiornare tifosi e addetti ai lavori tramite e-mail e canali social, fornendo anche informazioni relative ai biglietti e all’eventuale nuova programmazione.

La finale tra Pegula e Noskova resta dunque in attesa. La statunitense e la ceca dovranno pazientare ancora prima di potersi giocare il titolo in uno degli appuntamenti più importanti della stagione sull’erba.

Per Berlino si tratta di una giornata complicata, segnata non dal tennis ma dalla necessità di tutelare pubblico, giocatrici e personale. Solo quando l’impianto sarà nuovamente sicuro, la finale potrà finalmente cominciare.