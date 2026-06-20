WTA 250 Eastbourne Copertina, WTA

WTA 250 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini comanda il seeding ma al primo turno trova un match non facile. Ai quarti potrebbe sfidare Elisabetta Cocciaretto

20/06/2026 17:27 5 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren
Jasmine Paolini nella foto - Foto Patrick Boren

GBR WTA 250 Eastbourne – Tabellone Principale – erba
(1) Jasmine Paolini ITA vs Tatjana Maria GER
Yuliia Starodubtseva UKR vs Qualifier
(WC) Hannah Klugman GBR vs Tereza Valentova CZE
Qualifier vs (8) Elisabetta Cocciaretto ITA

(3) Jelena Ostapenko LAT vs (WC) Francesca Jones GBR
Panna Udvardy HUN vs Anna Bondar HUN
Qualifier vs (WC) Harriet Dart GBR
Sara Bejlek CZE vs (5) Laura Siegemund GER

(6) Janice Tjen INA vs Caty McNally USA
Maya Joint AUS vs (SE) Viktorija Golubic SUI
Antonia Ruzic CRO vs Qualifier
Qualifier vs (4) Barbora Krejcikova CZE

(7) McCartney Kessler USA vs Daria Kasatkina AUS
Qualifier vs Anhelina Kalinina UKR
(WC) Alicia Dudeney GBR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Talia Gibson AUS vs (2) Madison Keys USA

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5 commenti

fondo (Guest) 20-06-2026 19:08

l’unica cosa importante e’ che sia guarita del tutto.

 5
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miky85 20-06-2026 18:53

Ostapenko

Krejicikova

Maria
Kalinina

Cocciaretto
Bejilek
Golubic
Keys

 4
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brizz 20-06-2026 18:34

keys

maria

siegemund
mcnally

klugman
bondar
krejcikova
Q.

 3
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gattone mecir 20-06-2026 18:05

Krejcikova

Maria

Ostapenko
Keys

Cocciaretto
Siegemund
Golubic
Kasatkina

 2
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patrick 20-06-2026 18:03

KEYS

OSTAPENKO

PAOLINI
KREJCIKOVA

COCCIARETTO
BEJLEK
MCNALLY
KASATKINA

 1
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