WTA 250 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini comanda il seeding ma al primo turno trova un match non facile. Ai quarti potrebbe sfidare Elisabetta Cocciaretto
WTA 250 Eastbourne – Tabellone Principale – erba
(1) Jasmine Paolini vs Tatjana Maria
Yuliia Starodubtseva vs Qualifier
(WC) Hannah Klugman vs Tereza Valentova
Qualifier vs (8) Elisabetta Cocciaretto
(3) Jelena Ostapenko vs (WC) Francesca Jones
Panna Udvardy vs Anna Bondar
Qualifier vs (WC) Harriet Dart
Sara Bejlek vs (5) Laura Siegemund
(6) Janice Tjen vs Caty McNally
Maya Joint vs (SE) Viktorija Golubic
Antonia Ruzic vs Qualifier
Qualifier vs (4) Barbora Krejcikova
(7) McCartney Kessler vs Daria Kasatkina
Qualifier vs Anhelina Kalinina
(WC) Alicia Dudeney vs Jessica Bouzas Maneiro
Talia Gibson vs (2) Madison Keys
TAG: WTA 250 Eastbourne, WTA 250 Eastbourne 2026
5 commenti
l’unica cosa importante e’ che sia guarita del tutto.
Ostapenko
Krejicikova
Maria
Kalinina
Cocciaretto
Bejilek
Golubic
Keys
keys
maria
siegemund
mcnally
klugman
bondar
krejcikova
Q.
Krejcikova
Maria
Ostapenko
Keys
Cocciaretto
Siegemund
Golubic
Kasatkina
KEYS
OSTAPENKO
PAOLINI
KREJCIKOVA
COCCIARETTO
BEJLEK
MCNALLY
KASATKINA