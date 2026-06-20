Draper torna al 250 di Eastbourne: ha ricevuto una wild card

Dopo una stecca infinita di ritiri e infortuni ad intasare gli aggiornamenti degli ultimi giorni, finalmente arriva una buona notizia. Jack Draper torna in campo ad Eastborune, ATP 250 ultima tappa di avvicinamento a Wimbledon. L’annuncio arriva dalla LTA, che ha concesso una wild card last minute al più forte tennista britannico, purtroppo martoriato da seri infortuni.

Insieme all’ex n.4 del mondo, sui prati della località costiera inglese giocheranno anche Arthur Fery, Jacob Fearnley e Jack Pinnington Jones, a completare il lotto delle wild card.

Jack Draper to make his return in Eastbourne 🙌 And wild cards announced for the Lexus Eastbourne Open 🎾 pic.twitter.com/FQH0pavXkm — LTA (@the_LTA) June 19, 2026

È una notizia estremamente positiva per Draper, fermo dal ritiro sofferto lo scorso aprile al 500 di Barcellona per un infortunio al ginocchio. Jack è sprofondato il classifica visto il lunghissimo stop per il serio problema al braccio (da US Open 2025 fino alla Davis dello scorso febbraio), e quindi ben poche presenze in stagione con il miglior risultato a Indian Wells, con una bella vittoria al foto finish contro Novak Djokovic.

Nelle settimane passate a recuperare salute e forma, Draper ha aggiunto Andy Murray al suo team per la breve stagione su erba, in modo da sfruttare la conoscenza e sagacia tattica dello scozzese, due volte campione a Wimbledon. Parlando alla stampa, Murray nei giorni scorsi si era detto estremamente sorpreso dalla qualità del tennis di Jack mostrata negli allenamenti, e di credere fermamente alla possibilità del suo assistito di tornare in tempo per i Championships, al via il prossimo 29 giugno.

Il poter giocare qualche match ad Eastbourne prima di Wimbledon è lo scenario migliore per Draper, in modo da testare i colpi in un contesto agonistico e riassaggiare la competizione. Ovviamente visto il lungo stop è lecito nutrire modeste aspettative su di lui, ma certamente sarà per tutti una grandissima insidia come match di primo turno. Vedremo in quali condizioni tornerà ad Eastbourne, ma intanto salutiamo il suo rientro con soddisfazione: il suo gioco aggressivo e muscolare è mancato molto nei grandi appuntamenti.

Marco Mazzoni