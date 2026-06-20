Draper torna al 250 di Eastbourne: ha ricevuto una wild card
Dopo una stecca infinita di ritiri e infortuni ad intasare gli aggiornamenti degli ultimi giorni, finalmente arriva una buona notizia. Jack Draper torna in campo ad Eastborune, ATP 250 ultima tappa di avvicinamento a Wimbledon. L’annuncio arriva dalla LTA, che ha concesso una wild card last minute al più forte tennista britannico, purtroppo martoriato da seri infortuni.
Insieme all’ex n.4 del mondo, sui prati della località costiera inglese giocheranno anche Arthur Fery, Jacob Fearnley e Jack Pinnington Jones, a completare il lotto delle wild card.
Jack Draper to make his return in Eastbourne 🙌
And wild cards announced for the Lexus Eastbourne Open 🎾 pic.twitter.com/FQH0pavXkm
— LTA (@the_LTA) June 19, 2026
È una notizia estremamente positiva per Draper, fermo dal ritiro sofferto lo scorso aprile al 500 di Barcellona per un infortunio al ginocchio. Jack è sprofondato il classifica visto il lunghissimo stop per il serio problema al braccio (da US Open 2025 fino alla Davis dello scorso febbraio), e quindi ben poche presenze in stagione con il miglior risultato a Indian Wells, con una bella vittoria al foto finish contro Novak Djokovic.
Nelle settimane passate a recuperare salute e forma, Draper ha aggiunto Andy Murray al suo team per la breve stagione su erba, in modo da sfruttare la conoscenza e sagacia tattica dello scozzese, due volte campione a Wimbledon. Parlando alla stampa, Murray nei giorni scorsi si era detto estremamente sorpreso dalla qualità del tennis di Jack mostrata negli allenamenti, e di credere fermamente alla possibilità del suo assistito di tornare in tempo per i Championships, al via il prossimo 29 giugno.
Il poter giocare qualche match ad Eastbourne prima di Wimbledon è lo scenario migliore per Draper, in modo da testare i colpi in un contesto agonistico e riassaggiare la competizione. Ovviamente visto il lungo stop è lecito nutrire modeste aspettative su di lui, ma certamente sarà per tutti una grandissima insidia come match di primo turno. Vedremo in quali condizioni tornerà ad Eastbourne, ma intanto salutiamo il suo rientro con soddisfazione: il suo gioco aggressivo e muscolare è mancato molto nei grandi appuntamenti.
Marco Mazzoni
TAG: ATP 250 Eastbourne 2026, Jack Draper
5 commenti
Forza Jack!
Non ti rompere Jack, io credevo in te.
Per Wimbledon non so quale sia il motivo, ma al 250 di Eastbourne… cos’altro potevano fare? Il numero 1 britannico, ex top 5, ma attualmente fuori dalla top 100, chiede di rientrare e gli neghi la wc? E per un giovane che avrà pure vinto Wdn juniores (tre anni fa) ma poi non ha combinato nulla, non è mai entrato neppure nei primi 300? E poi Draper chi è, uno che chiede una wc perché sta per andare in pensione o è anche lui un giovane che va aiutato a (ri)emergere?
La federazione britannica non aveva scelta e quindi ha fatto bene così
Qualche giorno fa l’amico Von Hayek ne lodava l’antica saggezza…mi sa che c’è rimasto l’antico senza saggezza…
E niente wc per Henry Searle.
gli inglese hanno un giovane, uno soltanto di prospettiva, il classe 2006 (tra l’altro ex vincitore di wimbledon 3 anni fa) e ho notato che a Wimbledon no gli hanno concesso nemmeno a lui la Wc.
Ennesimo caso di incompetenza della federazione britannica