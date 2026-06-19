Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
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25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
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09:00
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22°
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10:00
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24°
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11:00
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26°
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12:00
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29°
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13:00
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32°
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14:00
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35°
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15:00
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36°
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16:00
⛅
37°
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17:00
🌧
36°
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21:00
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31°
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:30
Jakub Paul / Ryan Seggerman vs Tim Ruehl / Mick Veldheer
Laslo Djere vs Sebastian Ofner (Non prima 17:00)
Daniel Rincon vs Luca Van Assche
Court 1 – ore 14:30
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
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23°C
Nuvoloso e caldo · Picco 29°C
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09:00
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19°
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10:00
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21°
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11:00
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24°
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12:00
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26°
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13:00
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28°
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14:00
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28°
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15:00
☁
28°
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16:00
☁
29°
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18:00
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28°
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21:00
⛅
24°
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🔥 Caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Michele Ribecai vs Facundo Diaz Acosta
Dalibor Svrcina vs Gustavo Heide
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow vs Alexander Donski / Andrew Paulson
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Inigo Cervantes / Denys Molchanov
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21°C
Sole e nubi, caldo · Picco 29°C
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09:00
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17°
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10:00
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19°
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11:00
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22°
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12:00
⛅
24°
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13:00
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26°
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14:00
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28°
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15:00
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29°
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17:00
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28°
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19:00
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28°
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21:00
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26°
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🔥 Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
CENTRE COURT – ore 12:00
Cosme Rolland De Ravel vs Lucio Ratti
Kilian Feldbausch vs Max Alcala Gurri (Non prima 14:00)
Ignasi Forcano Aparicio / Mark Vervoort vs Lucio Ratti / Franco Ribero
Daniel De Jonge / Jannik Opitz vs Philip Henning / Alexander Merino (Non prima 17:00)
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19°C
Sole e nubi, asciutto · Picco 26°C
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08:00
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16°
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09:00
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16°
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10:00
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19°
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11:00
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21°
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12:00
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24°
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13:00
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25°
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14:00
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25°
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16:00
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26°
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18:00
⛅
24°
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21:00
⛅
21°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Remy Bertola vs Christopher O’Connell
Zhizhen Zhang vs Otto Virtanen (Non prima 14:00)
Court 2 – ore 12:00
Fernando Romboli / Theodore Winegar vs Finn Reynolds / James Watt
Mac Kiger / Reese Stalder vs N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner
|🌧
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18°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 21°C
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08:00
🌧
17°
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09:00
🌧
17°
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10:00
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17°
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11:00
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18°
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12:00
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18°
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14:00
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19°
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15:00
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20°
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16:00
🌧
21°
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19:00
🌧
19°
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22:00
⛅
16°
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⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Kyrian Jacquet vs Henry Searle
Titouan Droguet vs Jurij Rodionov
Charles Barry / Conor Gannon vs Jarno Jans / Niels Visker
Court 3 – ore 13:00
James Mackinlay / Mark Whitehouse vs Blake Bayldon / Patrick Harper
|⛈
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20°C
Temporale, poi nuvoloso · Picco 18°C nelle ore disponibili
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04:00
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18°
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05:00
☁
18°
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06:00
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17°
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07:00
🌧
16°
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08:00
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16°
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09:00
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16°
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10:00
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16°
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11:00
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16°
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13:00
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16°
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15:00
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16°
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🌧 Rovesci
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 21:00
Conner Huertas del Pino vs Juan Estevez
Guido Ivan Justo vs Nick Hardt
Eduardo Ribeiro / Federico Zeballos vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova (Non prima 23:00)
Cancha 4 – ore 22:00
Joao Victor Couto Loureiro / Natan Rodrigues vs Joaquin Aguilar Cardozo / Santiago De La Fuente
TAG: Circuito Challenger
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