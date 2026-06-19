Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

19/06/2026 08:15 Nessun commento
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

🇮🇹
Challenger 125 Parma
Parma, Italia  ·  19 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato al mattino, nubi e rovesci nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Giugno
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
32°
14:00
35°
15:00
36°
16:00
37°
17:00
🌧
36°
21:00
31°
⚠  Allerta gialla caldo e temporali: attenzione alle ore centrali e al pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 125 SF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:30
Jakub Paul SUI / Ryan Seggerman USA vs Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED

Il match deve ancora iniziare

Laslo Djere SRB vs Sebastian Ofner AUT (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Luca Van Assche FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:30
Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia  ·  19 Giugno 2026

23°C
Nuvoloso e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Giugno
09:00
19°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
18:00
28°
21:00
24°
⚠  Allerta arancione caldo: giornata pesante anche senza pioggia
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 100 SF
☁  Nuvoloso
🔥  Caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Michele Ribecai ITA vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Gustavo Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL vs Alexander Donski BUL / Andrew Paulson CZE

Il match deve ancora iniziare

Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Royan
Royan, Francia  ·  19 Giugno 2026

21°C
Sole e nubi, caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato al mattino, più nuvoloso nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Giugno
09:00
17°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
28°
15:00
29°
17:00
28°
19:00
28°
21:00
26°
⚠  Allerta gialla canicola: attenzione al caldo nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 50 SF
⛅  Sole e nubi
🔥  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

CENTRE COURT – ore 12:00
Cosme Rolland De Ravel FRA vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Max Alcala Gurri ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Ignasi Forcano Aparicio ESP / Mark Vervoort NED vs Lucio Ratti ARG / Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Daniel De Jonge NED / Jannik Opitz GER vs Philip Henning RSA / Alexander Merino PER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito  ·  19 Giugno 2026

19°C
Sole e nubi, asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
08:00
16°
09:00
16°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
25°
16:00
26°
18:00
24°
21:00
21°
✅  Asciutto e stabile: semifinali su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
CH 125 SF
☀  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Remy Bertola SUI vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Zhizhen Zhang CHN vs Otto Virtanen FIN (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Fernando Romboli BRA / Theodore Winegar USA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs N.Sriram Balaji IND / Marcelo Demoliner BRA

Il match deve ancora iniziare





🇮🇪
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda  ·  19 Giugno 2026

🌧
18°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Rovesci alle 08:00-09:00 e nuovi rovesci nel tardo pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
08:00
🌧
17°
09:00
🌧
17°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
🌧
21°
19:00
🌧
19°
22:00
16°
⚠  Rovesci sparsi: programma da monitorare sull’erba
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
CH 75 SF
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Kyrian Jacquet FRA vs Henry Searle GBR

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Charles Barry IRL / Conor Gannon IRL vs Jarno Jans NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 13:00
James Mackinlay GBR / Mark Whitehouse GBR vs Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS

Il match deve ancora iniziare





🇵🇾
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay  ·  19 Giugno 2026

20°C
Temporale, poi nuvoloso  ·  Picco 18°C nelle ore disponibili
CIELO Temporale/rovesci al mattino, poi nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati tra 07:00 e 09:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 19 Giugno
04:00
18°
05:00
18°
06:00
17°
07:00
🌧
16°
08:00
🌧
16°
09:00
🌧
16°
10:00
16°
11:00
16°
13:00
16°
15:00
16°
⚠  Temporale e rovesci al mattino: programma da monitorare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP Challenger · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH SF
⛈  Temporale
🌧  Rovesci
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 21:00
Conner Huertas del Pino PER vs Juan Estevez ARG

Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Nick Hardt DOM

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA / Federico Zeballos BOL vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 22:00
Joao Victor Couto Loureiro BRA / Natan Rodrigues BRA vs Joaquin Aguilar Cardozo URU / Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

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