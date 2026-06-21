Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Finali, qualificazioni e Primo Turno Md. Tiafoe fa la storia ad Halle: battuto Fritz, primo americano a vincere il torneo

21/06/2026 20:06 7 commenti
Frances Tiafoe USA, 20-01-1998 - Foto Alyssa van Heyst Photography
Frances Tiafoe USA, 20-01-1998 - Foto Alyssa van Heyst Photography

Frances Tiafoe conquista il titolo più importante della sua carriera e scrive una pagina di storia al Terra Wortmann Open di Halle. Il 28enne americano ha battuto in finale il connazionale e grande amico Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4, diventando il primo statunitense a vincere il torneo tedesco dall’inizio della sua storia nel 1993.

Per Tiafoe si tratta di un successo dal peso speciale. Finora aveva conquistato tre titoli ATP, tutti di categoria 250. Quello di Halle, torneo ATP 500 sull’erba, rappresenta quindi il trofeo più prestigioso della sua carriera e arriva in uno dei momenti più delicati della stagione, a pochi giorni da Wimbledon.

La finale è stata gestita con grande autorità. Tiafoe ha perso appena sette punti al servizio in tutto il match, un dato che racconta meglio di qualsiasi altra cosa la qualità della sua prestazione. Sull’erba, contro un giocatore pericoloso come Fritz, servire con questa continuità ha fatto tutta la differenza.

Il primo set si è deciso grazie a un break, poi Tiafoe ha continuato a comandare i suoi turni di battuta senza concedere troppo. Anche nel secondo parziale il copione è stato simile: grande solidità al servizio, pochi passaggi a vuoto e massima lucidità nei momenti importanti.

La vittoria contro Fritz completa una settimana straordinaria. Nel corso del torneo, Tiafoe ha battuto tre giocatori top 10: prima Flavio Cobolli, numero 10 del mondo, poi Felix Auger-Aliassime, numero 4, e infine Fritz nell’ultimo atto.

Un percorso di altissimo livello, reso ancora più significativo dal fatto che si trattava della sua prima partecipazione al torneo di Halle. Tiafoe ha saputo adattarsi subito alle condizioni, sfruttando al meglio servizio, aggressività e capacità di prendere campo.

Il successo conferma anche la crescita dell’americano sull’erba. Il suo tennis, fatto di esplosività, colpi rapidi e grande presenza nei punti importanti, si è rivelato perfetto per una superficie dove ogni esitazione può costare cara.

Per Fritz, invece, resta l’amarezza di una finale persa contro un amico e connazionale, dopo una settimana comunque molto positiva. Ma questa volta Tiafoe è stato più continuo, più efficace e più freddo nei momenti decisivi.

Halle incorona così un nuovo campione. Frances Tiafoe alza il primo ATP 500 della carriera, diventa il primo americano a vincere il torneo e manda un messaggio forte al circuito in vista di Wimbledon: sull’erba, anche lui può essere un avversario molto pericoloso.

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  21 Giugno 2026

17°C
Temporali nelle ore centrali  ·  Picco 27°C
CIELO Schiarite al mattino, temporali tra primo pomeriggio e metà pomeriggio
PIOGGIA Temporali 13:00-15:00, rovesci possibili in tarda serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
27°
15:00
26°
17:00
26°
21:00
23°
23:00
🌧
20°
⚠  Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e temporali nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP 500 F
⛈  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Finale
🌿  Erba

heristo-arena – ore 13:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA

ATP Halle
Theo Arribage / Albano Olivetti
7
6
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
6
4
Vincitore: Arribage / Olivetti
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Taylor Fritz USA vs Frances Tiafoe USA (Non prima 15:30)

ATP Halle
Taylor Fritz [5]
4
4
Frances Tiafoe
6
6
Vincitore: Tiafoe
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🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  21 Giugno 2026

20°C
Nuvole intermittenti e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, poi schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
21°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
16:00
30°
19:00
27°
22:00
23°
✅  Caldo ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP 500 F
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Finale
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 14:30
Francisco Cerundolo ARG vs Tommy Paul USA

ATP London
Francisco Cerundolo [7]
6
6
6
Tommy Paul [8]
7
4
3
Vincitore: Cerundolo
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Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP London
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
2
4
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
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🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  21 Giugno 2026

18°C
Nuvole intermittenti, asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti e schiarite per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
25°
19:00
22°
22:00
20°
✅  Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
ATP 250 Q
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  Quali
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Marcos Giron USA vs Jan Choinski GBR (Non prima 14:30)

ATP Eastbourne
Marcos Giron [4]
5
7
6
Jan Choinski
7
6
7
Vincitore: Choinski
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Court 2 – ore 12:00
Hamish Stewart GBR vs Aleksandar Vukic AUS
ATP Eastbourne
Hamish Stewart
6
6
4
Aleksandar Vukic [7]
7
4
6
Vincitore: Vukic
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Matteo Arnaldi ITA vs Toby Samuel GBR

ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
3
6
6
Toby Samuel
6
4
4
Vincitore: Arnaldi
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Court 4 – ore 13:00
Giles Hussey GBR vs Marco Trungelliti ARG (Non prima 14:30)

ATP Eastbourne
Giles Hussey
6
7
Marco Trungelliti [5]
4
5
Vincitore: Hussey
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🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  21 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
27°
10:00
29°
11:00
32°
12:00
33°
13:00
35°
14:00
35°
15:00
35°
16:00
36°
20:00
32°
23:00
28°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Quali – 1° Turno Md · Erba
ATP 250 Q-MD
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Q-MD
🌿  Erba

Center Court – ore 12:30
Nuno Borges POR vs Adrian Mannarino FRA

ATP Mallorca
Nuno Borges
6
6
Adrian Mannarino [8]
2
2
Vincitore: Borges
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Mariano Navone ARG vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 15:00)

ATP Mallorca
Mariano Navone [7]
6
6
4
Lorenzo Sonego
7
2
6
Vincitore: Sonego
Mostra dettagli

Yannick Hanfmann GER vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 17:30)

ATP Mallorca
Yannick Hanfmann
7
7
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Vincitore: Hanfmann
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Grandstand – ore 12:00
Alex Molcan SVK vs Murphy Cassone USA

ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
6
4
6
Murphy Cassone [8]
4
6
4
Vincitore: Molcan
Mostra dettagli

Abdullah Shelbayh JOR vs Marc Polmans AUS

ATP Mallorca
Abdullah Shelbayh
3
6
Marc Polmans
6
7
Vincitore: Polmans
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Court 1 – ore 12:00
Adam Walton AUS vs Antoine Ghibaudo FRA

ATP Mallorca
Adam Walton [2]
6
6
Antoine Ghibaudo
4
1
Vincitore: Walton
Mostra dettagli

Zachary Svajda USA vs Damir Dzumhur BIH

ATP Mallorca
Zachary Svajda [1]
3
3
Damir Dzumhur [5]
6
6
Vincitore: Dzumhur
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7 commenti

Bagel 21-06-2026 21:37

Tiafoe on fire dal Rolando. Tiafoe Arnaldi match del decennio

 7
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pablito 21-06-2026 19:16

Sarà perchè domenica ma…
articolista un po’ distratto… 😉

Che il titolo andasse per la prima volta ad un americano, lo si poteva scrivere anche ieri. 😉

Ben più importante sarebbe stato sottolineare che negli h2h Fritz era 7-1, con filotto di vittorie negli ultimi 7 incontri, mentre la vittoria di Foe è stata al primo scontro, 10 anni fa (!) al primo turno di IW. 🙂

 6
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+1: puffo65
Giuliano da Viareggio (Guest) 21-06-2026 17:05

Grande Arnaldi che conquista il M.D. a Eastburne!

 5
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+1: Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 21-06-2026 17:03

Battere Flavio al primo turno porta fortuna.
Ad Amburgo Buse.
Ad Halle Tiafoe.
Nel mezzo il Roland Garros.
Non male 🙂

 4
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MAURO (Guest) 21-06-2026 16:50

Grande prestazione del sederone Tiafoe, che a 28 anni e mezzo, riesce finalmente a vincere il suo quarto torneo, stavolta un 500, senza concedere palle break a Fritz.

 3
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+1: puffo65
Betafasan 21-06-2026 11:11

Sto Samuel lo danno favorito con il nostro Arnaldi…mah …

 2
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Giampi 21-06-2026 10:48

Ho letto della sorpresa, tra i lettori, per i tre americani in finale sull’erba. Ebbene, dei primi otto in classifica (fino a Korda), sei hanno le loro migliori percentuali non sul cemento ma proprio sull’erba. E anche Shelton ha comunque un più che dignitoso 60% di vittorie vs un 63% sul cemento. Solo Tien non va bene sull’erba ma è ancora molto giovane. Ancora una volta si ragiona per impressioni e poco con i dati di realtà.

 1
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+1: puffo65