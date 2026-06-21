ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Finali, qualificazioni e Primo Turno Md. Tiafoe fa la storia ad Halle: battuto Fritz, primo americano a vincere il torneo

Frances Tiafoe USA, 20-01-1998 - Foto Alyssa van Heyst Photography
Frances Tiafoe conquista il titolo più importante della sua carriera e scrive una pagina di storia al Terra Wortmann Open di Halle. Il 28enne americano ha battuto in finale il connazionale e grande amico Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4, diventando il primo statunitense a vincere il torneo tedesco dall’inizio della sua storia nel 1993.
Per Tiafoe si tratta di un successo dal peso speciale. Finora aveva conquistato tre titoli ATP, tutti di categoria
250. Quello di Halle, torneo ATP 500 sull’erba, rappresenta quindi il trofeo più prestigioso della sua carriera e arriva in uno dei momenti più delicati della stagione, a pochi giorni da Wimbledon.
La finale è stata gestita con grande autorità. Tiafoe ha perso appena sette punti al servizio in tutto il match, un dato che racconta meglio di qualsiasi altra cosa la qualità della sua prestazione. Sull’erba, contro un giocatore pericoloso come Fritz, servire con questa continuità ha fatto tutta la differenza.
Il primo set si è deciso grazie a un break, poi Tiafoe ha continuato a comandare i suoi turni di battuta senza concedere troppo. Anche nel secondo parziale il copione è stato simile: grande solidità al servizio, pochi passaggi a vuoto e massima lucidità nei momenti importanti.
La vittoria contro Fritz completa una settimana straordinaria. Nel corso del torneo, Tiafoe ha battuto tre giocatori top 10: prima Flavio Cobolli, numero 10 del mondo, poi Felix Auger-Aliassime, numero 4, e infine Fritz nell’ultimo atto.
Un percorso di altissimo livello, reso ancora più significativo dal fatto che si trattava della sua prima partecipazione al torneo di Halle. Tiafoe ha saputo adattarsi subito alle condizioni, sfruttando al meglio servizio, aggressività e capacità di prendere campo.
Il successo conferma anche la crescita dell’americano sull’erba. Il suo tennis, fatto di esplosività, colpi rapidi e grande presenza nei punti importanti, si è rivelato perfetto per una superficie dove ogni esitazione può costare cara.
Per Fritz, invece, resta l’amarezza di una finale persa contro un amico e connazionale, dopo una settimana comunque molto positiva. Ma questa volta Tiafoe è stato più continuo, più efficace e più freddo nei momenti decisivi.
Halle incorona così un nuovo campione. Frances Tiafoe alza il primo ATP 500 della carriera, diventa il primo americano a vincere il torneo e manda un messaggio forte al circuito in vista di Wimbledon: sull’erba, anche lui può essere un avversario molto pericoloso.
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 21 Giugno 2026
⛈
17°C
Temporali nelle ore centrali · Picco 27°C
CIELO
Schiarite al mattino, temporali tra primo pomeriggio e metà pomeriggio
PIOGGIA
Temporali 13:00-15:00, rovesci possibili in tarda serata
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
⛅
19°
10:00
⛅
20°
11:00
☀
21°
12:00
⛅
23°
13:00
⛈
25°
14:00
⛈
27°
15:00
⛈
26°
17:00
⛅
26°
21:00
⛅
23°
23:00
🌧
20°
⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e temporali nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP 500 F
⛈ Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Finale
🌿 Erba
heristo-arena – ore 13:00
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
ATP Halle
Theo Arribage / Albano Olivetti
7
6
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
6
4
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
5-4 → 6-4
D. Altmaier / Fonseca
5-3 → 5-4
T. Arribage / Olivetti
4-3 → 5-3
D. Altmaier / Fonseca
4-2 → 4-3
T. Arribage / Olivetti
3-2 → 4-2
D. Altmaier / Fonseca
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 2-2
D. Altmaier / Fonseca
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Altmaier / Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
ace
6-6 → 7-6
D. Altmaier / Fonseca
6-5 → 6-6
T. Arribage / Olivetti
5-5 → 6-5
D. Altmaier / Fonseca
5-4 → 5-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
4-4 → 5-4
D. Altmaier / Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
3-3 → 4-3
D. Altmaier / Fonseca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
2-2 → 3-2
D. Altmaier / Fonseca
2-1 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
1-1 → 2-1
D. Altmaier / Fonseca
1-0 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 1-0
Taylor Fritz
vs Frances Tiafoe (Non prima 15:30)
ATP Halle
Taylor Fritz [5]
4
4
Frances Tiafoe
6
6
Vincitore: Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Tiafoe
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
ace
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Fritz
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Fritz
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
F. Tiafoe
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-1 → 2-1
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
⛅
20°C
Nuvole intermittenti e caldo · Picco 30°C
CIELO
Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, poi schiarite
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
☁
21°
09:00
⛅
22°
10:00
☁
24°
11:00
⛅
25°
12:00
⛅
26°
13:00
⛅
27°
14:00
⛅
28°
16:00
⛅
30°
19:00
⛅
27°
22:00
☀
23°
✅ Caldo ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Finale · Erba
ATP 500 F
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 Finale
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 14:30
Francisco Cerundolo vs Tommy Paul
ATP London
Francisco Cerundolo [7]
6
6
6
Tommy Paul [8]
7
4
3
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
T. Paul
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
T. Paul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Paul
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
T. Paul
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
T. Paul
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Cerundolo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4*-5
4*-6
df
6-6 → 6-7
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
T. Paul
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
T. Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Harri Heliovaara
/ Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP London
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
2
4
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
6
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
4-5 → 4-6
H. Heliovaara / Patten
4-4 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / Patten
3-3 → 4-3
M. Arevalo / Pavic
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Arevalo / Pavic
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
2-5 → 2-6
H. Heliovaara / Patten
15-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-5 → 2-5
M. Arevalo / Pavic
1-4 → 1-5
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
df
15-30
15-40
1-3 → 1-4
M. Arevalo / Pavic
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
1-2 → 1-3
H. Heliovaara / Patten
0-2 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
40-40
0-0 → 0-1
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026
⛅
18°C
Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 25°C
CIELO
Nuvole intermittenti e schiarite per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
08:00
☁
16°
09:00
⛅
18°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
22°
12:00
⛅
23°
13:00
⛅
24°
14:00
⛅
24°
15:00
⛅
25°
19:00
☀
22°
22:00
☀
20°
✅ Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Quali · Erba
ATP 250 Q
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 Quali
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Marcos Giron vs Jan Choinski (Non prima 14:30)
ATP Eastbourne
Marcos Giron [4]
5
7
6
Jan Choinski
7
6
7
Vincitore: Choinski
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
ace
6-6 → 6-7
J. Choinski
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
M. Giron
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Choinski
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
J. Choinski
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-2 → 1-3
J. Choinski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
M. Giron
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
J. Choinski
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
J. Choinski
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Giron
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Choinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Giron
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-2 → 2-3
M. Giron
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Choinski
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Court 2 – ore 12:00
Hamish Stewart
vs Aleksandar Vukic
ATP Eastbourne
Hamish Stewart
6
6
4
Aleksandar Vukic [7]
7
4
6
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Stewart
0-15
15-15
30-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
H. Stewart
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Vukic
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Stewart
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Stewart
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-4 → 6-4
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
H. Stewart
30-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
4-3 → 5-3
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-2 → 3-2
H. Stewart
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
ace
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
df
4-5*
4-6*
5*-6
df
6-6 → 6-7
A. Vukic
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
6-5 → 6-6
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
A-40
3-3 → 4-3
A. Vukic
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
2-3 → 3-3
H. Stewart
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-3 → 2-3
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Vukic
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
0-1 → 0-2
Matteo Arnaldi
vs Toby Samuel
ATP Eastbourne
Matteo Arnaldi [1]
3
6
6
Toby Samuel
6
4
4
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Arnaldi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arnaldi
15-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
T. Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
1-1 → 1-2
T. Samuel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
ace
3-4 → 3-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-30
A-40
1-3 → 2-3
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Samuel
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Court 4 – ore 13:00
Giles Hussey vs Marco Trungelliti (Non prima 14:30)
ATP Eastbourne
Giles Hussey
6
7
Marco Trungelliti [5]
4
5
Vincitore: Hussey
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Hussey
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
M. Trungelliti
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
5-5 → 6-5
G. Hussey
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Trungelliti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
G. Hussey
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Hussey
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-4 → 6-4
M. Trungelliti
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-3 → 5-4
G. Hussey
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
M. Trungelliti
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna · 21 Giugno 2026
☀
24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
CIELO
Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 21 Giugno
09:00
☀
27°
10:00
☀
29°
11:00
☀
32°
12:00
☀
33°
13:00
☀
35°
14:00
☀
35°
15:00
☀
35°
16:00
☀
36°
20:00
☀
32°
23:00
☀
28°
⚠ Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 21 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Quali – 1° Turno Md · Erba
ATP 250 Q-MD
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Q-MD
🌿 Erba
Center Court – ore 12:30
Nuno Borges vs Adrian Mannarino
ATP Mallorca
Nuno Borges
6
6
Adrian Mannarino [8]
2
2
Vincitore: Borges
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
N. Borges
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
N. Borges
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
A. Mannarino
15-0
15-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
N. Borges
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Mariano Navone
vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Mariano Navone [7]
6
6
4
Lorenzo Sonego
7
2
6
Vincitore: Sonego
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Sonego
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 2-3
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sonego
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Sonego
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Navone
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
df
0-4*
0*-5
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Sonego
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yannick Hanfmann
vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 17:30)
ATP Mallorca
Yannick Hanfmann
7
7
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6*-2
6-6 → 7-6
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Daniel Vallejo
5-4 → 5-5
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Daniel Vallejo
3-2 → 3-3
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Daniel Vallejo
2-1 → 2-2
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-2*
6-6 → 7-6
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Daniel Vallejo
5-5 → 5-6
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-4 → 5-5
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
A-40
4-3 → 5-3
A. Daniel Vallejo
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Daniel Vallejo
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
A. Daniel Vallejo
1-1 → 1-2
A. Daniel Vallejo
0-0 → 0-1
Grandstand – ore 12:00
Alex Molcan vs Murphy Cassone
ATP Mallorca
Alex Molcan [4]
6
4
6
Murphy Cassone [8]
4
6
4
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Molcan
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
M. Cassone
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Cassone
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Cassone
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molcan
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
M. Cassone
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-2 → 3-3
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Cassone
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cassone
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
M. Cassone
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 4-3
A. Molcan
15-0
30-0
40-15
40-30
ace
1-2 → 2-2
M. Cassone
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Abdullah Shelbayh
vs Marc Polmans
ATP Mallorca
Abdullah Shelbayh
3
6
Marc Polmans
6
7
Vincitore: Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3-2*
3-3*
ace
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
M. Polmans
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
A. Shelbayh
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-4 → 5-4
A. Shelbayh
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
M. Polmans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Shelbayh
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
2-2 → 3-2
M. Polmans
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
1-2 → 2-2
A. Shelbayh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-1 → 1-2
A. Shelbayh
0-15
0-30
df
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shelbayh
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. Polmans
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Court 1 – ore 12:00
Adam Walton vs Antoine Ghibaudo
ATP Mallorca
Adam Walton [2]
6
6
Antoine Ghibaudo
4
1
Vincitore: Walton
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Walton
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Ghibaudo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
A. Ghibaudo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Ghibaudo
0-15
15-15
30-15
40-30
ace
5-3 → 5-4
A. Ghibaudo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Ghibaudo
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Ghibaudo
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-1 → 1-2
A. Ghibaudo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Zachary Svajda
vs Damir Dzumhur
ATP Mallorca
Zachary Svajda [1]
3
3
Damir Dzumhur [5]
6
6
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
3-4 → 3-5
D. Dzumhur
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
3-3 → 3-4
D. Dzumhur
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Z. Svajda
0-15
0-30
df
15-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
D. Dzumhur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
0-0 → 1-0
7 commenti
Tiafoe on fire dal Rolando. Tiafoe Arnaldi match del decennio
Sarà perchè domenica ma…
articolista un po’ distratto… 😉
Che il titolo andasse per la prima volta ad un americano, lo si poteva scrivere anche ieri. 😉
Ben più importante sarebbe stato sottolineare che negli h2h Fritz era 7-1, con filotto di vittorie negli ultimi 7 incontri, mentre la vittoria di Foe è stata al primo scontro, 10 anni fa (!) al primo turno di IW. 🙂
Grande Arnaldi che conquista il M.D. a Eastburne!
Battere Flavio al primo turno porta fortuna.
Ad Amburgo Buse.
Ad Halle Tiafoe.
Nel mezzo il Roland Garros.
Non male 🙂
Grande prestazione del sederone Tiafoe, che a 28 anni e mezzo, riesce finalmente a vincere il suo quarto torneo, stavolta un 500, senza concedere palle break a Fritz.
Sto Samuel lo danno favorito con il nostro Arnaldi…mah …
Ho letto della sorpresa, tra i lettori, per i tre americani in finale sull’erba. Ebbene, dei primi otto in classifica (fino a Korda), sei hanno le loro migliori percentuali non sul cemento ma proprio sull’erba. E anche Shelton ha comunque un più che dignitoso 60% di vittorie vs un 63% sul cemento. Solo Tien non va bene sull’erba ma è ancora molto giovane. Ancora una volta si ragiona per impressioni e poco con i dati di realtà.