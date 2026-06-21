ATP 500 Halle, Queen’s e ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati completi con il dettaglio delle Finali, qualificazioni e Primo Turno Md. Tiafoe fa la storia ad Halle: battuto Fritz, primo americano a vincere il torneo

Frances Tiafoe conquista il titolo più importante della sua carriera e scrive una pagina di storia al Terra Wortmann Open di Halle. Il 28enne americano ha battuto in finale il connazionale e grande amico Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4, diventando il primo statunitense a vincere il torneo tedesco dall’inizio della sua storia nel 1993.

Per Tiafoe si tratta di un successo dal peso speciale. Finora aveva conquistato tre titoli ATP, tutti di categoria 250. Quello di Halle, torneo ATP 500 sull’erba, rappresenta quindi il trofeo più prestigioso della sua carriera e arriva in uno dei momenti più delicati della stagione, a pochi giorni da Wimbledon.

La finale è stata gestita con grande autorità. Tiafoe ha perso appena sette punti al servizio in tutto il match, un dato che racconta meglio di qualsiasi altra cosa la qualità della sua prestazione. Sull’erba, contro un giocatore pericoloso come Fritz, servire con questa continuità ha fatto tutta la differenza.

Il primo set si è deciso grazie a un break, poi Tiafoe ha continuato a comandare i suoi turni di battuta senza concedere troppo. Anche nel secondo parziale il copione è stato simile: grande solidità al servizio, pochi passaggi a vuoto e massima lucidità nei momenti importanti.

La vittoria contro Fritz completa una settimana straordinaria. Nel corso del torneo, Tiafoe ha battuto tre giocatori top 10: prima Flavio Cobolli, numero 10 del mondo, poi Felix Auger-Aliassime, numero 4, e infine Fritz nell’ultimo atto.

Un percorso di altissimo livello, reso ancora più significativo dal fatto che si trattava della sua prima partecipazione al torneo di Halle. Tiafoe ha saputo adattarsi subito alle condizioni, sfruttando al meglio servizio, aggressività e capacità di prendere campo.

Il successo conferma anche la crescita dell’americano sull’erba. Il suo tennis, fatto di esplosività, colpi rapidi e grande presenza nei punti importanti, si è rivelato perfetto per una superficie dove ogni esitazione può costare cara.

Per Fritz, invece, resta l’amarezza di una finale persa contro un amico e connazionale, dopo una settimana comunque molto positiva. Ma questa volta Tiafoe è stato più continuo, più efficace e più freddo nei momenti decisivi.

Halle incorona così un nuovo campione. Frances Tiafoe alza il primo ATP 500 della carriera, diventa il primo americano a vincere il torneo e manda un messaggio forte al circuito in vista di Wimbledon: sull’erba, anche lui può essere un avversario molto pericoloso.

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 21 Giugno 2026 ⛈ 17°C Temporali nelle ore centrali · Picco 27°C CIELO Schiarite al mattino, temporali tra primo pomeriggio e metà pomeriggio PIOGGIA Temporali 13:00-15:00, rovesci possibili in tarda serata CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 09:00 ⛅ 19° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ☀ 21° 12:00 ⛅ 23° 13:00 ⛈ 25° 14:00 ⛈ 27° 15:00 ⛈ 26° 17:00 ⛅ 26° 21:00 ⛅ 23° 23:00 🌧 20° ⚠ Allerta caldo fino alle 19:00 CEST e temporali nelle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Finale · Erba ATP 500 F ⛈ Temporali

⚠ Da monitorare

🎾 Finale

🌿 Erba

heristo-arena – ore 13:00

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca



ATP Halle Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 7 6 Daniel Altmaier / Joao Fonseca Daniel Altmaier / Joao Fonseca 6 4 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 ace 4-3 → 5-3 D. Altmaier / Fonseca 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Altmaier / Fonseca 15-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 D. Altmaier / Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Altmaier / Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier / Fonseca 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Altmaier / Fonseca 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Taylor Fritz vs Frances Tiafoe (Non prima 15:30)



ATP Halle Taylor Fritz [5] Taylor Fritz [5] 4 4 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 6 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 ace 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026 ⛅ 20°C Nuvole intermittenti e caldo · Picco 30°C CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, poi schiarite PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 08:00 ☁ 21° 09:00 ⛅ 22° 10:00 ☁ 24° 11:00 ⛅ 25° 12:00 ⛅ 26° 13:00 ⛅ 27° 14:00 ⛅ 28° 16:00 ⛅ 30° 19:00 ⛅ 27° 22:00 ☀ 23° ✅ Caldo ma senza pioggia indicata: finale su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Finale · Erba ATP 500 F ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 Finale

🌿 Erba

Andy Murray Arena – ore 14:30

Francisco Cerundolo vs Tommy Paul



ATP London Francisco Cerundolo [7] Francisco Cerundolo [7] 6 6 6 Tommy Paul [8] Tommy Paul [8] 7 4 3 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Paul 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Paul 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 T. Paul 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Paul 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4*-5 4*-6 df 6-6 → 6-7 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Paul 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP London Harri Heliovaara / Henry Patten [1] Harri Heliovaara / Henry Patten [1] 2 4 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] 6 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 4-5 → 4-6 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 2-5 → 2-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-30 1-4 → 1-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Arevalo / Pavic 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 1-2 → 1-3 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1

🇬🇧 ATP 250 Eastbourne Eastbourne, Gran Bretagna · 21 Giugno 2026 ⛅ 18°C Nuvole intermittenti, asciutto · Picco 25°C CIELO Nuvole intermittenti e schiarite per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 08:00 ☁ 16° 09:00 ⛅ 18° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 22° 12:00 ⛅ 23° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ⛅ 24° 15:00 ⛅ 25° 19:00 ☀ 22° 22:00 ☀ 20° ✅ Variabile ma asciutto: turno quali su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 ATP 250 · Qualificazioni Turno Quali · Erba ATP 250 Q ⛅ Variabile

✅ Asciutto

🎾 Quali

🌿 Erba

Court 1 – ore 12:00

Marcos Giron vs Jan Choinski (Non prima 14:30)



ATP Eastbourne Marcos Giron [4] Marcos Giron [4] 5 7 6 Jan Choinski Jan Choinski 7 6 7 Vincitore: Choinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 ace 6-6 → 6-7 J. Choinski 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 J. Choinski 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Giron 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Choinski 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Giron 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 1-3 M. Giron 15-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 J. Choinski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Choinski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Choinski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Choinski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Choinski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Choinski 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Choinski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Choinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Choinski 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Choinski 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Eastbourne Hamish Stewart Hamish Stewart 6 6 4 Aleksandar Vukic [7] Aleksandar Vukic [7] 7 4 6 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 H. Stewart 0-15 15-15 30-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 H. Stewart 0-15 15-15 30-15 30-30 2-5 → 3-5 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 H. Stewart 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Stewart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Stewart 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Stewart 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 H. Stewart 30-0 ace 40-15 ace 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Vukic 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Stewart 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-2 → 3-2 H. Stewart 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Vukic 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Stewart 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 df 4-5* 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 A. Vukic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 H. Stewart 15-0 30-0 30-15 ace 5-5 → 6-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 H. Stewart 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Vukic 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 H. Stewart 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 A-40 3-3 → 4-3 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-3 → 3-3 H. Stewart 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-3 → 2-3 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 H. Stewart 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Vukic 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 H. Stewart 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Hamish Stewartvs Aleksandar Vukic

Matteo Arnaldi vs Toby Samuel



ATP Eastbourne Matteo Arnaldi [1] Matteo Arnaldi [1] 3 6 6 Toby Samuel Toby Samuel 6 4 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Samuel 0-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 T. Samuel 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Samuel 30-0 40-30 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Samuel 15-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 T. Samuel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Samuel 0-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Samuel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-30 A-40 1-3 → 2-3 T. Samuel 15-15 30-15 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Samuel 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 13:00

Giles Hussey vs Marco Trungelliti (Non prima 14:30)



ATP Eastbourne Giles Hussey Giles Hussey 6 7 Marco Trungelliti [5] Marco Trungelliti [5] 4 5 Vincitore: Hussey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 G. Hussey 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Hussey 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Hussey 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Trungelliti 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Hussey 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Hussey 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Hussey 15-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Trungelliti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

🇪🇸 ATP 250 Maiorca Maiorca, Spagna · 21 Giugno 2026 ☀ 24°C Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 21 Giugno 09:00 ☀ 27° 10:00 ☀ 29° 11:00 ☀ 32° 12:00 ☀ 33° 13:00 ☀ 35° 14:00 ☀ 35° 15:00 ☀ 35° 16:00 ☀ 36° 20:00 ☀ 32° 23:00 ☀ 28° ⚠ Allerta gialla temperature massime estreme dalle 12:00 alle 20:00 CEST 🎾 Programma del giorno — 21 Giugno 🎾 ATP 250 · Qualificazioni / Main Draw Turno Quali – 1° Turno Md · Erba ATP 250 Q-MD ☀ Soleggiato

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 Q-MD

🌿 Erba

Center Court – ore 12:30

Nuno Borges vs Adrian Mannarino



ATP Mallorca Nuno Borges Nuno Borges 6 6 Adrian Mannarino [8] Adrian Mannarino [8] 2 2 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Borges 0-15 15-15 30-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Borges 30-0 5-2 → 6-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Borges 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Mariano Navone vs Lorenzo Sonego (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Mariano Navone [7] Mariano Navone [7] 6 6 4 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 2 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Navone 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Navone 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Navone 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Sonego 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 30-15 df 0-1 → 1-1 L. Sonego 30-0 ace 30-15 0-0 → 0-1

Yannick Hanfmann vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 17:30)



ATP Mallorca Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 7 7 Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 6 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 5-5 → 6-5 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Daniel Vallejo 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-2* 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace A-40 4-3 → 5-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 df 2-3 → 3-3 A. Daniel Vallejo 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 1-2 → 2-2 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Grandstand – ore 12:00

Alex Molcan vs Murphy Cassone



ATP Mallorca Alex Molcan [4] Alex Molcan [4] 6 4 6 Murphy Cassone [8] Murphy Cassone [8] 4 6 4 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Cassone 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Cassone 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Molcan 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Cassone 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 2-1 → 3-1 M. Cassone 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 1-0 → 2-0 M. Cassone 0-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Molcan 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Cassone 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Molcan 15-0 15-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Cassone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 M. Cassone 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Cassone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Cassone 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Molcan 0-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Cassone 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Cassone 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Cassone 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 30-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Cassone 15-0 ace 30-0 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Cassone 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Abdullah Shelbayh vs Marc Polmans



ATP Mallorca Abdullah Shelbayh Abdullah Shelbayh 3 6 Marc Polmans Marc Polmans 6 7 Vincitore: Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3-2* 3-3* ace 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Polmans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Shelbayh 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Polmans 30-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Shelbayh 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-2 → 3-2 M. Polmans 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 A. Shelbayh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 M. Polmans 30-0 1-0 → 1-1 A. Shelbayh 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Polmans 0-15 15-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 A. Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Shelbayh 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Polmans 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Shelbayh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Shelbayh 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 12:00

Adam Walton vs Antoine Ghibaudo



ATP Mallorca Adam Walton [2] Adam Walton [2] 6 6 Antoine Ghibaudo Antoine Ghibaudo 4 1 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Ghibaudo 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 6-1 A. Walton 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Ghibaudo 15-0 ace 30-0 40-15 ace 4-0 → 4-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 A. Ghibaudo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Walton 15-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Ghibaudo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Ghibaudo 0-15 15-15 30-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Walton 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Ghibaudo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Ghibaudo 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Ghibaudo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Ghibaudo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Zachary Svajda vs Damir Dzumhur

