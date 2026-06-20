Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Maiorca: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi guida il seeding. Presente anche Lorenzo Sonego

20/06/2026 13:00 16 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

ESP ATP 250 Maiorca – Tabellone Principale – erba
(1) Luciano Darderi ITA vs Bye
Yannick Hanfmann GER vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
(WC) Jan-Lennard Struff GER vs Martin Landaluce ESP
Nuno Borges POR vs (8) Adrian Mannarino FRA

(3) Frances Tiafoe USA vs Bye
Ethan Quinn USA vs Valentin Royer FRA
Qualifier vs Vit Kopriva CZE
Stefanos Tsitsipas GRE vs (5) Ignacio Buse PER

(7) Mariano Navone ARG vs Lorenzo Sonego ITA
Miomir Kecmanovic SRB vs Hamad Medjedovic SRB
Fabian Marozsan HUN vs Qualifier
Bye vs (4) Alejandro Tabilo CHI

(6) Corentin Moutet FRA vs Marton Fucsovics HUN
Qualifier vs (WC) Grigor Dimitrov BUL
Qualifier vs (WC) Nick Kyrgios AUS
Bye vs (2) Alejandro Davidovich Fokina ESP

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kaishaku 20-06-2026 15:20

DIMITROV

TIAFOE

MANNARINO
MAROZSAN

HANFMANN
TSITSIPAS
MEDJEDOVIC
KYRGIOS

 16
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miky85 20-06-2026 15:01

Mannarino

Fucsovics

Tiafoe
Maroszan

Hamfmann
Q
Kecmanovic
Davidovich

 15
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Roberto (Guest) 20-06-2026 14:49

Darderi potrebbe rischiare una multa per una doppia iscrizione?

 14
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Italo (Guest) 20-06-2026 14:41

Darderi credo abbia fatto un “leggero errore” di comunicazione.

 13
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patrick 20-06-2026 14:38

TIAFOE

DAVIDOVICH

DARDERI
MAROZSAN

LANDALUCE
TSITSIPAS
MEDJEDOVIC
DIMITROV

 12
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Lollo99 20-06-2026 14:37

Mannarino

Sonego

Tiafoe
Dimitrov

Hanfmann
Tsitsipas
Tabilo
Davidovich

 11
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akgul num.1 20-06-2026 14:20

TSITSIPAS

DAVIDOVICH

BORGES
TABILO

DARDERI
TIAFOE
SONEGO
DIMITROV

 10
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Tasso73 20-06-2026 14:06

MEDJEDOVIC

STRUFF

TIAFOE
MOUTET

DARDERI
TSITSIPAS
TABILO
DAVIDOVICH

 9
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mattia saracino 20-06-2026 14:02

@ Luod (#4640693)

Finirà così secondo me.

 8
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Betafasan 20-06-2026 13:55

Forza ragazzi!

 7
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Betafasan 20-06-2026 13:54

Sto residuato di kyrghios non si rassegna?

 6
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brizz 20-06-2026 13:36

davidovich

mannarino

quinn
kecmanovic

darderi
Q
marozsan
dimitrov

 5
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piet64 20-06-2026 13:34

buse

dimitrov

hanfmann
kecmanovic

mannarino
tiafoe
marozsan
davidovich

 4
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JOA20 (Guest) 20-06-2026 13:25

Darderi non era iscritto alla stessa esibizione di Sinner e Cobolli la prossima settimana?

 3
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Luod 20-06-2026 13:15

Tiafoe

Moutet

Hanfmann
Medjedovic

Struff
Tsitsipas
Tabilo
Kyrgios

 2
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nico 20-06-2026 13:12

Kecmanovic

Mannarino

Tsitsipas
Davidovich

Darderi
Quinn
Marozsan
Dimitrov

 1
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