ATP 250 Maiorca: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi guida il seeding. Presente anche Lorenzo Sonego
ATP 250 Maiorca – Tabellone Principale – erba
(1) Luciano Darderi vs Bye
Yannick Hanfmann vs Adolfo Daniel Vallejo
(WC) Jan-Lennard Struff vs Martin Landaluce
Nuno Borges vs (8) Adrian Mannarino
(3) Frances Tiafoe vs Bye
Ethan Quinn vs Valentin Royer
Qualifier vs Vit Kopriva
Stefanos Tsitsipas vs (5) Ignacio Buse
(7) Mariano Navone vs Lorenzo Sonego
Miomir Kecmanovic vs Hamad Medjedovic
Fabian Marozsan vs Qualifier
Bye vs (4) Alejandro Tabilo
(6) Corentin Moutet vs Marton Fucsovics
Qualifier vs (WC) Grigor Dimitrov
Qualifier vs (WC) Nick Kyrgios
Bye vs (2) Alejandro Davidovich Fokina
TAG: ATP 250 Maiorca, ATP 250 Maiorca 2026
DIMITROV
TIAFOE
MANNARINO
MAROZSAN
HANFMANN
TSITSIPAS
MEDJEDOVIC
KYRGIOS
Mannarino
Fucsovics
Tiafoe
Maroszan
Hamfmann
Q
Kecmanovic
Davidovich
Darderi potrebbe rischiare una multa per una doppia iscrizione?
Darderi credo abbia fatto un “leggero errore” di comunicazione.
TIAFOE
DAVIDOVICH
DARDERI
MAROZSAN
LANDALUCE
TSITSIPAS
MEDJEDOVIC
DIMITROV
Mannarino
Sonego
Tiafoe
Dimitrov
Hanfmann
Tsitsipas
Tabilo
Davidovich
TSITSIPAS
DAVIDOVICH
BORGES
TABILO
DARDERI
TIAFOE
SONEGO
DIMITROV
MEDJEDOVIC
STRUFF
TIAFOE
MOUTET
DARDERI
TSITSIPAS
TABILO
DAVIDOVICH
@ Luod (#4640693)
Finirà così secondo me.
Forza ragazzi!
Sto residuato di kyrghios non si rassegna?
davidovich
mannarino
quinn
kecmanovic
darderi
Q
marozsan
dimitrov
buse
dimitrov
hanfmann
kecmanovic
mannarino
tiafoe
marozsan
davidovich
Darderi non era iscritto alla stessa esibizione di Sinner e Cobolli la prossima settimana?
Tiafoe
Moutet
Hanfmann
Medjedovic
Struff
Tsitsipas
Tabilo
Kyrgios
Kecmanovic
Mannarino
Tsitsipas
Davidovich
Darderi
Quinn
Marozsan
Dimitrov