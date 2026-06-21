Arnaldi rimonta Samuel a Eastbourne: il terzo set è una prova di nervi. L’azzurro supera le qualificazioni

Matteo Arnaldi supera Toby Samuel e conquista il tabellone principale del torneo ATP 250 di Eastbourne. L’azzurro si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-4 6-4, al termine di una partita complicata, giocata sull’erba e decisa da pochi dettagli.

Samuel era partito meglio, sfruttando la maggiore confidenza con la superficie e portando a casa il primo set per 6-3. Arnaldi, però, ha avuto il merito di non uscire mentalmente dalla partita. Nel secondo parziale ha alzato il rendimento al servizio, ha trovato più profondità da fondo campo e ha pareggiato i conti con un solido 6-4.

Il momento più importante del match è arrivato nel terzo set, dove Arnaldi ha mostrato grande freddezza nei punti che contavano davvero. Il parziale è stato equilibratissimo: l’azzurro ha vinto 31 punti contro i 29 di Samuel, segno di un set deciso quasi esclusivamente dalla gestione delle occasioni.

La differenza l’ha fatta il rendimento sulle palle break. Arnaldi ha concesso quattro chance al britannico, ma le ha annullate tutte. Un dato enorme, soprattutto sull’erba, dove basta un passaggio a vuoto al servizio per compromettere l’intero set.

Samuel ha avuto quattro occasioni per strappare il servizio ad Arnaldi nel terzo parziale, ma non è riuscito a convertirne nemmeno una. L’italiano, invece, è stato chirurgico: una sola palla break avuta, una sola palla break trasformata. È lì che si è decisa la partita.

Il break conquistato dall’azzurro nel primo gioco del terzo parziale (dal 40-15) è stato l’unico del set e ha spostato definitivamente l’inerzia dalla sua parte. Samuel ha servito con percentuali alte, mettendo in campo l’85% di prime nel terzo set, ma ha pagato moltissimo quando è stato costretto a giocare con la seconda: appena un punto vinto su quattro.

Arnaldi, dall’altra parte, ha saputo soffrire. Nel set decisivo ha chiuso con il 79% di prime in campo, due ace e soprattutto una grande capacità di salvarsi nei momenti di pericolo. Anche con due doppi falli nel parziale, l’azzurro è riuscito a non perdere mai il servizio.

È stata una vittoria di carattere prima ancora che di qualità. Arnaldi non ha dominato, non ha avuto margini larghi e non ha potuto permettersi distrazioni. Ma proprio per questo il successo assume un valore importante: ha saputo vincere una partita sporca, difficile, contro un avversario spinto dal pubblico e molto pericoloso sull’erba.

Il dato complessivo racconta bene l’equilibrio del match: 90 punti vinti per parte. Ma il tennis, soprattutto sull’erba, non premia sempre chi vince più punti complessivi; premia chi li gioca meglio nei momenti decisivi.

Arnaldi ha fatto esattamente questo: ha perso il primo set, ha reagito nel secondo e nel terzo ha trasformato l’unica occasione utile, cancellando tutte le palle break concesse. Una vittoria che dà fiducia e ritmo in vista del tabellone principale di Eastbourne.

Per l’azzurro è un successo prezioso anche in chiave Wimbledon. L’erba resta una superficie da interpretare con attenzione, ma partite come questa aiutano a costruire automatismi, fiducia e capacità di gestione nei momenti di massima pressione.