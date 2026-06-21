Gabriela Cé conquista la SCP Cup. A San Gregorio è dominio sudamericano, ma una siciliana ha vinto il doppio

Il Sudamerica si prende la scena all’ITF World Tennis Tour W35 di San Gregorio. Dopo il successo dell’argentina Nadia Podoroska nella Globalpharma Cup e la finale raggiunta dalla peruviana Lucciana Pérez Alarcón, è stata la brasiliana Gabriela Cé a conquistare la SCP Cup, chiudendo due settimane di grande tennis all’insegna del tennis sudamericane. Una presenza forte non solo nei tornei di singolare. A portare un sorriso al tennis italiano è stata infatti la siciliana Miriana Tona, che ha vinto il torneo di doppio della SCP Cup insieme proprio a Lucciana Perez. Un successo che ha permesso ai colori azzurri di lasciare il segno in un’edizione caratterizzata da un livello tecnico particolarmente elevato.

“La parola d’ordine è stata Sudamerica, perché abbiamo avuto Nadia Podoroska, che ricordiamo brillante semifinalista al Roland Garros qualche anno fa, la peruviana Lucciana Perez, finalista del Roland Garros Under 18, e poi Gabriela Cé che si è imposta nella seconda settimana. Sicuramente Sudamerica uber alles”, ha commentato il direttore del torneo Renato Morabito.

La soddisfazione della siciliana Miriana Tona

Se nei tabelloni di singolare hanno brillato le tenniste sudamericane, nel doppio è arrivata una bella soddisfazione per il movimento italiano grazie a Miriana Tona. La giocatrice siciliana ha trovato nella peruviana Perez la compagna ideale per conquistare il titolo. “Le italiane sono andate bene, anche se non benissimo nel complesso. Miriana però è riuscita a fare molto bene nel doppio insieme a un’ottima compagna come la peruviana Perez”, ha spiegato Morabito. Alla tennista taorminese sono andati i complimenti del presidente FITP Sicilia Giorgio Giordano e del consiglio regionale.

Si guarda già alla prossima stagione nel 2027

Archiviata l’edizione 2026, l’organizzazione è già al lavoro per il futuro. L’obiettivo è continuare a far crescere l’evento e portare a San Gregorio giocatrici sempre più competitive. “Abbiamo altri due tornei in cantiere, nello stesso periodo il prossimo anno, qui al Monte Ka Tira, con un montepremi ancora più alto. Questo ci permetterà di avere giocatrici di livello superiore e quindi offrire ancora più spettacolo agli appassionati”, ha detto Morabito.

Undici anni di tennis internazionale ai piedi dell’Etna

Quella appena conclusa è stata un’altra tappa importante per una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento nel calendario ITF femminile. “Da undici anni, con 43 tornei organizzati compreso quello appena concluso, ci siamo confermati una realtà internazionale. Dire che sia una cosa difficile da fare non rende esattamente l’idea di cosa significhi riuscirci. Bisogna mettere insieme davvero tantissimi pezzi. Ci sono molti ingredienti in questa formula che la rendono speciale”, ha concluso il direttore del torneo.

Con la vittoria di Gabriela Cé cala il sipario sull’edizione 2026 dei tornei di San Gregorio. Due settimane che hanno regalato spettacolo, partite combattute a conferma della qualità di un appuntamento ormai stabile nel panorama del tennis internazionale femminile.