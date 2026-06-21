Noskova trionfa a Berlino: batte Pegula e debutta in top 10 WTA (Video)

Linda Noskova firma il titolo più importante della sua giovane carriera. La tennista ceca ha conquistato il WTA 500 di Berlino superando in finale Jessica Pegula con il punteggio di 6-4 4-6 6-3, al termine di una battaglia durata quasi due ore.

Un successo pesantissimo, non solo per il prestigio del torneo, ma anche per le conseguenze in classifica: da lunedì Noskova entrerà per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking WTA. A 21 anni, la ceca conferma così di essere una delle giocatrici più interessanti della nuova generazione.

La finale ha avuto diversi cambi di scenario. Noskova è partita meglio, conquistando il primo set con grande autorità. Pegula, però, ha reagito nel secondo parziale, trovando maggiore continuità e portando la partita al terzo set.

Nel momento più delicato, la giovane ceca ha mostrato una maturità sorprendente. Noskova ha ottenuto un break nelle fasi iniziali del terzo set e lo ha difeso fino alla fine, senza tremare nei game decisivi. Il 6-3 finale le ha consegnato un titolo che può segnare una svolta nella sua carriera.

Il suo percorso a Berlino era già stato di altissimo livello. Noskova era arrivata in finale cedendo appena un set e aveva confermato una crescita evidente nel corso della stagione, dopo aver già raggiunto una semifinale in un WTA 1000. La vittoria su Pegula aggiunge ulteriore peso al suo momento.

La ceca ha dimostrato di poter competere e vincere contro le migliori. Il bilancio diretto con Pegula è ora favorevole per 3-1, mentre quest’anno aveva già battuto a Madrid un’altra top 10 come Coco Gauff. Numeri che raccontano una giocatrice ormai pronta per alzare il livello delle proprie ambizioni.

Molto belle anche le parole di Pegula durante la premiazione. “Voglio congratularmi con Linda. Hai giocato meravigliosamente. Sei una grande giocatrice, con un talento enorme, e sei ancora molto giovane. Mi piace sempre vederti giocare”, ha detto la statunitense.

Noskova, emozionata, ha ricambiato i complimenti: “Che settimana! Voglio congratularmi con Jessie. Sei incredibile e molto difficile da battere su qualsiasi superficie. È stato durissimo affrontarti in finale”.

Il titolo di Berlino arriva nel momento ideale, a pochi giorni da Wimbledon. Sull’erba, il tennis offensivo di Noskova può diventare un’arma molto pericolosa: servizio, aggressività e capacità di prendere campo la rendono una possibile mina vagante anche all’All England Club.

La giornata ha regalato grandi sorprese sia nel circuito WTA sia in quello ATP, con successi importanti anche per Frances Tiafoe e Francisco Cerundolo. Ma a Berlino la copertina è tutta per Linda Noskova: primo grande titolo, ingresso in top 10 e un messaggio chiaro verso Wimbledon.





Francesco Paolo Villarico