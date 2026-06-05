WTA 500 Queen’s e WTA 250 Hertogenbosch: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
WTA 500 Queen’s – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Tatjana Maria vs (WC) Yuriko Lily Miyazaki
Ekaterine Gorgodze vs (8) Kamilla Rakhimova
(2) Talia Gibson vs Alina Charaeva
Priscilla Hon vs (11) Polina Kudermetova
(3) Shuai Zhang vs (WC) Hannah Klugman
(WC) Heather Watson vs (10) Beatriz Haddad Maia
(4) Antonia Ruzic vs Aoi Ito
Storm Hunter vs (12) Aliaksandra Sasnovich
(5) Elsa Jacquemot vs Hanyu Guo
Maddison Inglis vs (7) Alycia Parks
(6) Donna Vekic vs Carole Monnet
(WC) Jodie Burrage vs (9) Anna Blinkova
Court 1 – ore 12:00
Heather Watson vs (10) Beatriz Haddad Maia Inizio 12:00
(1) Tatjana Maria vs Yuriko Lily Miyazaki
Jodie Burrage vs (9) Anna Blinkova
Court 5 – ore 12:00
(3) Shuai Zhang vs Hannah Klugman Inizio 12:00
(5) Elsa Jacquemot vs Hanyu Guo
(6) Donna Vekic vs Carole Monnet Non prima 15:00
Court 2 – ore 12:00
(4) Antonia Ruzic vs Aoi Ito Inizio 12:00
Maddison Inglis vs (7) Alycia Parks
(2) Talia Gibson vs Alina Charaeva Non prima 15:00
Court 6 – ore 12:00
Storm Hunter vs (12) Aliaksandra Sasnovich Inizio 12:00
Ekaterine Gorgodze vs (8) Kamilla Rakhimova
Priscilla Hon vs (11) Polina Kudermetova
WTA 250 s’Hertogenbosch – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Ella Seidel vs Claire Liu
Greet Minnen vs (8) Viktoriya Tomova
(2) Hanne Vandewinkel vs Mona Barthel
(WC) Anouck Vrancken Peeters vs (7) Anouk Koevermans
(3) Katie Volynets vs Nao Hibino
Carol Young Suh Lee vs (5) Lin Zhu
(4) Yue Yuan vs Robin Montgomery
(WC) Britt Du Pree vs (6) Joanna Garland
Court 1 – ore 11:00
Anouck Vrancken Peeters vs (7) Anouk Koevermans
Britt Du Pree vs (6) Joanna Garland
Court 3 – ore 11:00
(1) Ella Seidel vs Claire Liu Inizio 11:00
(2) Hanne Vandewinkel vs Mona Barthel
(4) Yue Yuan vs Robin Montgomery Non prima 13:00
Court 6 – ore 11:00
(3) Katie Volynets vs Nao Hibino Inizio 11:00
Carol Young Suh Lee vs (5) Lin Zhu
TAG: Circuito WTA
1 commento
Ma com’è possibile che alla campionessa in carica non danno una WC per il tabellone principale?! Inglesi ridicoli.