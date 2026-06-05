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WTA 500 Queen’s e WTA 250 Hertogenbosch: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

05/06/2026 20:31 1 commento
Tatjana Maria nella foto - Foto Getty Images
Tatjana Maria nella foto - Foto Getty Images

GBR WTA 500 Queen’s – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Tatjana Maria GER vs (WC) Yuriko Lily Miyazaki GBR
Ekaterine Gorgodze GEO vs (8) Kamilla Rakhimova UZB

(2) Talia Gibson AUS vs Alina Charaeva RUS
Priscilla Hon AUS vs (11) Polina Kudermetova UZB

(3) Shuai Zhang CHN vs (WC) Hannah Klugman GBR
(WC) Heather Watson GBR vs (10) Beatriz Haddad Maia BRA

(4) Antonia Ruzic CRO vs Aoi Ito JPN
Storm Hunter AUS vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR

(5) Elsa Jacquemot FRA vs Hanyu Guo CHN
Maddison Inglis AUS vs (7) Alycia Parks USA

(6) Donna Vekic CRO vs Carole Monnet FRA
(WC) Jodie Burrage GBR vs (9) Anna Blinkova RUS




Court 1 – ore 12:00
Heather Watson GBR vs (10) Beatriz Haddad Maia BRA Inizio 12:00
(1) Tatjana Maria GER vs Yuriko Lily Miyazaki GBR
Jodie Burrage GBR vs (9) Anna Blinkova RUS

Court 5 – ore 12:00
(3) Shuai Zhang CHN vs Hannah Klugman GBR Inizio 12:00
(5) Elsa Jacquemot FRA vs Hanyu Guo CHN
(6) Donna Vekic CRO vs Carole Monnet FRA Non prima 15:00

Court 2 – ore 12:00
(4) Antonia Ruzic CRO vs Aoi Ito JPN Inizio 12:00
Maddison Inglis AUS vs (7) Alycia Parks USA
(2) Talia Gibson AUS vs Alina Charaeva RUS Non prima 15:00

Court 6 – ore 12:00
Storm Hunter AUS vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 12:00
Ekaterine Gorgodze GEO vs (8) Kamilla Rakhimova UZB
Priscilla Hon AUS vs (11) Polina Kudermetova UZB




NED WTA 250 s’Hertogenbosch – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Ella Seidel GER vs Claire Liu USA
Greet Minnen BEL vs (8) Viktoriya Tomova BUL

(2) Hanne Vandewinkel BEL vs Mona Barthel GER
(WC) Anouck Vrancken Peeters NED vs (7) Anouk Koevermans NED

(3) Katie Volynets USA vs Nao Hibino JPN
Carol Young Suh Lee USA vs (5) Lin Zhu CHN

(4) Yue Yuan CHN vs Robin Montgomery USA
(WC) Britt Du Pree NED vs (6) Joanna Garland TPE



Court 1 – ore 11:00
Anouck Vrancken Peeters NED vs (7) Anouk Koevermans NED
Britt Du Pree NED vs (6) Joanna Garland TPE

Court 3 – ore 11:00
(1) Ella Seidel GER vs Claire Liu USA Inizio 11:00
(2) Hanne Vandewinkel BEL vs Mona Barthel GER
(4) Yue Yuan CHN vs Robin Montgomery USA Non prima 13:00

Court 6 – ore 11:00
(3) Katie Volynets USA vs Nao Hibino JPN Inizio 11:00
Carol Young Suh Lee USA vs (5) Lin Zhu CHN

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1 commento

Frale (Guest) 05-06-2026 20:53

Ma com’è possibile che alla campionessa in carica non danno una WC per il tabellone principale?! Inglesi ridicoli.

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