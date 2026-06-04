Basile vince il derby con Forti e accede ai quarti; “Vorrei affrontare Pellegrino, è un grande giocatore”. Rocha supera Lajovic per un posto tra i migliori otto

Prosegue la corsa di Pierluigi Basile agli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia il pugliese classe 2007, wild card del torneo, ha battuto Francesco Forti per 6-1 6-3 in 65 minuti di gioco. Si piazza nei migliori otto della rassegna umbra anche la quarta testa di serie Henrique Rocha, capace di piegare in due set l’ex numero 23 ATP Dusan Lajovic per 6-4 7-5. Più tardi nel pomeriggio, non prima delle 18.00, scenderà nuovamente in campo il campione in carica del torneo Andrea Pellegrino, opposto a Roberto Carballes Baena. A seguire, non prima delle 20.30 Luca Nardi sfiderà Remy Bertola per ottenere l’accesso ai quarti di finale del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events.

A Basile il derby azzurro – Un primo set in grande spolvero e una conseguente gestione delle energie, il tutto senza mai abbassare la velocità di palla. Alla wild card Pierluigi Basile è bastata poco più di un’ora per interrompere la bella cavalcata di Francesco Forti, giunto al secondo turno a Perugia dove era partito dalle qualificazioni. “La filosofia di questo torneo è di spingere al massimo ogni pallina e posso dire che sta pagando – ha spiegato il numero 660 ATP, vincitore del derby per 6-1 6-3 –. Contro Francesco avevo perso una delle ultime partite prima del mio infortunio alla schiena di qualche mese fa, dunque ci tenevo particolarmente a fare bene”.

Uno stop lungo tre mesi e poi il rientro sui campi da tennis dove gradualmente ha recuperato la forma migliore. Per ‘Pigi’ non è stato un anno semplice: “Nel mio periodo fermo sono dovuto rimanere diversi giorni a letto e poi tornare a giocare gradualmente. Nel frattempo ho disegnato, letto libri e tanti fumetti. Qualche settimana fa ho avuto il piacere di allenarmi con Matteo Berrettini; non sapevo se fossi pronto, ma devo dire che è andata bene”.

Per eguagliare la semifinale disputata nel 2025 proprio a Perugia, Basile dovrà battere uno tra Roberto Carballes Baena e il suo conterraneo Andrea Pellegrino: “Mi piacerebbe molto sfidare ‘Pelle’. Proprio qualche giorno fa ho ritrovato una sua fotografia con lui di quando ero piccolo, spesso ci incrociavamo al suo circolo. Sta facendo un percorso bellissimo, l’idea di affrontarci mi incuriosisce”.

Aperta della biglietteria sul sito ufficiale – È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto sul sito ufficiale, www.internazionaliperugia.it. Sul sito, nella sezione ‘come arrivare’, sono disponibili tutte le informazioni per i parcheggi. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents.com

Risultati di giovedì 4 giugno

2° turno tabellone principale

Henrique Rocha (4) b. Dusan Lajovic 6-4 7-5

Pierluigi Basile (WC) b. Francesco Forti (Q) 6-1 6-3