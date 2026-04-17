Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

17/04/2026 08:28 2 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  17 Aprile 2026
8°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Max 22°C
CIELO Buono, più nubi dopo
PIOGGIA Assente
CAMPO Indoor Clay
INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
10:00
10°
11:00
13°
12:00
16°
13:00
18°
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21°
15:00
21°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
🎾  Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti

Centre Court – ore 12:30
Linda Noskova CZE vs (4) Elina Svitolina UKR

WTA Stuttgart
Linda Noskova
0
0
Elina Svitolina [4]
0
0
Mostra dettagli

(7) Karolina Muchova CZE vs (2) Coco Gauff USA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Iga Swiatek POL vs (6) Mirra Andreeva RUS Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Elena Rybakina KAZ vs Leylah Fernandez CAN Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Rouen
Rouen, Francia  ·  17 Aprile 2026
10°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Max 20°C
CIELO Coperto quasi tutto il giorno
PIOGGIA Assente
CAMPO Indoor Clay
INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
11°
10:00
12°
11:00
14°
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15°
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17°
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19°
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20°
18:00
19°
🎾  Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti

Centre Court – ore 13:30
Iryna Shymanovich BLR vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Veronika Podrez UKR vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare

(1) Marta Kostyuk UKR vs (5) Ann Li USA Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Anna Bondar HUN vs (2) Sorana Cirstea ROU Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo  ·  17 Aprile 2026
11°C
Sole velato  ·  Max 22°C
CIELO Stabile per tutta la giornata
PIOGGIA Assente
CAMPO Clay Outdoor
CLAY OUTDOOR
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
13°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
🎾  Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti

Campo 1 – ore 12:00
(8) Darja Semenistaja LAT vs Sinja Kraus AUT

WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Darja Semenistaja [8]
0
1
Sinja Kraus
0
4
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL vs (5) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

(4) Naima Karamoko SUI / (4) Darja Semenistaja LAT vs Tessa Johanna Brockmann GER / Mia Ristic SRB Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare





Campo 2 – ore 12:00
Rebecca Sramkova SVK vs (3) Petra Marcinko CRO

WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Rebecca Sramkova
40
1
Petra Marcinko [3]
30
3
Mostra dettagli

(1) Veronika Erjavec SLO / (1) Kristina Mladenovic FRA vs (3) I-Hsuan Cho TPE / (3) Yi-Tsen Cho TPE

Il match deve ancora iniziare






Campo 3 – ore 12:00
WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Suzan Lamens
40
2
Robin Montgomery
40
1
Mostra dettagli

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2 commenti

Federico (Guest) 17-04-2026 11:04

Una Fernandez che nel 2026 ha una media di 9 sconfitte e 6 vittorie, è riuscita a superare Sonmez, che aveva ridicolizzato Paolini. Non è dunque la turca in sé l’elemento pesante della sconfitta di Jasmine, ma il livello stesso dell’italiana, molto basso oramai da tempo. Non si vede più l’energia che aveva e la fantasia nel ribaltare gli scambi. Solo palleggi e tanti tanti errori, purtroppo

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tinapica 17-04-2026 09:55

Beh, con la rimonta di ieri sera credo che Leila abbia dato tutto quello che aveva.
Chiederle un miracolo oggi mi pare troppo, ma spero e credo che lotterà alla grande fino in fondo.
Comunque Stoccarda si conferma essere, a mio parere, il più bel torneo femminile (dopo i 4 Tornei Maggiori, ovviamente).

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