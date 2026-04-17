WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
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WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 17 Aprile 2026
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☀
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8°C
Prevalentemente soleggiato · Max 22°C
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|CIELO
|Buono, più nubi dopo
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Indoor Clay
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INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
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09:00
☀
8°
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10:00
☀
10°
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11:00
☀
13°
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12:00
⛅
16°
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13:00
⛅
18°
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21°
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15:00
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17:00
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21°
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18:00
⛅
20°
🎾 Programma del giorno — 17 Aprile
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WTA Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
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Quarti
Centre Court – ore 12:30
Linda Noskova vs (4) Elina Svitolina
WTA Stuttgart
Linda Noskova
0
0
Elina Svitolina [4]
0
0
(7) Karolina Muchova vs (2) Coco Gauff Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Iga Swiatek vs (6) Mirra Andreeva Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Elena Rybakina vs Leylah Fernandez Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
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WTA 250 Rouen
Rouen, Francia · 17 Aprile 2026
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☁
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10°C
Prevalentemente nuvoloso · Max 20°C
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|CIELO
|Coperto quasi tutto il giorno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Indoor Clay
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INDOOR CLAY
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
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09:00
☁
11°
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10:00
☁
12°
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11:00
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14°
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18:00
☁
19°
🎾 Programma del giorno — 17 Aprile
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WTA Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
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Quarti
Centre Court – ore 13:30
Iryna Shymanovich vs Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
Veronika Podrez vs Katie Boulter
Il match deve ancora iniziare
(1) Marta Kostyuk vs (5) Ann Li Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Anna Bondar vs (2) Sorana Cirstea Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
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WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 17 Aprile 2026
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⛅
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11°C
Sole velato · Max 22°C
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|CIELO
|Stabile per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Clay Outdoor
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CLAY OUTDOOR
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
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09:00
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13°
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10:00
⛅
16°
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11:00
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18°
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12:00
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20°
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13:00
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21°
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14:00
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22°
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15:00
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22°
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16:00
⛅
22°
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17:00
⛅
21°
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18:00
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20°
🎾 Programma del giorno — 17 Aprile
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WTA Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
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Quarti
Campo 1 – ore 12:00
(8) Darja Semenistaja vs Sinja Kraus
WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Darja Semenistaja [8]
0
1
Sinja Kraus•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
0-3 → 1-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Maja Chwalinska vs (5) Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
(4) Naima Karamoko / (4) Darja Semenistaja vs Tessa Johanna Brockmann / Mia Ristic Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 12:00
Rebecca Sramkova vs (3) Petra Marcinko
WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Rebecca Sramkova
40
1
Petra Marcinko [3]•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Petra Marcinko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Petra Marcinko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(1) Veronika Erjavec / (1) Kristina Mladenovic vs (3) I-Hsuan Cho / (3) Yi-Tsen Cho
Il match deve ancora iniziare
Campo 3 – ore 12:00
WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Suzan Lamens
40
2
Robin Montgomery•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
Robin Montgomery
1-0 → 1-1
Suzan Lamens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
2 commenti
Una Fernandez che nel 2026 ha una media di 9 sconfitte e 6 vittorie, è riuscita a superare Sonmez, che aveva ridicolizzato Paolini. Non è dunque la turca in sé l’elemento pesante della sconfitta di Jasmine, ma il livello stesso dell’italiana, molto basso oramai da tempo. Non si vede più l’energia che aveva e la fantasia nel ribaltare gli scambi. Solo palleggi e tanti tanti errori, purtroppo
Beh, con la rimonta di ieri sera credo che Leila abbia dato tutto quello che aveva.
Chiederle un miracolo oggi mi pare troppo, ma spero e credo che lotterà alla grande fino in fondo.
Comunque Stoccarda si conferma essere, a mio parere, il più bel torneo femminile (dopo i 4 Tornei Maggiori, ovviamente).