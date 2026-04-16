Roland Garros 2026 tra tecnologia e omaggi: wearable in campo e tributi a Wawrinka, Monfils e Garcia

Roland Garros 2026 guarda al futuro senza dimenticare la propria storia. Il torneo parigino introdurrà infatti per la prima volta la possibilità di utilizzare braccialetti intelligenti e dispositivi connessi durante i match, diventando il primo Slam ad aprire in modo concreto a questo tipo di tecnologia in gara. Una novità significativa, che segna un piccolo ma simbolico passo verso un tennis sempre più legato al monitoraggio della prestazione fisica e dei carichi di lavoro.

La scelta arriva dopo le discussioni emerse negli ultimi mesi sull’uso dei wearable nei grandi tornei. A Parigi, invece, si andrà in direzione opposta: i giocatori potranno accedere a più dati relativi al rendimento fisico anche nel pieno della competizione. Un cambiamento che potrebbe incidere sulla gestione delle energie, del recupero e della lettura dello sforzo durante uno Slam che, per definizione, mette il fisico a dura prova.

Accanto all’innovazione, Roland Garros 2026 avrà anche un forte sapore celebrativo. Il torneo renderà omaggio a tre figure molto amate dal pubblico: Stan Wawrinka, Gaël Monfils e Caroline Garcia. Per lo svizzero, campione a Parigi nel 2015 e finalista nel 2017, il tributo arriverà dopo il suo ultimo match nel torneo. Monfils, invece, vivrà una serata speciale il 21 maggio sulla Philippe-Chatrier, con un evento dedicato tra tennis, musica e ospiti, mentre Caroline Garcia sarà celebrata il 4 giugno, tra le due semifinali femminili.

Sarà dunque un’edizione che unirà memoria e rinnovamento. Da una parte il saluto a tre protagonisti che, in modi diversi, hanno lasciato un segno nella storia recente del torneo; dall’altra la volontà di aprire una nuova fase, in cui la tecnologia entrerà sempre più dentro la partita e nella quotidianità del giocatore professionista.

Anche dal punto di vista dell’immagine non mancano le novità. Lacoste ha già presentato la collezione 2026 firmata Novak Djokovic, con una palette che segna un cambio rispetto ai toni più accesi del recente passato e conferma una linea elegante e più morbida per la stagione parigina del campione serbo.





Francesco Paolo Villarico