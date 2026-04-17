Il giocatore perfetto secondo Coco Gauff: da Alcaraz a Nadal, con una scelta tutta da ridere
Coco Gauff ha regalato uno dei momenti più simpatici della settimana durante il suo soggiorno al WTA Stoccarda 2026. La statunitense, protagonista anche fuori dal campo, si è divertita a comporre il suo tennista ideale scegliendo una qualità diversa per ogni campione del circuito e il risultato è stato tanto curioso quanto divertente.
Nel costruire il suo giocatore perfetto, Gauff ha premiato Carlos Alcaraz per il diritto, confermando ancora una volta quanto il colpo dello spagnolo sia considerato uno dei più devastanti e spettacolari del tennis attuale. Per il rovescio, invece, ha scelto sé stessa, una risposta che mostra fiducia nei propri mezzi e anche un pizzico di ironia.
Per il servizio la sua preferenza è andata a Ivo Karlovic, nome inevitabile quando si parla di battuta pura, mentre sul piano mentale Gauff non ha avuto dubbi nell’indicare Rafael Nadal, simbolo assoluto di tenacia, forza interiore e spirito competitivo.
Tra le scelte più sorprendenti e divertenti c’è quella relativa alle “urla”, i celebri versi in campo: qui Gauff ha nominato Roger Federer, strappando più di un sorriso. Per lo stile e l’abbigliamento, invece, la scelta è ricaduta su Serena Williams, icona totale anche dal punto di vista dell’immagine. A completare il quadro c’è Frances Tiafoe, indicato come il giocatore più divertente.
La lista completa scelta da Coco Gauff:
Diritto: Carlos Alcaraz
Rovescio: Coco Gauff
Servizio: Ivo Karlovic
Mentalità: Rafael Nadal
Urla in campo: Roger Federer
Stile: Serena Williams
Più divertente: Frances Tiafoe
coco choosing carlos’ forehand 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/ErW0BfCyCT
— lou (@psgvds) April 16, 2026
Francesco Paolo Villarico
TAG: Coco Gauff, Notizie dal mondo
3 commenti
Ah beh, se Serenona è una “icona totale” nel campo dell’immagine (frase peraltro ridondante) temo che Naomi (no, non la Campbell…) ci rimarrà male.
Spero proprio che Coco nella sua risposta fosse molto più ironica, come lo fu citando Federer nella categoria “urlanti”.
Indiscrezioni fanno trapelare come nella lista ci sia stata un’ altra ” casella ” da riempire e poi censurata per motivi non ben specificati ( forse diplomatici !?) :
” Il giocatore piu’ ” perfetto ” in valore assoluto ? ”
J….. S…..
😛
😆
E sinner????