Il giocatore perfetto secondo Coco Gauff: da Alcaraz a Nadal, con una scelta tutta da ridere

Coco Gauff ha regalato uno dei momenti più simpatici della settimana durante il suo soggiorno al WTA Stoccarda 2026. La statunitense, protagonista anche fuori dal campo, si è divertita a comporre il suo tennista ideale scegliendo una qualità diversa per ogni campione del circuito e il risultato è stato tanto curioso quanto divertente.

Nel costruire il suo giocatore perfetto, Gauff ha premiato Carlos Alcaraz per il diritto, confermando ancora una volta quanto il colpo dello spagnolo sia considerato uno dei più devastanti e spettacolari del tennis attuale. Per il rovescio, invece, ha scelto sé stessa, una risposta che mostra fiducia nei propri mezzi e anche un pizzico di ironia.

Per il servizio la sua preferenza è andata a Ivo Karlovic, nome inevitabile quando si parla di battuta pura, mentre sul piano mentale Gauff non ha avuto dubbi nell’indicare Rafael Nadal, simbolo assoluto di tenacia, forza interiore e spirito competitivo.

Tra le scelte più sorprendenti e divertenti c’è quella relativa alle “urla”, i celebri versi in campo: qui Gauff ha nominato Roger Federer, strappando più di un sorriso. Per lo stile e l’abbigliamento, invece, la scelta è ricaduta su Serena Williams, icona totale anche dal punto di vista dell’immagine. A completare il quadro c’è Frances Tiafoe, indicato come il giocatore più divertente.

La lista completa scelta da Coco Gauff:

Diritto: Carlos Alcaraz

Rovescio: Coco Gauff

Servizio: Ivo Karlovic

Mentalità: Rafael Nadal

Urla in campo: Roger Federer

Stile: Serena Williams

Più divertente: Frances Tiafoe





Francesco Paolo Villarico