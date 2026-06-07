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Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 16. Oggi si conclude il torneo. E’ il giorno della finale maschile. In campo Alexander Zverev vs Flavio Cobolli (LIVE)
07/06/2026 10:10 10 commenti
🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia · 7 Giugno 2026
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12°C
Sole e nubi, poi nuvoloso · Picco 23°C
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 7 Giugno
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✅ Condizioni favorevoli: nessuna pioggia indicata nelle ore principali
🎾 Programma del giorno — 7 Giugno
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⛅ Sole e nubi
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
Il match deve ancora iniziare
Flavio Cobolli vs Alexander Zverev (15:00)
Il match deve ancora iniziare
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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 12:00
Cedric Pioline / Arnaud Clement vs Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami
Il match deve ancora iniziare
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
Forza Cobolli è ora che decolli, lasciamo i polli ad avere dei crolli!!
Nel giorno del lutto personale per l’uscita di Jannik, l’unico lato meno negativo era che domenica 7 Giugno avrei potuto dedicarmi alla famiglia, andare al mare insieme, cosa che capita di rado ormai da quando scoprii su questo bellissimo sito in streaming un benzinaio di San Candido 17enne che tirava comodini nei Futures e nei Challenger. Quel ragazzino crescendo ha complicato le mie domeniche in famiglia,tenendomi le più volte inchiodato al divano per la Finale. È vero, anche al bagnetto che frequento al mare danno le partite, ma io mi devo assentare, gustarmele da solo, soffrendo e gioendo, giocandomela anche un po’ da casa. Oggi pensavo di andare al mare, ci mancava Flavio a scombussolarmi l’ennesima domenica! Guarda che mia moglie e mio figlio sono neri con te, quindi il solo modo di farti perdonare è giocare una grandissima partita e provare a fare la storia fino in fondo, 50 anni dopo, anche se i favori del pronostico sono tutti per il perticone. Forza Flavio!!!
Si…ma dietro Bergs 🙂
A mio parere il nuovo campione del Roland sarà Zverev che ha nelle proprie mani una delle ultime e più favorevoli occasioni per vincere finalmente uno slam.
Col ritorno dei due o anche di uno dei marziani lui sa che il titolo gli sarebbe precluso.
Aggiungo che se lo meriterebbe per tutto quello che ha dato al tennis e come risarcimento per lo sfortunato gravissimo infortunio alla caviglia che lo ha tagliato fuori per un anno nel suo momento migliore.
Ritengo paradossale che un campione come lui non abbia mai vinto uno slam.
Detto ciò è sottinteso che tifi Cobolli il quale comunque è già entrato nella storia del tennis perché disputare una finale al Roland è un privilegio ed un traguardo per pochi.
In bocca al lupo grande Cobollino so che lotterai con tutte le tue forze.
Bello il sondaggio. Il 54% da vincente Zverev a prescindere dal numero dei set. Vediamo…
Amici, è il giorno della consacrazione di Flavio Cobolli, anticipato dal sottoscritto sin dagli US Open 2024.
Nessuno all’infuori del sottoscritto ci credeva, ma ora tutti giustamente riconoscono il valore del nostro amato campione.
Ridendo e scherzando Flavio è il terzo 2002 (o meno) a raggiungere una finale Slam dopo Alcaraz e Sinner.
Una conquista ENORME!
Ridicola la conferenza Arnaldi/Cobolli in bundle . Mamma mia ormai non c e’ più scampo.
Il biondo ha l’occasione del millennio….poi da Londra che torna il rosso e a NY che torna lo spagnolo non cè più trippa x gatti.
Se fallisce oggi si rapa a 0 e si auto esilia su Plutone (il nano pianeta)
Se oggi il Cobbb vincesse, il suo nome sarà inciso nei libri di storia del tennis
FORZA COBBBBB