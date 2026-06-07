Finale Roland Garros: coach Ceccarelli, “Cobolli ce la può fare”. “Erede Sinner? È ancora giovanissimo, ma Cobolli ha enormi qualità”
FINALE ROLAND GARROS: COACH CECCARELLI, ‘COBOLLI CE LA PUÒ FARE’
“La ragione mi dice che Alexander Zverev ha il 51% delle probabilità di vincere vuoi per l’esperienza, vuoi perché è abituato a quei palcoscenici, e Cobolli il 49%. Entrambi avranno una forte pressione: per Flavio è la prima finale quindi avrà molta pressione mentre Zverev, che ha perso diverse finali, è consapevole che potrebbe essere una delle poche occasioni di vincere uno Slam quindi può approfittarne. Quindi il cuore mi dice Cobolli 51% e Zverev al 49%”. Lo ha dichiarato il dr. Riccardo Ceccarelli, mental coach di Jannik Sinner, a margine dell’evento promosso dal formatore Gianluca Spadoni presso la Dallara Academy in provincia di Parma dal titolo ‘Evolution forum business school‘ e a cui hanno preso parte oltre 500 Pmi da tutta Italia.
TENNIS: COACH CECCARELLI, ‘EREDE SINNER? È ANCORA GIOVANISSIMO, MA COBOLLI HA ENORMI QUALITA’
“Parlare di ‘erede’ per un atleta così giovane forse è improprio ma se devo rispondere alla domanda possiamo dire che a tutti gli effetti l’atleta che sta crescendo e che sta raggiungendo una maturità e una costanza di rendimento è Flavio Cobolli. Dietro di lui ci sono diversi potenziali campioni in erba perché la Federazione Italiana Tennis e Padel ha creato un vivaio molto interessante. Mi viene in mente per esempio Federico Cinà. Per il momento sono sconosciuti ma Sinner e Cobolli hanno motivato tanti giovani e quindi tanti talenti raggiungeranno ottimi livelli”. Lo ha dichiarato il dr. Riccardo Ceccarelli, mental coach di Jannik Sinner, a margine dell’evento promosso dal formatore Gianluca Spadoni presso la Dallara Academy in provincia di Parma dal titolo ‘Evolution forum business school‘ e a cui hanno preso parte oltre 500 Pmi da tutta Italia.
TAG: Flavio Cobolli, Jannik Sinner, Riccardo Ceccarelli
A Cobolli auguro di ritrovare la “garra” che lo ha spinto in Coppa Davis.
@ Bagel (#4634668)
Esatto. Sono quasi coetanei.
Cobolli, 6 maggio 2002
Sinner, 16 agosto 2001
Differenza anagrafica mesi 9 scarsi.
Praticamente per essere l’erede di Sinner Sinner dovrebbe ritirarsi a breve.
Ma che accidenti di domande fanno i giornalisti.
Eh però sai,io mi ricordo anche ‘rivalità tra Alacaraz e Sinner ahahah’
Non ho capito chi lo ha dichiarato e a margine di cosa… Potete ripeterlo? 🙂
Nin ho capito chi lo ha dichiarato e a margine di cosa… Potete ripeterlo? 🙂
Condivido, ma se c’è qualcuno, tra i diversi giocatori italiani di vertice, che per approccio alla partita può vincere con il Golia di turno questi è Cobolli..
Ma per favore, siamo al classico dire per far contenti tutti. Ovviamente oggi su tifa Flavio ma dire che sta 50 a 50 con Zverev mi pare veramente esagerato.
Quanto all’eredità di Sinner non scherziamo. Sinner è un fenomeno; Flavio con tutto il bene che gli si vuole è un bel giocatore come tutti quelli che stanno dal 5 al 50 atp e che viaggiano su è giù a seconda dei periodi di forma (propri) e degli infortuni (degli altri)
Cobolli può vincere 2 set….poi solo lassù sa cosa farà! In bocca al lupo Flavio, la tensione può essere un elemento a sfavore…
Ma poi che vuol dire erede di uno solo un anno più grande di lui?
“Erede di” puó funzionare quando uno dei due é a fine carriera e l’altro sta cominciando a farsi notare. Es 25 anni fa, Federer erede di Sampras
Erede di Sinner? Non scherziamo, dai, ahhaaahaa.
Sempre con la fissa degli eredi, sempre con questa smania di riprodursi.
Qui ci vuole il mental coach del mental coach.
A Conolli auguro di ritrovare la “garra” che lo ha spinto in Coppa Davis.
Se per puro caso Cobolli dovesse vincere ce la farà dal trattenersi a strapparsi la maglietta?