Finale Roland Garros: coach Ceccarelli, “Cobolli ce la può fare”. “Erede Sinner? È ancora giovanissimo, ma Cobolli ha enormi qualità”

FINALE ROLAND GARROS: COACH CECCARELLI, ‘COBOLLI CE LA PUÒ FARE’

“La ragione mi dice che Alexander Zverev ha il 51% delle probabilità di vincere vuoi per l’esperienza, vuoi perché è abituato a quei palcoscenici, e Cobolli il 49%. Entrambi avranno una forte pressione: per Flavio è la prima finale quindi avrà molta pressione mentre Zverev, che ha perso diverse finali, è consapevole che potrebbe essere una delle poche occasioni di vincere uno Slam quindi può approfittarne. Quindi il cuore mi dice Cobolli 51% e Zverev al 49%”. Lo ha dichiarato il dr. Riccardo Ceccarelli, mental coach di Jannik Sinner, a margine dell’evento promosso dal formatore Gianluca Spadoni presso la Dallara Academy in provincia di Parma dal titolo ‘Evolution forum business school‘ e a cui hanno preso parte oltre 500 Pmi da tutta Italia.

TENNIS: COACH CECCARELLI, ‘EREDE SINNER? È ANCORA GIOVANISSIMO, MA COBOLLI HA ENORMI QUALITA’

“Parlare di ‘erede’ per un atleta così giovane forse è improprio ma se devo rispondere alla domanda possiamo dire che a tutti gli effetti l’atleta che sta crescendo e che sta raggiungendo una maturità e una costanza di rendimento è Flavio Cobolli. Dietro di lui ci sono diversi potenziali campioni in erba perché la Federazione Italiana Tennis e Padel ha creato un vivaio molto interessante. Mi viene in mente per esempio Federico Cinà. Per il momento sono sconosciuti ma Sinner e Cobolli hanno motivato tanti giovani e quindi tanti talenti raggiungeranno ottimi livelli”. Lo ha dichiarato il dr. Riccardo Ceccarelli, mental coach di Jannik Sinner, a margine dell’evento promosso dal formatore Gianluca Spadoni presso la Dallara Academy in provincia di Parma dal titolo ‘Evolution forum business school‘ e a cui hanno preso parte oltre 500 Pmi da tutta Italia.