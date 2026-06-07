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ITF: I risultati completi delle Finali del singolare maschile e femminile (Novità di LiveTennis)

07/06/2026 12:24 Nessun commento
Federica Urgesi nella foto
Federica Urgesi nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Harmon (Guam), cemento – Finale
02:00 Delaney Ja. AUS – Kadiri Hassani Y. MAR 2-1

ITF M15 Harmon - 2026-05-31T00:00:00Z
Jake Delaney
6
4
6
Youssef Kadiri Hassani
3
6
3
Vincitore: Jake Delaney
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kayseri 3 (Turchia), cemento – Finale
09:00 Azoidis D. GRE – Turker M. N. TUR 2-1
Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), terra battuta – Finale
11:30 Cuenin S. FRA – Arzhankin A. ---
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-05-31T00:00:00Z
Anton Arzhankin
1
0
Sean Cuenin
6
6
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Lakewood, CA 2 (USA), cemento – Finale
16:00 Bonding O. GBR – Ojakaar O. EST
Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Ljubljana (Slovenia), terra battuta – Finale
10:00 Dietrich D. SUI – Kupcic J. SLO
ITF M15 Ljubljana - 2026-06-01T00:00:00Z
Dylan Dietrich
4
6
6
Jan Kupcic
6
2
2
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Luan 3 (Cina), cemento – Finale
04:00 Dellavedova M. AUS – Liu H. CHN 2-0
Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 21 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Bradshaw J. AUS – Dlimi Y. MAR
ITF M15 Monastir - 2026-05-31T00:00:00Z
Jacob Bradshaw
15
6
4
3
Yassine Dlimi
40
4
6
5
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Rosbach (Germania), terra battuta – Finale
11:00 Wehnelt K. GER – McDonald N. GER
ITF M15 Rosbach - 2026-06-01T00:00:00Z
Kai Wehnelt
7
3
4
Niels McDonald
6
6
6
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Szentendre (Ungheria), terra battuta – Finale
11:00 Makk P. HUN – Kelm Y. GER
ITF M15 Szentendre - 2026-05-31T00:00:00Z
Peter Makk
4
0
Yannik Kelm
6
6
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor 2 (Armenia), terra battuta – Finale
08:30 Tiukaev R. ---Bocchi L. ITA 0-2
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-31T00:00:00Z
Ruslan Tiukaev
3
3
Lorenzo Bocchi
6
6
Vincitore: Lorenzo Bocchi
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bistrita (Romania), terra battuta – Finale
Papoe R. M. ROU – Haita S. H. ROU 2-0
Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Caltanissetta (Italia), terra battuta – Finale
18:00 Giunta M. ITAPotenza L. ITA
Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Cuiaba (Brasile), terra battuta – Finale
00:00 Zarate C. M. ARG – Hardt N. DOM

Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Sumter, SC (USA), cemento – Finale
17:00 Liutova K. --- – Brantmeier R. USA
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Banja Luka (Bosnia & Herzegovina), terra battuta – Finale
11:00 Korpanec Davies A. GBR – Petruzelova L. CZE 06 16
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Brasilia (Brasile), cemento – Finale
15:30 Souza M. BRA – Fullana L. BRA
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Casablanca (Marocco), terra battuta – Finale
16:00 Soriano Santiago M. ESP – Vargova N. SVK
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Focsani (Romania), terra battuta – Finale
08:30 Greiner S. GER – Yesypchuk D. UKR 0-2
ITF W15 Focsani - 2026-05-31T00:00:00Z
Sophie Greiner
3
6
Daria Yesypchuk
6
7
Vincitore: Daria Yesypchuk
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kayseri 3 (Turchia), cemento – Finale
09:00 Dilek D. TUR – Ceuca A. A. GER 2-0
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), terra battuta – Finale
10:00 Zolotareva A. --- – Encheva L. BUL 2-0
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Lakewood, CA 2 (USA), cemento – Finale
19:00 Penickova K. USA – Crossley M. JPN
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 16 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Lukosiute A. LTU – Passola B. ESP
ITF W15 Monastir - 2026-05-31T00:00:00Z
Andre Lukosiute
1
1
Berta Passola
6
6
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Ontinyent (Spagna), terra battuta – Finale
11:00 Gallardo Guevara C. ESP – Torner Sensano N. ESP
ITF W15 Ontinyent - 2026-05-31T00:00:00Z
Carmen Gallardo Guevara
2
6
6
Neus Torner Sensano
6
2
3
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Osijek (Croazia), terra battuta – Finale
10:00 Tsygourova K. SUI – Falkner Z. SLO
ITF W15 Osijek - 2026-05-31T00:00:00Z
Katerina Tsygourova
7
6
Ziva Falkner
5
3
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ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Montemor-o-Novo (Portogallo), cemento – Finale
Set 2 Jorge F. POR – Ku Y. KOR 1-0 (6-3,0-2)
ITF W50 Montemor-o-Novo - 2026-05-31T00:00:00Z
Francisca Jorge
6
4
2
Yeonwoo Ku
3
6
6
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ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Wuning (Cina), cemento – Finale
08:10 Yao X. CHN – Ren Y. CHN 2-0
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Caserta (Italia), terra battuta – Finale
16:30 Urgesi F. ITAMazzola A. ITA
Il match deve ancora iniziare

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