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ITF: I risultati completi delle Finali del singolare maschile e femminile (Novità di LiveTennis)
07/06/2026 12:24 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Harmon (Guam), cemento – Finale
02:00 Delaney Ja. – Kadiri Hassani Y. 2-1
ITF M15 Harmon - 2026-05-31T00:00:00Z
Jake Delaney
6
4
6
Youssef Kadiri Hassani
3
6
3
Vincitore: Jake Delaney
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kayseri 3 (Turchia), cemento – Finale
09:00 Azoidis D. – Turker M. N. 2-1
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), terra battuta – Finale
11:30 Cuenin S. – Arzhankin A. –
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-05-31T00:00:00Z
Anton Arzhankin
1
0
Sean Cuenin
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
0-6
Sean Cuenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Anton Arzhankin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Sean Cuenin
0-15
15-15
30-15
40-15
0-3 → 0-4
Anton Arzhankin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Sean Cuenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Anton Arzhankin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Sean Cuenin
15-0
30-0
30-15
40-15
1-5 → 1-6
Anton Arzhankin
0-15
0-30
15-30
15-40
1-4 → 1-5
Sean Cuenin
15-0
40-0
1-3 → 1-4
Anton Arzhankin
15-0
30-0
40-0
0-3 → 1-3
Sean Cuenin
15-0
30-0
0-2 → 0-3
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Lakewood, CA 2 (USA), cemento – Finale
16:00 Bonding O. – Ojakaar O. –
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Ljubljana (Slovenia), terra battuta – Finale
10:00 Dietrich D. – Kupcic J. –
ITF M15 Ljubljana - 2026-06-01T00:00:00Z
Dylan Dietrich
4
6
6
Jan Kupcic
6
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-2
Jan Kupcic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Dylan Dietrich
30-0
40-0
4-2 → 5-2
Jan Kupcic
15-0
30-0
40-0
4-1 → 4-2
Dylan Dietrich
15-0
30-0
30-15
3-1 → 4-1
Jan Kupcic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Luan 3 (Cina), cemento – Finale
04:00 Dellavedova M. – Liu H. 2-0
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 21 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Bradshaw J. – Dlimi Y. –
ITF M15 Monastir - 2026-05-31T00:00:00Z
Jacob Bradshaw
15
6
4
3
Yassine Dlimi•
40
4
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yassine Dlimi
15-0
30-0
30-15
40-15
3-5
Jacob Bradshaw
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Yassine Dlimi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Jacob Bradshaw
0-15
15-15
15-30
15-40
3-2 → 3-3
Yassine Dlimi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Jacob Bradshaw
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Yassine Dlimi
0-15
0-30
0-40
1-1 → 2-1
Jacob Bradshaw
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Yassine Dlimi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Jacob Bradshaw
0-15
0-30
0-40
15-40
4-5 → 4-6
Yassine Dlimi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Jacob Bradshaw
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Yassine Dlimi
15-0
30-0
40-0
40-15
3-3 → 3-4
Jacob Bradshaw
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Yassine Dlimi
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Jacob Bradshaw
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Yassine Dlimi
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
Jacob Bradshaw
15-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
Yassine Dlimi
15-0
15-15
30-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Jacob Bradshaw
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Rosbach (Germania), terra battuta – Finale
11:00 Wehnelt K. – McDonald N. –
ITF M15 Rosbach - 2026-06-01T00:00:00Z
Kai Wehnelt
7
3
4
Niels McDonald
6
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
4-6
Niels McDonald
15-0
30-0
40-0
40-15
4-5 → 4-6
Kai Wehnelt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Niels McDonald
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
3-4 → 3-5
Kai Wehnelt
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
Niels McDonald
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Kai Wehnelt
15-0
30-0
40-0
0-4 → 1-4
Niels McDonald
0-15
15-15
30-15
40-15
0-3 → 0-4
Kai Wehnelt
0-15
0-30
0-40
0-2 → 0-3
Niels McDonald
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 0-2
Kai Wehnelt
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Niels McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Kai Wehnelt
15-0
30-0
40-0
2-5 → 3-5
Niels McDonald
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Kai Wehnelt
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Niels McDonald
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Kai Wehnelt
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Niels McDonald
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Kai Wehnelt
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Niels McDonald
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
4-0*
4-1*
5-1*
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
Niels McDonald
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Szentendre (Ungheria), terra battuta – Finale
11:00 Makk P. – Kelm Y. –
ITF M15 Szentendre - 2026-05-31T00:00:00Z
Peter Makk
4
0
Yannik Kelm
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
0-6
Peter Makk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Yannik Kelm
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
Peter Makk
0-15
0-30
0-40
0-3 → 0-4
Yannik Kelm
15-0
30-0
30-15
40-15
0-2 → 0-3
Peter Makk
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Yannik Kelm
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Tsaghkadzor 2 (Armenia), terra battuta – Finale
08:30 Tiukaev R. – Bocchi L. 0-2
ITF M15 Tsaghkadzor - 2026-05-31T00:00:00Z
Ruslan Tiukaev
3
3
Lorenzo Bocchi
6
6
Vincitore: Lorenzo Bocchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Ruslan Tiukaev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Lorenzo Bocchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bistrita (Romania), terra battuta – Finale
Papoe R. M. – Haita S. H. 2-0
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Caltanissetta (Italia), terra battuta – Finale
18:00 Giunta M. – Potenza L. –
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Cuiaba (Brasile), terra battuta – Finale
00:00 Zarate C. M. – Hardt N. –
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Sumter, SC (USA), cemento – Finale
17:00 Liutova K. – Brantmeier R. –
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Banja Luka (Bosnia & Herzegovina), terra battuta – Finale
11:00 Korpanec Davies A. – Petruzelova L. 06 16
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Brasilia (Brasile), cemento – Finale
15:30 Souza M. – Fullana L. –
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Casablanca (Marocco), terra battuta – Finale
16:00 Soriano Santiago M. – Vargova N. –
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Focsani (Romania), terra battuta – Finale
08:30 Greiner S. – Yesypchuk D. 0-2
ITF W15 Focsani - 2026-05-31T00:00:00Z
Sophie Greiner
3
6
Daria Yesypchuk
6
7
Vincitore: Daria Yesypchuk
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-1*
3-1*
4-1*
4-2*
4-3*
4-4*
5-4*
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kayseri 3 (Turchia), cemento – Finale
09:00 Dilek D. – Ceuca A. A. 2-0
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 3 (Serbia), terra battuta – Finale
10:00 Zolotareva A. – Encheva L. 2-0
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Lakewood, CA 2 (USA), cemento – Finale
19:00 Penickova K. – Crossley M. –
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 16 (Tunisia), cemento – Finale
11:00 Lukosiute A. – Passola B. –
ITF W15 Monastir - 2026-05-31T00:00:00Z
Andre Lukosiute
1
1
Berta Passola
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
1-6
Berta Passola
0-15
15-15
30-15
1-5 → 1-6
Andre Lukosiute
0-15
0-30
15-30
15-40
1-4 → 1-5
Berta Passola
15-0
15-15
30-15
40-15
1-3 → 1-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Ontinyent (Spagna), terra battuta – Finale
11:00 Gallardo Guevara C. – Torner Sensano N. –
ITF W15 Ontinyent - 2026-05-31T00:00:00Z
Carmen Gallardo Guevara
2
6
6
Neus Torner Sensano
6
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-3
Neus Torner Sensano
0-15
0-30
0-40
5-3 → 6-3
Carmen Gallardo Guevara
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Neus Torner Sensano
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Carmen Gallardo Guevara
0-15
15-15
15-30
15-40
3-2 → 3-3
Neus Torner Sensano
0-15
0-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Carmen Gallardo Guevara
0-15
0-30
15-30
15-40
2-1 → 2-2
Neus Torner Sensano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Carmen Gallardo Guevara
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Neus Torner Sensano
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Carmen Gallardo Guevara
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Osijek (Croazia), terra battuta – Finale
10:00 Tsygourova K. – Falkner Z. –
ITF W15 Osijek - 2026-05-31T00:00:00Z
Katerina Tsygourova
7
6
Ziva Falkner
5
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
Ziva Falkner
0-15
0-30
0-40
15-40
5-3 → 6-3
Katerina Tsygourova
15-0
15-30
15-40
5-2 → 5-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
7-5
ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Montemor-o-Novo (Portogallo), cemento – Finale
Set 2 Jorge F. – Ku Y. 1-0 (6-3,0-2)
ITF W50 Montemor-o-Novo - 2026-05-31T00:00:00Z
Francisca Jorge
6
4
2
Yeonwoo Ku
3
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
2-6
Yeonwoo Ku
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Francisca Jorge
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Yeonwoo Ku
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
1-4 → 1-5
Francisca Jorge
0-15
15-15
15-30
15-40
1-3 → 1-4
Yeonwoo Ku
30-0
40-0
40-15
1-2 → 1-3
Francisca Jorge
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Yeonwoo Ku
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Francisca Jorge
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Yeonwoo Ku
30-0
40-0
4-5 → 4-6
Francisca Jorge
15-0
30-0
40-0
3-5 → 4-5
Yeonwoo Ku
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Francisca Jorge
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Yeonwoo Ku
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Wuning (Cina), cemento – Finale
08:10 Yao X. – Ren Y. 2-0
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Caserta (Italia), terra battuta – Finale
16:30 Urgesi F. – Mazzola A. –
Il match deve ancora iniziare
TAG: Tornei ITF
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