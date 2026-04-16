Djokovic in dubbio per Madrid: “Spero di giocare, ma ho qualche problema fisico”

Novak Djokovic è a Madrid e sta preparando la possibile partecipazione al Mutua Madrid Open 2026, ma sulla sua presenza in tabellone non c’è ancora alcuna certezza. Il campione serbo, infatti, ha preferito non sbilanciarsi, lasciando aperto ogni scenario in vista del torneo spagnolo.

Nel corso di una breve chiacchierata con Movistar+, durante una pausa del match di Eurolega tra Real Madrid e Stella Rossa, Djokovic ha parlato in maniera piuttosto prudente delle sue condizioni. Le sue parole hanno inevitabilmente acceso qualche interrogativo sul suo stato fisico e sulla reale possibilità di vederlo in campo nei prossimi giorni.

“Spero di poter partecipare. Sto gestendo alcuni problemi fisici e non sono ancora sicuro di poter competere, ma ci proverò”, ha dichiarato il serbo, scegliendo toni cauti ma senza chiudere la porta alla sua presenza.

Una frase breve, ma abbastanza chiara per far capire come la situazione sia ancora in evoluzione. Djokovic è dunque a Madrid, si sta allenando e vuole provare a esserci, ma la decisione definitiva dipenderà dalla risposta del suo corpo nelle prossime ore.

Per il torneo e per gli appassionati sarebbe naturalmente una presenza di enorme prestigio, soprattutto in una fase della stagione in cui la terra battuta comincia a entrare nel vivo e ogni indicazione in vista del Roland Garros assume un peso specifico ancora maggiore. Tuttavia, il fuoriclasse serbo non sembra intenzionato a correre rischi inutili.

La sensazione è che Djokovic voglia concedersi tutto il tempo necessario prima di sciogliere definitivamente le riserve. L’obiettivo resta quello di essere competitivo, non soltanto di scendere in campo. Ecco perché, al momento, la sua eventuale partecipazione al Mutua Madrid Open 2026 resta sospesa tra prudenza e speranza.





Francesco Paolo Villarico