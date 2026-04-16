Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Aprile 2026

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
ATP 500 Munich – terra
QF Bhambri /Venus – Darderi /Gonzalez 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Barcelona – terra
R16 Sonego – Rublev Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Moutet – Musetti Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Herbert /Vavassori – Arevalo /Pavic Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Wuning – hard
R16 Broom – Binda Inizio 06:00
ATP Wuning
Alexander Binda
2
2
Charles Broom [2]
6
6
Vincitore: Broom
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Broom
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Binda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
C. Broom
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Binda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
C. Broom
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
A. Binda
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
A. Binda
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Broom
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
A. Binda
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
2-4 → 2-5
A. Binda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
C. Broom
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
A. Binda
15-0
ace
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
C. Broom
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
WTA Oeiras 125 – terra
QF Cho /Cho – Brancaccio /Gorgodze 2 incontro dalle 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Rouen – terra
2T Cocciaretto – Podrez 3 incontro dalle 11:30
Il match deve ancora iniziare
@ Il GUEst (#4593777)
Credo e spero che a Roma giocheranno di nuovo insieme.
Immaginavo fosse questa la ragione, ma potrebbe anche essere l’inizio di una ricerca, da parte di Vavassori, di un nuovo compagno, visto che a fine anno Bolleli compirà 41 anni…
Bolelli ha appena perso il padre e si è fermato per un periodo indeterminato, quindi Vavassori sta continuando a giocare senza un compagno fisso aspettando il Bole
Torneo importantissimo per Cocciaretto a cui si è aperto uno spicchio di tabellone ottimo, visto che dopo avrebbe Boulter che sulla terra è, ampiamente alla sua portata.
Pare aver finalmente trovato continuità e qualità su livelli da top 20 e questo torneo potrebbe veramente essere cruciale per raggiungere i livelli che per me le competono per capacità.
Forza azzurri!
Non hai ancora commentato nell’articolo sull’ infortunio di Carlito ( rimettiti presto): é ora di farlo!Magari riesci a dare qualche colpa anche li agli italiani, tipo Sinner tirava troppo forte e gli ha rotto il polso
Amico mio basta piangere,ad ora la spagna è rimasta con Ruiz nei challenger quindi uno e jodar negli atp,l’Italia ne ha 3 negli atp…lasciando stare il fatto che stamattina è uscito binda e Llamas Ruiz gioca nel pomeriggio ,voglio vedere se in caso di probabile sconfitta verrai qui a scrivere ” La spagna giovedì è rimasta senza giocatori tra challenger e atp” …
Giovedì e non abbiamo più challengeristi.
Anche in questo torneo compagno di doppio inedito per Vavassori.
@ Harlan (#4593671)
E Coccia!
Forza SONNY E MUSO