Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Aprile 2026

16/04/2026 07:59 11 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

GER ATP 500 Munich – terra
QF Bhambri IND/Venus NZL – Darderi ITA/Gonzalez MEX 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare





ESP ATP 500 Barcelona – terra
R16 Sonego ITA – Rublev RUS Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Moutet FRA – Musetti ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Herbert FRA/Vavassori ITA – Arevalo ESA/Pavic CRO Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare





CHN CH 50 Wuning – hard
R16 Broom GBR – Binda ITA Inizio 06:00

ATP Wuning
Alexander Binda
2
2
Charles Broom [2]
6
6
Vincitore: Broom
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POR WTA Oeiras 125 – terra
QF Cho TPE/Cho TPE – Brancaccio ITA/Gorgodze GEO 2 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare





FRA WTA 250 Rouen – terra
2T Cocciaretto ITA – Podrez UKR 3 incontro dalle 11:30

Il match deve ancora iniziare

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11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giallo Naso (Guest) 16-04-2026 12:23

@ Il GUEst (#4593777)

Credo e spero che a Roma giocheranno di nuovo insieme.

 11
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walden 16-04-2026 12:01

Scritto da Il GUEst

Scritto da walden
Anche in questo torneo compagno di doppio inedito per Vavassori.

Bolelli ha appena perso il padre e si è fermato per un periodo indeterminato, quindi Vavassori sta continuando a giocare senza un compagno fisso aspettando il Bole

Immaginavo fosse questa la ragione, ma potrebbe anche essere l’inizio di una ricerca, da parte di Vavassori, di un nuovo compagno, visto che a fine anno Bolleli compirà 41 anni…

 10
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Il GUEst 16-04-2026 11:07

Scritto da walden
Anche in questo torneo compagno di doppio inedito per Vavassori.

Bolelli ha appena perso il padre e si è fermato per un periodo indeterminato, quindi Vavassori sta continuando a giocare senza un compagno fisso aspettando il Bole

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+1: Marco M.
Calvin (Guest) 16-04-2026 10:39

Torneo importantissimo per Cocciaretto a cui si è aperto uno spicchio di tabellone ottimo, visto che dopo avrebbe Boulter che sulla terra è, ampiamente alla sua portata.

Pare aver finalmente trovato continuità e qualità su livelli da top 20 e questo torneo potrebbe veramente essere cruciale per raggiungere i livelli che per me le competono per capacità.

 8
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Tony_65 (Guest) 16-04-2026 09:59

Forza azzurri!

 7
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ProVax (Guest) 16-04-2026 09:57

Scritto da MAURO
Giovedì e non abbiamo più challengeristi.

Non hai ancora commentato nell’articolo sull’ infortunio di Carlito ( rimettiti presto): é ora di farlo!Magari riesci a dare qualche colpa anche li agli italiani, tipo Sinner tirava troppo forte e gli ha rotto il polso

 6
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+1: Marco M.
Albo 16-04-2026 09:23

Scritto da MAURO
Giovedì e non abbiamo più challengeristi.

Amico mio basta piangere,ad ora la spagna è rimasta con Ruiz nei challenger quindi uno e jodar negli atp,l’Italia ne ha 3 negli atp…lasciando stare il fatto che stamattina è uscito binda e Llamas Ruiz gioca nel pomeriggio ,voglio vedere se in caso di probabile sconfitta verrai qui a scrivere ” La spagna giovedì è rimasta senza giocatori tra challenger e atp” …

 5
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MAURO (Guest) 16-04-2026 09:00

Giovedì e non abbiamo più challengeristi.

 4
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-1: j, Marco M.
walden 16-04-2026 08:35

Anche in questo torneo compagno di doppio inedito per Vavassori.

 3
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piper 16-04-2026 08:31

@ Harlan (#4593671)

E Coccia!

 2
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+1: Marco M.
Harlan (Guest) 16-04-2026 08:19

Forza SONNY E MUSO

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+1: piper, Albo, Marco M.