Masters 1000 Roma ATP, Copertina, Entry List
Masters 1000 Roma: Entry list completa Md. Sono sei praticamente gli azzurri nel Md
07/04/2026 10:55 8 commenti
🎾 ATP MASTERS 1000
🇮🇹 ROMA 2026
CLAY COURT • FORO ITALICO 🇮🇹
MAGGIO 2026
Direct Acceptances: 79 • Wild Cards: 5 • Qualifiers: 12
Original Cut Off: 78 • Rankings Date: 06/04/2026
MAIN DRAW (79 GIOCATORI)
|1ALCARAZ, Carlos ⭐
|🇪🇸 #1
|2SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐
|#2
|3ZVEREV, Alexander ⭐
|🇩🇪 #3
|4DJOKOVIC, Novak ⭐
|🇷🇸 #4
|5MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐
|#5
|6DE MINAUR, Alex ⭐
|🇦🇺 #6
|7AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐
|🇨🇦 #7
|8SHELTON, Ben ⭐
|🇺🇸 #8
|9FRITZ, Taylor ⭐
|🇺🇸 #9
|10MEDVEDEV, Daniil ⭐
|🇷🇺 #10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 #11
|RUUD, Casper
|🇳🇴 #12
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 #13
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 #14
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 #15
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|#16
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 #17
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 #18
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 #19
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 #20
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|#21
|TIEN, Learner
|🇺🇸 #22
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 #23
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 #24
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 #25
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 #26
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 #27
|FILS, Arthur
|🇫🇷 #28
|RUNE, Holger
|🇩🇰 #29
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 #30
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 #31
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 #32
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 #33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 #34
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 #35
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 #36
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 #37
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 #38
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 #39
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 #40
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 #41
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #42
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 #43
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 #44
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 #45
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 #46
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 #47
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 #48
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 #49
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 #50
|CILIC, Marin
|🇭🇷 #51
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #52
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 #53
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 #54
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #55
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 #56
|JODAR, Rafael
|🇪🇸 #57
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 #58
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 #59
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #60
|ZHANG, Zhizhen @
|🇨🇳 #60
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #61
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 #62
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 #63
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 #64
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 #65
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#66
|OPELKA, Reilly
|🇺🇸 #67
|COLLIGNON, Raphael
|🇧🇪 #68
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 #69
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #70
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #71
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 #72
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 #73
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 #74
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #75
|TRUNGELLITI, Marco
|🇦🇷 #76
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #77
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 #78
📋 ALTERNATES MAIN DRAW (1-6)
|1. Bellucci, Mattia 🇮🇹
|#79
|2. Spizzirri, Eliot 🇺🇸
|#80
|3. Dzumhur, Damir 🇧🇦
|#81
|4. Ofner, Sebastian 🇦🇹
|#82
|5. Medjedovic, Hamad 🇷🇸
|#83
|6. Svajda, Zachary 🇺🇸
|#84
ALTERNATES (7-123)
|7. Bautista Agut 🇪🇸 #85
|8. Duckworth 🇦🇺 #86
|9. Vukic 🇦🇺 #87
|10. Muller 🇫🇷 #88
|11. Halys 🇫🇷 #89
|12. Berrettini 🇮🇹 #90
|13. Blockx 🇧🇪 #91
|14. Carreno Busta 🇪🇸 #92
|15. Dimitrov 🇧🇬 #93
|16. Van Assche 🇫🇷 #94
|17. Kypson 🇺🇸 #95
|18. Vallejo 🇵🇾 #96
|19. Fearnley 🇬🇧 #97
|20. Kovacevic 🇺🇸 #98
|21. Comesana 🇦🇷 #99
|22. Hijikata 🇦🇺 #100
|23. Merida 🇪🇸 #101
|24. Bonzi 🇫🇷 #102
|25. Nava 🇺🇸 #103
|26. Wawrinka 🇨🇭 #104
|27. Landaluce 🇪🇸 #105
|28. Prizmic 🇭🇷 #106
|29. Arnaldi 🇮🇹 #107
|30. de Jong 🇳🇱 #108
|31. Garin 🇨🇱 #109
|32. Misolic 🇦🇹 #110
|33. Walton 🇦🇺 #111
|34. Shimabukuro 🇯🇵 #112
|35. Maestrelli 🇮🇹 #113
|36. Droguet 🇫🇷 #114
|37. Wu 🇨🇳 #115
|38. Schoolkate 🇦🇺 #116
|39. Gaston 🇫🇷 #117
|40. Choinski 🇬🇧 #118
|41. Martinez 🇪🇸 #119
|42. Taberner 🇪🇸 #120
|43. Svrcina 🇨🇿 #121
|44. Gaubas 🇱🇹 #122
|45. Barrios Vera 🇨🇱 #123
|46. Basilashvili 🇬🇪 #124
|47. Wong 🇭🇰 #125
|48. McDonald 🇺🇸 #126
|49. Damm 🇺🇸 #127
|50. Lajovic 🇷🇸 #128
|51. Rocha 🇵🇹 #129
|52. Mochizuki 🇯🇵 #130
|53. Moller 🇩🇰 #131
|54. Thompson 🇦🇺 #132
|55. Virtanen 🇫🇮 #133
|56. Pellegrino 🇮🇹 #134
|57. Sweeny 🇦🇺 #135
|58. Pinnington Jones 🇬🇧 #136
|59. Gea 🇫🇷 #137
|60. Gojo 🇭🇷 #138
|61. Budkov Kjaer 🇳🇴 #139
|62. Nardi 🇮🇹 #140
|63. Travaglia 🇮🇹 #141
|64. O’Connell 🇦🇺 #142
|65. Faria 🇵🇹 #143
|66. Draxl 🇨🇦 #144
|67. Echargui 🇹🇳 #145
|68. Rodesch 🇱🇺 #146
|69. Passaro 🇮🇹 #147
|70. B. Harris 🇬🇧 #148
|71. Jacquet 🇫🇷 #149
|72. Mejia 🇨🇴 #150
|73. Zheng 🇺🇸 #151
|74. Llamas Ruiz 🇪🇸 #152
|75. L. Harris 🇿🇦 #153
|76. Bolt 🇦🇺 #154
|77. Dellien 🇧🇴 #155
|78. Jarry 🇨🇱 #156
|79. Klein 🇸🇰 #157
|80. Tseng 🇹🇼 #158
|81. Bu 🇨🇳 #159
|82. Blanchet 🇫🇷 #160
|83. Piros 🇭🇺 #161
|84. Lajal 🇪🇪 #162
|85. Molcan 🇸🇰 #163
|86. Zeppieri 🇮🇹 #164
|87. Sakamoto 🇯🇵 #165
|88. Fery 🇬🇧 #166
|89. Barrena 🇦🇷 #167
|90. Riedi 🇨🇭 #168
|91. Samuel 🇬🇧 #169
|92. Kym 🇨🇭 #170
|93. Nishioka 🇯🇵 #171
|94. Ymer 🇸🇪 #172
|95. Gomez 🇦🇷 #173
|96. Schwaerzler 🇦🇹 #174
|97. Den Ouden 🇳🇱 #175
|98. Rodionov 🇦🇹 #176
|99. Goffin 🇧🇪 #177
|100. Mikrut 🇭🇷 #178
|101. Chidekh 🇫🇷 #179
|102. Sachko 🇺🇦 #180
|103. Basavareddy 🇺🇸 #181
|104. Kolar 🇨🇿 #182
|105. Diaz Acosta 🇦🇷 #183
|106. Glinka 🇪🇪 #184
|107. Mayot 🇫🇷 #185
|108. Engel 🇩🇪 #186
|109. Tabur 🇫🇷 #187
|110. Cecchinato 🇮🇹 #188
|111. Tomic 🇦🇺 #189
|112. Holmgren 🇩🇰 #190
|113. Clarke 🇬🇧 #191
|114. Gigante 🇮🇹 #192
|115. Smith 🇺🇸 #193
|116. Neumayer 🇦🇹 #194
|117. Ficovich 🇦🇷 #195
|118. Prado Angelo 🇧🇴 #196
|119. Olivieri 🇦🇷 #197
|120. Skatov 🇰🇿 #198
|121. Monfils 🇫🇷 #199
|122. Pavlovic 🇫🇷 #200
|123. Zhang 🇨🇳 #240
🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds
@ Entry Protection
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Rune salta sicuro quindi dentro Bellucci. Wc berrettini Nardi Cina’maestrelli vasami
Non credo che Djokovic giochi roma.
Berrettini secondo me farà il doppio con Vavassori rune non so quando rientra Arnaldi è a rischio per infortunio. Fils e draper non lo so e fritz non credo che giochi roma e daje sinner.
Gigante che fine ha fatto? E zeppieri?. E sonego?.
Dimitrov out…tocchera andare a vedere le quali 😕
La domanda mi sorge spontanea: ci sarà anche Djokovic?
E poi Rune?
Fritz?
Draper e Fils?
Per Berrettini e Arnaldi una WC?
Berrettini farà anche il DOPPIO?
E pure Sinner?
Gli interrogativi si moltiplicano!