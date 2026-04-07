Masters 1000 Roma ATP, Entry List

Masters 1000 Roma: Entry list completa Md. Sono sei praticamente gli azzurri nel Md

07/04/2026 10:55 8 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
🎾 ATP MASTERS 1000

🇮🇹 ROMA 2026

CLAY COURT • FORO ITALICO 🇮🇹

MAGGIO 2026

Direct Acceptances: 79 • Wild Cards: 5 • Qualifiers: 12
Original Cut Off: 78 • Rankings Date: 06/04/2026

MAIN DRAW (79 GIOCATORI)

1ALCARAZ, Carlos ⭐ 🇪🇸 #1
2SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐ #2
3ZVEREV, Alexander ⭐ 🇩🇪 #3
4DJOKOVIC, Novak ⭐ 🇷🇸 #4
5MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐ #5
6DE MINAUR, Alex ⭐ 🇦🇺 #6
7AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐ 🇨🇦 #7
8SHELTON, Ben ⭐ 🇺🇸 #8
9FRITZ, Taylor ⭐ 🇺🇸 #9
10MEDVEDEV, Daniil ⭐ 🇷🇺 #10
BUBLIK, Alexander 🇰🇿 #11
RUUD, Casper 🇳🇴 #12
LEHECKA, Jiri 🇨🇿 #13
KHACHANOV, Karen 🇷🇺 #14
RUBLEV, Andrey 🇷🇺 #15
COBOLLI, Flavio 🇮🇹 #16
DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 #17
PAUL, Tommy 🇺🇸 #18
CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 #19
TIAFOE, Frances 🇺🇸 #20
DARDERI, Luciano 🇮🇹 #21
TIEN, Learner 🇺🇸 #22
VACHEROT, Valentin 🇲🇨 #23
NORRIE, Cameron 🇬🇧 #24
DRAPER, Jack 🇬🇧 #25
MENSIK, Jakub 🇨🇿 #26
RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 #27
FILS, Arthur 🇫🇷 #28
RUNE, Holger 🇩🇰 #29
ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 #30
MOUTET, Corentin 🇫🇷 #31
GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 #32
NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 #33
HUMBERT, Ugo 🇫🇷 #34
MICHELSEN, Alex 🇺🇸 #35
DIALLO, Gabriel 🇨🇦 #36
MUNAR, Jaume 🇪🇸 #37
SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 #38
TABILO, Alejandro 🇨🇱 #39
FONSECA, Joao 🇧🇷 #40
KORDA, Sebastian 🇺🇸 #41
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #42
MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 #43
POPYRIN, Alexei 🇦🇺 #44
ATMANE, Terence 🇫🇷 #45
MANNARINO, Adrian 🇫🇷 #46
BERGS, Zizou 🇧🇪 #47
TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 #48
ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 #49
BORGES, Nuno 🇵🇹 #50
CILIC, Marin 🇭🇷 #51
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #52
MACHAC, Tomas 🇨🇿 #53
QUINN, Ethan 🇺🇸 #54
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #55
MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 #56
JODAR, Rafael 🇪🇸 #57
FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 #58
KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 #59
MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #60
ZHANG, Zhizhen @ 🇨🇳 #60
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #61
BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 #62
UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 #63
BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 #64
BAEZ, Sebastian 🇦🇷 #65
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #66
OPELKA, Reilly 🇺🇸 #67
COLLIGNON, Raphael 🇧🇪 #68
GIRON, Marcos 🇺🇸 #69
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #70
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #71
TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 #72
ROYER, Valentin 🇫🇷 #73
HURKACZ, Hubert 🇵🇱 #74
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #75
TRUNGELLITI, Marco 🇦🇷 #76
SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #77
STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 #78

📋 ALTERNATES MAIN DRAW (1-6)

1. Bellucci, Mattia 🇮🇹 #79
2. Spizzirri, Eliot 🇺🇸 #80
3. Dzumhur, Damir 🇧🇦 #81
4. Ofner, Sebastian 🇦🇹 #82
5. Medjedovic, Hamad 🇷🇸 #83
6. Svajda, Zachary 🇺🇸 #84

ALTERNATES (7-123)

7. Bautista Agut 🇪🇸 #85 8. Duckworth 🇦🇺 #86 9. Vukic 🇦🇺 #87
10. Muller 🇫🇷 #88 11. Halys 🇫🇷 #89 12. Berrettini 🇮🇹 #90
13. Blockx 🇧🇪 #91 14. Carreno Busta 🇪🇸 #92 15. Dimitrov 🇧🇬 #93
16. Van Assche 🇫🇷 #94 17. Kypson 🇺🇸 #95 18. Vallejo 🇵🇾 #96
19. Fearnley 🇬🇧 #97 20. Kovacevic 🇺🇸 #98 21. Comesana 🇦🇷 #99
22. Hijikata 🇦🇺 #100 23. Merida 🇪🇸 #101 24. Bonzi 🇫🇷 #102
25. Nava 🇺🇸 #103 26. Wawrinka 🇨🇭 #104 27. Landaluce 🇪🇸 #105
28. Prizmic 🇭🇷 #106 29. Arnaldi 🇮🇹 #107 30. de Jong 🇳🇱 #108
31. Garin 🇨🇱 #109 32. Misolic 🇦🇹 #110 33. Walton 🇦🇺 #111
34. Shimabukuro 🇯🇵 #112 35. Maestrelli 🇮🇹 #113 36. Droguet 🇫🇷 #114
37. Wu 🇨🇳 #115 38. Schoolkate 🇦🇺 #116 39. Gaston 🇫🇷 #117
40. Choinski 🇬🇧 #118 41. Martinez 🇪🇸 #119 42. Taberner 🇪🇸 #120
43. Svrcina 🇨🇿 #121 44. Gaubas 🇱🇹 #122 45. Barrios Vera 🇨🇱 #123
46. Basilashvili 🇬🇪 #124 47. Wong 🇭🇰 #125 48. McDonald 🇺🇸 #126
49. Damm 🇺🇸 #127 50. Lajovic 🇷🇸 #128 51. Rocha 🇵🇹 #129
52. Mochizuki 🇯🇵 #130 53. Moller 🇩🇰 #131 54. Thompson 🇦🇺 #132
55. Virtanen 🇫🇮 #133 56. Pellegrino 🇮🇹 #134 57. Sweeny 🇦🇺 #135
58. Pinnington Jones 🇬🇧 #136 59. Gea 🇫🇷 #137 60. Gojo 🇭🇷 #138
61. Budkov Kjaer 🇳🇴 #139 62. Nardi 🇮🇹 #140 63. Travaglia 🇮🇹 #141
64. O’Connell 🇦🇺 #142 65. Faria 🇵🇹 #143 66. Draxl 🇨🇦 #144
67. Echargui 🇹🇳 #145 68. Rodesch 🇱🇺 #146 69. Passaro 🇮🇹 #147
70. B. Harris 🇬🇧 #148 71. Jacquet 🇫🇷 #149 72. Mejia 🇨🇴 #150
73. Zheng 🇺🇸 #151 74. Llamas Ruiz 🇪🇸 #152 75. L. Harris 🇿🇦 #153
76. Bolt 🇦🇺 #154 77. Dellien 🇧🇴 #155 78. Jarry 🇨🇱 #156
79. Klein 🇸🇰 #157 80. Tseng 🇹🇼 #158 81. Bu 🇨🇳 #159
82. Blanchet 🇫🇷 #160 83. Piros 🇭🇺 #161 84. Lajal 🇪🇪 #162
85. Molcan 🇸🇰 #163 86. Zeppieri 🇮🇹 #164 87. Sakamoto 🇯🇵 #165
88. Fery 🇬🇧 #166 89. Barrena 🇦🇷 #167 90. Riedi 🇨🇭 #168
91. Samuel 🇬🇧 #169 92. Kym 🇨🇭 #170 93. Nishioka 🇯🇵 #171
94. Ymer 🇸🇪 #172 95. Gomez 🇦🇷 #173 96. Schwaerzler 🇦🇹 #174
97. Den Ouden 🇳🇱 #175 98. Rodionov 🇦🇹 #176 99. Goffin 🇧🇪 #177
100. Mikrut 🇭🇷 #178 101. Chidekh 🇫🇷 #179 102. Sachko 🇺🇦 #180
103. Basavareddy 🇺🇸 #181 104. Kolar 🇨🇿 #182 105. Diaz Acosta 🇦🇷 #183
106. Glinka 🇪🇪 #184 107. Mayot 🇫🇷 #185 108. Engel 🇩🇪 #186
109. Tabur 🇫🇷 #187 110. Cecchinato 🇮🇹 #188 111. Tomic 🇦🇺 #189
112. Holmgren 🇩🇰 #190 113. Clarke 🇬🇧 #191 114. Gigante 🇮🇹 #192
115. Smith 🇺🇸 #193 116. Neumayer 🇦🇹 #194 117. Ficovich 🇦🇷 #195
118. Prado Angelo 🇧🇴 #196 119. Olivieri 🇦🇷 #197 120. Skatov 🇰🇿 #198
121. Monfils 🇫🇷 #199 122. Pavlovic 🇫🇷 #200 123. Zhang 🇨🇳 #240

🇮🇹 Italiani evidenziati
⭐ Top 10 Seeds

@ Entry Protection

8 commenti

Tomax (Guest) 07-04-2026 13:45

Rune salta sicuro quindi dentro Bellucci. Wc berrettini Nardi Cina’maestrelli vasami

mattia saracino 07-04-2026 11:51

Non credo che Djokovic giochi roma.

mattia saracino 07-04-2026 11:49

Scritto da JannikUberAlles
La domanda mi sorge spontanea: ci sarà anche Djokovic?
E poi Rune?
Fritz?
Draper e Fils?
Per Berrettini e Arnaldi una WC?
Berrettini farà anche il DOPPIO?
E pure Sinner?
Gli interrogativi si moltiplicano!

Berrettini secondo me farà il doppio con Vavassori rune non so quando rientra Arnaldi è a rischio per infortunio. Fils e draper non lo so e fritz non credo che giochi roma e daje sinner.

mattia saracino 07-04-2026 11:43

Gigante che fine ha fatto? E zeppieri?. E sonego?.

Laura (Guest) 07-04-2026 11:12

Dimitrov out…tocchera andare a vedere le quali 😕

JannikUberAlles 07-04-2026 11:11

La domanda mi sorge spontanea: ci sarà anche Djokovic?

E poi Rune?

Fritz?

Draper e Fils?

Per Berrettini e Arnaldi una WC?

Berrettini farà anche il DOPPIO?

E pure Sinner?

Gli interrogativi si moltiplicano!

