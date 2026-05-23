Roland Garros, terremoto nel tabellone: Arthur Fils si ritira. Wawrinka affronterà Jesper de Jong (con il tabellone aggiornato)
Arriva una notizia pesantissima alla vigilia del Roland Garros 2026: Arthur Fils si è ritirato dal torneo. Il francese, numero uno di Francia e uno dei giocatori più attesi dal pubblico parigino, non è riuscito a recuperare in tempo dai problemi fisici accusati nelle ultime settimane e non sarà al via dello Slam di casa.
Una vera doccia fredda per gli appassionati francesi, che vedevano in Fils il grande riferimento locale del tabellone maschile. Il 21enne arrivava da mesi importanti, con risultati e prestazioni che lo avevano riportato al centro della scena, ma il fisico gli ha presentato di nuovo il conto proprio nell’appuntamento più importante della sua stagione.
I dubbi erano aumentati dopo il ritiro a Roma, dove Fils aveva avvertito un fastidio all’anca. Nei giorni successivi aveva provato a rassicurare tutti, ma la situazione non è migliorata abbastanza. Dopo un allenamento a porte chiuse venerdì e una sessione sabato mattina sul Philippe Chatrier, il francese ha deciso di non rischiare.
Lo stesso Fils ha spiegato la scelta con grande amarezza. Il francese ha raccontato di non essere riuscito ad allenarsi normalmente per due settimane e di aver giocato punti soltanto nella seduta del sabato mattina con Jiri Lehecka. Il problema, ha spiegato, è il dolore: non scompare quando entra in campo.
Il passaggio più significativo è stato quello sulla prospettiva futura. Fils ha fatto capire che, se fosse stato l’ultimo torneo della carriera, avrebbe provato comunque a giocare, ma a 21 anni non vuole compromettere i prossimi anni. Dopo quanto accaduto anche nella scorsa stagione, la priorità è evitare nuovi errori e non forzare in una situazione ancora incerta.
Il forfait cambia anche il tabellone. Salta infatti il primo turno di grande fascino contro Stan Wawrinka, una sfida che avrebbe messo di fronte il presente del tennis francese e uno dei grandi veterani del circuito, al suo ultimo Roland Garros. Lo svizzero affronterà invece il lucky loser olandese Jesper de Jong, numero 109 del mondo.
Per Wawrinka resta comunque un debutto carico di significato. Il campione del Roland Garros 2015 sta vivendo la sua ultima stagione da professionista e Parigi rappresenta uno dei luoghi simbolo della sua carriera. Il cambio di avversario modifica completamente lo scenario tecnico, ma non il valore emotivo del suo ritorno sulla terra francese.
Per Fils, invece, è un colpo durissimo. Il francese aveva già vissuto una fase complicata negli Slam tra ritiri e assenze, e anche questa volta il corpo gli impedisce di presentarsi al meglio nel torneo più atteso. La Francia perde così il suo principale motivo di entusiasmo nel tabellone maschile.
Il Roland Garros non è ancora cominciato, ma il tabellone ha già subito una scossa importante. L’uscita di scena di Arthur Fils priva il torneo di uno dei protagonisti più attesi e consegna a Wawrinka un nuovo primo turno contro de Jong. Per il pubblico francese resta soprattutto il rimpianto: quello di non poter vedere il proprio numero uno giocare nel torneo che più di ogni altro avrebbe voluto vivere da protagonista.
Md
(1) Jannik Sinner vs Clement Tabur
Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo
Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo
Vit Kopriva vs (30) Corentin Moutet
(22) Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov
Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
Ethan Quinn vs Francisco Comesana
Sebastian Ofner vs (14) Luciano Darderi
(9) Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff
Jaime Faria vs Denis Shapovalov
Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
Eliot Spizzirri vs (19) Frances Tiafoe
(29) Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi
Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas
Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
Daniel Merida vs (5) Ben Shelton
(4) Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier
Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga
Luca Van assche vs Patrick Kypson
Roberto Bautista agut vs (31) Brandon Nakashima
(20) Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo
Marin Cilic vs Moise Kouame
Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak
Thomas Faurel vs (16) Valentin Vacherot
(10) Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino
Yibing Wu vs Marcos Giron
Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang
Cristian Garin vs (18) Learner Tien
(25) Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp
Hugo Gaston vs Gael Monfils
Alexei Popyrin vs Zachary Svajda
Adam Walton vs (6) Daniil Medvedev
(8) Alex De minaur vs Toby Samuel
Alexander Blockx vs Coleman Wong
Mariano Navone vs Jenson Brooksby
Titouan Droguet vs (26) Jakub Mensik
(23) Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli
Ignacio Buse vs (11) Andrey Rublev
(15) Casper Ruud vs Roman Safiullin
Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert
Rinky Hijikata vs (24) Tommy Paul
(28) Joao Fonseca vs Luka Pavlovic
Michael Zheng vs Dino Prizmic
Hugo Dellien vs Valentin Royer
Giovanni Mpetshi perricard vs (3) Novak Djokovic
(7) Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy
Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
James Duckworth vs Gabriel Diallo
Aleksandar Kovacevic vs (27) Rafael Jodar
(21) Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur
Pablo Llamas ruiz vs Thiago Agustin Tirante
Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
Pablo Carreno busta vs (12) Jiri Lehecka
(13) Karen Khachanov vs Arthur Gea
Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
Federico Cina vs Reilly Opelka
Stan Wawrinka vs Jesper De jong
(32) Ugo Humbert vs Adrian Mannarino
Quentin Halys vs Mattia Bellucci
Tomas Machac vs Zizou Bergs
Benjamin Bonzi vs (2) Alexander Zverev
Francesco Paolo Villarico
TAG: Arthur Fils, Roland Garros, Roland Garros 2026
Mah terremoto adesso,non è che si è ritirato uno dei principali candidati al titolo come possono essere Sinner,Djokovic e Zverev,è un brutto colpo per i francesi che rinunciano a chi tra loro poteva fare più strada (non sarebbero andato oltre gli ottavi)ma le pedine principali sono ancora tutte in gioco
Qualche giorno fa un tizio qui in sostanza mi ha accusato di scarsa memoria perché anche una volta c’erano gli infortuni.
Nel tennis ci sono ma poi guardi quanti slam hanno saltato i Fab3,gente che tornei in fondo arrivava sempre quindi con un certo logorio,mi si deve spiegare se è normale che a Parigi manchino sostanzialmente 3 top 10 (Alcaraz,Draper Musetti) uno che ci sarebbe rientrato (Fils) e uno che ci starebbe pure bene (Rune). 4 tennisti di 24/23/22 anni.
Anche Krickstien si infortunava (cronico al ginocchio) e pure Carlsson ma qui,con ragazzi sottoposti a videoanalisi dal parto,col perfezionamento della biomeccanica,gli allenamenti atletici funzionali siamo su un livello più alto. Poi guardi un altro interessante come Mensik e ti accorgi che problemi ne ha,sai che Fonseca viene centellinato perché la schiena non sembra tanto elastica.
E siccome le coincidenze sono rare sto guardando Buse-Paul con pallate recuperate in continuazione perché vedi che l’uscita di palla è molto sostenuta ma poi scema,al rimbalzo sembra inchiodarsi e via di contrattacco.
Il contrattacco significa che si spinge più volte con frequenti cambi non solo di direzione ma di impugnatura che sollecitano la mano e tanto il polso con ripercussioni inevitabili sul muscolo brachioradiale ad esempio e su al gomito e spalla.
Qui è come avere un martello che picchia un chiodo di gomma.
Siccome le obiezioni conosciute sono “e prima coi fab3 non si lamentava nessuno?” faccio notare che dopo il Covid la qualità delle palle,sia da negozio che del circuito,sono crollate qualitativamente (“le faranno con l’eternit”mi diceva un tecnico nazionale due anni fa) e in contemporanea le corde e le racchette sono più favorevoli a spin violenti .
Così è e non è un bel “così”.
Ma che problemi ha adesso? Ne ha sempre una!
Negli Slam al primo turno non c’è bye per le teste di serie
Salta il possibile Cinà – Fils (possibile ma ovviamente non probabile perché Opelka pur a fine carriera e non terraiolo è sempre Opelka per un ragazzo alle prime armi).
Diciamo che non mi spiacerebbe vedere Cinà vs Wawrinka, potrebbe essere una partita spettacolare. Il gioco di Cinà sta diventando più vario e spesso viene a rete (anche se finora con esiti rivedibilissimi, pur non dimenticando che il primo Sinner a rete era veramente scarsissimo e goffo).
Dal titolo pensavo che avevano stravolto il tabellone, invece semplicemente DeJong ha fatto jackpot, lucky loser e bye al primo turno
Peccato, non sarà simpaticissimo ma è uno di quelli che può sempre fare risultato con chiunque rendendo le partite interessanti.
@ Tennisforever (#4622264)
Sì, chiunque lo abbia seguito riscontra una certa anomalia per un giovanissimo come lui.
Si apre un bello spicchio di tabellone per cinà. Chissà se riuscirà ad approfittarne.
Sempre peggio il panorama giovanile tennistico…
Arthur FILS
Open d’Australie 2025 : ritiro 3 turno
Roland-Garros 2025 : forfait 3 turno
Wimbledon 2025 : forfait
US Open 2025 : forfait
Open d’Australie 2026 : forfait
Roland-Garros 2026 : forfait