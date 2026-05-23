Roland Garros, terremoto nel tabellone: Arthur Fils si ritira. Wawrinka affronterà Jesper de Jong (con il tabellone aggiornato)

Arriva una notizia pesantissima alla vigilia del Roland Garros 2026: Arthur Fils si è ritirato dal torneo. Il francese, numero uno di Francia e uno dei giocatori più attesi dal pubblico parigino, non è riuscito a recuperare in tempo dai problemi fisici accusati nelle ultime settimane e non sarà al via dello Slam di casa.

Una vera doccia fredda per gli appassionati francesi, che vedevano in Fils il grande riferimento locale del tabellone maschile. Il 21enne arrivava da mesi importanti, con risultati e prestazioni che lo avevano riportato al centro della scena, ma il fisico gli ha presentato di nuovo il conto proprio nell’appuntamento più importante della sua stagione.

I dubbi erano aumentati dopo il ritiro a Roma, dove Fils aveva avvertito un fastidio all’anca. Nei giorni successivi aveva provato a rassicurare tutti, ma la situazione non è migliorata abbastanza. Dopo un allenamento a porte chiuse venerdì e una sessione sabato mattina sul Philippe Chatrier, il francese ha deciso di non rischiare.

Lo stesso Fils ha spiegato la scelta con grande amarezza. Il francese ha raccontato di non essere riuscito ad allenarsi normalmente per due settimane e di aver giocato punti soltanto nella seduta del sabato mattina con Jiri Lehecka. Il problema, ha spiegato, è il dolore: non scompare quando entra in campo.

Il passaggio più significativo è stato quello sulla prospettiva futura. Fils ha fatto capire che, se fosse stato l’ultimo torneo della carriera, avrebbe provato comunque a giocare, ma a 21 anni non vuole compromettere i prossimi anni. Dopo quanto accaduto anche nella scorsa stagione, la priorità è evitare nuovi errori e non forzare in una situazione ancora incerta.

Il forfait cambia anche il tabellone. Salta infatti il primo turno di grande fascino contro Stan Wawrinka, una sfida che avrebbe messo di fronte il presente del tennis francese e uno dei grandi veterani del circuito, al suo ultimo Roland Garros. Lo svizzero affronterà invece il lucky loser olandese Jesper de Jong, numero 109 del mondo.

Per Wawrinka resta comunque un debutto carico di significato. Il campione del Roland Garros 2015 sta vivendo la sua ultima stagione da professionista e Parigi rappresenta uno dei luoghi simbolo della sua carriera. Il cambio di avversario modifica completamente lo scenario tecnico, ma non il valore emotivo del suo ritorno sulla terra francese.

Per Fils, invece, è un colpo durissimo. Il francese aveva già vissuto una fase complicata negli Slam tra ritiri e assenze, e anche questa volta il corpo gli impedisce di presentarsi al meglio nel torneo più atteso. La Francia perde così il suo principale motivo di entusiasmo nel tabellone maschile.

Il Roland Garros non è ancora cominciato, ma il tabellone ha già subito una scossa importante. L’uscita di scena di Arthur Fils priva il torneo di uno dei protagonisti più attesi e consegna a Wawrinka un nuovo primo turno contro de Jong. Per il pubblico francese resta soprattutto il rimpianto: quello di non poter vedere il proprio numero uno giocare nel torneo che più di ogni altro avrebbe voluto vivere da protagonista.

Md

(1) Jannik Sinner vs Clement Tabur

Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo

Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo

Vit Kopriva vs (30) Corentin Moutet

(22) Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov

Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini

Ethan Quinn vs Francisco Comesana

Sebastian Ofner vs (14) Luciano Darderi

(9) Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff

Jaime Faria vs Denis Shapovalov

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz

Eliot Spizzirri vs (19) Frances Tiafoe

(29) Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic

Daniel Merida vs (5) Ben Shelton

(4) Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier

Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga

Luca Van assche vs Patrick Kypson

Roberto Bautista agut vs (31) Brandon Nakashima

(20) Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo

Marin Cilic vs Moise Kouame

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak

Thomas Faurel vs (16) Valentin Vacherot

(10) Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino

Yibing Wu vs Marcos Giron

Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang

Cristian Garin vs (18) Learner Tien

(25) Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp

Hugo Gaston vs Gael Monfils

Alexei Popyrin vs Zachary Svajda

Adam Walton vs (6) Daniil Medvedev

(8) Alex De minaur vs Toby Samuel

Alexander Blockx vs Coleman Wong

Mariano Navone vs Jenson Brooksby

Titouan Droguet vs (26) Jakub Mensik

(23) Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges

Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan

Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli

Ignacio Buse vs (11) Andrey Rublev

(15) Casper Ruud vs Roman Safiullin

Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann

Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert

Rinky Hijikata vs (24) Tommy Paul

(28) Joao Fonseca vs Luka Pavlovic

Michael Zheng vs Dino Prizmic

Hugo Dellien vs Valentin Royer

Giovanni Mpetshi perricard vs (3) Novak Djokovic

(7) Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy

Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen

James Duckworth vs Gabriel Diallo

Aleksandar Kovacevic vs (27) Rafael Jodar

(21) Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur

Pablo Llamas ruiz vs Thiago Agustin Tirante

Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane

Pablo Carreno busta vs (12) Jiri Lehecka

(13) Karen Khachanov vs Arthur Gea

Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti

Federico Cina vs Reilly Opelka

Stan Wawrinka vs Jesper De jong

(32) Ugo Humbert vs Adrian Mannarino

Quentin Halys vs Mattia Bellucci

Tomas Machac vs Zizou Bergs

Benjamin Bonzi vs (2) Alexander Zverev





Francesco Paolo Villarico