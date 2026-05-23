Roland Garros 2026 ATP, Copertina

Roland Garros, terremoto nel tabellone: Arthur Fils si ritira. Wawrinka affronterà Jesper de Jong (con il tabellone aggiornato)

23/05/2026 17:06 11 commenti
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images

Arriva una notizia pesantissima alla vigilia del Roland Garros 2026: Arthur Fils si è ritirato dal torneo. Il francese, numero uno di Francia e uno dei giocatori più attesi dal pubblico parigino, non è riuscito a recuperare in tempo dai problemi fisici accusati nelle ultime settimane e non sarà al via dello Slam di casa.
Una vera doccia fredda per gli appassionati francesi, che vedevano in Fils il grande riferimento locale del tabellone maschile. Il 21enne arrivava da mesi importanti, con risultati e prestazioni che lo avevano riportato al centro della scena, ma il fisico gli ha presentato di nuovo il conto proprio nell’appuntamento più importante della sua stagione.

I dubbi erano aumentati dopo il ritiro a Roma, dove Fils aveva avvertito un fastidio all’anca. Nei giorni successivi aveva provato a rassicurare tutti, ma la situazione non è migliorata abbastanza. Dopo un allenamento a porte chiuse venerdì e una sessione sabato mattina sul Philippe Chatrier, il francese ha deciso di non rischiare.
Lo stesso Fils ha spiegato la scelta con grande amarezza. Il francese ha raccontato di non essere riuscito ad allenarsi normalmente per due settimane e di aver giocato punti soltanto nella seduta del sabato mattina con Jiri Lehecka. Il problema, ha spiegato, è il dolore: non scompare quando entra in campo.

Il passaggio più significativo è stato quello sulla prospettiva futura. Fils ha fatto capire che, se fosse stato l’ultimo torneo della carriera, avrebbe provato comunque a giocare, ma a 21 anni non vuole compromettere i prossimi anni. Dopo quanto accaduto anche nella scorsa stagione, la priorità è evitare nuovi errori e non forzare in una situazione ancora incerta.
Il forfait cambia anche il tabellone. Salta infatti il primo turno di grande fascino contro Stan Wawrinka, una sfida che avrebbe messo di fronte il presente del tennis francese e uno dei grandi veterani del circuito, al suo ultimo Roland Garros. Lo svizzero affronterà invece il lucky loser olandese Jesper de Jong, numero 109 del mondo.

Per Wawrinka resta comunque un debutto carico di significato. Il campione del Roland Garros 2015 sta vivendo la sua ultima stagione da professionista e Parigi rappresenta uno dei luoghi simbolo della sua carriera. Il cambio di avversario modifica completamente lo scenario tecnico, ma non il valore emotivo del suo ritorno sulla terra francese.
Per Fils, invece, è un colpo durissimo. Il francese aveva già vissuto una fase complicata negli Slam tra ritiri e assenze, e anche questa volta il corpo gli impedisce di presentarsi al meglio nel torneo più atteso. La Francia perde così il suo principale motivo di entusiasmo nel tabellone maschile.

Il Roland Garros non è ancora cominciato, ma il tabellone ha già subito una scossa importante. L’uscita di scena di Arthur Fils priva il torneo di uno dei protagonisti più attesi e consegna a Wawrinka un nuovo primo turno contro de Jong. Per il pubblico francese resta soprattutto il rimpianto: quello di non poter vedere il proprio numero uno giocare nel torneo che più di ogni altro avrebbe voluto vivere da protagonista.

Md
(1) Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA
Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Martin Landaluce ESP vs Juan Carlos Prado angelo BOL
Vit Kopriva CZE vs (30) Corentin Moutet FRA

(22) Arthur Rinderknech FRA vs Jurij Rodionov AUT
Marton Fucsovics HUN vs Matteo Berrettini ITA
Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG
Sebastian Ofner AUT vs (14) Luciano Darderi ITA

(9) Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER
Jaime Faria POR vs Denis Shapovalov CAN
Jaume Munar ESP vs Hubert Hurkacz POL
Eliot Spizzirri USA vs (19) Frances Tiafoe USA

(29) Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA
Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Raphael Collignon BEL vs Aleksandar Vukic AUS
Daniel Merida ESP vs (5) Ben Shelton USA

(4) Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER
Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
Luca Van assche FRA vs Patrick Kypson USA
Roberto Bautista agut ESP vs (31) Brandon Nakashima USA

(20) Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL
Thomas Faurel FRA vs (16) Valentin Vacherot MON

(10) Flavio Cobolli ITA vs Andrea Pellegrino ITA
Yibing Wu CHN vs Marcos Giron USA
Facundo Diaz acosta ARG vs Zhizhen Zhang CHN
Cristian Garin CHI vs (18) Learner Tien USA

(25) Francisco Cerundolo ARG vs Botic Van de zandschulp NED
Hugo Gaston FRA vs Gael Monfils FRA
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA
Adam Walton AUS vs (6) Daniil Medvedev ---

(8) Alex De minaur AUS vs Toby Samuel GBR
Alexander Blockx BEL vs Coleman Wong HKG
Mariano Navone ARG vs Jenson Brooksby USA
Titouan Droguet FRA vs (26) Jakub Mensik CZE

(23) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nuno Borges POR
Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN
Emilio Nava USA vs Camilo Ugo carabelli ARG
Ignacio Buse PER vs (11) Andrey Rublev ---

(15) Casper Ruud NOR vs Roman Safiullin ---
Hamad Medjedovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
Lorenzo Sonego ITA vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Rinky Hijikata AUS vs (24) Tommy Paul USA

(28) Joao Fonseca BRA vs Luka Pavlovic FRA
Michael Zheng USA vs Dino Prizmic CRO
Hugo Dellien BOL vs Valentin Royer FRA
Giovanni Mpetshi perricard FRA vs (3) Novak Djokovic SRB

(7) Taylor Fritz USA vs Nishesh Basavareddy USA
Alexander Shevchenko KAZ vs Alex Michelsen USA
James Duckworth AUS vs Gabriel Diallo CAN
Aleksandar Kovacevic USA vs (27) Rafael Jodar ESP

(21) Alejandro Davidovich fokina ESP vs Damir Dzumhur BIH
Pablo Llamas ruiz ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Thanasi Kokkinakis AUS vs Terence Atmane FRA
Pablo Carreno busta ESP vs (12) Jiri Lehecka CZE

(13) Karen Khachanov --- vs Arthur Gea FRA
Kyrian Jacquet FRA vs Marco Trungelliti ARG
Federico Cina ITA vs Reilly Opelka USA
Stan Wawrinka SUI vs Jesper De jong NED

(32) Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA
Quentin Halys FRA vs Mattia Bellucci ITA
Tomas Machac CZE vs Zizou Bergs BEL
Benjamin Bonzi FRA vs (2) Alexander Zverev GER



Francesco Paolo Villarico

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Max91 (Guest) 23-05-2026 17:42

Mah terremoto adesso,non è che si è ritirato uno dei principali candidati al titolo come possono essere Sinner,Djokovic e Zverev,è un brutto colpo per i francesi che rinunciano a chi tra loro poteva fare più strada (non sarebbero andato oltre gli ottavi)ma le pedine principali sono ancora tutte in gioco

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Pier no guest 23-05-2026 17:42

Qualche giorno fa un tizio qui in sostanza mi ha accusato di scarsa memoria perché anche una volta c’erano gli infortuni.
Nel tennis ci sono ma poi guardi quanti slam hanno saltato i Fab3,gente che tornei in fondo arrivava sempre quindi con un certo logorio,mi si deve spiegare se è normale che a Parigi manchino sostanzialmente 3 top 10 (Alcaraz,Draper Musetti) uno che ci sarebbe rientrato (Fils) e uno che ci starebbe pure bene (Rune). 4 tennisti di 24/23/22 anni.
Anche Krickstien si infortunava (cronico al ginocchio) e pure Carlsson ma qui,con ragazzi sottoposti a videoanalisi dal parto,col perfezionamento della biomeccanica,gli allenamenti atletici funzionali siamo su un livello più alto. Poi guardi un altro interessante come Mensik e ti accorgi che problemi ne ha,sai che Fonseca viene centellinato perché la schiena non sembra tanto elastica.
E siccome le coincidenze sono rare sto guardando Buse-Paul con pallate recuperate in continuazione perché vedi che l’uscita di palla è molto sostenuta ma poi scema,al rimbalzo sembra inchiodarsi e via di contrattacco.
Il contrattacco significa che si spinge più volte con frequenti cambi non solo di direzione ma di impugnatura che sollecitano la mano e tanto il polso con ripercussioni inevitabili sul muscolo brachioradiale ad esempio e su al gomito e spalla.
Qui è come avere un martello che picchia un chiodo di gomma.
Siccome le obiezioni conosciute sono “e prima coi fab3 non si lamentava nessuno?” faccio notare che dopo il Covid la qualità delle palle,sia da negozio che del circuito,sono crollate qualitativamente (“le faranno con l’eternit”mi diceva un tecnico nazionale due anni fa) e in contemporanea le corde e le racchette sono più favorevoli a spin violenti .
Così è e non è un bel “così”.

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Silvy__89 23-05-2026 17:37

Ma che problemi ha adesso? Ne ha sempre una!

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+1: il capitano
Leftwing13 23-05-2026 17:36

Scritto da akgul num.1
Dal titolo pensavo che avevano stravolto il tabellone, invece semplicemente DeJong ha fatto jackpot, lucky loser e bye al primo turno

Negli Slam al primo turno non c’è bye per le teste di serie

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Detuqueridapresencia 23-05-2026 17:26

Salta il possibile Cinà – Fils (possibile ma ovviamente non probabile perché Opelka pur a fine carriera e non terraiolo è sempre Opelka per un ragazzo alle prime armi).

Diciamo che non mi spiacerebbe vedere Cinà vs Wawrinka, potrebbe essere una partita spettacolare. Il gioco di Cinà sta diventando più vario e spesso viene a rete (anche se finora con esiti rivedibilissimi, pur non dimenticando che il primo Sinner a rete era veramente scarsissimo e goffo).

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+1: Leftwing13
akgul num.1 23-05-2026 17:24

Dal titolo pensavo che avevano stravolto il tabellone, invece semplicemente DeJong ha fatto jackpot, lucky loser e bye al primo turno

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Miles (Guest) 23-05-2026 17:22

Peccato, non sarà simpaticissimo ma è uno di quelli che può sempre fare risultato con chiunque rendendo le partite interessanti.

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Di Passaggio 23-05-2026 17:16

@ Tennisforever (#4622264)

Sì, chiunque lo abbia seguito riscontra una certa anomalia per un giovanissimo come lui.

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+1: il capitano
Luciano65 (Guest) 23-05-2026 17:14

Si apre un bello spicchio di tabellone per cinà. Chissà se riuscirà ad approfittarne.

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Betafasan 23-05-2026 17:12

Sempre peggio il panorama giovanile tennistico…

 2
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Tennisforever 23-05-2026 17:11

Arthur FILS

Open d’Australie 2025 : ritiro 3 turno
Roland-Garros 2025 : forfait 3 turno
Wimbledon 2025 : forfait
US Open 2025 : forfait
Open d’Australie 2026 : forfait
Roland-Garros 2026 : forfait

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+1: il capitano