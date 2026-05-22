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Fernandez, polemica a Strasburgo: diventa virale il confronto con il padre-coach Jorge (Video)

22/05/2026 09:32 7 commenti
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images
Leylah Fernandez nella foto - Foto getty images

La sconfitta di Leylah Fernandez contro la connazionale Victoria Mboko nel torneo WTA di Strasburgo è passata quasi in secondo piano rispetto a quanto accaduto durante il match. A diventare virale nelle ultime ore è stato infatti un video in cui si sente con chiarezza il dialogo tra la giocatrice canadese e il padre-coach Jorge Fernandez, intervenuto con toni molto duri dopo la perdita del primo set.
Nel filmato, circolato rapidamente sui social, il padre di Leylah si rivolge alla figlia con parole che hanno provocato molte reazioni tra gli appassionati. Il tono è stato giudicato da diversi utenti particolarmente severo e poco costruttivo, soprattutto per il momento delicato della partita.

Non vuoi ascoltare. Vuoi giocare a tennis oppure no?”, avrebbe detto Jorge Fernandez durante il confronto con la figlia. Una frase che ha immediatamente acceso il dibattito sul rapporto tra allenatore e giocatrice, ma anche sui limiti della comunicazione in campo nei momenti di tensione.

Nel corso del discorso, il padre-coach avrebbe poi richiamato Leylah a una maggiore disciplina tattica, confrontandola con il rendimento dell’avversaria: “Questa ragazza è una solida top 10 e fa quarti di finale negli Slam, quello che tu non hai mai fatto negli ultimi quattro anni. Se vuoi tornare a quel livello, devi seguire tutti i passaggi”.

Parole arrivate in una fase complicata della partita e che hanno inevitabilmente diviso il pubblico. Da una parte c’è chi legge l’intervento come un tentativo, seppur molto diretto, di scuotere la giocatrice; dall’altra chi considera il messaggio eccessivamente duro, soprattutto perché rivolto a un’atleta già sotto pressione e in difficoltà contro una connazionale in grande crescita.
Leylah Fernandez, finalista agli US Open 2021 e da anni accompagnata dal padre nel proprio percorso tennistico, ha vissuto stagioni altalenanti dopo l’exploit newyorkese. Il talento non è mai stato in discussione, ma la continuità di rendimento e il ritorno stabile nelle zone più alte del ranking restano obiettivi ancora da ritrovare.

Il caso riapre anche un tema più ampio: il ruolo dei genitori-allenatori nel tennis professionistico. Una relazione che può essere una forza, perché costruita su fiducia, conoscenza profonda e sacrifici condivisi, ma che nei momenti di crisi rischia di diventare emotivamente più complessa rispetto a un normale rapporto tra coach e giocatore.
In campo, intanto, Mboko ha firmato una vittoria importante, confermando il proprio ottimo momento. Ma la scena che ha fatto il giro del web è stata un’altra: quel confronto duro tra Leylah e suo padre, diventato in poche ore uno degli argomenti più discussi del torneo di Strasburgo.



Marco Rossi

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7 commenti

Taxi Driver 22-05-2026 11:35

Una delle cose più curiose (tra le tante) è che Raducanu e Fernandez, dopo quella storica finale USopen 21 non si sono più sfidate!
Invece di essere stata il loro trampolino di lancio sportivo è stata una “maledizione” sotto vari aspetti

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brunodalla 22-05-2026 10:51

verrebbe da dire che se i risultati non sono all’altezza la fernandez forse dovrebbe cambiare qualcosa, magari l’allenatore.

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+1: Taxi Driver
Golden Shark 22-05-2026 10:33

Scritto da Vae victis
Il problema non è il dialogo fra due persone di cui non si conoscono le dinamiche interne di rapporto, dio sia lodato, ma il fatto che ci siano microfoni dappertutto. Questo si che è osceno e scandaloso!

The Truman Show … meriterebbe 10 Oscar postumi !

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murbi (Guest) 22-05-2026 10:09

I microfoni sai dove bisognerebbe metterli?

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Molto Pollo 22-05-2026 09:59

Scritto da Cogi53
Toni pacati, intervento tecnico e motivazionale, non vedo nessun problema. Altrimenti cosa ci sta a fare il coach (tralasciando che è il padre)?. Mah!!!!

Sono d’accordo: calmo, diretto, mai offensivo. Non da’ l’idea di essere un rapporto tossico.

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Cogi53 22-05-2026 09:50

Toni pacati, intervento tecnico e motivazionale, non vedo nessun problema. Altrimenti cosa ci sta a fare il coach (tralasciando che è il padre)?. Mah!!!!

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+1: Taxi Driver
Vae victis (Guest) 22-05-2026 09:46

Il problema non è il dialogo fra due persone di cui non si conoscono le dinamiche interne di rapporto, dio sia lodato, ma il fatto che ci siano microfoni dappertutto. Questo si che è osceno e scandaloso!

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+1: Taxi Driver