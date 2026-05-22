Fernandez, polemica a Strasburgo: diventa virale il confronto con il padre-coach Jorge (Video)

La sconfitta di Leylah Fernandez contro la connazionale Victoria Mboko nel torneo WTA di Strasburgo è passata quasi in secondo piano rispetto a quanto accaduto durante il match. A diventare virale nelle ultime ore è stato infatti un video in cui si sente con chiarezza il dialogo tra la giocatrice canadese e il padre-coach Jorge Fernandez, intervenuto con toni molto duri dopo la perdita del primo set.

Nel filmato, circolato rapidamente sui social, il padre di Leylah si rivolge alla figlia con parole che hanno provocato molte reazioni tra gli appassionati. Il tono è stato giudicato da diversi utenti particolarmente severo e poco costruttivo, soprattutto per il momento delicato della partita.

“Non vuoi ascoltare. Vuoi giocare a tennis oppure no?”, avrebbe detto Jorge Fernandez durante il confronto con la figlia. Una frase che ha immediatamente acceso il dibattito sul rapporto tra allenatore e giocatrice, ma anche sui limiti della comunicazione in campo nei momenti di tensione.

“Do you want to play tennis or not?” The full on-court coaching rant about split steps, slices, and wasted down-the-line shots is now ready with English translated captions attached to this video. — made by TranslateMom Is this kind of brutal on-court talk motivating or over… pic.twitter.com/DVBVZ8xvAS — TranslateMom (@TranslateMom) May 22, 2026

Nel corso del discorso, il padre-coach avrebbe poi richiamato Leylah a una maggiore disciplina tattica, confrontandola con il rendimento dell’avversaria: “Questa ragazza è una solida top 10 e fa quarti di finale negli Slam, quello che tu non hai mai fatto negli ultimi quattro anni. Se vuoi tornare a quel livello, devi seguire tutti i passaggi”.

Parole arrivate in una fase complicata della partita e che hanno inevitabilmente diviso il pubblico. Da una parte c’è chi legge l’intervento come un tentativo, seppur molto diretto, di scuotere la giocatrice; dall’altra chi considera il messaggio eccessivamente duro, soprattutto perché rivolto a un’atleta già sotto pressione e in difficoltà contro una connazionale in grande crescita.

Leylah Fernandez, finalista agli US Open 2021 e da anni accompagnata dal padre nel proprio percorso tennistico, ha vissuto stagioni altalenanti dopo l’exploit newyorkese. Il talento non è mai stato in discussione, ma la continuità di rendimento e il ritorno stabile nelle zone più alte del ranking restano obiettivi ancora da ritrovare.

Il caso riapre anche un tema più ampio: il ruolo dei genitori-allenatori nel tennis professionistico. Una relazione che può essere una forza, perché costruita su fiducia, conoscenza profonda e sacrifici condivisi, ma che nei momenti di crisi rischia di diventare emotivamente più complessa rispetto a un normale rapporto tra coach e giocatore.

In campo, intanto, Mboko ha firmato una vittoria importante, confermando il proprio ottimo momento. Ma la scena che ha fatto il giro del web è stata un’altra: quel confronto duro tra Leylah e suo padre, diventato in poche ore uno degli argomenti più discussi del torneo di Strasburgo.





Marco Rossi