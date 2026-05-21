Roland Garros: Il Tabellone Principale Femminile. Paolini e Cocciaretto al via
Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas maneiro
Qualifiée Qualifiée vs Elsa Jacquemot
Daria Kasatkina vs Zeynep Sonmez
Qualifiée Qualifiée vs (31) Cristina Bucsa
(17) Iva Jovic vs Alexandra Eala
Emma Navarro vs Janice Tjen
Donna Vekic vs Alice Tubello
Laura Siegemund vs (16) Naomi Osaka
(9) Victoria Mboko vs Nikola Bartunkova
Simona Waltert vs Katerina Siniakova
Antonia Ruzic vs Qualifiée Qualifiée
Hanne Vandewinkel vs (19) Madison Keys
(25) Diana Shnaider vs Renata Zarazua
Qualifiée Qualifiée vs Mccartney Kessler
Qualifiée Qualifiée vs Oleksandra Oliynykova
Kimberly Birrell vs (5) Jessica Pegula
(4) Coco Gauff vs Taylor Townsend
Dalma Galfi vs Qualifiée Qualifiée
Akasha Urhobo vs Katie Boulter
Maya Joint vs (28) Anastasia Potapova
(22) Anna Kalinskaya vs Lois Boisson
Qualifiée Qualifiée vs Elisabetta Cocciaretto
Talia Gibson vs Yulia Putintseva
Camila Osorio vs (14) Ekaterina Alexandrova
(12) Linda Noskova vs Maria Sakkari
Qualifiée Qualifiée vs Moyuka Uchijima
Qualifiée Qualifiée vs Qinwen Zheng
Tatjana Maria vs (23) Elise Mertens
(30) Ann Li vs Shuai Zhang
Anhelina Kalinina vs Diane Parry
Julia Grabher vs Qualifiée Qualifiée
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah vs (6) Amanda Anisimova
Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(7) Elina Svitolina vs Anna Bondar
Qualifiée Qualifiée vs Leolia Jeanjean
Sara Sorribes tormo vs Tamara Korpatsch
Lilli Tagger vs (32) Xinyu Wang
(21) Clara Tauson vs Daria Snigur
Sofia Kenin vs Peyton Stearns
Ajla Tomljanovic vs Caty Mcnally
Qualifiée Qualifiée vs (11) Belinda Bencic
(15) Marta Kostyuk vs Oksana Selekhmeteva
Katie Volynets vs Clara Burel
Panna Udvardy vs Viktorija Golubic
Alycia Parks vs (24) Leylah Fernandez
(29) Jelena Ostapenko vs Ella Seidel
Tereza Valentova vs Magda Linette
Sara Bejlek vs Qualifiée Qualifiée
Emerson Jones vs (3) Iga Swiatek
(8) Mirra Andreeva vs Fiona Ferro
Qualifiée Qualifiée vs Emiliana Arango
Francesca Jones vs Beatriz Haddad maia
Qualifiée Qualifiée vs (27) Marie Bouzkova
(20) Liudmila Samsonova vs Jil Teichmann
Magdalena Frech vs Elena-Gabriela Ruse
Kamilla Rakhimova vs Jaqueline Cristian
Anastasia Zakharova vs (10) Karolina Muchova
(13) Jasmine Paolini vs Dayana Yastremska
Emma Raducanu vs Solana Sierra
Petra Marcinko vs Eva Lys
Ksenia Efremova vs (18) Sorana Cirstea
(26) Hailey Baptiste vs Barbora Krejcikova
Danka Kovinic vs Qualifiée Qualifiée
Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva
Veronika Erjavec vs (2) Elena Rybakina
TAG: Jasmine Paolini, Roland Garros, Roland Garros 2026
Pure la Cocciaretto non fortunata anche se è andata meglio di Jasmine. Seconda settimana durissima da raggiungere per le italiane
SABALENKA
SWIATEK
GAUFF
RYBAKINA
PEGULA
ANISIMOVA
SVITOLINA
M ANDREEVA
JOVIC
KEYS
BOISSON
NOSKOVA
BENCIC
KOSTYUK
MUCHOVA
CIRSTEA
Possibile interessante secondo turno tra Tauson e Kenin, se ci arriva! Povera la Swiatek che si becca l’incognita bestia nera Ostapenko già al terzo turno.
Avrà fatto bene la Kostyuk a non giocare per ben tre settimane prima di Parigi? Avrà fatto i suoi conti. Da una parte rischiava di stancarsi, dall’altra forse ha perso un po’ il ritmo vincente? Vedremo.
Brutto tabellone per Jasmine
Non credo proprio che Raducanu sulla terra batta Sierra. Cirstea può sicuramente impensierire Rybakina.
” Classifica ” delle prime 10 avversarie , per grado di pericolosità , ” dalla meno alla piu’ ” , dalla parte di tabellone di Paolini :
10 – Tagger
9 – Fernandez
8 – Ostapenko
7 – Bencic
6 – Kostyuk
5 – Muchova
4 – Svitolina
3 – M. Andreeva
2 – Rybakina
1 – Swiatek
” Nella terra delle lupe ” !!!
Yastremska? Raducanu? Cirstea? Rybakina?
Chiusa da chi esattamente?
Al secondo turno la Sierra,al terzo la Lys,se ci arriva.
Chiusa da chi esattamente?
Jas davvero chiusa, non c’è che dire. Anche se tornasse al meglio non vedo proprio come possa superare gli ottavi.
X Paolini la vedo durissima….Yastremska.1 turno..2 Raducano. 3 l’informissima SoranaCirstea…servirà la miglior Paolini di 2 anni fa
Jasmine non proprio fortunatissima