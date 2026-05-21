Roland Garros 2026 Copertina, WTA

Roland Garros: Il Tabellone Principale Femminile. Paolini e Cocciaretto al via

21/05/2026 14:30 12 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto FITP
Jasmine Paolini nella foto - Foto FITP

FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Aryna Sabalenka --- vs Jessica Bouzas maneiro ESP
Qualifiée Qualifiée it vs Elsa Jacquemot FRA
Daria Kasatkina AUS vs Zeynep Sonmez TUR
Qualifiée Qualifiée it vs (31) Cristina Bucsa ESP

(17) Iva Jovic USA vs Alexandra Eala PHI
Emma Navarro USA vs Janice Tjen INA
Donna Vekic CRO vs Alice Tubello FRA
Laura Siegemund GER vs (16) Naomi Osaka JPN

(9) Victoria Mboko CAN vs Nikola Bartunkova CZE
Simona Waltert SUI vs Katerina Siniakova CZE
Antonia Ruzic CRO vs Qualifiée Qualifiée it
Hanne Vandewinkel BEL vs (19) Madison Keys USA

(25) Diana Shnaider --- vs Renata Zarazua MEX
Qualifiée Qualifiée it vs Mccartney Kessler USA
Qualifiée Qualifiée it vs Oleksandra Oliynykova UKR
Kimberly Birrell AUS vs (5) Jessica Pegula USA

(4) Coco Gauff USA vs Taylor Townsend USA
Dalma Galfi HUN vs Qualifiée Qualifiée it
Akasha Urhobo USA vs Katie Boulter GBR
Maya Joint AUS vs (28) Anastasia Potapova AUT

(22) Anna Kalinskaya --- vs Lois Boisson FRA
Qualifiée Qualifiée it vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Talia Gibson AUS vs Yulia Putintseva KAZ
Camila Osorio COL vs (14) Ekaterina Alexandrova ---

(12) Linda Noskova CZE vs Maria Sakkari GRE
Qualifiée Qualifiée it vs Moyuka Uchijima JPN
Qualifiée Qualifiée it vs Qinwen Zheng CHN
Tatjana Maria GER vs (23) Elise Mertens BEL

(30) Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN
Anhelina Kalinina UKR vs Diane Parry FRA
Julia Grabher AUT vs Qualifiée Qualifiée it
Tiantsoa Rakotomanga rajaonah FRA vs (6) Amanda Anisimova USA



FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(7) Elina Svitolina UKR vs Anna Bondar HUN
Qualifiée Qualifiée it vs Leolia Jeanjean FRA
Sara Sorribes tormo ESP vs Tamara Korpatsch GER
Lilli Tagger AUT vs (32) Xinyu Wang CHN

(21) Clara Tauson DEN vs Daria Snigur UKR
Sofia Kenin USA vs Peyton Stearns USA
Ajla Tomljanovic AUS vs Caty Mcnally USA
Qualifiée Qualifiée it vs (11) Belinda Bencic SUI

(15) Marta Kostyuk UKR vs Oksana Selekhmeteva ---
Katie Volynets USA vs Clara Burel FRA
Panna Udvardy HUN vs Viktorija Golubic SUI
Alycia Parks USA vs (24) Leylah Fernandez CAN

(29) Jelena Ostapenko LAT vs Ella Seidel GER
Tereza Valentova CZE vs Magda Linette POL
Sara Bejlek CZE vs Qualifiée Qualifiée it
Emerson Jones AUS vs (3) Iga Swiatek POL

(8) Mirra Andreeva --- vs Fiona Ferro FRA
Qualifiée Qualifiée it vs Emiliana Arango COL
Francesca Jones GBR vs Beatriz Haddad maia BRA
Qualifiée Qualifiée it vs (27) Marie Bouzkova CZE

(20) Liudmila Samsonova --- vs Jil Teichmann SUI
Magdalena Frech POL vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Kamilla Rakhimova UZB vs Jaqueline Cristian ROU
Anastasia Zakharova --- vs (10) Karolina Muchova CZE

(13) Jasmine Paolini ITA vs Dayana Yastremska UKR
Emma Raducanu GBR vs Solana Sierra ARG
Petra Marcinko CRO vs Eva Lys GER
Ksenia Efremova FRA vs (18) Sorana Cirstea ROU

(26) Hailey Baptiste USA vs Barbora Krejcikova CZE
Danka Kovinic MNE vs Qualifiée Qualifiée it
Anna Blinkova --- vs Yuliia Starodubtseva UKR
Veronika Erjavec SLO vs (2) Elena Rybakina KAZ

TAG: , ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Sangalletto (Guest) 21-05-2026 18:28

Pure la Cocciaretto non fortunata anche se è andata meglio di Jasmine. Seconda settimana durissima da raggiungere per le italiane

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SoFarAway 21-05-2026 17:53

SABALENKA

SWIATEK

GAUFF
RYBAKINA

PEGULA
ANISIMOVA
SVITOLINA
M ANDREEVA

JOVIC
KEYS
BOISSON
NOSKOVA
BENCIC
KOSTYUK
MUCHOVA
CIRSTEA

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PliskoNotBot (Guest) 21-05-2026 17:47

Possibile interessante secondo turno tra Tauson e Kenin, se ci arriva! Povera la Swiatek che si becca l’incognita bestia nera Ostapenko già al terzo turno.

Avrà fatto bene la Kostyuk a non giocare per ben tre settimane prima di Parigi? Avrà fatto i suoi conti. Da una parte rischiava di stancarsi, dall’altra forse ha perso un po’ il ritmo vincente? Vedremo.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 21-05-2026 17:02

Brutto tabellone per Jasmine

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 21-05-2026 15:54

Scritto da JOA20

Scritto da Gaz

Scritto da JOA20
Jas davvero chiusa, non c’è che dire. Anche se tornasse al meglio non vedo proprio come possa superare gli ottavi.

Chiusa da chi esattamente?

Yastremska? Raducanu? Cirstea? Rybakina?

Non credo proprio che Raducanu sulla terra batta Sierra. Cirstea può sicuramente impensierire Rybakina.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 21-05-2026 15:52

” Classifica ” delle prime 10 avversarie , per grado di pericolosità , ” dalla meno alla piu’ ” , dalla parte di tabellone di Paolini :

10 – Tagger

9 – Fernandez

8 – Ostapenko

7 – Bencic

6 – Kostyuk

5 – Muchova

4 – Svitolina

3 – M. Andreeva

2 – Rybakina

1 – Swiatek

” Nella terra delle lupe ” !!!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 21-05-2026 15:37

Scritto da Gaz

Scritto da JOA20
Jas davvero chiusa, non c’è che dire. Anche se tornasse al meglio non vedo proprio come possa superare gli ottavi.

Chiusa da chi esattamente?

Yastremska? Raducanu? Cirstea? Rybakina?

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 21-05-2026 15:35

Scritto da JOA20
Jas davvero chiusa, non c’è che dire. Anche se tornasse al meglio non vedo proprio come possa superare gli ottavi.

Chiusa da chi esattamente?

Scritto da Gio
X Paolini la vedo durissima….Yastremska.1 turno..2 Raducano. 3 l’informissima SoranaCirstea…servirà la miglior Paolini di 2 anni fa

Al secondo turno la Sierra,al terzo la Lys,se ci arriva.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 21-05-2026 15:30

Scritto da JOA20
Jas davvero chiusa, non c’è che dire. Anche se tornasse al meglio non vedo proprio come possa superare gli ottavi.

Chiusa da chi esattamente?

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 21-05-2026 15:18

Jas davvero chiusa, non c’è che dire. Anche se tornasse al meglio non vedo proprio come possa superare gli ottavi.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Silvy__89
Gio (Guest) 21-05-2026 15:12

X Paolini la vedo durissima….Yastremska.1 turno..2 Raducano. 3 l’informissima SoranaCirstea…servirà la miglior Paolini di 2 anni fa

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Silvy__89
Sangalletto (Guest) 21-05-2026 15:08

Jasmine non proprio fortunatissima

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Antonella B., Silvy__89