Roland Garros 2026 - Day 4 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Terzo turno di Qualificazione. Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale: battuto Cecchinato nel derby azzurro. In campo Federico Cinà (LIVE)

21/05/2026 13:10 75 commenti
Andrea Pellegrino (foto FITP)
Andrea Pellegrino (foto FITP)

Roland Garros, Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale: battuto Cecchinato nel derby azzurro
Andrea Pellegrino firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e conquista il tabellone principale del Roland Garros. Il tennista pugliese ha superato il terzo e decisivo turno delle qualificazioni battendo Marco Cecchinato nel derby italiano con il punteggio di 7-6(5) 6-2, al termine di un match gestito con grande lucidità nei momenti chiave.
Una vittoria dal peso specifico enorme per Pellegrino, che completa così un percorso di qualificazione molto positivo e si regala l’ingresso nel main draw dello Slam parigino. Contro un avversario esperto e legato a doppio filo alla storia recente del Roland Garros, visto il grande cammino di Cecchinato fino alla semifinale del 2018, l’azzurro ha mostrato solidità, personalità e una condizione in crescita.

Il primo set è stato il momento più delicato della partita. Cecchinato ha provato a restare aggrappato al match con la sua esperienza e con le variazioni sulla terra battuta, ma Pellegrino ha avuto il merito di non scomporsi e di portare a casa il tie-break, indirizzando così la sfida. Da quel momento l’incontro ha cambiato volto: nel secondo parziale il pugliese ha preso campo, ha aumentato la pressione negli scambi e ha chiuso con autorità.
Per Pellegrino si tratta di un risultato molto significativo, che conferma l’ottimo momento vissuto nelle ultime settimane. Dopo le buone sensazioni mostrate anche al Foro Italico, l’azzurro riesce a dare continuità al suo percorso e ora potrà misurarsi con il tabellone principale di Parigi.
Domani Andrea Pellegrino scoprirà il nome del suo avversario al primo turno del Roland Garros. Intanto può godersi una qualificazione meritata, arrivata al termine di un derby tutto italiano che gli consegna fiducia, punti preziosi e soprattutto un posto nel grande palcoscenico dello Slam francese.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  21 Maggio 2026

12°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Maggio
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
25°
18:00
25°
✅  Giornata asciutta: nubi al mattino e schiarite dal tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q3
☁  Nuvoloso
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🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Leyre Romero gormaz ESP vs Sloane Stephens USA

GS Roland Garros
Leyre Romero gormaz
6
2
1
Sloane Stephens
3
6
6
Vincitore: Sloane Stephens
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Dalibor Svrcina CZE vs Thomas Faurel FRA

GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
2
3
Thomas Faurel
6
6
Vincitore: Thomas Faurel
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Jaime Faria POR vs Lukas Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 11:00
Sinja Kraus AUT vs Anna-Lena Friedsam GER
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
Anna-Lena Friedsam
1
1
Vincitore: Sinja Kraus
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Toby Samuel GBR vs Gonzalo Bueno PER

GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
Gonzalo Bueno
7
1
3
Vincitore: Toby Samuel
Mostra dettagli

Coleman Wong HKG vs Juan Carlos Prado angelo BOL

GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
0
4
Juan Carlos Prado angelo
0
5
Mostra dettagli





Court 7 – Ore: 11:00
Jesper De jong NED vs Michael Zheng USA
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
5
3
Michael Zheng
7
6
Vincitore: Michael Zheng
Mostra dettagli

Mayar Sherif EGY vs Greet Minnen BEL

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
6
Greet Minnen
3
0
Vincitore: Mayar Sherif
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska POL vs Suzan Lamens NED

GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
7
7
Suzan Lamens [17]
6
5
Vincitore: Maja Chwalinska
Mostra dettagli

Alexis Galarneau CAN vs Federico Cina ITA

GS Roland Garros
Alexis Galarneau
40
7
1
Federico Cina
40
5
2
Mostra dettagli

Ashlyn Krueger USA vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 11:00
August Holmgren DEN vs Facundo Diaz acosta ARG

GS Roland Garros
August Holmgren
7
4
2
Facundo Diaz acosta
6
6
6
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Mostra dettagli

Elena Pridankina --- vs Himeno Sakatsume JPN

GS Roland Garros
Elena Pridankina
6
6
Himeno Sakatsume [21]
2
1
Vincitore: Elena Pridankina
Mostra dettagli




Court 13 – Ore: 11:00
Marco Cecchinato ITA vs Andrea Pellegrino ITA

GS Roland Garros
Marco Cecchinato
6
2
Andrea Pellegrino
7
6
Vincitore: Andrea Pellegrino
Mostra dettagli

Hanyu Guo CHN vs Sofia Costoulas BEL

GS Roland Garros
Hanyu Guo
40
6
5
Sofia Costoulas
40
3
4
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

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75 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

siz (Guest) 21-05-2026 15:04

@ Pat (#4620918)

Giocasse…

 75
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guido Guest 21-05-2026 15:03

Chi è Tabur?

 74
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Chik67 (Guest) 21-05-2026 15:01

Di Cecchinato si sottolineano spesso i limiti mentali.

Però credo che per passare da semifinalista slam agli itf da 450 al mondo e poi riuscire a tornare a giocarsi una qualifica slam serva una grande forza mentale. Tanti al posto suo avrebbero mollato.

Non avrà un master in “gestione della rabbia”, ma quanto a determinazione si è dimostrato inferiore a pochi. Gli auguro questa estate di riuscire a entrare in qualche ATP e giocarsela.

 73
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Carota Senior 21-05-2026 15:01

Mi pare di aver capito che Korda si ritiri, per cui entra un lucky loser.

 72
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magilla 21-05-2026 14:56

ragazzi prepariamoci all’ennesimo francese da top 10 per gli espertoni di livetennis….Faurel!

 71
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Spider 99 (Guest) 21-05-2026 14:56

Scritto da JOjo

Scritto da IlCera
Cinà….. Mah………

Sopravvalutato è davvero inconsistente con il dritto. Per me se arriva in top 100 è un mezzo miracolo.

ma basta gufare e criticare. a 19 anni ha superato 2 turni di quali con autorità e ora sta
lottando per accedere al MD. era 5-3 in controllo, purtroppo ha perso 4 game di fila. fra l’altro vi faccio notare che è il più piccolo di tutte le quali è l’unico 2007 in tabellone. engel che è al suo livello stranamente ha preferito giocare ad amburgo e mrva
non ha la
classifica per entrare.

 70
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+1: magilla
Pat (Guest) 21-05-2026 14:52

Scritto da Pat
Jodar di che parte di tabellone?

Ok ho appena letto,con Zverev.grazie Carota Senior.

 69
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Carota Senior 21-05-2026 14:51

Scritto da Pat
Jodar di che parte di tabellone?

Nel quarto di Zverev.

 68
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Sgps (Guest) 21-05-2026 14:51

Scritto da JOjo

Scritto da IlCera
Cinà….. Mah………

Sopravvalutato è davvero inconsistente con il dritto. Per me se arriva in top 100 è un mezzo miracolo.

Lo penso pure io ….diritto veramente un bancomat per il suo avversario….mah

 67
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Pat (Guest) 21-05-2026 14:48

Jodar di che parte di tabellone?

 66
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JOjo (Guest) 21-05-2026 14:47

Scritto da IlCera
Cinà….. Mah………

Sopravvalutato è davvero inconsistente con il dritto. Per me se arriva in top 100 è un mezzo miracolo.

 65
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Carota Senior 21-05-2026 14:47

Dimenticavo Jodar nel quarto di Zverev e Fonseca in quello di Djokovic.
Prima partita di Sinner con una Wild card che non conosco Tabur Clement.

 64
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Giambitto 21-05-2026 14:47

Scritto da Pat
Non sono maestro di tennis ma se Cinà giocherebbe un po’ meno arretrato sarebbe meglio?

Non sei maestro di tennis ma da come scrivi ( giocherebbe) neanche di scuola. Detto ciò sarebbe in effetti meglio se giocasse meno arretrato. Il canadese dopo aver rischiato il doppio break ha tenuto il servizio sempre a 0.

 63
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Diego (Guest) 21-05-2026 14:46

Cina in rottura prolungata, sta regalando il set al canadese che non mi sembra proprio nulla di che…

 62
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IlCera (Guest) 21-05-2026 14:44

Cinà….. Mah………

 61
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Carota Senior 21-05-2026 14:43

Non male il sorteggio per Sinner, Nole,Fils e Zverev dalla stessa parte, purtroppo nel suo ottavo casca Darderi e Landaluce.
Nel suo quarto ci sono sia Arnaldi che Berrettini.
Direi decisamente un buon sorteggio (per quanto importi a lui).

 60
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magilla 21-05-2026 14:43

Scritto da siz
Scusate ma l avversario di Ciná gioca con una canotta nera? inguardabile

soprattutto il taglio di capelli non lo aiuta…..un po’ simon le bon

 59
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magilla 21-05-2026 14:42

Scritto da cataflic

Scritto da magilla
OT : la Grant batte la Andreeva Jr

più che jr è sr…la jr è quella buona

😮

 58
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magilla 21-05-2026 14:41

Scritto da Giallo Naso
Posso farvi una domanda? Come mai le quali slam non vengono mai calcolate nel ranking live??

perche i punti diventano effettivi la settimana dopo quando inizia il torneo del MD

 57
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tinapica 21-05-2026 14:35

(scrivo qui per poter commentare in diretta)
GRA GRI,
gracilino Gribaldo
=>Grande Gribaldo!
C’è da ammettere che il Brasiliano ha molto più tennis ma il Nostro ha un gran carattere, anche un po’ per merito di noi che lo sosteniamo.
Staremo a vedere quando si irrobustirà! Intanto bravo!

 56
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WinItaly_ex_Berga 21-05-2026 14:33

Sinner-Tabur al primo turno

 55
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+1: l Occhio di Sauron
Giallo Naso (Guest) 21-05-2026 14:32

Posso farvi una domanda? Come mai le quali slam non vengono mai calcolate nel ranking live??

 54
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Pat (Guest) 21-05-2026 14:29

Non sono maestro di tennis ma se Cinà giocherebbe un po’ meno arretrato sarebbe meglio?

 53
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cataflic 21-05-2026 14:27

Scritto da magilla
OT : la Grant batte la Andreeva Jr

più che jr è sr…la jr è quella buona

 52
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cataflic 21-05-2026 14:24

Fantastico Pelle! Finalmente !

 51
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+1: Detuqueridapresencia
siz (Guest) 21-05-2026 14:24

Sembra la buonanima di Mauro di Francesco che gioca a tennis(x i più stagionati questo msg)

 50
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magilla 21-05-2026 14:22

OT : la Grant batte la Andreeva Jr

 49
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+1: Detuqueridapresencia
siz (Guest) 21-05-2026 14:22

Scusate ma l avversario di Ciná gioca con una canotta nera? inguardabile

 48
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+1: Inox, eternauta
Giambitto 21-05-2026 14:15

Riconfermo quello che ho scritto ieri e cioè che Pellegrino mai stato top 100 nemmeno di sfuggita è una assurdità incomprensibile.
Top 100 sono stati,vado a memoria, Fabiano Mager Nardi Travaglia Caruso Vanni che non sono certo superiori a Pellegrino. Capisco che giocano parecchie componenti ma ora è venuto il momento di vedere il forte pugliese in top 100.

 47
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NonSoloSinner (Guest) 21-05-2026 14:15

Se non erro è la prima volta che il Pelle entra nel maindraw di uno slam… non è mai troppo tardi ed ora magari puntare alla top-100, che non è così lontana

 46
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Andreas Seppi 21-05-2026 14:10

Scritto da luis
C’è qualche possibilità che il check venga ripescato come LL?

Assolutamente no! Devi essere Tds per sperare

 45
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Andreas Seppi 21-05-2026 14:09

Grande Pellegro. Si!

 44
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guido Guest 21-05-2026 14:03

ma che tamarro è il canadese?

 43
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+1: Detuqueridapresencia, eternauta, Inox
JOA20 (Guest) 21-05-2026 14:02

Scritto da luis
C’è qualche possibilità che il check venga ripescato come LL?

Decisamente improbabile. La prima testa di serie arrivata al turno decisivo ma non qualificata è de Jong, numero 1. Le altre teste di serie ancora in gioco sono 11 e almeno due di queste saranno eliminate

 42
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+1: marcusmin
luis (Guest) 21-05-2026 13:56

C’è qualche possibilità che il check venga ripescato come LL?

 41
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JOA20 (Guest) 21-05-2026 13:34

Scritto da Mozz 22

Scritto da Giuliano da Viareggio
BELLO L’ABBRACCIO FINALE TRA I DUE CONTENDENTI!!!!

Sportivo anche Ceck, stavolta non ha sbroccato ma è stato un signore. Bravo. Anche lui porta a casa una somma discreta. Siamo sui 35-40 mila per chi perde all’ultimo turno di quali? Lo chiedo a chi è esperto di prize money di questo slam.

48mila € per chi si ferma al terzo turno delle quali quest’anno, 87mila per il primo turno del MD

 40
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Tonino (Guest) 21-05-2026 13:33

Oggi alle 14 ci saranno i sorteggi del Rolando, vediamo se ci indovino , dalla sua parte vedo “estratti”Jodar, Fonseca, Medvedev e Djokovic se riuscirà ad arrivare in semifinale, dall’altra Fills, Mecsik e…

 39
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Mozz 22 (Guest) 21-05-2026 13:26

Scritto da Giuliano da Viareggio
BELLO L’ABBRACCIO FINALE TRA I DUE CONTENDENTI!!!!

Sportivo anche Ceck, stavolta non ha sbroccato ma è stato un signore. Bravo. Anche lui porta a casa una somma discreta. Siamo sui 35-40 mila per chi perde all’ultimo turno di quali? Lo chiedo a chi è esperto di prize money di questo slam.

 38
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GIOTAD 21-05-2026 13:25

Scritto da givaldo barbosa
@ Mats (#4620768)
Domandi “A che ora vengono sorteggiati i tabelloni del torneo?”
Ora, si può capire e comprendere la passione per ciò che questo sport fu, ma oggi anche basta, no?
Intendiamoci. Cosa mai possiamo aspettarci da questo sorteggio? Abbiamo un numero uno già di suo non il massimo del divertimento. Sì, esplora angoli impossibili, di recente ha persino tentato qualche variazione, gli si vuole bene, tutto quello che volete, ma la noia non è più dietro l’angolo, direi che l”ha svoltato e ce la troviamo ben davanti.
Un numero uno che non ha avversari. Gli unici due che potrebbe avere sono rotti. Alcaraz perché ha chiesto troppo in gioventù, col corpo che presenta il conto a soli 23 anni. Musetti che ha dovuto snaturarsi troppo, cercando potenza e strappi, rinunciando a tocchi e ricami (dunque, allo spettacolo), per allinearsi ai bombardieri imperanti (ahimè, ahinoi, sul campo da tennis ma pure nei cieli).
Non resta che sperare in nonno Nole, non perché sia spettacolare e divertente, ma per una questione romantica e, perché no, commovente.

In questo commento, a mio parere, sono contenute una serie di corbellerie uniche.
Prima osservazione: se viene chiesto informazioni da un utente, o si risponde alla sonda o si race.
Seconda osservazione: se l’attuale n. 1 non ti piace, guarda un altro sport.
Terza osservazione: Musetti, pur dispiacendomene, non ha mai avuto e non ha il tennis creare problemi al n. 1 e n. 2.
Quarta osservazione: nonno Nole, dovrebbe tornare indietro di un paio d’anni almeno…. Ma non si può fare.
Se ti piace il tennis goditelo, ma evita di fare questi commenti. Sono insopportabili.

 37
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+1: Inox, GIOTAD
Mozz 22 (Guest) 21-05-2026 13:24

Scritto da zedarioz
Commoventi queste lacrime di Pellegrino a fine partita. Sta arrivando all’apice, dopo tanti km fatti in giro per i campi polverosi dei challenger di tutto il mondo. Visto che ha anche sponsor personali ormai, quindi gli sta svoltando tutto e visto il fisico, adesso può godersi i frutti. Se non si siede sugli allori, nei 100 entra sicuro.

E’ il coronamento di una carriera. A 29 anni giocherà il suo primo MD Slam, incasserà con un solo torneo circa 60 mila euro ( credo) e vede i 100 davvero vicini. Bravo Andrea, te la sei meritata, ora non ci fermiamo perchè sul rosso hai le carte in regola per giocartela con almeno 40-50 dei primi 100.

 36
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+1: Detuqueridapresencia, magilla, eternauta
Molto Pollo 21-05-2026 13:24

Bravo Pelle!

 35
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Annie3 21-05-2026 13:21

Be, ragazzi, io sarò femminuccia ma all’abbraccio finale ho pianto!! Come si fa a non vedere le ansie, le aspettative, i sacrifici con cui questi due ragazzi sono arrivati a questa qualificazione: Andrea in lacrime per aver coronato un sogno, Marco che esce a capo chino dopo aver sperato di rivivere, almeno in parte, le sensazioni del momento più importante della sua carriera…due storie che devono far cadere asti e aggressività, che fanno passare in secondo piano la fredda tecnica, che si sono intrecciate in un momento non giovanile dove entrambi hanno capito e rispettato, con affetto e condivisione, i reciproci sentimenti…davvero grazie ad entrambi per questo incontro corretto, emozionato, appassionato

 34
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+1: Massi, Bagel, marcusmin, eternauta
walden 21-05-2026 13:16

Pellegrino ha bisogno di sbloccarsi, ha iniziato la partita con tutti i suoi blocchi mentali che in questi ultimi 4 o 5 anni gli hanno impedito di raggiungere la top100, poi, anche grazie ai noti limiti mentali di Cecchinato, vinto il secondo set, si è finalmente sbloccato. Speriamo che si ripeta l’esperienza di Roma, con un sorteggio non proibitivo potrebbe passare un turno, forse due…

 33
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+1: Detuqueridapresencia, magilla, eternauta, forerunner
zedarioz 21-05-2026 13:12

Commoventi queste lacrime di Pellegrino a fine partita. Sta arrivando all’apice, dopo tanti km fatti in giro per i campi polverosi dei challenger di tutto il mondo. Visto che ha anche sponsor personali ormai, quindi gli sta svoltando tutto e visto il fisico, adesso può godersi i frutti. Se non si siede sugli allori, nei 100 entra sicuro.

 32
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+1: Scolaretto, Detuqueridapresencia, magilla, l Occhio di Sauron, eternauta, forerunner
Nena 21-05-2026 13:10

Bell’abbraccio fra Pellegrini e Cecchinato a fine match. Il secondo set non ha proprio avuto storia, meritatissimo il passaggio al main draw di Pellegrini.

 31
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+1: MarcoP
Detuqueridapresencia 21-05-2026 13:09

Scritto da ivan 89
@ Jack1 (#4620765)
secondo me vince Marco in due set

Ora ti prego di NON fare previsioni su Cinà

 30
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+1: Inox, Jack1, eternauta
Seiichiro_style3 (Guest) 21-05-2026 13:06

Un bel successo per Pellegrino…avrebbero meritato il MD entrambi

 29
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+1: MarcoP
Giuliano da Viareggio (Guest) 21-05-2026 13:06

BELLO L’ABBRACCIO FINALE TRA I DUE CONTENDENTI!!!!

 28
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+1: MarcoP
JOA20 (Guest) 21-05-2026 13:05

E bravo Pelle, goditi la tua prima qualificazione Slam

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+1: Maurantonio, Detuqueridapresencia, Scolaretto, Inox
magilla 21-05-2026 12:57

Scritto da Maurantonio

Scritto da magilla
certo che il telecronista che ieri ci ha tormentato per 20 min su come raggiungere le cime di lavaredo (prezzo dei biglietti compreso…8 euro) partendo dall’arrivo di Sinner a Parigi…..tifa spudoratamente per Cecchinato abbattendosi ad ogni punto di Pellegrino

Ma veramente Ambesi su Eurosport sta magnificando Pellegrino e la sua potenzialità per restare stabilmente nei 100

ma veramente l’ha detto solo in questo ultimo game dove onestamente non potrebbe dire altro e per sottolineare come cecchinato si sta attaccando in maniera incredibile a questo set (e che deve fare….non ne ha mica altri)…..evidentemente abbiamo impressioni diverse…

 26
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NonSoloSinner (Guest) 21-05-2026 12:55

Scritto da Bagel
Personalmente, visto che é l’anno del ritiro del Check, spero in un suo ultimo RG. Magari in un bel primo turno contro Djokovic sul centrale. Sarebbe “un bel modo per morire”.
Certo anche il Pelle che insegue la top 100 peró…

Difficile scegliere, ma Pellegrino è una gra bella persona, mentre il Cecco, malgrado le semi al RG, ha fatto spesso la pipì fuori dal vasetto… vinca il migliore, ma io tifo per Pelle

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+1: Maurantonio, Scolaretto, MarcoP, Inox
Maurantonio 21-05-2026 12:47

Scritto da magilla
certo che il telecronista che ieri ci ha tormentato per 20 min su come raggiungere le cime di lavaredo (prezzo dei biglietti compreso…8 euro) partendo dall’arrivo di Sinner a Parigi…..tifa spudoratamente per Cecchinato abbattendosi ad ogni punto di Pellegrino

Ma veramente Ambesi su Eurosport sta magnificando Pellegrino e la sua potenzialità per restare stabilmente nei 100

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magilla 21-05-2026 12:42

certo che il telecronista che ieri ci ha tormentato per 20 min su come raggiungere le cime di lavaredo (prezzo dei biglietti compreso…8 euro) partendo dall’arrivo di Sinner a Parigi…..tifa spudoratamente per Cecchinato abbattendosi ad ogni punto di Pellegrino

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Gaz (Guest) 21-05-2026 12:24

Intanto la Kraus in 1:00 esatta è la prima a staccare il biglietto,e ne parlo dai famosi highlights visti contro Cirstea a Linz di questa che è una comtinua ascesa.
Potrebbe dare fastidio,non dico alle top ten ma certamente a teste di serie.

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-1: Just is Back
magilla 21-05-2026 12:17

Mr. Maglietta sudata (gran fisico) porta a casa il primo set nonostante abbia corso piu’ rischi di cui il siciliano non ha approfittato

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+1: Golden Shark, MarcoP
Bagel 21-05-2026 12:16

Personalmente, visto che é l’anno del ritiro del Check, spero in un suo ultimo RG. Magari in un bel primo turno contro Djokovic sul centrale. Sarebbe “un bel modo per morire”.
Certo anche il Pelle che insegue la top 100 peró…

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+1: MarcoP
Golden Shark 21-05-2026 11:57

Scritto da magilla
non mollare pelle…..gia’ livello altissimo il ns derby

Aumenta il mio disappunto … come pensavo sono entrambi in ottima forma ed avrebbero potuto dare molto nel tabellone principale … 😐

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+1: magilla, Giambitto
ziopiccio (Guest) 21-05-2026 11:42

@ magilla (#4620791)

Dove si può vedere l’incontro?

 18
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magilla 21-05-2026 11:34

non mollare pelle…..gia’ livello altissimo il ns derby

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+1: Detuqueridapresencia
givaldo barbosa (Guest) 21-05-2026 11:32

@ Mats (#4620768)

Domandi “A che ora vengono sorteggiati i tabelloni del torneo?”

Ora, si può capire e comprendere la passione per ciò che questo sport fu, ma oggi anche basta, no?
Intendiamoci. Cosa mai possiamo aspettarci da questo sorteggio? Abbiamo un numero uno già di suo non il massimo del divertimento. Sì, esplora angoli impossibili, di recente ha persino tentato qualche variazione, gli si vuole bene, tutto quello che volete, ma la noia non è più dietro l’angolo, direi che l”ha svoltato e ce la troviamo ben davanti.
Un numero uno che non ha avversari. Gli unici due che potrebbe avere sono rotti. Alcaraz perché ha chiesto troppo in gioventù, col corpo che presenta il conto a soli 23 anni. Musetti che ha dovuto snaturarsi troppo, cercando potenza e strappi, rinunciando a tocchi e ricami (dunque, allo spettacolo), per allinearsi ai bombardieri imperanti (ahimè, ahinoi, sul campo da tennis ma pure nei cieli).
Non resta che sperare in nonno Nole, non perché sia spettacolare e divertente, ma per una questione romantica e, perché no, commovente.

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-1: Leo67, Maurantonio, walden, Inox, Just is Back
Alpa 21-05-2026 11:18

Fozza Ceck.
Alè

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-1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 21-05-2026 10:56

Scritto da Mats
Quando vengono sorteggiati i tabelloni del RG?

Alle 14, diretta sul canale YouTube del torneo

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+1: Mats
mattia saracino 21-05-2026 10:43

Scritto da ummag
Buongiorno. Il terzo turno di qualificazione si gioca 3 sets su 5 o 2 su 3?

2 su tre set.

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+1: MarcoP
ivan 89 (Guest) 21-05-2026 10:38

@ Jack1 (#4620765)

secondo me vince Marco in due set

 12
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-1: Detuqueridapresencia
Mats 21-05-2026 10:30

Quando vengono sorteggiati i tabelloni del RG?

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Jack1 21-05-2026 10:06

@ ivan 89 (#4620732)

Hai fatto la battuta??
Cecchinato con Pellegrino la vede di sfuggita la pallina

 10
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+1: Detuqueridapresencia
ummag (Guest) 21-05-2026 09:29

@ JOA20 (#4620746)

Grazie

 9
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Golden Shark 21-05-2026 09:28

Cinà deve stare tranquillo e rilassato … ha tutto il tennis necessario per battere il canadese ed approdare nel main draw .

Sarebbe davvero un’iniezione di fiducia ed un risultato importante , forse decisivo , per la sua crescita … specie se poi il sorteggio gli riservasse almeno la possibilità di passare ancora uno o due turni .

Peccato mortale l’epilogo fratricida tra Cecchinato e Pellegrino .

Il siciliano sembra essere nuovamente su buoni livelli , mentre su Pellegrino , visto Roma , impossibile avere dubbi .

Sono sicuro avrebbero potuto entrambi dire la loro anche nel tabellone principale … invece solo uno ne avrà facoltà .

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+1: Detuqueridapresencia, Ehol
Leprotto (Guest) 21-05-2026 09:27

Parecchi anni fa,ma parecchi,ero seduto in un bar ad Istanbul. Al tavolo a fianco c’erano 4 persone che discutevano animatamente di calcio.(capisco un po la lingua). Mi veniva da sorridere, perché all’epoca in Turchia, il calcio con la nazionale e con i club era praticamente sconosciuto al di fuori dei confini. A differenza nostra dove Fantozzi davanti alla TV guardava la partita con frittatona di cipolle ,birra ghiacciata e rutto libero. Il tennis, il quel periodo da noi, era praticamente nullo,era quasi consiserato un gioco di elite per ricchi. Un po come il golf ai giorni nostri. Oggi invece è uno sport popolare e siamo all’apice nel mondo. E per questo mi ha fatto ridere la polemica fatta dagli addetti ai lavori, i diretti interessati le televisioni, i giornalisti, per la concomitanza con il derby capitolino, con la finale di Sinner agli internazionali d’italia a Roma. Non siamo più nel periodo di quando Platini diceva” La domenica gli italiani, la mattina vanno a messa e il pomeriggio allo stadio” oggi in chiesa non ci va quasi più nessuno, è rimasto solo il Dio pallone. Mi è piaciuto Binaghi, che ha risposto a muso duro e non si è inginocchiato o messo a zerbino(dipende dalle religioni)chiedendo scusa per lesa maestà

 7
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+1: magilla, marcusmin, eternauta
JOA20 (Guest) 21-05-2026 09:25

Scritto da ummag
Buongiorno. Il terzo turno di qualificazione si gioca 3 sets su 5 o 2 su 3?

Solo a Wimbledon si gioca al meglio dei cinque set (ovviamente solo in singolare maschile)

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ummag (Guest) 21-05-2026 09:22

@ givaldo barbosa (#4620731)

Discovery+

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ummag (Guest) 21-05-2026 09:14

Buongiorno. Il terzo turno di qualificazione si gioca 3 sets su 5 o 2 su 3?

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Detuqueridapresencia 21-05-2026 08:55

Pelle e Palli
Andiamo!!!!

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+1: Inox
ivan 89 (Guest) 21-05-2026 08:40

Cinà e Cecchinato decisamente favoriti.

 2
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givaldo barbosa (Guest) 21-05-2026 08:35

Qualcuno, gentilmente, sa chi le trasmette?

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