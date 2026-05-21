Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Terzo turno di Qualificazione. Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale: battuto Cecchinato nel derby azzurro. In campo Federico Cinà (LIVE)

Andrea Pellegrino (foto FITP)
Roland Garros, Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale: battuto Cecchinato nel derby azzurro
Andrea Pellegrino firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e conquista il tabellone principale del Roland Garros. Il tennista pugliese ha superato il terzo e decisivo turno delle qualificazioni battendo Marco Cecchinato nel derby italiano con il punteggio di 7-6(5) 6-2, al termine di un match gestito con grande lucidità nei momenti chiave.
Una vittoria dal peso specifico enorme per Pellegrino, che completa così un percorso di qualificazione molto positivo e si regala l’ingresso nel main draw dello Slam parigino. Contro un avversario esperto e legato a doppio filo alla storia recente del Roland Garros, visto il grande cammino di Cecchinato fino alla semifinale del 2018, l’azzurro ha mostrato solidità, personalità e una condizione in crescita.
Il primo set è stato il momento più delicato della partita. Cecchinato ha provato a restare aggrappato al match con la sua esperienza e con le variazioni sulla terra battuta, ma Pellegrino ha avuto il merito di non scomporsi e di portare a casa il tie-break, indirizzando così la sfida. Da quel momento l’incontro ha cambiato volto: nel secondo parziale il pugliese ha preso campo, ha aumentato la pressione negli scambi e ha chiuso con autorità.
Per Pellegrino si tratta di un risultato molto significativo, che conferma l’ottimo momento vissuto nelle ultime settimane. Dopo le buone sensazioni mostrate anche al Foro Italico, l’azzurro riesce a dare continuità al suo percorso e ora potrà misurarsi con il tabellone principale di Parigi.
Domani Andrea Pellegrino scoprirà il nome del suo avversario al primo turno del Roland Garros. Intanto può godersi una qualificazione meritata, arrivata al termine di un derby tutto italiano che gli consegna fiducia, punti preziosi e soprattutto un posto nel grande palcoscenico dello Slam francese.
Roland Garros
Parigi, Francia · 21 Maggio 2026
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Terra Battuta
Andamento della giornata — 21 Maggio
09:00
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16°
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18°
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20°
12:00
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21°
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22°
14:00
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23°
15:00
☁
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16:00
☁
24°
17:00
⛅
25°
18:00
⛅
25°
✅ Giornata asciutta: nubi al mattino e schiarite dal tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q3
☁ Nuvoloso
⛅ Schiarite
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Leyre Romero gormaz vs Sloane Stephens
GS Roland Garros
Leyre Romero gormaz
6
2
1
Sloane Stephens
3
6
6
Vincitore: Sloane Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Sloane Stephens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Leyre Romero gormaz
1-4 → 2-4
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Leyre Romero gormaz
0-3 → 1-3
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Leyre Romero gormaz
4-2 → 4-3
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Leyre Romero gormaz
1-1 → 2-1
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Dalibor Svrcina
vs Thomas Faurel
GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
2
3
Thomas Faurel
6
6
Vincitore: Thomas Faurel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Thomas Faurel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Thomas Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Thomas Faurel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Thomas Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Thomas Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Dalibor Svrcina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Jaime Faria
vs Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Sinja Kraus
vs Anna-Lena Friedsam
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
Anna-Lena Friedsam
1
1
Vincitore: Sinja Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 5-1
Anna-Lena Friedsam
3-0 → 4-0
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
5-1 → 6-1
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Toby Samuel
vs Gonzalo Bueno
GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
Gonzalo Bueno
7
1
3
Vincitore: Toby Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gonzalo Bueno
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Toby Samuel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toby Samuel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Toby Samuel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Gonzalo Bueno
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Gonzalo Bueno
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Coleman Wong
vs Juan Carlos Prado angelo
GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
0
4
Juan Carlos Prado angelo
•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Juan Carlos Prado angelo
3-4 → 3-5
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Juan Carlos Prado angelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Coleman Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Juan Carlos Prado angelo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 11:00
Jesper De jong
vs Michael Zheng
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
5
3
Michael Zheng
7
6
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesper De jong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Michael Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Michael Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michael Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Michael Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Jesper De jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jesper De jong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mayar Sherif
vs Greet Minnen
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
6
Greet Minnen
3
0
Vincitore: Mayar Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Court 6 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska vs Suzan Lamens
GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
7
7
Suzan Lamens [17]
6
5
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Alexis Galarneau
vs Federico Cina
GS Roland Garros
Alexis Galarneau
40
7
1
Federico Cina
•
40
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federico Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Federico Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Alexis Galarneau
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexis Galarneau
5-5 → 6-5
Federico Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Alexis Galarneau
3-5 → 4-5
Federico Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Alexis Galarneau
2-4 → 3-4
Federico Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Alexis Galarneau
1-3 → 2-3
Federico Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Alexis Galarneau
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Ashlyn Krueger
vs Mary Stoiana
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 11:00
August Holmgren vs Facundo Diaz acosta
GS Roland Garros
August Holmgren
7
4
2
Facundo Diaz acosta
6
6
6
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Servizio
Svolgimento
Set 3
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Facundo Diaz acosta
2-3 → 2-4
August Holmgren
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Facundo Diaz acosta
2-1 → 2-2
August Holmgren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
August Holmgren
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Facundo Diaz acosta
2-3 → 2-4
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
August Holmgren
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Facundo Diaz acosta
5-5 → 5-6
Facundo Diaz acosta
4-4 → 4-5
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
August Holmgren
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Facundo Diaz acosta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Elena Pridankina
vs Himeno Sakatsume
GS Roland Garros
Elena Pridankina
6
6
Himeno Sakatsume [21]
2
1
Vincitore: Elena Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Himeno Sakatsume
5-0 → 5-1
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Himeno Sakatsume
3-0 → 4-0
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Himeno Sakatsume
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
5-2 → 6-2
Elena Pridankina
4-2 → 5-2
Himeno Sakatsume
3-2 → 4-2
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Himeno Sakatsume
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Himeno Sakatsume
1-0 → 1-1
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 13 – Ore: 11:00
Marco Cecchinato vs Andrea Pellegrino
GS Roland Garros
Marco Cecchinato
6
2
Andrea Pellegrino
7
6
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Andrea Pellegrino
2-4 → 2-5
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Andrea Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Marco Cecchinato
0-1 → 0-2
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
Andrea Pellegrino
6-5 → 6-6
Marco Cecchinato
5-5 → 6-5
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Marco Cecchinato
4-4 → 5-4
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Andrea Pellegrino
2-1 → 2-2
Marco Cecchinato
1-1 → 2-1
Andrea Pellegrino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Hanyu Guo
vs Sofia Costoulas
GS Roland Garros
Hanyu Guo
•
40
6
5
Sofia Costoulas
40
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Hanyu Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alina Korneeva
vs Julia Riera
Il match deve ancora iniziare
@ Pat (#4620918)
Giocasse…
Chi è Tabur?
Di Cecchinato si sottolineano spesso i limiti mentali.
Però credo che per passare da semifinalista slam agli itf da 450 al mondo e poi riuscire a tornare a giocarsi una qualifica slam serva una grande forza mentale. Tanti al posto suo avrebbero mollato.
Non avrà un master in “gestione della rabbia”, ma quanto a determinazione si è dimostrato inferiore a pochi. Gli auguro questa estate di riuscire a entrare in qualche ATP e giocarsela.
Mi pare di aver capito che Korda si ritiri, per cui entra un lucky loser.
ragazzi prepariamoci all’ennesimo francese da top 10 per gli espertoni di livetennis….Faurel!
ma basta gufare e criticare. a 19 anni ha superato 2 turni di quali con autorità e ora sta
lottando per accedere al MD. era 5-3 in controllo, purtroppo ha perso 4 game di fila. fra l’altro vi faccio notare che è il più piccolo di tutte le quali è l’unico 2007 in tabellone. engel che è al suo livello stranamente ha preferito giocare ad amburgo e mrva
non ha la
classifica per entrare.
Ok ho appena letto,con Zverev.grazie Carota Senior.
Nel quarto di Zverev.
Lo penso pure io ….diritto veramente un bancomat per il suo avversario….mah
Jodar di che parte di tabellone?
Sopravvalutato è davvero inconsistente con il dritto. Per me se arriva in top 100 è un mezzo miracolo.
Dimenticavo Jodar nel quarto di Zverev e Fonseca in quello di Djokovic.
Prima partita di Sinner con una Wild card che non conosco Tabur Clement.
Non sei maestro di tennis ma da come scrivi ( giocherebbe) neanche di scuola. Detto ciò sarebbe in effetti meglio se giocasse meno arretrato. Il canadese dopo aver rischiato il doppio break ha tenuto il servizio sempre a 0.
Cina in rottura prolungata, sta regalando il set al canadese che non mi sembra proprio nulla di che…
Cinà….. Mah………
Non male il sorteggio per Sinner, Nole,Fils e Zverev dalla stessa parte, purtroppo nel suo ottavo casca Darderi e Landaluce.
Nel suo quarto ci sono sia Arnaldi che Berrettini.
Direi decisamente un buon sorteggio (per quanto importi a lui).
soprattutto il taglio di capelli non lo aiuta…..un po’ simon le bon
😮
perche i punti diventano effettivi la settimana dopo quando inizia il torneo del MD
(scrivo qui per poter commentare in diretta)
GRA GRI,
gracilino Gribaldo
=>Grande Gribaldo!
C’è da ammettere che il Brasiliano ha molto più tennis ma il Nostro ha un gran carattere, anche un po’ per merito di noi che lo sosteniamo.
Staremo a vedere quando si irrobustirà! Intanto bravo!
Sinner-Tabur al primo turno
Posso farvi una domanda? Come mai le quali slam non vengono mai calcolate nel ranking live??
Non sono maestro di tennis ma se Cinà giocherebbe un po’ meno arretrato sarebbe meglio?
più che jr è sr…la jr è quella buona
Fantastico Pelle! Finalmente !
Sembra la buonanima di Mauro di Francesco che gioca a tennis(x i più stagionati questo msg)
OT : la Grant batte la Andreeva Jr
Scusate ma l avversario di Ciná gioca con una canotta nera? inguardabile
Riconfermo quello che ho scritto ieri e cioè che Pellegrino mai stato top 100 nemmeno di sfuggita è una assurdità incomprensibile.
Top 100 sono stati,vado a memoria, Fabiano Mager Nardi Travaglia Caruso Vanni che non sono certo superiori a Pellegrino. Capisco che giocano parecchie componenti ma ora è venuto il momento di vedere il forte pugliese in top 100.
Se non erro è la prima volta che il Pelle entra nel maindraw di uno slam… non è mai troppo tardi ed ora magari puntare alla top-100, che non è così lontana
Assolutamente no! Devi essere Tds per sperare
Grande Pellegro. Si!
ma che tamarro è il canadese?
Decisamente improbabile. La prima testa di serie arrivata al turno decisivo ma non qualificata è de Jong, numero 1. Le altre teste di serie ancora in gioco sono 11 e almeno due di queste saranno eliminate
C’è qualche possibilità che il check venga ripescato come LL?
48mila € per chi si ferma al terzo turno delle quali quest’anno, 87mila per il primo turno del MD
Oggi alle 14 ci saranno i sorteggi del Rolando, vediamo se ci indovino , dalla sua parte vedo “estratti”Jodar, Fonseca, Medvedev e Djokovic se riuscirà ad arrivare in semifinale, dall’altra Fills, Mecsik e…
Sportivo anche Ceck, stavolta non ha sbroccato ma è stato un signore. Bravo. Anche lui porta a casa una somma discreta. Siamo sui 35-40 mila per chi perde all’ultimo turno di quali? Lo chiedo a chi è esperto di prize money di questo slam.
In questo commento, a mio parere, sono contenute una serie di corbellerie uniche.
Prima osservazione: se viene chiesto informazioni da un utente, o si risponde alla sonda o si race.
Seconda osservazione: se l’attuale n. 1 non ti piace, guarda un altro sport.
Terza osservazione: Musetti, pur dispiacendomene, non ha mai avuto e non ha il tennis creare problemi al n. 1 e n. 2.
Quarta osservazione: nonno Nole, dovrebbe tornare indietro di un paio d’anni almeno…. Ma non si può fare.
Se ti piace il tennis goditelo, ma evita di fare questi commenti. Sono insopportabili.
E’ il coronamento di una carriera. A 29 anni giocherà il suo primo MD Slam, incasserà con un solo torneo circa 60 mila euro ( credo) e vede i 100 davvero vicini. Bravo Andrea, te la sei meritata, ora non ci fermiamo perchè sul rosso hai le carte in regola per giocartela con almeno 40-50 dei primi 100.
Bravo Pelle!
Be, ragazzi, io sarò femminuccia ma all’abbraccio finale ho pianto!! Come si fa a non vedere le ansie, le aspettative, i sacrifici con cui questi due ragazzi sono arrivati a questa qualificazione: Andrea in lacrime per aver coronato un sogno, Marco che esce a capo chino dopo aver sperato di rivivere, almeno in parte, le sensazioni del momento più importante della sua carriera…due storie che devono far cadere asti e aggressività, che fanno passare in secondo piano la fredda tecnica, che si sono intrecciate in un momento non giovanile dove entrambi hanno capito e rispettato, con affetto e condivisione, i reciproci sentimenti…davvero grazie ad entrambi per questo incontro corretto, emozionato, appassionato
Pellegrino ha bisogno di sbloccarsi, ha iniziato la partita con tutti i suoi blocchi mentali che in questi ultimi 4 o 5 anni gli hanno impedito di raggiungere la top100, poi, anche grazie ai noti limiti mentali di Cecchinato, vinto il secondo set, si è finalmente sbloccato. Speriamo che si ripeta l’esperienza di Roma, con un sorteggio non proibitivo potrebbe passare un turno, forse due…
Commoventi queste lacrime di Pellegrino a fine partita. Sta arrivando all’apice, dopo tanti km fatti in giro per i campi polverosi dei challenger di tutto il mondo. Visto che ha anche sponsor personali ormai, quindi gli sta svoltando tutto e visto il fisico, adesso può godersi i frutti. Se non si siede sugli allori, nei 100 entra sicuro.
Bell’abbraccio fra Pellegrini e Cecchinato a fine match. Il secondo set non ha proprio avuto storia, meritatissimo il passaggio al main draw di Pellegrini.
Ora ti prego di NON fare previsioni su Cinà
Un bel successo per Pellegrino…avrebbero meritato il MD entrambi
BELLO L’ABBRACCIO FINALE TRA I DUE CONTENDENTI!!!!
E bravo Pelle, goditi la tua prima qualificazione Slam
ma veramente l’ha detto solo in questo ultimo game dove onestamente non potrebbe dire altro e per sottolineare come cecchinato si sta attaccando in maniera incredibile a questo set (e che deve fare….non ne ha mica altri)…..evidentemente abbiamo impressioni diverse…
Difficile scegliere, ma Pellegrino è una gra bella persona, mentre il Cecco, malgrado le semi al RG, ha fatto spesso la pipì fuori dal vasetto… vinca il migliore, ma io tifo per Pelle
Ma veramente Ambesi su Eurosport sta magnificando Pellegrino e la sua potenzialità per restare stabilmente nei 100
certo che il telecronista che ieri ci ha tormentato per 20 min su come raggiungere le cime di lavaredo (prezzo dei biglietti compreso…8 euro) partendo dall’arrivo di Sinner a Parigi…..tifa spudoratamente per Cecchinato abbattendosi ad ogni punto di Pellegrino
Intanto la Kraus in 1:00 esatta è la prima a staccare il biglietto,e ne parlo dai famosi highlights visti contro Cirstea a Linz di questa che è una comtinua ascesa.
Potrebbe dare fastidio,non dico alle top ten ma certamente a teste di serie.
Mr. Maglietta sudata (gran fisico) porta a casa il primo set nonostante abbia corso piu’ rischi di cui il siciliano non ha approfittato
Personalmente, visto che é l’anno del ritiro del Check, spero in un suo ultimo RG. Magari in un bel primo turno contro Djokovic sul centrale. Sarebbe “un bel modo per morire”.
Certo anche il Pelle che insegue la top 100 peró…
Aumenta il mio disappunto … come pensavo sono entrambi in ottima forma ed avrebbero potuto dare molto nel tabellone principale … 😐
@ magilla (#4620791)
Dove si può vedere l’incontro?
non mollare pelle…..gia’ livello altissimo il ns derby
@ Mats (#4620768)
Domandi “A che ora vengono sorteggiati i tabelloni del torneo?”
Ora, si può capire e comprendere la passione per ciò che questo sport fu, ma oggi anche basta, no?
Intendiamoci. Cosa mai possiamo aspettarci da questo sorteggio? Abbiamo un numero uno già di suo non il massimo del divertimento. Sì, esplora angoli impossibili, di recente ha persino tentato qualche variazione, gli si vuole bene, tutto quello che volete, ma la noia non è più dietro l’angolo, direi che l”ha svoltato e ce la troviamo ben davanti.
Un numero uno che non ha avversari. Gli unici due che potrebbe avere sono rotti. Alcaraz perché ha chiesto troppo in gioventù, col corpo che presenta il conto a soli 23 anni. Musetti che ha dovuto snaturarsi troppo, cercando potenza e strappi, rinunciando a tocchi e ricami (dunque, allo spettacolo), per allinearsi ai bombardieri imperanti (ahimè, ahinoi, sul campo da tennis ma pure nei cieli).
Non resta che sperare in nonno Nole, non perché sia spettacolare e divertente, ma per una questione romantica e, perché no, commovente.
Fozza Ceck.
Alè
Alle 14, diretta sul canale YouTube del torneo
2 su tre set.
@ Jack1 (#4620765)
secondo me vince Marco in due set
Quando vengono sorteggiati i tabelloni del RG?
@ ivan 89 (#4620732)
Hai fatto la battuta??
Cecchinato con Pellegrino la vede di sfuggita la pallina
@ JOA20 (#4620746)
Grazie
Cinà deve stare tranquillo e rilassato … ha tutto il tennis necessario per battere il canadese ed approdare nel main draw .
Sarebbe davvero un’iniezione di fiducia ed un risultato importante , forse decisivo , per la sua crescita … specie se poi il sorteggio gli riservasse almeno la possibilità di passare ancora uno o due turni .
Peccato mortale l’epilogo fratricida tra Cecchinato e Pellegrino .
Il siciliano sembra essere nuovamente su buoni livelli , mentre su Pellegrino , visto Roma , impossibile avere dubbi .
Sono sicuro avrebbero potuto entrambi dire la loro anche nel tabellone principale … invece solo uno ne avrà facoltà .
Parecchi anni fa,ma parecchi,ero seduto in un bar ad Istanbul. Al tavolo a fianco c’erano 4 persone che discutevano animatamente di calcio.(capisco un po la lingua). Mi veniva da sorridere, perché all’epoca in Turchia, il calcio con la nazionale e con i club era praticamente sconosciuto al di fuori dei confini. A differenza nostra dove Fantozzi davanti alla TV guardava la partita con frittatona di cipolle ,birra ghiacciata e rutto libero. Il tennis, il quel periodo da noi, era praticamente nullo,era quasi consiserato un gioco di elite per ricchi. Un po come il golf ai giorni nostri. Oggi invece è uno sport popolare e siamo all’apice nel mondo. E per questo mi ha fatto ridere la polemica fatta dagli addetti ai lavori, i diretti interessati le televisioni, i giornalisti, per la concomitanza con il derby capitolino, con la finale di Sinner agli internazionali d’italia a Roma. Non siamo più nel periodo di quando Platini diceva” La domenica gli italiani, la mattina vanno a messa e il pomeriggio allo stadio” oggi in chiesa non ci va quasi più nessuno, è rimasto solo il Dio pallone. Mi è piaciuto Binaghi, che ha risposto a muso duro e non si è inginocchiato o messo a zerbino(dipende dalle religioni)chiedendo scusa per lesa maestà
Solo a Wimbledon si gioca al meglio dei cinque set (ovviamente solo in singolare maschile)
@ givaldo barbosa (#4620731)
Discovery+
Buongiorno. Il terzo turno di qualificazione si gioca 3 sets su 5 o 2 su 3?
Pelle e Palli
Andiamo!!!!
Cinà e Cecchinato decisamente favoriti.
Qualcuno, gentilmente, sa chi le trasmette?