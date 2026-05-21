Allarme Fils a Parigi: non è stato visto in allenamento sui campi del torneo (seppur presente nell’impianto)

“Il mistero attorno a Arthur Fils si infittisce”. così l’accreditato collega Eric Saillot definisce la situazione del tennista francese a tre giorni dall’avvio di Roland Garros. Fils è tornato sul tour con ottimi risultati dopo il lunghissimo stop sofferto nel 2025 per severi problemi alla schiena, come dimostra il titolo a Barcellona e la semifinale a Madrid. A Roma, lo scorso 9 maggio, accusò di nuovo problemi fisici e precauzionalmente decise di ritirarsi dopo solo 4 game contro Pellegrino, in una serata fredda e umida. La schiena? L’anca? Non c’è certezza su dove Fils sentì dolore, con il giocatore che rassicurò tutti con il canonico post social dopo un paio di giorni, ma senza fornire ulteriori indicazioni. Il mistero deriva dal fatto che il numero 1 francese, attesissimo dal pubblico parigino, finora non è più stato visto con la racchetta in mano sui campi di Roland Garros.

“Martedì mattina, nel freddo parigino, era nel box dell’amico Sean Cuenin, impegnato sul Campo 14. Tra interruzioni per pioggia e riprese del match, vi è rimasto per quasi tre ore” scrive Saillot, “Mercoledì, il suo nome compariva nel programma degli allenamenti a Jean-Bouin alle 15. Ma all’orario previsto il Campo 21 era deserto. Alcuni testimoni lo hanno comunque visto aggirarsi nei giardini del club e un nostro inviato lo ha notato alle 15:30 mentre saliva rapidamente su un’auto dell’organizzazione”.

Una situazione allarmante, a pochissimo dall’inizio del torneo del Bois de Bolougne. Al momento non c’è alcuna comunicazione in merito ad un suo eventuale forfait, con il sorteggio del main draw previsto per giovedì alle ore 14, ma Arthur Fils non compare neppure nel programma degli allenamenti di giovedì. Una situazione che inevitabilmente alimenta i dubbi sulle sue condizioni fisiche. “È possibile che abbia scelto un luogo riservato per testarsi lontano dagli occhi indiscreti. Il circolo ultra-esclusivo del Tir aux Pigeons, nel Bois de Boulogne, viene spesso messo a disposizione dei giocatori. Se davvero si stesse allenando lì, però, nulla è trapelato sui social network” commenta Saillot. “In alternativa, potrebbe stare lavorando al coperto presso il CNE, dove l’organizzazione ha allestito due campi indoor in terra battuta”.

A questo punto non resta che attendere il sorteggio del tabellone per scacciare l’ipotesi forfait dal torneo per infortunio. Attualmente numero 19 del mondo, Arthur Fils sarà testa di serie numero 17. Avrà quindi una possibilità su otto di incrociare Jannik Sinner già agli ottavi di finale. Ma la vera domanda è: come sta Fils?

Marco Mazzoni