Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile. Djokovic nella parte bassa del draw, potenziale ottavo di finale Sinner vs Darderi
Un inizio tranquillo per Jannik Sinner all’edizione 2026 di Roland Garros, poi dal terzo turno sarà necessario alzare il livello con un potenziale match “esplosivo” contro Martin Landaluce e un ottavo di finale vs. Luciano Darderi. Ma la notizia più attesa dagli appassionati italiani era forse conoscere la collocazione di Novak Djokovic nel tabellone dello Slam “rosso”: il serbo (terzo nel seeding) è capitato nella parte bassa del draw, quindi un eventuale sfida tra Jannik e il 24 volte campione Major potrà avvenire solo in finale. Questa, in linea teorica, i quarti di finale maschili di Roland Garros 2026:
(1) Sinner vs. Shelton (5)
(4) Auger-Aliassime vs. Medvedev (6)
(3) Djokovic vs. de Minaur (8)
(2) Zverev vs. Fritz (7)
Jannik inizierà la caccia al primo titolo a Roland Garros affrontando la wild card francese Clement Tabur, quindi al secondo turno uno tra Fearnley e J.M.Cerundolo. Al terzo turno ecco la potenziale sfida al giovane Landaluce, in grandissima ascesa dopo gli ottimi risultati riportati a Madrid e Roma, oppure la “lucida-follia” di Moutet, tennista bizzarro se ce n’è uno, capace di giocare un buon tennis su terra battuta sfruttando a proprio favore le mille possibili variazioni e cambi di ritmo. Negli ottavi potrebbe esserci un bel debry contro Darderi (impegnato questa settimana ad Amburgo, giocherà forse troppo Luciano? Per lui esordio contro Ofner) e quindi nei quarti non è andata affatto male, visto che Shelton o Bublik sulla terra di Parigi sono certamente meno pericolosi che su campi più veloci. C’è un bel po’ di strada da fare, ma eventualmente in semifinale Jannik potrebbe incontrare, sempre seguendo la linea delle testa di serie, uno tra Auger-Aliassime, Medvedev o Cobolli. Nel complesso un buon tabellone, soprattutto per i due match iniziali che non dovrebbero rappresentare un problema per Jannik e che teoricamente dovrebbero richiedere anche un livello di energia basso. In generale, è inutile fare mani-avantismo: Sinner sano, in salute, è il grande favorito di quest’edizione di Roland Garros, starà agli altri batterlo. Di sicuro, riuscire a giocare qualche match di slancio, spendendo poche energie, sarà per lui fondamentale.
Nella parte di Sinner è stato sorteggiato Matteo Berrettini: non ha pescato per niente bene, Fucsovics. Tennista coriaceo negli Slam, uno capace di starsene lì ore e ore a lottare e rimettere palle… ma tutto dipenderà dalla condizione e intensità di Berrettini, chiamato a dare molto di più rispetto a quel poco che abbiamo visto a Roma. Sempre nel primo quarto di finale è stato inserito Matteo Arnaldi, anche lui poco fortunato visto che ha pescato Griekspoor. Il Matteo di Roma può giocarsela, soprattutto se riuscirà a tenere molto in campo l’olandese, non sempre performante sulla lunga distanza, ma si poteva pescare assai meglio… Shelton, in cattiva forma negli ultimi tornei, dovrà stare attento già all’esordio: Merida, il giovane spagnolo in grande ascesa, potrebbe già rappresentare un ostacolo non indifferente.
Scendendo nel secondo quarto del tabellone maschile, Auger-Aliassime dovrà alzare subito il livello contro Altmaier, uno che su terra può giocare molto bene nella giornata giusta (Sinner ne sa qualcosa…). Curiosità per l’incrocio tra il giovanissimo Kouame e… Marin Cilic! 20 anni di differenza, se non è una sfida generazionale questa… In questo settore c’è Tabilo, che potrebbe essere una sorpresa del torneo, con potenziale secondo turno contro Vacherot. Chi non ha pescato affatto bene è Daniil Medvedev: il russo dopo un esordio tutto sommato “comodo” contro Walton potrebbe trovare Popyrin e quindi al terzo turno Francisco Cerundolo, forse il vero “dark horse” del torneo per le principali teste di serie. E negli ottavi potrebbe affrontare Flavio Cobolli (tds 10), all’esordio contro un qualificato. Non un cattivo ingresso nel torneo per il romano, con un potenziale terzo turno contro Tien o Garin, poi dagli ottavi iniziano le sfide vere, ma serve una continuità mentale assai superiore a quella di Roma e Amburgo per fare strada nel torneo.
Passando alla parte bassa del tabellone, Zverev inizia la sua corsa contro Bonzi, e non è il migliore che si potesse trovare, e peggio ancora al secondo turno dove potrebbe trovare Machac. C’è un potenziale terzo turno contro Bellucci, ma il lombardo avrà il suo ben da fare contro Hayls all’esordio. Questo quarto di finale include alcuni dei giocatori più interessanti, “tosti” agonisticamente o in ascesa: Davidovich-Fokina, Tirante, Lehecka, Khachanov e Fils, in attesa di conoscere le condizioni del parigino. Proprio ad Arthur è toccato un primo turno coi fiocchi: Wawrinka, all’ultimo ballo nel torneo da lui vinto nel 2015. Ma l’attesa è tanta soprattutto per Jodar, esordio contro Kovacevic e possibile terzo turno contro Fritz, ma l’americano è in cattive condizioni col ginocchio malandato quindi è possibile che sia proprio il giovane di Madrid ad uscire da questo settore e sfidare Zverev nei quarti.
Non facile il cammino di Novak Djokovic, terzo nel seeding e collocato nel terzo settore del tabellone. L’esordio con Mpetshi-Perricard non dovrebbe essere troppo complesso, ma al terzo turno potrebbe essere una partita esplosiva contro Fonseca, o una rivincita contro Prizmic. Il probabile secondo turno da Dino e Joao è probabilmente il match più interessante in assoluto a livello di secondo turno di tutto il torneo, tra due giovani che possono fare strada nel tabellone ed insidiare i più forti. Ma di qualità in questo settore ce n’è tanta: Paul, Ruud, Sonego (esordio con un qualificato), un primo turno scoppiettante Medjedovic – Hanfmann, quindi uno dei primi turni in assoluto più attesi: Rublev vs. Buse, col peruviano in grandissima forma. Anche Etcheverry è in questo settore (possibile terzo turno vs. Rublev), mentre nel primo slot attenzione a Blockx, che potrebbe essere un avversario assai temibile per De Minaur al secondo turno.
Altri primi turni interessanti: Munar vs. Hurcacz (possibile battaglia da 5 set), Muller vs. Tsitsipas, il derby francese tra Monfils, all’ultimo atto a Parigi, contro Gaston, Etchevrry vs. Borges, il ritorno del lungo degente Kokkinakis contro Atmane.
Roland Garros 2026 scatta domenica. Saranno 15 giorni intensi, di grande tennis ed emozioni. Tutti guardano alla corsa di Sinner verso il quinto Slam e primo sulla terra battuta. Ma non facciamo il gravissimo errore di dare questo risultato per scontato, ci sono 7 partite da vincere e non sarà una passeggiata. È un torneo duro, impegnativo anche per le mutevoli condizioni tra bel tempo e pioggia, sole e sessioni serali. L’eventuale vittoria sarà una impresa.
Marco Mazzoni
Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jannik Sinner vs Clement Tabur
Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo
Martin Landaluce vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Vit Kopriva vs (30) Corentin Moutet
(22) Arthur Rinderknech vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
Ethan Quinn vs Francisco Comesana
Sebastian Ofner vs (14) Luciano Darderi
(9) Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Denis Shapovalov
Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
Eliot Spizzirri vs (19) Frances Tiafoe
(29) Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi
Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas
Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
Daniel Merida vs (5) Ben Shelton
(4) Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier
Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga
Luca Van assche vs Patrick Kypson
Roberto Bautista agut vs (31) Brandon Nakashima
(20) Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo
Marin Cilic vs Moise Kouame
Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs (16) Valentin Vacherot
(10) Flavio Cobolli vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Yibing Wu vs Marcos Giron
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Zhizhen Zhang
Cristian Garin vs (18) Learner Tien
(25) Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp
Hugo Gaston vs Gael Monfils
Alexei Popyrin vs Zachary Svajda
Adam Walton vs (6) Daniil Medvedev
Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(8) Alex De minaur vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Alexander Blockx vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Mariano Navone vs Jenson Brooksby
Titouan Droguet vs (26) Jakub Mensik
(23) Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Camilo Ugo carabelli
Ignacio Buse vs (11) Andrey Rublev
(15) Casper Ruud vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Lorenzo Sonego vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Rinky Hijikata vs (24) Tommy Paul
(28) Joao Fonseca vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Dino Prizmic
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Valentin Royer
Giovanni Mpetshi perricard vs (3) Novak Djokovic
(7) Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy
Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
James Duckworth vs Gabriel Diallo
Aleksandar Kovacevic vs (27) Rafael Jodar
(21) Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Thiago Agustin Tirante
Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
Pablo Carreno busta vs (12) Jiri Lehecka
(13) Karen Khachanov vs Arthur Gea
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Marco Trungelliti
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Reilly Opelka
Stan Wawrinka vs (17) Arthur Fils
(32) Ugo Humbert vs Adrian Mannarino
Quentin Halys vs Mattia Bellucci
Tomas Machac vs Zizou Bergs
Benjamin Bonzi vs (2) Alexander Zverev
TAG: Jannik Sinner, Roland Garros, Roland Garros 2026
Viviamo nella cultura del “si dice”..era del tutto contingente che Sinner non avesse vinto niente, sia con Rune che con Tsitsipas era ad in passo dalla finale di Montecarlo e sappiamo come è andata (tra l’altro con Rune, pagò l’ingenuità di giocare un paio di game sotto la pioggia che non ha ripetuto con Medvedev). Poi semifinale con Alcaraz persa per un nonnulla facendo più punti, stessa cosa,se non peggio, l’anno dopo. Poi certo se non vinci parte il bias, ma la storia della superfice ostica di uno che vinceva il 70% delle partite su terra (ora siamo al 77.4% decimo posto all time) sono luoghi comuni a cui non si è sottratto nessuno, nemmeno gli addetti ai lavori ahimè…ma è un problema di superficialità, di sciatteria giornalistica. Ad esempio, quanti e quali giocatori in attività hanno una percentuale di vittorie su terra superiori al 70%? A parte Diokovic, Sinner ed Alcaraz ce ne sono solo tre Ruud, Zverev e Tsitsipas. Quanti con il 65%? Tre Berrettini, Musetti e Rublev..
E poi 3 su 5 è veramente un altro sport e mi riferisco a Jodar per esempio
Io credo che Vacherot sia una mina vagante. Forse anche più di Landaluce. Non credo però che arriverà da Sinner
Io direi che non possiamo lamentarci ..jodar,mensik,Djokovic e Fonseca sono dall’ altra parte ..secondo me fino a Medvedev non c’è nessuno che possa a strappargli neanche un set ..e poi scusate..landaluce?quello che a Roma le aveva prese da pellegrino??ma per favore…se va bene fa 6/7game in tutta la partita
SINNER
ZVEREV
MEDVEDEV
DJOKOVIC
SHELTON
AUGER
RUBLEV
JODAR
DARDERI
BUBLIK
VACHEROT
COBOLLI
DE MINAUR
RUUD
LEHECKA
FILS
Zverev lo fa fuori Nole. Se volete puntare su questo evento… è praticamente sicuro. 🙂
Sarà un torneo delle sorprese .
Ma come ogni sorpresa esiste l’eccezione alla regola con i capelli rossi.
Torneo della definitiva consacrazione di Jannik.
@ Giampi (#4621171)
Si, era per dire. Secondo me vuol dire solo che ha enormi margini.
Non più tardi di qualche mese fa si diceva che Sinner non aveva vinto niente di importante sulla terra.
Ovviamente ognuno ai suoi livelli. Vediamo cosa farà questo spagnolo in futuro (non so neanche se arriva a Sinner in questo torneo). Detto che secondo me quello forte che hanno loro è Jodar, ma anche lui ha ancora tanto da lavorare per raggiugere gli altissimi livelli.
Certo, ma io mi limito ai dati. Landaluce è un giocatore da cemento che ha giocato poco e maluccio sulla terra in ogni categoria..poi magari diventa un nuovo Nadal sulla terra..
sarebbe stato miracoloso trovare Zverev in semifinale, essendo tds 2
@ Luca (#4620959)
:DDD e figurati a Landaluce quanto gli Garda sapere che oltre quel turno non ci arriverà mai…
Sinner manco lo guarda il tabellone, senza Alcaraz sa già che se gioca come sa non perde con nessuno. Attendiamo trepidanti di conoscere gli accoppiamenti dei nostri due splendidi qualificati cioè Pallino Cinà classe 2007 e Andrea Pellegrino, classe 1997. Per entrambi è il primo MD Slam ed entrambi se lo sono meritato tutto.
Iniziamo con le profezie degli incontri di Sinner ma l’unico che può fermarlo è la sua salute…
Sai a loro che gliene frega del sorteggio.
L’unico pensiero è curare il riposo e gli allenamenti.
Cosa gli cambia avere Medvedev o Nole in semifinale oppure Shelton anzichè De Minaur ai quarti…
Non ho mai visto un tabellone RG che fosse una passeggiata per qualcuno, nemmeno per Rafa, che pure ha impedito il GS a chicchessia per quasi 20 anni.
È terra, è 3 su 5, è Parigi.
Non si contano le volte che qui si sia perso facendo più punti dell’avversario, Jannik ne sa qualcosa (2023,2024,2025).
Chi vince RG merita gli onori di tutti, sempre e comunque.
Grande Adriano, sempre e comunque!
Le aspettative su Jannik sono enormi. Vai, Ragazzo, gioca come sai fare tu!
Fare le statistiche di un 2006 non ha molto senso. Landaluce è nettamente in crescita. Tu pensa che fino a metà 2024 qui si diceva che Sinner soffriva Zverev, e tutti avevano paura se era dalla sua parte del tabellone. I giocatori evolvono. Landaluce secondo me ha subìto un po’ la pressione che gli hanno messo addosso.
Secondo me è già più forte del Cerundolo jr. anche se hanno statistiche opposte sulla terra.
P.S. Per Sinner non cambia nulla, è più forte di tutti e dipenderà solo dal suo stato di forma.
Il problema di Sinner non è il sorteggio del tabellone. Il problema è che il torneo va su Eurosport. Eurosport non sarebbe in sé un problema, ma implica avere Wilander appollaiato a bordo campo
@ SlamdogMillionaire (#4621017)
Come negli anni precedenti lo faceva Ferrero allo spagnolo, poi si sono lasciati per tua sfortuna…
Medvedev
Rublev
Sinner
Zverev
Tsitsipas
Tabilo
Djokovic
Jodar
Darderi
Bublik
Auger Aliassime
Cobolli
Mendik
Ruud
Lehecka
Khachanov
Concordo con te
Comunque , seriamente , piano con gli entusiasmi … il trofeo del Rolando , senza disputare il torneo , si sarebbe potuto dare solo ad un certo Rafael Nadal … e nemmeno tutti gli anni .
C’è sempre da remare , sudare , soffrire , conquistare ogni singolo punto dopo punto , soprattutto dopo le recenti fatiche … solo allora ci alzeremo ancora in piedi per esultare !
Ma Novak ha di nuovo Prizmic!!! Sempre che resista alle martellate di Pericard al servizio, ma ribeccare il croato, dai, poteva andargli meglio!!
Magari ritrova Pellegrino…
Non siamo mai contenti!
@ Mario C. (#4621020)
Sì, ma sono fra i meglio, a sti punti diamo subito il trofeo a Jannik…poi, se si dice che la concorrenza (superstite) è scarsa, si viene investiti ma i commenti che leggo sembrano remare esattamente in questa direzione, anzi, anche più drastici e trancianti
Per una volta il sorteggio di Sinner non è male, ma in ogni modo dovrà sudarsela, non c’è mai niente di scontato.
Guarda caso Monfils ha beccato una WC francese..
prevedo sorprese in ogni parte e dove del tabellone.
Landaluce ha fatto un bel torneo a Roma da LL. avendo perso da Pellegrino nelle quali. Ma poi sulla terra ha collezionato due primi turni a Madrid e Barcellona e nei due Challenger a cui ha partecipato ha fatto un 2′ e una semi. Non so quanto possa impensierire Sinner.
buon tabellone per cobolli.
@ compagno di cella di Becker (#4621032)
Grazie di cuore, credevo non la capisse nessuno 🙂
Quindi giocano, gli va bene il prize monay !!!!!
Landaluce è il Bradbury del tennis, qulo spaventoso, ma a tutto c’è un limite
questa è troppo fine, qui dentro la capiscono in pochi 😉
guarda che è il cerundolo brocco, quello che tira seconde sotto i 100 kmh per intenderci! SVEGLIA!!!
Un torneo sul rosso. In base agli ultimi risultati, alla classiffica cElo, prima del sorteggio, chi avresti messo tra gli indesiderati?
Questa la cElo e la posizione dopo il sorteggio
1 Jannik Sinner (l’avversario più pericoloso da incontrare addirittura 7 volte)
2 Carlos Alcaraz (assente)
3 Alexander Zverev (parte bassa)
4 Casper Ruud (parte bassa)
5 Novak Djokovic (parte bassa)
6 Arthur Fils (parte bassa)
7 Lorenzo Musetti (assente)
8 Rafael Jodar (parte bassa)
9 Daniil Medvedev (dalla sua parte, ma vicino a Cerundolo)
10 Francisco Cerundolo (dalla sua parte, ma vicino a Medvedev)
11 Andrey Rublev (parte bassa)
12 Stefanos Tsitsipas (dalla sua parte, ma vicino a Shelton)
13 Alexander Blockx (parte bassa)
14 Alex De Minaur (parte bassa)
15 Ben Shelton (dalla sua parte, ma vicino a Tsitsipas).
Quindi Sinner incontrerà sicuramente se stesso (ironia, in quanto il suo benessere fisico sarà un fattore determinate) e prima della finale forse uno tra Cerundolo e Medvedev, forse uno tra Shelton e Tsitsipas.
Per chi non lo sapesse cElo è la classifica sul rosso ponderata non sui risultati nei tornei ma sul peso/forza degli avversari incontrati
i primi turni sono impegnativi, anche perchè ha partenze lente, poi abbastanza semplici, Fritz, De Minaur, Djokovic non arriva ai quarti…se Fils gioca, potrebbe creargli qualche grattacapo….
@ Onurb (#4621001)
Credo di sì
Intanto preparati una bella scorta di Maalox.
Non è detto che landaluce ci arrivi al terzo turno , il vincente tra kopriva e moutet di certo non parte svantaggiato
” Classifica ” dei primi 10 avversari , per grado di pericolosità , ” dal meno al piu’ ” , dalla parte di tabellone di Sinner :
10 – Tiafoe
9 – Shapovalov
8 – Tsitsipas
7 – Auger Aliassime
6 – COBOLLI
5 – Bublik
4 – Shelton
3 – F. Cerundolo
2 – DARDERI
1 – Medvedev
Che le betoniere inizino il ” riscaldamento ” !!!
@ SlamdogMillionaire (#4621017)
Cagnozzi
Sinner fa sembrare facili i tabelloni , chi ci sarebbe dall’altra parte così temibile prima della Semifinale ? Ruud, Rublev, FILS, Fonseca ? dai su non scherziamo !
Ma quelli che si preoccupano di landaluce che problemi hanno? Diamogli tutti bye fino alla finale a sto punto
Il sorteggio l’ha fatto cahill o vagnozzi?
@ Giampi (#4621004)
Se in ogni sorteggio, la difficoltà è Medvedev in semifinale, ci metto la firma sempre!
da vedere se Landaluce ci arriva…
Buonissimo tabellone per Jannik, così a prima vista mi sembra ottimo.
Si anche perché eviterà de Fonseca
Medvedev a Roma è stato aiutato dall’orario e dalla lentezza del campo dal secondo set in poi. Se giocano di giorno non mi pare ci sia da preoccuparsi. Statistiche di Medvedev sulla terra 57% di vittorie vs il 67% sull’erba e il 73% sull’hard…
A me sembra un buon sorteggio per tutti almeno al primo turno. Anche al berretto, a sonny e al pirata poteva andare peggio non essendo tds.
Per sapere la data ,quando gioca se lunedì o martedì bisognerà aspettare domani?
Dimenticavo Auger, stesso discorso fatto per Shleton e Bublik, forse è un gradino sopra ma anche uno sotto a Medvedev, quindi direi bene il sorteggio
@ Di Passaggio (#4620951)
Oltre i Cetrioli sottaceto……..
Tra poco in vendita anche CAROTE sottaceto…… 🙂 🙂
Non importa quanto doping abbia Landaluce con i suoi strani miglioramenti: Sinner è più forte
Questa volta non ci possiamo lamentare, Landaluce? Qualcuno dovevamo pur prendere se si conta che tutti gli altri sono nella parte bassa di tabellone direi che va più che bene, Medvedev? Stesso discorso ma poi eventualmente solo in semifinale, e aggiungerei meglio in semifinale che in finale no? Darderi? Si tosto ma se arriva, arriverà anche lui stanco, sta giocando tanto e a volte in tarda serata anche, Shleton e Bublik ampiamente battibili da un Sinner normale in 3 massimo 4 set, infine aggiungo che non mi stupirebbe non vedere nell’altra semifinale ne Djokovic e ne Zverev!
Chi?? Questi i numeri di Landaluce su terra: atp 3-9 (25.0%), Challenger 25-21 (54.3%) zero titoli, zero finali, ITF 12-8 (60%) zero titoli, zero finali…al confronto Cerundolino è un fenomeno un 250 vinto più una finale, undici titoli Challenger (67.0% wins) e tre ITF…
C’è probabilmente Landaluce dopo due turni di allenamento.
Tabellone ottimo direi comunque per il progetto del nostro campione.
E uno solo tra Medvedev e il Cerundolo forte.
CHI??
Medvedev o Sinner??
Ahahahah 😀
LA solita autostrada per Alcaraz.. ah no!
Ma quale Djokovic, il serbo è FINITO
Non sono d’accordo con la redazione riguardo al sorteggio di Berrettini. Certo, non e’ facile , prima Fucsovic e poi nel caso Rinderknech, ma e’ uno slam e se guardiamo altri accoppiamenti, poteva andargli molto ma molto peggio non essendo testa di serie. Secondo me, lui sara’ soddisfatto.
Ahahahah fate ridere voi dementi
Questa volta è andata decisamente bene, primo ostacolo duro Medvedev in semifinale, se ci arriverà.
Se fossi uno scommettitore metterei 10€ sull’uscita nei primi 3 turni di Zverev. Sorteggio sfavorevole.
Tu pensa invece quanto garbi a lui Sinner
Beh possibili alcuni incorci interessanti sulla via di una nuova semifinale con Daniel (se ci arriva).
Bella la possibile sfida con Landaluce e soprattuto il turno successivo con Darderi.
Shelton ai quarti mi pare un buon sorteggio.
Direi tre turni da riscaldamento, 1h e mezzo al massimo, e poi a motore sciolto fino alla vittoria.
Gli incontri della parte bassa saranno un piacere, tutti i contendenti più accreditati si scanneranno fra loro e chi sopravviverà arriverà in fondo con la lingua penzoloni.
Piano…
…possibile SF contro Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev…
…e se il russo migliora la forma già vista a Roma sarà davvero un brutto “cliente” 🙁
Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.
un buon tabellone, poteva dirci peggio.. Landaluce al terzo turno unica cosa un po’ sfigata.. Ma percorso buono non ci si puo’ lamentare
Dai che si comincia…non vedo l’ora 🙂
Bel sorteggio.
Fils, Lehecka, Jodar, Fonseca, Ruud y Djokovic tutti dall’altro lato.
In finale in pantofole!
Penso che garbi molto meno a Landaluce quel possibile Sinner al terzo turno!
LL per il ritiro di chi? Korda?
Credo non garbi neppure a Landaluce
Evidente il COMPLOTTO (*-*) con l’obiettivo di fermare Sinner prima della finale!!!
Intanto il Divino è arrivato oggi al RG e già sta per tastare le superfici con un allenamento insieme al concittadino Vacherot…
…dalle ore 16 alle 17 sul campo #17 e dalle 17 alle 18 sul campo centrale (Philippe Chatrier).
Per favore non fate domande al #1, sono possibili solo (eventuali) risposte in flash…
…Ubaldo dove sei???
figurati com’è contento Landaluce
Forza Jannik sinner.
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno
Terzo turno Landaluce , poi Darderi e Medvedev
C era un eventuale semifinale da evitare per Sinner e cioè Medvedev…..e puntualmente l ha pescato…..cioè non c è una volta che gli vada bene, che poi lui riesca a vincere è un altro discorso, ma non si può proprio dire che è fortunato….un eventuale semifinale con Medvedev significa ore in campo e scambi estenuanti….stanchezza fisica….io avrei preferito zverev tutta la vita piuttosto che Medvedev…tra l altro credo agli ottavi sinner potrebbe trovare Darderi, altra battaglia e poi Shelton ai quarti…
Questo slam sinner se lo dovrà sudare,non sarà certo una passeggiata
Cetrioli sottaceto. Ingannano il cervello. Non crampa più. Miracoli della scienza. Credo di più nel braccio di Jan. Tra poco in vendita.
Meglio di così non poteva pescare…
Arna il più sfigato
Che palle, Cerundolo al secondo turno e potenzialmente Landaluce al terzo turno … Poi si fa abbastanza leggero il cammino di Jannik fino alla semifinale, però i primi turni… non benissimo…