Roland Garros 2026 ATP, Copertina

Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile. Djokovic nella parte bassa del draw, potenziale ottavo di finale Sinner vs Darderi

21/05/2026 14:53 88 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Un inizio tranquillo per Jannik Sinner all’edizione 2026 di Roland Garros, poi dal terzo turno sarà necessario alzare il livello con un potenziale match “esplosivo” contro Martin Landaluce e un ottavo di finale vs. Luciano Darderi. Ma la notizia più attesa dagli appassionati italiani era forse conoscere la collocazione di Novak Djokovic nel tabellone dello Slam “rosso”: il serbo (terzo nel seeding) è capitato nella parte bassa del draw, quindi un eventuale sfida tra Jannik e il 24 volte campione Major potrà avvenire solo in finale. Questa, in linea teorica, i quarti di finale maschili di Roland Garros 2026:

(1) Sinner vs. Shelton (5)
(4) Auger-Aliassime vs. Medvedev (6)
(3) Djokovic vs. de Minaur (8)
(2) Zverev vs. Fritz (7)

Jannik inizierà la caccia al primo titolo a Roland Garros affrontando la wild card francese Clement Tabur, quindi al secondo turno uno tra Fearnley e J.M.Cerundolo. Al terzo turno ecco la potenziale sfida al giovane Landaluce, in grandissima ascesa dopo gli ottimi risultati riportati a Madrid e Roma, oppure la “lucida-follia” di Moutet, tennista bizzarro se ce n’è uno, capace di giocare un buon tennis su terra battuta sfruttando a proprio favore le mille possibili variazioni e cambi di ritmo. Negli ottavi potrebbe esserci un bel debry contro Darderi (impegnato questa settimana ad Amburgo, giocherà forse troppo Luciano? Per lui esordio contro Ofner) e quindi nei quarti non è andata affatto male, visto che Shelton o Bublik sulla terra di Parigi sono certamente meno pericolosi che su campi più veloci. C’è un bel po’ di strada da fare, ma eventualmente in semifinale Jannik potrebbe incontrare, sempre seguendo la linea delle testa di serie, uno tra Auger-Aliassime, Medvedev o Cobolli. Nel complesso un buon tabellone, soprattutto per i due match iniziali che non dovrebbero rappresentare un problema per Jannik e che teoricamente dovrebbero richiedere anche un livello di energia basso. In generale, è inutile fare mani-avantismo: Sinner sano, in salute, è il grande favorito di quest’edizione di Roland Garros, starà agli altri batterlo. Di sicuro, riuscire a giocare qualche match di slancio, spendendo poche energie, sarà per lui fondamentale.

Nella parte di Sinner è stato sorteggiato Matteo Berrettini: non ha pescato per niente bene, Fucsovics. Tennista coriaceo negli Slam, uno capace di starsene lì ore e ore a lottare e rimettere palle… ma tutto dipenderà dalla condizione e intensità di Berrettini, chiamato a dare molto di più rispetto a quel poco che abbiamo visto a Roma. Sempre nel primo quarto di finale è stato inserito Matteo Arnaldi, anche lui poco fortunato visto che ha pescato Griekspoor. Il Matteo di Roma può giocarsela, soprattutto se riuscirà a tenere molto in campo l’olandese, non sempre performante sulla lunga distanza, ma si poteva pescare assai meglio… Shelton, in cattiva forma negli ultimi tornei, dovrà stare attento già all’esordio: Merida, il giovane spagnolo in grande ascesa, potrebbe già rappresentare un ostacolo non indifferente.

Scendendo nel secondo quarto del tabellone maschile, Auger-Aliassime dovrà alzare subito il livello contro Altmaier, uno che su terra può giocare molto bene nella giornata giusta (Sinner ne sa qualcosa…). Curiosità per l’incrocio tra il giovanissimo Kouame e… Marin Cilic! 20 anni di differenza, se non è una sfida generazionale questa… In questo settore c’è Tabilo, che potrebbe essere una sorpresa del torneo, con potenziale secondo turno contro Vacherot. Chi non ha pescato affatto bene è Daniil Medvedev: il russo dopo un esordio tutto sommato “comodo” contro Walton potrebbe trovare Popyrin e quindi al terzo turno Francisco Cerundolo, forse il vero “dark horse” del torneo per le principali teste di serie. E negli ottavi potrebbe affrontare Flavio Cobolli (tds 10), all’esordio contro un qualificato. Non un cattivo ingresso nel torneo per il romano, con un potenziale terzo turno contro Tien o Garin, poi dagli ottavi iniziano le sfide vere, ma serve una continuità mentale assai superiore a quella di Roma e Amburgo per fare strada nel torneo.

Passando alla parte bassa del tabellone, Zverev inizia la sua corsa contro Bonzi, e non è il migliore che si potesse trovare, e peggio ancora al secondo turno dove potrebbe trovare Machac. C’è un potenziale terzo turno contro Bellucci, ma il lombardo avrà il suo ben da fare contro Hayls all’esordio. Questo quarto di finale include alcuni dei giocatori più interessanti, “tosti” agonisticamente o in ascesa: Davidovich-Fokina, Tirante, Lehecka, Khachanov e Fils, in attesa di conoscere le condizioni del parigino. Proprio ad Arthur è toccato un primo turno coi fiocchi: Wawrinka, all’ultimo ballo nel torneo da lui vinto nel 2015. Ma l’attesa è tanta soprattutto per Jodar, esordio contro Kovacevic e possibile terzo turno contro Fritz, ma l’americano è in cattive condizioni col ginocchio malandato quindi è possibile che sia proprio il giovane di Madrid ad uscire da questo settore e sfidare Zverev nei quarti.

Non facile il cammino di Novak Djokovic, terzo nel seeding e collocato nel terzo settore del tabellone. L’esordio con Mpetshi-Perricard non dovrebbe essere troppo complesso, ma al terzo turno potrebbe essere una partita esplosiva contro Fonseca, o una rivincita contro Prizmic. Il probabile secondo turno da Dino e Joao è probabilmente il match più interessante in assoluto a livello di secondo turno di tutto il torneo, tra due giovani che possono fare strada nel tabellone ed insidiare i più forti. Ma di qualità in questo settore ce n’è tanta: Paul, Ruud, Sonego (esordio con un qualificato), un primo turno scoppiettante Medjedovic – Hanfmann, quindi uno dei primi turni in assoluto più attesi: Rublev vs. Buse, col peruviano in grandissima forma. Anche Etcheverry è in questo settore (possibile terzo turno vs. Rublev), mentre nel primo slot attenzione a Blockx, che potrebbe essere un avversario assai temibile per De Minaur al secondo turno.

Altri primi turni interessanti: Munar vs. Hurcacz (possibile battaglia da 5 set), Muller vs. Tsitsipas, il derby francese tra Monfils, all’ultimo atto a Parigi, contro Gaston, Etchevrry vs. Borges, il ritorno del lungo degente Kokkinakis contro Atmane.

Roland Garros 2026 scatta domenica. Saranno 15 giorni intensi, di grande tennis ed emozioni. Tutti guardano alla corsa di Sinner verso il quinto Slam e primo sulla terra battuta. Ma non facciamo il gravissimo errore di dare questo risultato per scontato, ci sono 7 partite da vincere e non sarà una passeggiata. È un torneo duro, impegnativo anche per le mutevoli condizioni tra bel tempo e pioggia, sole e sessioni serali. L’eventuale vittoria sarà una impresa.

Marco Mazzoni

 

FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA
Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Martin Landaluce ESP vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Vit Kopriva CZE vs (30) Corentin Moutet FRA

(22) Arthur Rinderknech FRA vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Marton Fucsovics HUN vs Matteo Berrettini ITA
Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG
Sebastian Ofner AUT vs (14) Luciano Darderi ITA

(9) Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Denis Shapovalov CAN
Jaume Munar ESP vs Hubert Hurkacz POL
Eliot Spizzirri USA vs (19) Frances Tiafoe USA

(29) Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA
Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Raphael Collignon BEL vs Aleksandar Vukic AUS
Daniel Merida ESP vs (5) Ben Shelton USA

(4) Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER
Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
Luca Van assche FRA vs Patrick Kypson USA
Roberto Bautista agut ESP vs (31) Brandon Nakashima USA

(20) Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs (16) Valentin Vacherot MON

(10) Flavio Cobolli ITA vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Yibing Wu CHN vs Marcos Giron USA
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Zhizhen Zhang CHN
Cristian Garin CHI vs (18) Learner Tien USA

(25) Francisco Cerundolo ARG vs Botic Van de zandschulp NED
Hugo Gaston FRA vs Gael Monfils FRA
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA
Adam Walton AUS vs (6) Daniil Medvedev ---



FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(8) Alex De minaur AUS vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Alexander Blockx BEL vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Mariano Navone ARG vs Jenson Brooksby USA
Titouan Droguet FRA vs (26) Jakub Mensik CZE

(23) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nuno Borges POR
Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Camilo Ugo carabelli ARG
Ignacio Buse PER vs (11) Andrey Rublev ---

(15) Casper Ruud NOR vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Hamad Medjedovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
Lorenzo Sonego ITA vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Rinky Hijikata AUS vs (24) Tommy Paul USA

(28) Joao Fonseca BRA vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Dino Prizmic CRO
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Valentin Royer FRA
Giovanni Mpetshi perricard FRA vs (3) Novak Djokovic SRB

(7) Taylor Fritz USA vs Nishesh Basavareddy USA
Alexander Shevchenko KAZ vs Alex Michelsen USA
James Duckworth AUS vs Gabriel Diallo CAN
Aleksandar Kovacevic USA vs (27) Rafael Jodar ESP

(21) Alejandro Davidovich fokina ESP vs Damir Dzumhur BIH
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Thiago Agustin Tirante ARG
Thanasi Kokkinakis AUS vs Terence Atmane FRA
Pablo Carreno busta ESP vs (12) Jiri Lehecka CZE

(13) Karen Khachanov --- vs Arthur Gea FRA
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Marco Trungelliti ARG
Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser it vs Reilly Opelka USA
Stan Wawrinka SUI vs (17) Arthur Fils FRA

(32) Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA
Quentin Halys FRA vs Mattia Bellucci ITA
Tomas Machac CZE vs Zizou Bergs BEL
Benjamin Bonzi FRA vs (2) Alexander Zverev GER

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88 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Giampi 21-05-2026 18:28

Scritto da zedarioz
@ Giampi (#4621171)
Si, era per dire. Secondo me vuol dire solo che ha enormi margini.
Non più tardi di qualche mese fa si diceva che Sinner non aveva vinto niente di importante sulla terra.
Ovviamente ognuno ai suoi livelli. Vediamo cosa farà questo spagnolo in futuro (non so neanche se arriva a Sinner in questo torneo). Detto che secondo me quello forte che hanno loro è Jodar, ma anche lui ha ancora tanto da lavorare per raggiugere gli altissimi livelli.

Viviamo nella cultura del “si dice”..era del tutto contingente che Sinner non avesse vinto niente, sia con Rune che con Tsitsipas era ad in passo dalla finale di Montecarlo e sappiamo come è andata (tra l’altro con Rune, pagò l’ingenuità di giocare un paio di game sotto la pioggia che non ha ripetuto con Medvedev). Poi semifinale con Alcaraz persa per un nonnulla facendo più punti, stessa cosa,se non peggio, l’anno dopo. Poi certo se non vinci parte il bias, ma la storia della superfice ostica di uno che vinceva il 70% delle partite su terra (ora siamo al 77.4% decimo posto all time) sono luoghi comuni a cui non si è sottratto nessuno, nemmeno gli addetti ai lavori ahimè…ma è un problema di superficialità, di sciatteria giornalistica. Ad esempio, quanti e quali giocatori in attività hanno una percentuale di vittorie su terra superiori al 70%? A parte Diokovic, Sinner ed Alcaraz ce ne sono solo tre Ruud, Zverev e Tsitsipas. Quanti con il 65%? Tre Berrettini, Musetti e Rublev..

 88
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Sangalletto (Guest) 21-05-2026 18:21

E poi 3 su 5 è veramente un altro sport e mi riferisco a Jodar per esempio

 87
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Sangalletto (Guest) 21-05-2026 18:18

Io credo che Vacherot sia una mina vagante. Forse anche più di Landaluce. Non credo però che arriverà da Sinner

 86
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Pisquik 21-05-2026 17:59

Io direi che non possiamo lamentarci ..jodar,mensik,Djokovic e Fonseca sono dall’ altra parte ..secondo me fino a Medvedev non c’è nessuno che possa a strappargli neanche un set ..e poi scusate..landaluce?quello che a Roma le aveva prese da pellegrino??ma per favore…se va bene fa 6/7game in tutta la partita

 85
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SoFarAway 21-05-2026 17:48

SINNER

ZVEREV

MEDVEDEV
DJOKOVIC

SHELTON
AUGER
RUBLEV
JODAR

DARDERI
BUBLIK
VACHEROT
COBOLLI
DE MINAUR
RUUD
LEHECKA
FILS

 84
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Di Passaggio 21-05-2026 17:47

Scritto da MADE

Scritto da Onurb
C era un eventuale semifinale da evitare per Sinner e cioè Medvedev…..e puntualmente l ha pescato…..cioè non c è una volta che gli vada bene, che poi lui riesca a vincere è un altro discorso, ma non si può proprio dire che è fortunato….un eventuale semifinale con Medvedev significa ore in campo e scambi estenuanti….stanchezza fisica….io avrei preferito zverev tutta la vita piuttosto che Medvedev…tra l altro credo agli ottavi sinner potrebbe trovare Darderi, altra battaglia e poi Shelton ai quarti…
Questo slam sinner se lo dovrà sudare,non sarà certo una passeggiata

sarebbe stato miracoloso trovare Zverev in semifinale, essendo tds 2

Zverev lo fa fuori Nole. Se volete puntare su questo evento… è praticamente sicuro. 🙂

 83
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Kenobi 21-05-2026 17:43

Sarà un torneo delle sorprese .

Ma come ogni sorpresa esiste l’eccezione alla regola con i capelli rossi.

Torneo della definitiva consacrazione di Jannik.

 82
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zedarioz 21-05-2026 17:17

@ Giampi (#4621171)

Si, era per dire. Secondo me vuol dire solo che ha enormi margini.
Non più tardi di qualche mese fa si diceva che Sinner non aveva vinto niente di importante sulla terra.
Ovviamente ognuno ai suoi livelli. Vediamo cosa farà questo spagnolo in futuro (non so neanche se arriva a Sinner in questo torneo). Detto che secondo me quello forte che hanno loro è Jodar, ma anche lui ha ancora tanto da lavorare per raggiugere gli altissimi livelli.

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Giampi 21-05-2026 17:13

Scritto da zedarioz

Scritto da Giampi

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

Chi?? Questi i numeri di Landaluce su terra: atp 3-9 (25.0%), Challenger 25-21 (54.3%) zero titoli, zero finali, ITF 12-8 (60%) zero titoli, zero finali…al confronto Cerundolino è un fenomeno un 250 vinto più una finale, undici titoli Challenger (67.0% wins) e tre ITF…

Fare le statistiche di un 2006 non ha molto senso. Landaluce è nettamente in crescita. Tu pensa che fino a metà 2024 qui si diceva che Sinner soffriva Zverev, e tutti avevano paura se era dalla sua parte del tabellone. I giocatori evolvono. Landaluce secondo me ha subìto un po’ la pressione che gli hanno messo addosso.
Secondo me è già più forte del Cerundolo jr. anche se hanno statistiche opposte sulla terra.
P.S. Per Sinner non cambia nulla, è più forte di tutti e dipenderà solo dal suo stato di forma.

Certo, ma io mi limito ai dati. Landaluce è un giocatore da cemento che ha giocato poco e maluccio sulla terra in ogni categoria..poi magari diventa un nuovo Nadal sulla terra..

 80
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MADE 21-05-2026 17:13

Scritto da Onurb
C era un eventuale semifinale da evitare per Sinner e cioè Medvedev…..e puntualmente l ha pescato…..cioè non c è una volta che gli vada bene, che poi lui riesca a vincere è un altro discorso, ma non si può proprio dire che è fortunato….un eventuale semifinale con Medvedev significa ore in campo e scambi estenuanti….stanchezza fisica….io avrei preferito zverev tutta la vita piuttosto che Medvedev…tra l altro credo agli ottavi sinner potrebbe trovare Darderi, altra battaglia e poi Shelton ai quarti…
Questo slam sinner se lo dovrà sudare,non sarà certo una passeggiata

sarebbe stato miracoloso trovare Zverev in semifinale, essendo tds 2

 79
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+1: walden
Gianluigi74 (Guest) 21-05-2026 17:03

@ Luca (#4620959)

:DDD e figurati a Landaluce quanto gli Garda sapere che oltre quel turno non ci arriverà mai…

 78
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Mozz 22 (Guest) 21-05-2026 17:03

Scritto da GIOTAD

Scritto da SlamdogMillionaire
Ma quelli che si preoccupano di landaluce che problemi hanno? Diamogli tutti bye fino alla finale a sto punto

Concordo con te

Sinner manco lo guarda il tabellone, senza Alcaraz sa già che se gioca come sa non perde con nessuno. Attendiamo trepidanti di conoscere gli accoppiamenti dei nostri due splendidi qualificati cioè Pallino Cinà classe 2007 e Andrea Pellegrino, classe 1997. Per entrambi è il primo MD Slam ed entrambi se lo sono meritato tutto.

 77
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Sebastiano (Guest) 21-05-2026 16:52

Iniziamo con le profezie degli incontri di Sinner ma l’unico che può fermarlo è la sua salute…

 76
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+1: omerjno
zedarioz 21-05-2026 16:48

Scritto da SlamdogMillionaire
Il sorteggio l’ha fatto cahill o vagnozzi?

Sai a loro che gliene frega del sorteggio.
L’unico pensiero è curare il riposo e gli allenamenti.
Cosa gli cambia avere Medvedev o Nole in semifinale oppure Shelton anzichè De Minaur ai quarti…

 75
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Di Passaggio 21-05-2026 16:46

Non ho mai visto un tabellone RG che fosse una passeggiata per qualcuno, nemmeno per Rafa, che pure ha impedito il GS a chicchessia per quasi 20 anni.
È terra, è 3 su 5, è Parigi.
Non si contano le volte che qui si sia perso facendo più punti dell’avversario, Jannik ne sa qualcosa (2023,2024,2025).
Chi vince RG merita gli onori di tutti, sempre e comunque.
Grande Adriano, sempre e comunque!
Le aspettative su Jannik sono enormi. Vai, Ragazzo, gioca come sai fare tu!

 74
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+1: Inox, guido Guest, renzopii
zedarioz 21-05-2026 16:37

Scritto da Giampi

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

Chi?? Questi i numeri di Landaluce su terra: atp 3-9 (25.0%), Challenger 25-21 (54.3%) zero titoli, zero finali, ITF 12-8 (60%) zero titoli, zero finali…al confronto Cerundolino è un fenomeno un 250 vinto più una finale, undici titoli Challenger (67.0% wins) e tre ITF…

Fare le statistiche di un 2006 non ha molto senso. Landaluce è nettamente in crescita. Tu pensa che fino a metà 2024 qui si diceva che Sinner soffriva Zverev, e tutti avevano paura se era dalla sua parte del tabellone. I giocatori evolvono. Landaluce secondo me ha subìto un po’ la pressione che gli hanno messo addosso.
Secondo me è già più forte del Cerundolo jr. anche se hanno statistiche opposte sulla terra.
P.S. Per Sinner non cambia nulla, è più forte di tutti e dipenderà solo dal suo stato di forma.

 73
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 21-05-2026 16:30

Il problema di Sinner non è il sorteggio del tabellone. Il problema è che il torneo va su Eurosport. Eurosport non sarebbe in sé un problema, ma implica avere Wilander appollaiato a bordo campo

 72
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+1: omerjno
Tonino (Guest) 21-05-2026 16:25

@ SlamdogMillionaire (#4621017)

Come negli anni precedenti lo faceva Ferrero allo spagnolo, poi si sono lasciati per tua sfortuna…

 71
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Shaman (Guest) 21-05-2026 16:25

Medvedev

Rublev

Sinner
Zverev

Tsitsipas
Tabilo
Djokovic
Jodar

Darderi
Bublik
Auger Aliassime
Cobolli
Mendik
Ruud
Lehecka
Khachanov

 70
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GIOTAD 21-05-2026 16:22

Scritto da SlamdogMillionaire
Ma quelli che si preoccupano di landaluce che problemi hanno? Diamogli tutti bye fino alla finale a sto punto

Concordo con te

 69
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Golden Shark 21-05-2026 16:22

Comunque , seriamente , piano con gli entusiasmi … il trofeo del Rolando , senza disputare il torneo , si sarebbe potuto dare solo ad un certo Rafael Nadal … e nemmeno tutti gli anni .

C’è sempre da remare , sudare , soffrire , conquistare ogni singolo punto dopo punto , soprattutto dopo le recenti fatiche … solo allora ci alzeremo ancora in piedi per esultare !

 68
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+1: Sonj, Scolaretto, Di Passaggio, renzopii
Annie3 21-05-2026 16:21

Ma Novak ha di nuovo Prizmic!!! Sempre che resista alle martellate di Pericard al servizio, ma ribeccare il croato, dai, poteva andargli meglio!!

 67
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Giampi 21-05-2026 16:15

Scritto da Mats
Landaluce ha fatto un bel torneo a Roma da LL. avendo perso da Pellegrino nelle quali. Ma poi sulla terra ha collezionato due primi turni a Madrid e Barcellona e nei due Challenger a cui ha partecipato ha fatto un 2′ e una semi. Non so quanto possa impensierire Sinner.

Magari ritrova Pellegrino…

 66
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+1: Mats
Intenditore 21-05-2026 16:14

Non siamo mai contenti!

 65
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+1: sasuzzo
Annie3 21-05-2026 16:12

@ Mario C. (#4621020)

Sì, ma sono fra i meglio, a sti punti diamo subito il trofeo a Jannik…poi, se si dice che la concorrenza (superstite) è scarsa, si viene investiti ma i commenti che leggo sembrano remare esattamente in questa direzione, anzi, anche più drastici e trancianti

 64
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Pat (Guest) 21-05-2026 16:11

Per una volta il sorteggio di Sinner non è male, ma in ogni modo dovrà sudarsela, non c’è mai niente di scontato.

 63
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+1: Golden Shark, Sonj
Mats 21-05-2026 15:56

Guarda caso Monfils ha beccato una WC francese..

 62
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-1: MarcoP
il vero tennis (Guest) 21-05-2026 15:51

prevedo sorprese in ogni parte e dove del tabellone.

 61
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Mats 21-05-2026 15:50

Landaluce ha fatto un bel torneo a Roma da LL. avendo perso da Pellegrino nelle quali. Ma poi sulla terra ha collezionato due primi turni a Madrid e Barcellona e nei due Challenger a cui ha partecipato ha fatto un 2′ e una semi. Non so quanto possa impensierire Sinner.

 60
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il vero tennis (Guest) 21-05-2026 15:47

buon tabellone per cobolli.

 59
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Inox 21-05-2026 15:47

@ compagno di cella di Becker (#4621032)

Grazie di cuore, credevo non la capisse nessuno 🙂

 58
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+1: Golden Shark, Sonj, Pikario Furioso
ospite1 (Guest) 21-05-2026 15:47

Quindi giocano, gli va bene il prize monay !!!!!

 57
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Sonny (Guest) 21-05-2026 15:47

Landaluce è il Bradbury del tennis, qulo spaventoso, ma a tutto c’è un limite

 56
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compagno di cella di Becker (Guest) 21-05-2026 15:45

Scritto da Inox

Scritto da Gionni
In finale in pantofole!

Si anche perché eviterà de Fonseca

questa è troppo fine, qui dentro la capiscono in pochi 😉

 55
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+1: Inox, Ehol, Sonj, Pikario Furioso
giorgione (Guest) 21-05-2026 15:45

Scritto da Ehol
Che palle, Cerundolo al secondo turno e potenzialmente Landaluce al terzo turno … Poi si fa abbastanza leggero il cammino di Jannik fino alla semifinale, però i primi turni… non benissimo…

guarda che è il cerundolo brocco, quello che tira seconde sotto i 100 kmh per intenderci! SVEGLIA!!!

 54
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+1: MarcoP, omerjno
von Hayek 21-05-2026 15:44

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Gionni
In finale in pantofole!

Piano…
…possibile SF contro Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev…
…e se il russo migliora la forma già vista a Roma sarà davvero un brutto “cliente”

Un torneo sul rosso. In base agli ultimi risultati, alla classiffica cElo, prima del sorteggio, chi avresti messo tra gli indesiderati?
Questa la cElo e la posizione dopo il sorteggio
1 Jannik Sinner (l’avversario più pericoloso da incontrare addirittura 7 volte)
2 Carlos Alcaraz (assente)
3 Alexander Zverev (parte bassa)
4 Casper Ruud (parte bassa)
5 Novak Djokovic (parte bassa)
6 Arthur Fils (parte bassa)
7 Lorenzo Musetti (assente)
8 Rafael Jodar (parte bassa)
9 Daniil Medvedev (dalla sua parte, ma vicino a Cerundolo)
10 Francisco Cerundolo (dalla sua parte, ma vicino a Medvedev)
11 Andrey Rublev (parte bassa)
12 Stefanos Tsitsipas (dalla sua parte, ma vicino a Shelton)
13 Alexander Blockx (parte bassa)
14 Alex De Minaur (parte bassa)
15 Ben Shelton (dalla sua parte, ma vicino a Tsitsipas).
Quindi Sinner incontrerà sicuramente se stesso (ironia, in quanto il suo benessere fisico sarà un fattore determinate) e prima della finale forse uno tra Cerundolo e Medvedev, forse uno tra Shelton e Tsitsipas.
Per chi non lo sapesse cElo è la classifica sul rosso ponderata non sui risultati nei tornei ma sul peso/forza degli avversari incontrati

 53
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+1: Giampi
walden 21-05-2026 15:43

Scritto da Asni
Se fossi uno scommettitore metterei 10€ sull’uscita nei primi 3 turni di Zverev. Sorteggio sfavorevole.

i primi turni sono impegnativi, anche perchè ha partenze lente, poi abbastanza semplici, Fritz, De Minaur, Djokovic non arriva ai quarti…se Fils gioca, potrebbe creargli qualche grattacapo….

 52
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Inox 21-05-2026 15:43

@ Onurb (#4621001)

Credo di sì

 51
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giumart (Guest) 21-05-2026 15:42

Scritto da Lorenzo
Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.

Intanto preparati una bella scorta di Maalox.

 50
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+1: Inox
Luis (Guest) 21-05-2026 15:42

Non è detto che landaluce ci arrivi al terzo turno , il vincente tra kopriva e moutet di certo non parte svantaggiato

 49
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Golden Shark 21-05-2026 15:42

” Classifica ” dei primi 10 avversari , per grado di pericolosità , ” dal meno al piu’ ” , dalla parte di tabellone di Sinner :

10 – Tiafoe

9 – Shapovalov

8 – Tsitsipas

7 – Auger Aliassime

6 – COBOLLI

5 – Bublik

4 – Shelton

3 – F. Cerundolo

2 – DARDERI

1 – Medvedev

Che le betoniere inizino il ” riscaldamento ” !!!

 48
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Inox 21-05-2026 15:41

@ SlamdogMillionaire (#4621017)

Cagnozzi

 47
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+1: Palu
Mario C. 21-05-2026 15:41

Sinner fa sembrare facili i tabelloni , chi ci sarebbe dall’altra parte così temibile prima della Semifinale ? Ruud, Rublev, FILS, Fonseca ? dai su non scherziamo !

 46
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SlamdogMillionaire (Guest) 21-05-2026 15:40

Ma quelli che si preoccupano di landaluce che problemi hanno? Diamogli tutti bye fino alla finale a sto punto

 45
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+1: luca74
SlamdogMillionaire (Guest) 21-05-2026 15:38

Il sorteggio l’ha fatto cahill o vagnozzi?

 44
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-1: Maurantonio
Gionni (Guest) 21-05-2026 15:38

@ Giampi (#4621004)

Se in ogni sorteggio, la difficoltà è Medvedev in semifinale, ci metto la firma sempre!

 43
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+1: Scolaretto, Inox, Giampi, MarcoP, Sonj
walden 21-05-2026 15:37

Scritto da Giampieur77
un buon tabellone, poteva dirci peggio.. Landaluce al terzo turno unica cosa un po’ sfigata.. Ma percorso buono non ci si puo’ lamentare

da vedere se Landaluce ci arriva…

 42
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+1: Inox, Sonj, Silvy__89
Silvy__89 21-05-2026 15:36

Buonissimo tabellone per Jannik, così a prima vista mi sembra ottimo.

 41
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+1: Scolaretto, MarcoP
Inox 21-05-2026 15:32

Scritto da Gionni
In finale in pantofole!

Si anche perché eviterà de Fonseca

 40
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+1: Palu, Massi, Golden Shark, Ehol, Sonj, Pikario Furioso, Markus., Silvy__89, omerjno, renzopii
Giampi 21-05-2026 15:29

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Gionni
In finale in pantofole!

Piano…
…possibile SF contro Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev…
…e se il russo migliora la forma già vista a Roma sarà davvero un brutto “cliente”

Medvedev a Roma è stato aiutato dall’orario e dalla lentezza del campo dal secondo set in poi. Se giocano di giorno non mi pare ci sia da preoccuparsi. Statistiche di Medvedev sulla terra 57% di vittorie vs il 67% sull’erba e il 73% sull’hard…

 39
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+1: Scolaretto, Inox, MarcoP, Sonj
Dateccitrungelliti (Guest) 21-05-2026 15:27

A me sembra un buon sorteggio per tutti almeno al primo turno. Anche al berretto, a sonny e al pirata poteva andare peggio non essendo tds.

 38
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Onurb (Guest) 21-05-2026 15:27

Per sapere la data ,quando gioca se lunedì o martedì bisognerà aspettare domani?

 37
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Vincenzo (Guest) 21-05-2026 15:27

Dimenticavo Auger, stesso discorso fatto per Shleton e Bublik, forse è un gradino sopra ma anche uno sotto a Medvedev, quindi direi bene il sorteggio

 36
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+1: MarcoP
Caronte 21-05-2026 15:26

@ Di Passaggio (#4620951)

Oltre i Cetrioli sottaceto……..
Tra poco in vendita anche CAROTE sottaceto…… 🙂 🙂

 35
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Ging89 (Guest) 21-05-2026 15:25

Non importa quanto doping abbia Landaluce con i suoi strani miglioramenti: Sinner è più forte

 34
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-1: renzopii
Vincenzo (Guest) 21-05-2026 15:24

Questa volta non ci possiamo lamentare, Landaluce? Qualcuno dovevamo pur prendere se si conta che tutti gli altri sono nella parte bassa di tabellone direi che va più che bene, Medvedev? Stesso discorso ma poi eventualmente solo in semifinale, e aggiungerei meglio in semifinale che in finale no? Darderi? Si tosto ma se arriva, arriverà anche lui stanco, sta giocando tanto e a volte in tarda serata anche, Shleton e Bublik ampiamente battibili da un Sinner normale in 3 massimo 4 set, infine aggiungo che non mi stupirebbe non vedere nell’altra semifinale ne Djokovic e ne Zverev!

 33
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+1: MarcoP
Giampi 21-05-2026 15:23

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

Chi?? Questi i numeri di Landaluce su terra: atp 3-9 (25.0%), Challenger 25-21 (54.3%) zero titoli, zero finali, ITF 12-8 (60%) zero titoli, zero finali…al confronto Cerundolino è un fenomeno un 250 vinto più una finale, undici titoli Challenger (67.0% wins) e tre ITF…

 32
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+1: GIOTAD, Scolaretto, Bagel, MarcoP, Sonj, Just is Back
IlCera (Guest) 21-05-2026 15:23

Scritto da Urcaz!
Questa volta è andata decisamente bene, primo ostacolo duro Medvedev in semifinale, se ci arriverà.

C’è probabilmente Landaluce dopo due turni di allenamento.
Tabellone ottimo direi comunque per il progetto del nostro campione.

 31
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Tiger Woods (Guest) 21-05-2026 15:21

Scritto da LucaEdberg
Bel sorteggio.
Fils, Lehecka, Jodar, Fonseca, Ruud y Djokovic tutti dall’altro lato.

E uno solo tra Medvedev e il Cerundolo forte.

 30
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JannikUberAlles 21-05-2026 15:20

Scritto da Urcaz!
Questa volta è andata decisamente bene, primo ostacolo duro Medvedev in semifinale, se ci arriverà.

CHI??

Medvedev o Sinner??

Ahahahah 😀

 29
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compagno di cella di Becker (Guest) 21-05-2026 15:20

LA solita autostrada per Alcaraz.. ah no!

 28
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beta 21-05-2026 15:20

Ma quale Djokovic, il serbo è FINITO

 27
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fondo (Guest) 21-05-2026 15:20

Non sono d’accordo con la redazione riguardo al sorteggio di Berrettini. Certo, non e’ facile , prima Fucsovic e poi nel caso Rinderknech, ma e’ uno slam e se guardiamo altri accoppiamenti, poteva andargli molto ma molto peggio non essendo testa di serie. Secondo me, lui sara’ soddisfatto.

 26
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+1: marcusmin
Massimo Gruffè (Guest) 21-05-2026 15:18

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

Ahahahah fate ridere voi dementi

 25
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Urcaz! (Guest) 21-05-2026 15:17

Questa volta è andata decisamente bene, primo ostacolo duro Medvedev in semifinale, se ci arriverà.

 24
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+1: Silvy__89
Asni (Guest) 21-05-2026 15:16

Se fossi uno scommettitore metterei 10€ sull’uscita nei primi 3 turni di Zverev. Sorteggio sfavorevole.

 23
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Taxi Driver 21-05-2026 15:14

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

Tu pensa invece quanto garbi a lui Sinner

 22
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+1: MarcoP
#iostoconjannik# (Guest) 21-05-2026 15:14

Beh possibili alcuni incorci interessanti sulla via di una nuova semifinale con Daniel (se ci arriva).
Bella la possibile sfida con Landaluce e soprattuto il turno successivo con Darderi.
Shelton ai quarti mi pare un buon sorteggio.
Direi tre turni da riscaldamento, 1h e mezzo al massimo, e poi a motore sciolto fino alla vittoria.

 21
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Scolaretto 21-05-2026 15:13

Gli incontri della parte bassa saranno un piacere, tutti i contendenti più accreditati si scanneranno fra loro e chi sopravviverà arriverà in fondo con la lingua penzoloni.

 20
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+1: MarcoP
JannikUberAlles 21-05-2026 15:13

Scritto da Gionni
In finale in pantofole!

Piano…

…possibile SF contro Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev…

…e se il russo migliora la forma già vista a Roma sarà davvero un brutto “cliente” 🙁

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+1: Sonj
Lorenzo (Guest) 21-05-2026 15:11

Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.

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-1: Inox, Silvy__89, renzopii
Giampieur77 21-05-2026 15:10

un buon tabellone, poteva dirci peggio.. Landaluce al terzo turno unica cosa un po’ sfigata.. Ma percorso buono non ci si puo’ lamentare

 17
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+1: MarcoP
king_scipion66 21-05-2026 15:10

Dai che si comincia…non vedo l’ora 🙂

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+1: Sonj, Silvy__89
LucaEdberg (Guest) 21-05-2026 15:09

Bel sorteggio.
Fils, Lehecka, Jodar, Fonseca, Ruud y Djokovic tutti dall’altro lato.

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+1: Gilgamesh, Silvy__89, MarcoP
Gionni (Guest) 21-05-2026 15:09

In finale in pantofole!

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+1: Gilgamesh, Silvy__89
Leftwing13 21-05-2026 15:08

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

Penso che garbi molto meno a Landaluce quel possibile Sinner al terzo turno!

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+1: Sonj, Silvy__89, MarcoP
Vincenzo (Guest) 21-05-2026 15:08

LL per il ritiro di chi? Korda?

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Carota Senior 21-05-2026 15:07

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

Credo non garbi neppure a Landaluce :mrgreen:

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+1: Sonj, Silvy__89, MarcoP
JannikUberAlles 21-05-2026 15:06

Evidente il COMPLOTTO (*-*) con l’obiettivo di fermare Sinner prima della finale!!!

Intanto il Divino è arrivato oggi al RG e già sta per tastare le superfici con un allenamento insieme al concittadino Vacherot…

…dalle ore 16 alle 17 sul campo #17 e dalle 17 alle 18 sul campo centrale (Philippe Chatrier).

Per favore non fate domande al #1, sono possibili solo (eventuali) risposte in flash…

…Ubaldo dove sei???

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guido Guest 21-05-2026 15:06

Scritto da Luca
Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

figurati com’è contento Landaluce

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+1: Carota Senior, Silvy__89, Inox, Sonj, Gilgamesh, Maurantonio, marcusmin, Mats, sergioat, MarcoP, Just is Back, Paolo Papa, renzopii
mattia saracino 21-05-2026 15:05

Forza Jannik sinner.

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Luca (Guest) 21-05-2026 15:04

Non mi garba per Sinner quel possibile Landaluce al terzo turno

 7
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Luis (Guest) 21-05-2026 15:02

Terzo turno Landaluce , poi Darderi e Medvedev

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Onurb (Guest) 21-05-2026 15:01

C era un eventuale semifinale da evitare per Sinner e cioè Medvedev…..e puntualmente l ha pescato…..cioè non c è una volta che gli vada bene, che poi lui riesca a vincere è un altro discorso, ma non si può proprio dire che è fortunato….un eventuale semifinale con Medvedev significa ore in campo e scambi estenuanti….stanchezza fisica….io avrei preferito zverev tutta la vita piuttosto che Medvedev…tra l altro credo agli ottavi sinner potrebbe trovare Darderi, altra battaglia e poi Shelton ai quarti…
Questo slam sinner se lo dovrà sudare,non sarà certo una passeggiata

 5
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-1: MarcoP, renzopii
Di Passaggio 21-05-2026 14:58

Cetrioli sottaceto. Ingannano il cervello. Non crampa più. Miracoli della scienza. Credo di più nel braccio di Jan. Tra poco in vendita.

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+1: Taxi Driver, Caronte
Gianpaolo (Guest) 21-05-2026 14:58

Meglio di così non poteva pescare…

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+1: MarcoP, Silvy__89
Harlan (Guest) 21-05-2026 14:58

Arna il più sfigato

 2
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Ehol 21-05-2026 14:57

Che palle, Cerundolo al secondo turno e potenzialmente Landaluce al terzo turno … Poi si fa abbastanza leggero il cammino di Jannik fino alla semifinale, però i primi turni… non benissimo…

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