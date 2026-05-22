Gaël & Friends”: il Chatrier abbraccia Monfils per l’ultima volta. Sinner tra gli ospiti

Una serata unica nella storia del Roland Garros: per la prima volta il centrale è stato messo a disposizione di un singolo giocatore per una celebrazione. Tribune esaurite, lacrime, musica e grandi campioni sul rosso parigino.

Il Philippe-Chatrier ha vissuto giovedì sera una serata del tutto fuori dall’ordinario. Davanti alle tribune esaurite, Gaël Monfils — 39 anni, alla sua ultima apparizione a Parigi — è stato al centro di un evento benefico eccezionale battezzato “Gaël & Friends”. Un’iniziativa inedita per il torneo parigino, che non aveva mai messo il suo campo centrale a disposizione di un giocatore per una celebrazione personale.

La serata è entrata subito nel vivo grazie a Martin Solveig dietro le console, prima che M. Pokora prendesse il microfono come padrone di casa. Visibilmente commosso al suo ingresso in campo sulle note di “Can’t Stop” dei Red Hot Chili Peppers, Monfils ha ritrovato una impressionante galleria di invitati.

Sul fronte maschile erano presenti Novak Djokovic, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Ben Shelton, Richard Gasquet e Jo-Wilfried Tsonga. Tra le donne, oltre alla moglie Elina Svitolina, hanno partecipato Naomi Osaka, Belinda Bencic, Sorana Cirstea, Maria Sakkari, Donna Vekic, Taylor Townsend e Diane Parry.

Sinner ha giocato il doppio misto in coppia con Diane Parry, sfidando proprio Monfils e Svitolina. Il numero uno del mondo ha perso la sfida contro la coppia di casa, lasciando il campo tra gli applausi del pubblico in piedi — e l’abbraccio di “La Monf'” che lo ha salutato con grande affetto.

Una prova ulteriore dell’attaccamento del pubblico e del torneo a colui che ha segnato un’intera generazione con il suo stile spettacolare e la sua personalità unica.

Domenica Monfils torna sul rosso per quello che conta: il primo turno del main draw lo vedrà opposto al connazionale Hugo Gaston. Un ultimo Roland Garros da vivere, questa volta per davvero. Il francese, ex numero 6 del mondo con 13 titoli in carriera, ha annunciato che il 2026 sarà la sua ultima stagione sul tour. Due le semifinali Slam raggiunte: proprio a Parigi nel 2008 e agli US Open nel 2016.





Dal nostro inviato al Roland Garros, Enrico Milani