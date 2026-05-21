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Roland Garros, domenica il via: in campo Djokovic, Zverev, Fonseca e gli italiani Sonego e Bellucci

21/05/2026 21:11 1 commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

Il Roland Garros è ormai alle porte. A tre giorni dall’inizio del tabellone principale, dopo la pubblicazione dei draw maschile e femminile, sono già noti alcuni dei protagonisti che faranno il loro debutto nella giornata inaugurale di domenica 24 maggio.

Gli orari ufficiali degli incontri devono ancora essere comunicati, ma il primo giorno dello Slam parigino proporrà subito nomi di grande richiamo. Nel tabellone maschile scenderanno in campo, tra gli altri, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Joao Fonseca, Taylor Fritz e Alejandro Davidovich Fokina.

Grande attenzione anche per gli italiani. Lorenzo Sonego esordirà contro un qualificato o lucky loser, mentre Mattia Bellucci se la vedrà con il francese Quentin Halys, in un match che si preannuncia delicato anche per l’ambiente, con il pubblico di casa pronto a spingere il transalpino.
Tra le sfide più interessanti della prima giornata spicca il debutto di Novak Djokovic, opposto al francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il serbo inizierà così la sua corsa a Parigi contro un avversario potente, sostenuto dal pubblico francese e capace di rendersi pericoloso soprattutto con il servizio.

Esordio francese anche per Alexander Zverev, che affronterà Benjamin Bonzi. Il tedesco partirà favorito, ma il primo turno in uno Slam resta sempre un test particolare, soprattutto sulla terra di Parigi e contro un giocatore di casa.
Occhi puntati pure su Joao Fonseca, uno dei giovani più seguiti del circuito, che debutterà contro un qualificato o lucky loser. In campo anche Alejandro Davidovich Fokina, atteso dalla sfida contro Damir Dzumhur, e Taylor Fritz, opposto al connazionale Nishesh Basavareddy.

Nel programma maschile figurano anche Jakub Mensik, impegnato contro Titouan Droguet, Tomas Martin Etcheverry contro Nuno Borges, Miomir Kecmanovic contro Fabian Marozsan, Hamad Medjedovic contro Yannick Hanfmann e Karen Khachanov contro il francese Arthur Gea.

Nel tabellone femminile, invece, il debutto di domenica vedrà protagoniste giocatrici di grande interesse come Mirra Andreeva, Emma Raducanu e Sorana Cirstea.
Il Roland Garros si prepara dunque a partire con una giornata già ricca di temi: il ritorno dei big, l’esordio degli italiani, i giovani più attesi e le prime insidie di un torneo che, come sempre, può cambiare volto fin dai primi turni.

Le partite in programma domenica
Alexander Blockx BEL vs Qualificato/Lucky Loser
Titouan Droguet vs Jakub Mensik CZE
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nuno Borges POR
Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN

Hamad Medjedovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
Lorenzo Sonego ITA vs Qualificato/Lucky Loser
Joao Fonseca BRA vs Qualificato/Lucky Loser
Qualificato/Lucky Loser vs Dino Prizmic CRO

Qualificato/Lucky Loser vs Valentin Royer FRA
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Novak Djokovic SRB
Taylor Fritz USA vs Nishesh Basavareddy USA
James Duckworth AUS vs Gabriel Diallo CAN

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Damir Dzumhur BIH
Qualificato/Lucky Loser vs Thiago Agustin Tirante ARG
Karen Khachanov vs Arthur Gea FRA
Qualificato/Lucky Loser vs Marco Trungelliti ARG

Qualificato/Lucky Loser vs Reilly Opelka USA
Quentin Halys FRA vs Mattia Bellucci ITA
Tomas Machac CZE vs Zizou Bergs BEL
Benjamin Bonzi FRA vs Alexander Zverev GER



Francesco Paolo Villarico

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1 commento

JannikUberAlles 21-05-2026 21:29

Le condizioni di Sinner?

È arrivato stamattina e oggi si è allenato con Vacherot, anche sul Centrale…

…ecco per chi è appassionato di tennis (ma non segue il curling):

https://m.youtube.com/watch?v=ZBWOsceAvP4&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D

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