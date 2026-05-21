Roland Garros, domenica il via: in campo Djokovic, Zverev, Fonseca e gli italiani Sonego e Bellucci
Il Roland Garros è ormai alle porte. A tre giorni dall’inizio del tabellone principale, dopo la pubblicazione dei draw maschile e femminile, sono già noti alcuni dei protagonisti che faranno il loro debutto nella giornata inaugurale di domenica 24 maggio.
Gli orari ufficiali degli incontri devono ancora essere comunicati, ma il primo giorno dello Slam parigino proporrà subito nomi di grande richiamo. Nel tabellone maschile scenderanno in campo, tra gli altri, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Joao Fonseca, Taylor Fritz e Alejandro Davidovich Fokina.
Grande attenzione anche per gli italiani. Lorenzo Sonego esordirà contro un qualificato o lucky loser, mentre Mattia Bellucci se la vedrà con il francese Quentin Halys, in un match che si preannuncia delicato anche per l’ambiente, con il pubblico di casa pronto a spingere il transalpino.
Tra le sfide più interessanti della prima giornata spicca il debutto di Novak Djokovic, opposto al francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il serbo inizierà così la sua corsa a Parigi contro un avversario potente, sostenuto dal pubblico francese e capace di rendersi pericoloso soprattutto con il servizio.
Esordio francese anche per Alexander Zverev, che affronterà Benjamin Bonzi. Il tedesco partirà favorito, ma il primo turno in uno Slam resta sempre un test particolare, soprattutto sulla terra di Parigi e contro un giocatore di casa.
Occhi puntati pure su Joao Fonseca, uno dei giovani più seguiti del circuito, che debutterà contro un qualificato o lucky loser. In campo anche Alejandro Davidovich Fokina, atteso dalla sfida contro Damir Dzumhur, e Taylor Fritz, opposto al connazionale Nishesh Basavareddy.
Nel programma maschile figurano anche Jakub Mensik, impegnato contro Titouan Droguet, Tomas Martin Etcheverry contro Nuno Borges, Miomir Kecmanovic contro Fabian Marozsan, Hamad Medjedovic contro Yannick Hanfmann e Karen Khachanov contro il francese Arthur Gea.
Nel tabellone femminile, invece, il debutto di domenica vedrà protagoniste giocatrici di grande interesse come Mirra Andreeva, Emma Raducanu e Sorana Cirstea.
Il Roland Garros si prepara dunque a partire con una giornata già ricca di temi: il ritorno dei big, l’esordio degli italiani, i giovani più attesi e le prime insidie di un torneo che, come sempre, può cambiare volto fin dai primi turni.
Le partite in programma domenica
Alexander Blockx vs Qualificato/Lucky Loser
Titouan Droguet vs Jakub Mensik
Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Lorenzo Sonego vs Qualificato/Lucky Loser
Joao Fonseca vs Qualificato/Lucky Loser
Qualificato/Lucky Loser vs Dino Prizmic
Qualificato/Lucky Loser vs Valentin Royer
Giovanni Mpetshi Perricard vs Novak Djokovic
Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy
James Duckworth vs Gabriel Diallo
Alejandro Davidovich Fokina vs Damir Dzumhur
Qualificato/Lucky Loser vs Thiago Agustin Tirante
Karen Khachanov vs Arthur Gea
Qualificato/Lucky Loser vs Marco Trungelliti
Qualificato/Lucky Loser vs Reilly Opelka
Quentin Halys vs Mattia Bellucci
Tomas Machac vs Zizou Bergs
Benjamin Bonzi vs Alexander Zverev
Francesco Paolo Villarico
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
1 commento
Le condizioni di Sinner?
È arrivato stamattina e oggi si è allenato con Vacherot, anche sul Centrale…
…ecco per chi è appassionato di tennis (ma non segue il curling):
https://m.youtube.com/watch?v=ZBWOsceAvP4&pp=ygUNamFubmlrIHNpbm5lcg%3D%3D