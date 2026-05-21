Italia batte Brasile 2-0, Gribaldo e Alfano ai quarti di finale del Trofeo Bonfiglio

Matteo Gribaldo e Filippo Alfano mantengono vivo il sogno italiano al Trofeo Bonfiglio. Con due vittorie arrivate a pochi minuti di distanza, attorno alle quattordici, i due azzurri si sono regalati l’accesso ai quarti di finale dell’edizione numero 66 degli Internazionali d’Italia juniores, in corso di svolgimento fino a domenica 24 maggio sui campi del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa.

Il doppio confronto di giornata tra Italia e Brasile ha sorriso pienamente al movimento tricolore. Sul Campo Centrale si è materializzata l’eliminazione del primo favorito del seeding Luis Guto Miguel, numero 2 del mondo fra gli juniores e già nei primi 1.000 della classifica ATP dei “pro”, fermato da Matteo Gribaldo con il punteggio di 5-7 6-2 6-3. Dopo un inizio equilibrato, con il primo set finito nelle mani del sudamericano, il giocatore di Montecatini ha preso il sopravvento, arrivando a sovrastare nel gioco il suo avversario, per regalarsi la terza vittoria consecutiva in rimonta e il primo quarto di finale in carriera in un J500. “Nel primo set ero un po’ teso ed emozionato – ha spiegato Gribaldo -; sul 5-5 avrei potuto fare qualcosa in più. Nella seconda parte del match Miguel era molto stanco: su consiglio del mio coach Matteo Trevisan (vincitore del Trofeo Bonfiglio nel 2007, ndr), ho cercato di muoverlo il più possibile da destra a sinistra. Nei primi tre turni non sono mai partito benissimo, complice anche la pressione di giocare in casa, ma sono fiero di essere sempre riuscito a trovare una chiave per portare le sfide dalla mia parte”.

Quasi in contemporanea, dal Campo 9 si sono spalancate le porte dei quarti di finale anche per il ligure Filippo Alfano, che a Milano sta dando continuità alle ottime prestazioni delle scorse settimane. L’allievo del Piatti Tennis Center di Bordighera è stato protagonista di un successo analogo a quello del connazionale Gribaldo, perché ottenuto dopo aver perso il primo set (4-6 6-1 6-2) e contro un altro brasiliano, Pedro Henrique Chabalgoity. Identica anche la soddisfazione al termine del match, vista la certezza di poter tornare in campo venerdì per disputare il match più importante della propria carriera giovanile. “Ho iniziato male – ha confessato Alfano -, ma poi sono riuscito a trovare la giusta continuità e ho lottato fino alla fine. A spostare gli equilibri dalla mia parte è stato il break ottenuto all’inizio del secondo set: da quel momento in poi ho sempre tenuto alta l’intensità e approfittato di un calo del mio avversario”.

Gli ottavi di finale sono invece risultati fatali ad altri due italiani, Raffaele Ciurnelli e Antonio Marigliano. L’alfiere del Ct Giotto di Arezzo ha ceduto alla distanza contro l’austriaco Thilo Behrmann (7-5 5-7 6-2), mentre il campano si è arreso al kazako Damir Zhalgasbay per 6-4 4-6 6-4, sciupando un vantaggio di 3-0 nel parziale decisivo. Nel femminile, buoni segnali dalle prime due teste di serie Victoria Luiza Barros e Jana Kovackova, che hanno sconfitto rispettivamente Yu Jun Lin (6-4 7-5) e Ru Xi Wu (1-6 6-1 7-5). Eliminata, invece, la quinta favorita Nauhany Vitoria Leme Da Silva, ko per 6-3 6-4 contro la lettone Adelina Lacinova.

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone singolare maschile, ottavi di finale

M. Gribaldo (ITA) b. L. Miguel (BRA) 5-7 6-2 6-3, J. Mackenzie (GER) b. G. Goode (USA) 6-2 6-2, F. Alfano (ITA) b. P. Chabalgoity (BRA) 4-6 6-1 6-2, Y. Alvarez (PUR) b. A. Johnson (USA) 6-2 4-6 7-5, J. Secord (USA) b. J. Bolivar Idarraga (COL) 6-4 7-5, N. Baena (PER) b. N. Belozertsev (UZB) 6-4 5-2 rit., D. Zhalgasbay (KAZ) b. A. Marigliano (ITA) 6-4 4-6 6-4, T. Behrmann (AUT) b. R. Ciurnelli (ITA) 7-5 5-7 6-2.

Tabellone singolare femminile, ottavi di finale

A. Cvetkovic (SRB) b. K. Zajickova (CZE) 6-3 6-1, M. Makarova b. I. Wobker (GER) 6-4 6-2, A. Lacinova (LAT) b. N. Leme Da Silva (BRA) 6-3 6-4, V. Barros (BRA) b. Y. Lin (CHN) 6-4 7-5, P. Pinera Celorio (ESP) b. S. Larraya Guidi (ARG) 6-4 1-6 6-2, X. Sun (CHN) b. A. Pushkareva 7-5 6-4, F. Dorofeeva-Rybas b. A. James (JAM) 6-1 6-3, J. Kovackova (CZE) b. R. Wu (CHN) 1-6 6-1 7-5.