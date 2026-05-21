Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Venerdì 22 Maggio 2026
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Harmony Tan vs Linda Fruhvirtova
Pierre-Hugues Herbert vs Leandro Riedi
Felix Gill vs Kyrian Jacquet
Court 14 – Ore: 11:00
Roberto Carballes baena vs Hugo Dellien
Lulu Sun vs Claire Liu
Darwin Blanch vs Luka Pavlovic
Court 7 – Ore: 11:00
Guiomar Maristany zuleta de reales vs Kaitlin Quevedo
Emilio Nava vs Pedro Martinez
Court 6 – Ore: 11:00
Aliaksandra Sasnovich vs Marina Bassols ribera
Tom Gentzsch vs Roman Safiullin
Polina Kudermetova vs Xiyu Wang
Court 12 – Ore: 11:00
Borna Gojo vs Jurij Rodionov
Katarina Zavatska vs Lucia Bronzetti
Court 13 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi vs Viktoria Hruncakova
Vilius Gaubas vs Pablo Llamas ruiz
Rebecca Sramkova vs Maria Lourdes Carle
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
