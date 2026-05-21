Roland Garros – Qualificazioni: Il programma completo di Venerdì 22 Maggio 2026

21/05/2026 16:35 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Harmony Tan FRA vs Linda Fruhvirtova CZE
Pierre-Hugues Herbert FRA vs Leandro Riedi SUI
Felix Gill GBR vs Kyrian Jacquet FRA

Court 14 – Ore: 11:00
Roberto Carballes baena ESP vs Hugo Dellien BOL
Lulu Sun NZL vs Claire Liu USA
Darwin Blanch USA vs Luka Pavlovic FRA

Court 7 – Ore: 11:00
Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs Kaitlin Quevedo ESP
Emilio Nava USA vs Pedro Martinez ESP

Court 6 – Ore: 11:00
Aliaksandra Sasnovich --- vs Marina Bassols ribera ESP
Tom Gentzsch GER vs Roman Safiullin ---
Polina Kudermetova UZB vs Xiyu Wang CHN

Court 12 – Ore: 11:00
Borna Gojo CRO vs Jurij Rodionov AUT
Katarina Zavatska UKR vs Lucia Bronzetti ITA

Court 13 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi SUI vs Viktoria Hruncakova SVK
Vilius Gaubas LTU vs Pablo Llamas ruiz ESP
Rebecca Sramkova SVK vs Maria Lourdes Carle ARG

