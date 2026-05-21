Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Terzo turno di Qualificazione. Bella vittoria di Cinà: rimonta Galarneau e raggiunge Pellegrino nel tabellone principale

Roland Garros, Bene Cinà: rimonta Galarneau e raggiunge Pellegrino nel tabellone principale

Un’altra grande notizia per il tennis italiano dalle qualificazioni del Roland Garros 2026. Dopo Andrea Pellegrino, anche Federico Cinà conquista il tabellone principale dello Slam parigino, firmando una vittoria di grande carattere contro il canadese Alexis Galarneau.

Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 5-7 6-2 7-5, al termine di una partita intensa, complicata e ricca di tensione, nella quale ha avuto il merito di non disunirsi dopo un primo set perso sul filo. Il live del match indicava Galarneau avanti 7-5, prima della reazione di Cinà, capace di dominare il secondo parziale e poi di chiudere al terzo per 7-5.

Una vittoria pesantissima per Cinà, non soltanto per il risultato in sé, ma anche per il modo in cui è arrivata. Dopo aver ceduto il primo set, l’azzurro ha cambiato marcia, ha preso campo e ha mostrato grande maturità nei momenti più delicati. Nel terzo parziale, quando la partita sembrava poter girare da una parte o dall’altra, Cinà è rimasto lucido fino all’ultimo game, conquistando così una qualificazione di enorme valore.

Cinà e Pellegrino entrano dunque nel tabellone principale di Parigi e domani conosceranno il nome dei rispettivi avversari al primo turno. Per entrambi si tratta di un traguardo importante: Pellegrino conferma il suo ottimo momento, mentre Cinà firma una vittoria che pesa tantissimo nel suo percorso di crescita, ottenuta su un palcoscenico prestigioso e contro un avversario esperto.

Il Roland Garros avrà quindi due italiani in più nel main draw: una doppia soddisfazione arrivata dalle qualificazioni, con Cinà capace di completare l’opera nel modo più bello, lottando, rimontando e chiudendo una partita che può rappresentare una tappa importante della sua giovane carriera.

Roland Garros, Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale: battuto Cecchinato nel derby azzurro

Andrea Pellegrino firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e conquista il tabellone principale del Roland Garros. Il tennista pugliese ha superato il terzo e decisivo turno delle qualificazioni battendo Marco Cecchinato nel derby italiano con il punteggio di 7-6(5) 6-2, al termine di un match gestito con grande lucidità nei momenti chiave.

Una vittoria dal peso specifico enorme per Pellegrino, che completa così un percorso di qualificazione molto positivo e si regala l’ingresso nel main draw dello Slam parigino. Contro un avversario esperto e legato a doppio filo alla storia recente del Roland Garros, visto il grande cammino di Cecchinato fino alla semifinale del 2018, l’azzurro ha mostrato solidità, personalità e una condizione in crescita.

Il primo set è stato il momento più delicato della partita. Cecchinato ha provato a restare aggrappato al match con la sua esperienza e con le variazioni sulla terra battuta, ma Pellegrino ha avuto il merito di non scomporsi e di portare a casa il tie-break, indirizzando così la sfida. Da quel momento l’incontro ha cambiato volto: nel secondo parziale il pugliese ha preso campo, ha aumentato la pressione negli scambi e ha chiuso con autorità.

Per Pellegrino si tratta di un risultato molto significativo, che conferma l’ottimo momento vissuto nelle ultime settimane. Dopo le buone sensazioni mostrate anche al Foro Italico, l’azzurro riesce a dare continuità al suo percorso e ora potrà misurarsi con il tabellone principale di Parigi.

Domani Andrea Pellegrino scoprirà il nome del suo avversario al primo turno del Roland Garros. Intanto può godersi una qualificazione meritata, arrivata al termine di un derby tutto italiano che gli consegna fiducia, punti preziosi e soprattutto un posto nel grande palcoscenico dello Slam francese.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 21 Maggio 2026 ☁ 12°C Nuvoloso, poi schiarite · Picco 25°C CIELO Nuvoloso, poi schiarite PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 21 Maggio 09:00 ☁ 16° 10:00 ☁ 18° 11:00 ☁ 20° 12:00 ☁ 21° 13:00 ☁ 22° 14:00 ☁ 23° 15:00 ☁ 24° 16:00 ☁ 24° 17:00 ⛅ 25° 18:00 ⛅ 25° ✅ Giornata asciutta: nubi al mattino e schiarite dal tardo pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 21 Maggio 🎾 Roland Garros · Qualificazioni 3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta RG Q3 ☁ Nuvoloso

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🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Leyre Romero gormaz vs Sloane Stephens



GS Roland Garros Leyre Romero gormaz Leyre Romero gormaz 6 2 1 Sloane Stephens Sloane Stephens 3 6 6 Vincitore: Sloane Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Sloane Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Dalibor Svrcina vs Thomas Faurel



GS Roland Garros Dalibor Svrcina [8] Dalibor Svrcina [8] 2 3 Thomas Faurel Thomas Faurel 6 6 Vincitore: Thomas Faurel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Dalibor Svrcina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Thomas Faurel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Thomas Faurel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dalibor Svrcina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Thomas Faurel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Thomas Faurel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 Dalibor Svrcina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Thomas Faurel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Dalibor Svrcina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Thomas Faurel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jaime Faria vs Lukas Neumayer



GS Roland Garros Jaime Faria [10] Jaime Faria [10] 6 7 Lukas Neumayer Lukas Neumayer 3 6 Vincitore: Jaime Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 Jaime Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Jaime Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jaime Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jaime Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Lukas Neumayer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jaime Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Lukas Neumayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Jaime Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Lukas Neumayer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Lukas Neumayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Lukas Neumayer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jaime Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Sinja Kraus [2] Sinja Kraus [2] 6 6 Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 1 1 Vincitore: Sinja Kraus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sinja Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Sinja Krausvs Anna-Lena Friedsam

Toby Samuel vs Gonzalo Bueno



GS Roland Garros Toby Samuel Toby Samuel 5 6 6 Gonzalo Bueno Gonzalo Bueno 7 1 3 Vincitore: Toby Samuel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Toby Samuel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Toby Samuel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Gonzalo Bueno 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Toby Samuel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Toby Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Gonzalo Bueno 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Toby Samuel 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Toby Samuel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Toby Samuel 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Gonzalo Bueno 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Toby Samuel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Gonzalo Bueno 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Toby Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Coleman Wong vs Juan Carlos Prado angelo



GS Roland Garros Coleman Wong [4] Coleman Wong [4] 4 6 3 Juan Carlos Prado angelo Juan Carlos Prado angelo 6 3 6 Vincitore: Juan Carlos Prado angelo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Coleman Wong 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Juan Carlos Prado angelo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Coleman Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Juan Carlos Prado angelo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Coleman Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Coleman Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Juan Carlos Prado angelo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Juan Carlos Prado angelo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Coleman Wong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Jesper De jong [1] Jesper De jong [1] 5 3 Michael Zheng Michael Zheng 7 6 Vincitore: Michael Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Michael Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Michael Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Michael Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Michael Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Michael Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Jesper De jong 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Michael Zheng 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Michael Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Michael Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Michael Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Jesper De jongvs Michael Zheng

Mayar Sherif vs Greet Minnen



GS Roland Garros Mayar Sherif [9] Mayar Sherif [9] 6 6 Greet Minnen Greet Minnen 3 0 Vincitore: Mayar Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Greet Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Greet Minnen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Greet Minnen 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 11:00

Maja Chwalinska vs Suzan Lamens



GS Roland Garros Maja Chwalinska [8] Maja Chwalinska [8] 7 7 Suzan Lamens [17] Suzan Lamens [17] 6 5 Vincitore: Maja Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Maja Chwalinska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Maja Chwalinska 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Alexis Galarneau vs Federico Cina



GS Roland Garros Alexis Galarneau Alexis Galarneau 7 2 5 Federico Cina Federico Cina 5 6 7 Vincitore: Federico Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Alexis Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Alexis Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Alexis Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alexis Galarneau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Alexis Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Federico Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Alexis Galarneau 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alexis Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Federico Cina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alexis Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Federico Cina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Alexis Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Federico Cina 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Federico Cina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Federico Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Alexis Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Federico Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Alexis Galarneau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Alexis Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Ashlyn Krueger vs Mary Stoiana



GS Roland Garros Ashlyn Krueger [3] Ashlyn Krueger [3] 6 6 6 Mary Stoiana Mary Stoiana 7 3 1 Vincitore: Ashlyn Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Mary Stoiana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mary Stoiana 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mary Stoiana 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Mary Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Mary Stoiana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Mary Stoiana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Mary Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Mary Stoiana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Mary Stoiana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Mary Stoiana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mary Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 11:00

August Holmgren vs Facundo Diaz acosta



GS Roland Garros August Holmgren August Holmgren 7 4 2 Facundo Diaz acosta Facundo Diaz acosta 6 6 6 Vincitore: Facundo Diaz acosta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 August Holmgren 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 August Holmgren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 August Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 August Holmgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 August Holmgren 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 August Holmgren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Facundo Diaz acosta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 August Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 August Holmgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Facundo Diaz acosta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 August Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Facundo Diaz acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 August Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 August Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Facundo Diaz acosta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Elena Pridankina vs Himeno Sakatsume



GS Roland Garros Elena Pridankina Elena Pridankina 6 6 Himeno Sakatsume [21] Himeno Sakatsume [21] 2 1 Vincitore: Elena Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Himeno Sakatsume 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Elena Pridankina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elena Pridankina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Elena Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 15-15 0-40 3-2 → 4-2 Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Himeno Sakatsume 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Elena Pridankina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Himeno Sakatsume 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elena Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 11:00

Marco Cecchinato vs Andrea Pellegrino



GS Roland Garros Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 2 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 7 6 Vincitore: Andrea Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Marco Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Marco Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Andrea Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Marco Cecchinato 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Andrea Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Marco Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marco Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Andrea Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marco Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Hanyu Guo vs Sofia Costoulas



GS Roland Garros Hanyu Guo Hanyu Guo 6 6 Sofia Costoulas Sofia Costoulas 3 4 Vincitore: Hanyu Guo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sofia Costoulas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Hanyu Guo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Sofia Costoulas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sofia Costoulas 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sofia Costoulas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Hanyu Guo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Sofia Costoulas 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Hanyu Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sofia Costoulas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Hanyu Guo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Sofia Costoulas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Hanyu Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alina Korneeva vs Julia Riera

