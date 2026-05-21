Roland Garros 2026 - Day 4 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Terzo turno di Qualificazione. Bella vittoria di Cinà: rimonta Galarneau e raggiunge Pellegrino nel tabellone principale

21/05/2026 16:38 171 commenti
Andrea Pellegrino (foto FITP)
Andrea Pellegrino (foto FITP)

Roland Garros, Bene Cinà: rimonta Galarneau e raggiunge Pellegrino nel tabellone principale
Un’altra grande notizia per il tennis italiano dalle qualificazioni del Roland Garros 2026. Dopo Andrea Pellegrino, anche Federico Cinà conquista il tabellone principale dello Slam parigino, firmando una vittoria di grande carattere contro il canadese Alexis Galarneau.
Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 5-7 6-2 7-5, al termine di una partita intensa, complicata e ricca di tensione, nella quale ha avuto il merito di non disunirsi dopo un primo set perso sul filo. Il live del match indicava Galarneau avanti 7-5, prima della reazione di Cinà, capace di dominare il secondo parziale e poi di chiudere al terzo per 7-5.
Una vittoria pesantissima per Cinà, non soltanto per il risultato in sé, ma anche per il modo in cui è arrivata. Dopo aver ceduto il primo set, l’azzurro ha cambiato marcia, ha preso campo e ha mostrato grande maturità nei momenti più delicati. Nel terzo parziale, quando la partita sembrava poter girare da una parte o dall’altra, Cinà è rimasto lucido fino all’ultimo game, conquistando così una qualificazione di enorme valore.
Cinà e Pellegrino entrano dunque nel tabellone principale di Parigi e domani conosceranno il nome dei rispettivi avversari al primo turno. Per entrambi si tratta di un traguardo importante: Pellegrino conferma il suo ottimo momento, mentre Cinà firma una vittoria che pesa tantissimo nel suo percorso di crescita, ottenuta su un palcoscenico prestigioso e contro un avversario esperto.
Il Roland Garros avrà quindi due italiani in più nel main draw: una doppia soddisfazione arrivata dalle qualificazioni, con Cinà capace di completare l’opera nel modo più bello, lottando, rimontando e chiudendo una partita che può rappresentare una tappa importante della sua giovane carriera.

Roland Garros, Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale: battuto Cecchinato nel derby azzurro
Andrea Pellegrino firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e conquista il tabellone principale del Roland Garros. Il tennista pugliese ha superato il terzo e decisivo turno delle qualificazioni battendo Marco Cecchinato nel derby italiano con il punteggio di 7-6(5) 6-2, al termine di un match gestito con grande lucidità nei momenti chiave.
Una vittoria dal peso specifico enorme per Pellegrino, che completa così un percorso di qualificazione molto positivo e si regala l’ingresso nel main draw dello Slam parigino. Contro un avversario esperto e legato a doppio filo alla storia recente del Roland Garros, visto il grande cammino di Cecchinato fino alla semifinale del 2018, l’azzurro ha mostrato solidità, personalità e una condizione in crescita.

Il primo set è stato il momento più delicato della partita. Cecchinato ha provato a restare aggrappato al match con la sua esperienza e con le variazioni sulla terra battuta, ma Pellegrino ha avuto il merito di non scomporsi e di portare a casa il tie-break, indirizzando così la sfida. Da quel momento l’incontro ha cambiato volto: nel secondo parziale il pugliese ha preso campo, ha aumentato la pressione negli scambi e ha chiuso con autorità.
Per Pellegrino si tratta di un risultato molto significativo, che conferma l’ottimo momento vissuto nelle ultime settimane. Dopo le buone sensazioni mostrate anche al Foro Italico, l’azzurro riesce a dare continuità al suo percorso e ora potrà misurarsi con il tabellone principale di Parigi.
Domani Andrea Pellegrino scoprirà il nome del suo avversario al primo turno del Roland Garros. Intanto può godersi una qualificazione meritata, arrivata al termine di un derby tutto italiano che gli consegna fiducia, punti preziosi e soprattutto un posto nel grande palcoscenico dello Slam francese.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  21 Maggio 2026

12°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 21 Maggio
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
25°
18:00
25°
✅  Giornata asciutta: nubi al mattino e schiarite dal tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q3
☁  Nuvoloso
⛅  Schiarite
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Leyre Romero gormaz ESP vs Sloane Stephens USA

GS Roland Garros
Leyre Romero gormaz
6
2
1
Sloane Stephens
3
6
6
Vincitore: Sloane Stephens
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Dalibor Svrcina CZE vs Thomas Faurel FRA

GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
2
3
Thomas Faurel
6
6
Vincitore: Thomas Faurel
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Jaime Faria POR vs Lukas Neumayer AUT

GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
6
7
Lukas Neumayer
3
6
Vincitore: Jaime Faria
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Court 14 – Ore: 11:00
Sinja Kraus AUT vs Anna-Lena Friedsam GER
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
Anna-Lena Friedsam
1
1
Vincitore: Sinja Kraus
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Toby Samuel GBR vs Gonzalo Bueno PER

GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
Gonzalo Bueno
7
1
3
Vincitore: Toby Samuel
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Coleman Wong HKG vs Juan Carlos Prado angelo BOL

GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
4
6
3
Juan Carlos Prado angelo
6
3
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
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Court 7 – Ore: 11:00
Jesper De jong NED vs Michael Zheng USA
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
5
3
Michael Zheng
7
6
Vincitore: Michael Zheng
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Mayar Sherif EGY vs Greet Minnen BEL

GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
6
Greet Minnen
3
0
Vincitore: Mayar Sherif
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Court 6 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska POL vs Suzan Lamens NED

GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
7
7
Suzan Lamens [17]
6
5
Vincitore: Maja Chwalinska
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Alexis Galarneau CAN vs Federico Cina ITA

GS Roland Garros
Alexis Galarneau
7
2
5
Federico Cina
5
6
7
Vincitore: Federico Cina
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Ashlyn Krueger USA vs Mary Stoiana USA

GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
6
6
6
Mary Stoiana
7
3
1
Vincitore: Ashlyn Krueger
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Court 12 – Ore: 11:00
August Holmgren DEN vs Facundo Diaz acosta ARG

GS Roland Garros
August Holmgren
7
4
2
Facundo Diaz acosta
6
6
6
Vincitore: Facundo Diaz acosta
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Elena Pridankina --- vs Himeno Sakatsume JPN

GS Roland Garros
Elena Pridankina
6
6
Himeno Sakatsume [21]
2
1
Vincitore: Elena Pridankina
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Court 13 – Ore: 11:00
Marco Cecchinato ITA vs Andrea Pellegrino ITA

GS Roland Garros
Marco Cecchinato
6
2
Andrea Pellegrino
7
6
Vincitore: Andrea Pellegrino
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Hanyu Guo CHN vs Sofia Costoulas BEL

GS Roland Garros
Hanyu Guo
6
6
Sofia Costoulas
3
4
Vincitore: Hanyu Guo
Mostra dettagli

Alina Korneeva --- vs Julia Riera ARG

GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
6
6
Julia Riera
3
2
Vincitore: Alina Korneeva
Mostra dettagli

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171 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Tony_65 (Guest) 21-05-2026 18:25

Le ultime sconfitte sono servite a Cinà per fare questo bel risultato a Parigi. Contentissimo anche per Pellegrino: non è mai troppo tardi per emergere…

 171
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Lo Scriba 21-05-2026 18:25

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da zedarioz
Bravo Cinà, si era ficcato nei guai perdendo decine di occasioni ma si è tirato fuori da solo dai pasticci. Sarebbe stato un peccato di inesperienza perdere da un giocatore nettamente inferiore. Ora che giochi senza pensieri il primo turno dove sarà molto sfavorito contro chiunque e può giocare libero. Il suo torneo lo ha già vinto.

non vorrei sembrare sgarbato ma Ciná ormai ha 19 anni e alla sua età Jannik e Musetti erano già top-100… io mi aspetto il salto di qualità entro quest’anno… se sta a sentire voi passerà una vita da challenger e nulla più

Escludendo Musetti (campione) e Sinner (fenomeno), ecco la posizione nel mese di maggio del loro diciannovesimo compleanno dei nostri giocatori che hanno raggiunto la top 30 negli ultimi 25 anni:
Fognini: 279
Seppi: 396
Cobolli: 429
Berrettini: 786
Darderi: 915
Arnaldi: 1115
Cecchinato: 1095
Sonego: non classificato

Quindi Cinà si trova in una posizione di classifica migliore degli otto tennisti italiani che hanno raggiunto almeno la top 30, di cui due top 10, due top 15 e due top 20.
Mi sembra un buon segnale, anche se questo non significa che sicuramente entrerà nella top 30, anche se, personalmente, ne sarei stupito.

Paragonarlo a Sinner e a Musetti è ridicolo (per la cronaca loro erano rispettivamente al nr73 e al nr.76), stiamo parlando di un campione e di un fuoriclasse assoluto, sono due giocatori fuori categoria, ma da qui a dire che Cinà deve sbrigarsi a fare il salto di categoria ce ne corre.

 170
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Leftwing13 21-05-2026 18:22

Scritto da Mozz 22

Scritto da Spider 99

Scritto da JOjo

Scritto da IlCera
Cinà….. Mah………

Sopravvalutato è davvero inconsistente con il dritto. Per me se arriva in top 100 è un mezzo miracolo.

ma basta gufare e criticare. a 19 anni ha superato 2 turni di quali con autorità e ora sta
lottando per accedere al MD. era 5-3 in controllo, purtroppo ha perso 4 game di fila. fra l’altro vi faccio notare che è il più piccolo di tutte le quali è l’unico 2007 in tabellone. engel che è al suo livello stranamente ha preferito giocare ad amburgo e mrva
non ha la
classifica per entrare.

Bravo Spider tu ci hai sempre creduto in Cinà e hai scritto quando era sotto di un set. Anche Walden e Detu sono da applausi perchè hanno loro hanno grande fiducia in Pallino. Per carità le critiche sono ammesse ma non durante i match e non solo per screditare. Detto ciò ma perche Justin Engel non ha fatto le quali Slam?

Engel ha preferito giocare il 500 di Amburgo, dove gli è stata data una wild card. Ha perso al primo turno contro Humbert in tre set.

 169
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Annie3 21-05-2026 18:20

@ NonSoloSinner (#4621175)

Ma cauto vacci tu!! Io oggi ho visto un bravissimo Cina’, che entra nel main draw di uno Slam prestigioso e ne sono entusiasta, ma quale cautela? E per che cosa? È tanto bello gioire di volta in volta ad ogni successo, comunque andrà la prossima volta, ma intanto si festeggia, eccome!!

 168
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Leftwing13 21-05-2026 18:18

Scritto da Supporter dei poeti estinti
Chi dovrà incontrare Cina al primo turno ?

Sorteggio domani, sperando peschi bene e se la possa giocare.

 167
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Volevo la Wip (Guest) 21-05-2026 18:14

Scritto da Mozz 22

Scritto da Giallo Naso
inizia il game più importante della carriera di pallino. forza

E l’ha portato a casa. Grandissimo Pallino, a 19 anni primo MD Slam e quasi 90 mila euro in saccoccia. Alla faccia dei gufi e di chi lo considerava scarso con un dritto imbarazzante. Ha pure uscito le palle quando serviva, vittoria di fondamentale importanza. E basta con i paragoni con Quinzi che credo non abbia mai giocato un MD Slam in carriera.

Quinzi (che continuo a difendere perché mi ci ero affezionato)ha vissuto un momento del tennis italiano molto diverso. Dopo aver vinto Wimbledon junior tutte le attenzioni e le speranze italiane del futuro campione finirono su di lui che non resse la pressione. Non sarebbe diventato un campione, ma tra i 50 ci sarebbe potuto stare

 166
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Giallo Naso (Guest) 21-05-2026 18:13

@ Mozz 22 (#4621141)

a me personalmente quinzi non piaceva. lo trovavo molto simile a norrie che personalmente non mi piace affatto. va detto però che norrie è un giocatore molto valido, sintomo che ha forse qualcosa che quinzi non è riuscito a tirare fuori, da un punto di vista caratteriale. poi ha fatto scelte diverse, quindi non ritengo che in assoluto non avrebbe mai sfondato, ma da un punto di vista proprio tecnico, secondo il mio modestissimo parere, era molto rude.

 165
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Pisquik 21-05-2026 18:04

@ NonSoloSinner (#4621181)

Berrettini (che è stato più di 1anno in top 10 e finalista Wimbledon) all età di cinà era n 525 al mondo..un esempio a caso eh

 164
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+1: Detuqueridapresencia
zedarioz 21-05-2026 18:03

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da zedarioz
Bravo Cinà, si era ficcato nei guai perdendo decine di occasioni ma si è tirato fuori da solo dai pasticci. Sarebbe stato un peccato di inesperienza perdere da un giocatore nettamente inferiore. Ora che giochi senza pensieri il primo turno dove sarà molto sfavorito contro chiunque e può giocare libero. Il suo torneo lo ha già vinto.

non vorrei sembrare sgarbato ma Ciná ormai ha 19 anni e alla sua età Jannik e Musetti erano già top-100… io mi aspetto il salto di qualità entro quest’anno… se sta a sentire voi passerà una vita da challenger e nulla più

Commento in malafede: che classifica aveva Cobolli a 19 anni?
E Darderi?
Perchè hai citato Sinner (che non è un parametro di paragone per nessuno) e Musetti e non hai citato gli altri due che sono top 20 ancora giovani?
Dai, dimmi la classifica di Cobolli e Darderi a 19 anni, e in quale slam avevano passato le quali?
Aspetto la risposta.

 163
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+1: Detuqueridapresencia
tinapica 21-05-2026 18:03

E bravo, nonostante la sconfitta, anche Ciurnelli.
Nel 2018 qui vidi un altro giocatore, italiano, col rovescio ad una mano, perdere da uno più forte (Andreev, che poi avrebbe vinto il torneo), lottando fino in fondo.
Nei tabelloni era riportato come tal Musetti Lorenzo.
La strada è lunga ed impervia ma auguro a Ciurnelli Raffaele almeno la stessa fortuna.
Forza!

 162
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+1: Il GUEst
NonSoloSinner (Guest) 21-05-2026 17:27

Scritto da zedarioz
Bravo Cinà, si era ficcato nei guai perdendo decine di occasioni ma si è tirato fuori da solo dai pasticci. Sarebbe stato un peccato di inesperienza perdere da un giocatore nettamente inferiore. Ora che giochi senza pensieri il primo turno dove sarà molto sfavorito contro chiunque e può giocare libero. Il suo torneo lo ha già vinto.

non vorrei sembrare sgarbato ma Ciná ormai ha 19 anni e alla sua età Jannik e Musetti erano già top-100… io mi aspetto il salto di qualità entro quest’anno… se sta a sentire voi passerà una vita da challenger e nulla più

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
NonSoloSinner (Guest) 21-05-2026 17:19

Scritto da Giambitto
Tre considerazioni:
Entra nel prestigioso main draw del Roland senza wild card ma con il sudore della fronte.
Guadagna una bella borsa.
Poi sul tremore nei momenti
cruciali ,il famoso braccino che attanaglia tutti anche i campioni, vedi Nole con Sinner in Davis e Sinner con Alcatraz
al Roland, beh non dimentichiamoci che il ragazzo ha solo 18 anni.
Ritorniamo indietro nel tempo e pensiamo come eravamo noi a 18 anni.
Non tutti nascono Sinner Alcaraz o Jodar.
Per me ha fatto una piccola impresa che potrebbe essere la svolta della carriera.
Vedremo, per il momento complimenti per aver ripreso una partita che ad un certo punto sembrava persa.

Oddio, bravo Ciná, ma ci andrei cauto con certi paragoni e aspetterei almeno un paio di anni per capire dove può arrivare

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-1: Detuqueridapresencia, Annie3
forzaschiavo (Guest) 21-05-2026 17:15

Domanda: ma la Lucia quando gioca?…Sorry, visto ora il programma di domani

 159
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Golden Shark 21-05-2026 17:12

@ Detuqueridapresencia (#4620738) . . .

Scritto da Golden Shark
“ Pelle , che sembra un Apollo , e dopo Palli … che non è un pollo … e quindi vedremo in terra Galla anche Pelle e Palli che colpiranno palla su palla ! ”

. . . il copyright è il tuo !!! 🙂

Io ho solo preso spunto … 😆

Scritto da Detuqueridapresencia
Pelle e Palli
Andiamo!!!!

😎

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+1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 21-05-2026 17:12

Scritto da Bergamasco

Scritto da Pat
Non facciamo come nel primo set.

All’avversario basta tirargli sul dritto e Cinà o accorcia o sbaglia.
mamma mia

in effetti quel dritto va sistemato, troppo piatto e con poco spin… poi ha vinto e siamo tutti contenti, ma se Ciná vuole entrare stabilmente nel club dei 100 deve ancora migliorare e tanto

 157
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Vasco90 21-05-2026 17:08

E bravo pallino!

 156
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Golden Shark 21-05-2026 17:03

“ Pelle , che sembra un Apollo , e dopo Palli … che non è un pollo … e quindi vedremo in terra Galla anche Pelle e Palli che colpiranno palla su palla ! ”

:mrgreen:

 155
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
pablito 21-05-2026 17:02

Scritto da Dewey Schmilsson
Arrivato al primo turno.
Quindi 87mila?
Lordi, immagino.
Quindi puliti probabilmente attorno ai 50mila?
Qualcuno può confermare?
____________
Dai tuoi 87.000€ lordi di primo turno al Roland Garros, considerando la ritenuta alla fonte in Francia e la successiva tassazione IRPEF in Italia per il tuo scaglione, ti rimarranno in tasca circa 40.000€ – 45.000€ netti (circa il 45-50% dell’importo). Questa stima include l’aliquota marginale italiana del 43% sui tuoi scaglioni più alti.
___________
Damn.

Non è che trova pure lui un appartamentino a Montecarlo ? 😉

 154
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Supporter dei poeti estinti (Guest) 21-05-2026 17:02

Chi dovrà incontrare Cina al primo turno ?

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NonSoloSinner (Guest) 21-05-2026 17:01

Bravo Ciná e il canadese è un avversario rognosetto… magari pochi lo ricordano, ma batté Sonego in coppa Davis qualche anno fa

 152
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Mozz 22 (Guest) 21-05-2026 16:59

Scritto da Spider 99

Scritto da JOjo

Scritto da IlCera
Cinà….. Mah………

Sopravvalutato è davvero inconsistente con il dritto. Per me se arriva in top 100 è un mezzo miracolo.

ma basta gufare e criticare. a 19 anni ha superato 2 turni di quali con autorità e ora sta
lottando per accedere al MD. era 5-3 in controllo, purtroppo ha perso 4 game di fila. fra l’altro vi faccio notare che è il più piccolo di tutte le quali è l’unico 2007 in tabellone. engel che è al suo livello stranamente ha preferito giocare ad amburgo e mrva
non ha la
classifica per entrare.

Bravo Spider tu ci hai sempre creduto in Cinà e hai scritto quando era sotto di un set. Anche Walden e Detu sono da applausi perchè hanno loro hanno grande fiducia in Pallino. Per carità le critiche sono ammesse ma non durante i match e non solo per screditare. Detto ciò ma perche Justin Engel non ha fatto le quali Slam?

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giambitto 21-05-2026 16:56

Scritto da Giambitto
Tre considerazioni:
Entra nel prestigioso main draw del Roland senza wild card ma con il sudore della fronte.
Guadagna una bella borsa.
Poi sul tremore nei momenti cruciali ,il famoso braccino che attanaglia tutti anche i campioni, vedi Nole con Sinner in Davis e Sinner con Alcatraz al Roland, beh non dimentichiamoci che il ragazzo ha solo 18 anni.
Ritorniamo indietro nel tempo e pensiamo come eravamo noi a 18 anni.
Non tutti nascono Sinner Alcaraz o Jodar.
Per me ha fatto una piccola impresa che potrebbe essere la svolta della carriera.
Vedremo, per il momento complimenti per aver ripreso una partita che ad un certo punto sembrava persa.

19 per la precisione ,diciamo quindi che ora deve fare il salto e questo ingresso nel MD di Parigi rappresenta un bel primo passo.

 150
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Paul440 (Guest) 21-05-2026 16:55

Bravi ragazzi. Due in più nel maindraw maschile

 149
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Mozz 22 (Guest) 21-05-2026 16:53

Scritto da Giallo Naso
inizia il game più importante della carriera di pallino. forza

E l’ha portato a casa. Grandissimo Pallino, a 19 anni primo MD Slam e quasi 90 mila euro in saccoccia. Alla faccia dei gufi e di chi lo considerava scarso con un dritto imbarazzante. Ha pure uscito le palle quando serviva, vittoria di fondamentale importanza. E basta con i paragoni con Quinzi che credo non abbia mai giocato un MD Slam in carriera.

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+1: Detuqueridapresencia
Nike (Guest) 21-05-2026 16:51

Grandi Andrea e Fede ,complimenti a entrambi .

 147
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+1: Detuqueridapresencia
Giambitto 21-05-2026 16:41

Tre considerazioni:
Entra nel prestigioso main draw del Roland senza wild card ma con il sudore della fronte.
Guadagna una bella borsa.
Poi sul tremore nei momenti cruciali ,il famoso braccino che attanaglia tutti anche i campioni, vedi Nole con Sinner in Davis e Sinner con Alcatraz al Roland, beh non dimentichiamoci che il ragazzo ha solo 18 anni.
Ritorniamo indietro nel tempo e pensiamo come eravamo noi a 18 anni.
Non tutti nascono Sinner Alcaraz o Jodar.
Per me ha fatto una piccola impresa che potrebbe essere la svolta della carriera.
Vedremo, per il momento complimenti per aver ripreso una partita che ad un certo punto sembrava persa.

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
enzo (Guest) 21-05-2026 16:38

@ Pat (#4621085)

È vero, l’ho notato anch’io. Ciccio è uscito dal coma nel game
finale, quando ha capito che Federico avrebbe vinto. Il canadese si è conciato piú da lottatore di libera che da tennista. Brav Fede, mi è piaciuto, le partite sofferte cementano il carattere .enzo

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Dewey Schmilsson (Guest) 21-05-2026 16:38

Arrivato al primo turno.
Quindi 87mila?
Lordi, immagino.
Quindi puliti probabilmente attorno ai 50mila?
Qualcuno può confermare?
____________
Dai tuoi 87.000€ lordi di primo turno al Roland Garros, considerando la ritenuta alla fonte in Francia e la successiva tassazione IRPEF in Italia per il tuo scaglione, ti rimarranno in tasca circa 40.000€ – 45.000€ netti (circa il 45-50% dell’importo). Questa stima include l’aliquota marginale italiana del 43% sui tuoi scaglioni più alti.
___________

Damn.

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Inox 21-05-2026 16:36

Attenzione a Korneeva

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IlCera (Guest) 21-05-2026 16:32

Sono contento per il ragazzo che avrà modo di mostrarsi nel tabellone di uno slam e spero che sia la prima di una lunga serie.

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Robi (Guest) 21-05-2026 16:31

Scritto da magilla
un 29enne e un 19enne…..senza i nostri migliori 4 da qualificazioni…beh la dice lunga del nostro movimento…..bravo CINA!!!!!

Il maturo e il giovane..direi non male….altrimenti due dentro e non senza speranze

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IlCera (Guest) 21-05-2026 16:31

@ walden (#4621007)

Scusa Walden ma é a me che dai dell’ignorante e del “murido”, solo perchè ho espresso un’opinione?

 140
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Cogi53 21-05-2026 16:31

Beh, credo che bisogna solo fare i complimenti a Cinà. Ha passato momenti difficili ma ha reagito e portato a casa l’ingresso nel M.D.
Ottimo risultato, Bravo!!!

 139
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Scolaretto 21-05-2026 16:31

Una bella iniezione di fiducia. Ora ci vorrebbe un primo turno non chiuso e comunque entrare nei 128 e’ già buonissimo.

 138
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GIOTAD 21-05-2026 16:31

Il Gitano canadese (sorvoliamo sulla canotta nera ma i calzini bianchi li definirei offensivi alla vista) ha fatto fare al buon Cinà una bella esperienza.
Entrare nel MD di uno slam è sempre un gran bel traguardo, poi è giovanissimo e ben guidato. Applausi

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+1: Detuqueridapresencia
Alain 21-05-2026 16:30

Scritto da Forchetta Antonio
Ogni volta che ha la palla da chiudere col dritto Cina o la sbaglia o addirittura viene passato perché non riesce a sfondare.
Tra l’altro è uno dei pochi a livello atp che si sposta sul rovescio sulla palla da chiudere. Non va bene per Nulla

veggente

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
magilla 21-05-2026 16:30

un 29enne e un 19enne…..senza i nostri migliori 4 da qualificazioni…beh la dice lunga del nostro movimento…..bravo CINA!!!!!

 135
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Leo (Guest) 21-05-2026 16:30

Er canotta playboy da spiaggia ha fatto faticare il nostro Cina ‘. Contentissimo per il main draw raggiunto

 134
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Tifoso degli italiani (Guest) 21-05-2026 16:29

Grande Pallino, dedicato a tutti quelli che pensano vada avanti solo perché “raccomandato”

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+1: Marco M.
walden 21-05-2026 16:29

Scritto da Annie3
@ guido Guest (#4620893)
Beh, tamarro è tamarro ma bruttino non di può dire…arrivo a dire che mi ricorda vagamente Alain Delon!!! Il Delon del tennis, insomma, se non sfonda può tentare nel cinema…oohh, ma anche Pallino è un gran bel vedere, insomma, incontro di alto pregio estetico, per il resto mi taccio fiduciosa

Annie, io andrei a farmi controllare la vista…. 😉

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
italo (Guest) 21-05-2026 16:29

la qualificazione di Cinà, prima in uno slam, direi che era nella logica delle cose.
Nel suo spot non c’erano grossi avversari e l’unico Basilashvili ( una sorta di Giorgi al maschile) come sappiamo è in grado di battersi da solo

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zedarioz 21-05-2026 16:29

Bravo Cinà, si era ficcato nei guai perdendo decine di occasioni ma si è tirato fuori da solo dai pasticci. Sarebbe stato un peccato di inesperienza perdere da un giocatore nettamente inferiore. Ora che giochi senza pensieri il primo turno dove sarà molto sfavorito contro chiunque e può giocare libero. Il suo torneo lo ha già vinto.

 130
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+1: Cogi53, Scolaretto, Inox, Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia
Pat (Guest) 21-05-2026 16:28

Non ha tremato il ragazzo, certo che quando si è trovato a servire per rimanere nel match ho temuto parecchio.

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Ehol 21-05-2026 16:28

E grande Pallino!!!!

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Alain 21-05-2026 16:28

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da guido Guest
Chi è Tabur?

Un decoroso challengerista, abbastanza terraiolo, meglio noto per avere lasciato 5 giochi a Landaluce nella notte nel febbraio scorso

in realtà gioca meglio su veloce

 127
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+1: Detuqueridapresencia
walden 21-05-2026 16:28

E due, bravo Federico, gli ultimi tre games giocati come dovrebbe giocare sempre…se li memorizzi per i prossimi 10 anni!

 126
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+1: GIOTAD, Detuqueridapresencia, Marco M.
Giuliano da Viareggio (Guest) 21-05-2026 16:27

OTTIMO ANCHE CINA NEL M.D. DI PARIGI!!!!!

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Seiichiro_style3 (Guest) 21-05-2026 16:27

negli ultimi 7 games Cina sempre avanti 30-0. Bella qualificazione

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+1: Scolaretto
Frank (Guest) 21-05-2026 16:27

Bravissimo Cina!!!
Primo slam!!

 123
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hank816 (Guest) 21-05-2026 16:27

Daje!
Due che passano le qualificazioni è un gran risultato

 122
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+1: Marco M.
Luciano65 (Guest) 21-05-2026 16:27

E bravo anche Cinà!!!!

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JOA20 (Guest) 21-05-2026 16:27

Alé Pallino alé!

 120
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+1: Scolaretto
Il GUEst 21-05-2026 16:27

E andiamooooo, grande Palli

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+1: Scolaretto, Marco M.
Inox 21-05-2026 16:27

Cinaaaaaàaaaaaaaaaaa

 118
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Pat (Guest) 21-05-2026 16:24

Scritto da magilla
il papa’ di cina soffre piu della mamma di sinner

Io al posto suo sarei morto!

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Giallo Naso (Guest) 21-05-2026 16:24

inizia il game più importante della carriera di pallino. forza

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zedarioz 21-05-2026 16:24

Il papà è paralizzato dalla tensione. Adesso deve buttare il cuore oltre l’ostacolo…

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Pat (Guest) 21-05-2026 16:24

Nuovo break,al minimo si è assicurato il tie-break

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Il GUEst 21-05-2026 16:23

Scritto da Giambitto

Scritto da Il GUEst
Forza Pallino, non tremare ora!

Ha tremato.

Ho bestemmiato

 113
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+1: Marco M.
Inox 21-05-2026 16:23

Chiudilaaaaaaaaaaaaaaaà

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magilla 21-05-2026 16:20

il papa’ di cina soffre piu della mamma di sinner

 111
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+1: Detuqueridapresencia
zedarioz 21-05-2026 16:18

Cinà è ancora poco maturo, questa è una partita che può perdere solo perchè ha 19 anni. Contro un giocatore di medio livello challenger e pure poco avvezzo alla terra battuta. D’altronde l’esperienza si fa così. Speriamo la porti a casa ma si è molto complicata adesso.

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Giambitto 21-05-2026 16:17

Scritto da Il GUEst
Forza Pallino, non tremare ora!

Ha tremato.

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Bergamasco (Guest) 21-05-2026 16:16

Scritto da Pat
Non facciamo come nel primo set.

All’avversario basta tirargli sul dritto e Cinà o accorcia o sbaglia.
mamma mia

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Pat (Guest) 21-05-2026 16:13

Non facciamo come nel primo set.

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Dewey Schmilsson (Guest) 21-05-2026 16:12

Come ha fatto a perdere questo gioco Cinà…
Se perde, una roba da rimanerci sotto.

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Forchetta Antonio (Guest) 21-05-2026 16:07

Però non è possibile sbagliare certi dritti a campo aperto! È che diamine Palllino

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
guido Guest 21-05-2026 16:05

Scritto da Annie3
@ guido Guest (#4620893)
Beh, tamarro è tamarro ma bruttino non di può dire…arrivo a dire che mi ricorda vagamente Alain Delon!!! Il Delon del tennis, insomma, se non sfonda può tentare nel cinema…oohh, ma anche Pallino è un gran bel vedere, insomma, incontro di alto pregio estetico, per il resto mi taccio fiduciosa

Vero. E comunque il tamarro, sotto, sotto, piace

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Maffone (Guest) 21-05-2026 16:04

Scritto da Il GUEst
Forza Pallino, non tremare ora!

senza dritto pero’ non si va da nessuna parte

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Il GUEst 21-05-2026 16:01

Forza Pallino, non tremare ora!

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Annie3 21-05-2026 16:01

@ guido Guest (#4620893)

Beh, tamarro è tamarro ma bruttino non di può dire…arrivo a dire che mi ricorda vagamente Alain Delon!!! Il Delon del tennis, insomma, se non sfonda può tentare nel cinema…oohh, ma anche Pallino è un gran bel vedere, insomma, incontro di alto pregio estetico, per il resto mi taccio fiduciosa

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