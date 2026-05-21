Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Terzo turno di Qualificazione. Bella vittoria di Cinà: rimonta Galarneau e raggiunge Pellegrino nel tabellone principale

Andrea Pellegrino (foto FITP)
Roland Garros, Bene Cinà: rimonta Galarneau e raggiunge Pellegrino nel tabellone principale
Un’altra grande notizia per il tennis italiano dalle qualificazioni del Roland Garros 2026. Dopo Andrea Pellegrino, anche Federico Cinà conquista il tabellone principale dello Slam parigino, firmando una vittoria di grande carattere contro il canadese Alexis Galarneau.
Il giovane azzurro si è imposto con il punteggio di 5-7 6-2 7-5, al termine di una partita intensa, complicata e ricca di tensione, nella quale ha avuto il merito di non disunirsi dopo un primo set perso sul filo. Il live del match indicava Galarneau avanti 7-5, prima della reazione di Cinà, capace di dominare il secondo parziale e poi di chiudere al terzo per 7-5.
Una vittoria pesantissima per Cinà, non soltanto per il risultato in sé, ma anche per il modo in cui è arrivata. Dopo aver ceduto il primo set, l’azzurro ha cambiato marcia, ha preso campo e ha mostrato grande maturità nei momenti più delicati. Nel terzo parziale, quando la partita sembrava poter girare da una parte o dall’altra, Cinà è rimasto lucido fino all’ultimo game, conquistando così una qualificazione di enorme valore.
Cinà e Pellegrino entrano dunque nel tabellone principale di Parigi e domani conosceranno il nome dei rispettivi avversari al primo turno. Per entrambi si tratta di un traguardo importante: Pellegrino conferma il suo ottimo momento, mentre Cinà firma una vittoria che pesa tantissimo nel suo percorso di crescita, ottenuta su un palcoscenico prestigioso e contro un avversario esperto.
Il Roland Garros avrà quindi due italiani in più nel main draw: una doppia soddisfazione arrivata dalle qualificazioni, con Cinà capace di completare l’opera nel modo più bello, lottando, rimontando e chiudendo una partita che può rappresentare una tappa importante della sua giovane carriera.
Roland Garros, Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale: battuto Cecchinato nel derby azzurro
Andrea Pellegrino firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e conquista il tabellone principale del Roland Garros. Il tennista pugliese ha superato il terzo e decisivo turno delle qualificazioni battendo Marco Cecchinato nel derby italiano con il punteggio di 7-6(5) 6-2, al termine di un match gestito con grande lucidità nei momenti chiave.
Una vittoria dal peso specifico enorme per Pellegrino, che completa così un percorso di qualificazione molto positivo e si regala l’ingresso nel main draw dello Slam parigino. Contro un avversario esperto e legato a doppio filo alla storia recente del Roland Garros, visto il grande cammino di Cecchinato fino alla semifinale del 2018, l’azzurro ha mostrato solidità, personalità e una condizione in crescita.
Il primo set è stato il momento più delicato della partita. Cecchinato ha provato a restare aggrappato al match con la sua esperienza e con le variazioni sulla terra battuta, ma Pellegrino ha avuto il merito di non scomporsi e di portare a casa il tie-break, indirizzando così la sfida. Da quel momento l’incontro ha cambiato volto: nel secondo parziale il pugliese ha preso campo, ha aumentato la pressione negli scambi e ha chiuso con autorità.
Per Pellegrino si tratta di un risultato molto significativo, che conferma l’ottimo momento vissuto nelle ultime settimane. Dopo le buone sensazioni mostrate anche al Foro Italico, l’azzurro riesce a dare continuità al suo percorso e ora potrà misurarsi con il tabellone principale di Parigi.
Domani Andrea Pellegrino scoprirà il nome del suo avversario al primo turno del Roland Garros. Intanto può godersi una qualificazione meritata, arrivata al termine di un derby tutto italiano che gli consegna fiducia, punti preziosi e soprattutto un posto nel grande palcoscenico dello Slam francese.
Roland Garros
Parigi, Francia · 21 Maggio 2026
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22°
14:00
☁
23°
15:00
☁
24°
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☁
24°
17:00
⛅
25°
18:00
⛅
25°
✅ Giornata asciutta: nubi al mattino e schiarite dal tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 21 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q3
☁ Nuvoloso
⛅ Schiarite
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Leyre Romero gormaz vs Sloane Stephens
GS Roland Garros
Leyre Romero gormaz
6
2
1
Sloane Stephens
3
6
6
Vincitore: Sloane Stephens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Sloane Stephens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Leyre Romero gormaz
1-4 → 2-4
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Leyre Romero gormaz
0-3 → 1-3
Leyre Romero gormaz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Sloane Stephens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Leyre Romero gormaz
4-2 → 4-3
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Leyre Romero gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Sloane Stephens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Leyre Romero gormaz
1-1 → 2-1
Sloane Stephens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Leyre Romero gormaz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Dalibor Svrcina
vs Thomas Faurel
GS Roland Garros
Dalibor Svrcina [8]
2
3
Thomas Faurel
6
6
Vincitore: Thomas Faurel
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalibor Svrcina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Thomas Faurel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Thomas Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Thomas Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalibor Svrcina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Thomas Faurel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Thomas Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
Dalibor Svrcina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Thomas Faurel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Dalibor Svrcina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Jaime Faria
vs Lukas Neumayer
GS Roland Garros
Jaime Faria [10]
6
7
Lukas Neumayer
3
6
Vincitore: Jaime Faria
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
9*-9
10-9*
6-6 → 7-6
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Lukas Neumayer
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaime Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Lukas Neumayer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Jaime Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Lukas Neumayer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Lukas Neumayer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Lukas Neumayer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Court 14 – Ore: 11:00
Sinja Kraus
vs Anna-Lena Friedsam
GS Roland Garros
Sinja Kraus [2]
6
6
Anna-Lena Friedsam
1
1
Vincitore: Sinja Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna-Lena Friedsam
4-1 → 5-1
Anna-Lena Friedsam
3-0 → 4-0
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Anna-Lena Friedsam
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
5-1 → 6-1
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Toby Samuel
vs Gonzalo Bueno
GS Roland Garros
Toby Samuel
5
6
6
Gonzalo Bueno
7
1
3
Vincitore: Toby Samuel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gonzalo Bueno
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Toby Samuel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Toby Samuel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Toby Samuel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gonzalo Bueno
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Toby Samuel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Gonzalo Bueno
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Gonzalo Bueno
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Coleman Wong
vs Juan Carlos Prado angelo
GS Roland Garros
Coleman Wong [4]
4
6
3
Juan Carlos Prado angelo
6
3
6
Vincitore: Juan Carlos Prado angelo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Juan Carlos Prado angelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Juan Carlos Prado angelo
2-2 → 2-3
Juan Carlos Prado angelo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Juan Carlos Prado angelo
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Juan Carlos Prado angelo
4-3 → 5-3
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Juan Carlos Prado angelo
3-2 → 3-3
Juan Carlos Prado angelo
3-0 → 3-1
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Juan Carlos Prado angelo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Coleman Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Juan Carlos Prado angelo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Coleman Wong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Juan Carlos Prado angelo
3-4 → 3-5
Coleman Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Juan Carlos Prado angelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Coleman Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Juan Carlos Prado angelo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Juan Carlos Prado angelo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Coleman Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 11:00
Jesper De jong
vs Michael Zheng
GS Roland Garros
Jesper De jong [1]
5
3
Michael Zheng
7
6
Vincitore: Michael Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesper De jong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Michael Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Michael Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michael Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Michael Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Jesper De jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Michael Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Jesper De jong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jesper De jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mayar Sherif
vs Greet Minnen
GS Roland Garros
Mayar Sherif [9]
6
6
Greet Minnen
3
0
Vincitore: Mayar Sherif
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Greet Minnen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Mayar Sherif
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Greet Minnen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Greet Minnen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Court 6 – Ore: 11:00
Maja Chwalinska vs Suzan Lamens
GS Roland Garros
Maja Chwalinska [8]
7
7
Suzan Lamens [17]
6
5
Vincitore: Maja Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Suzan Lamens
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Suzan Lamens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Suzan Lamens
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Suzan Lamens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Suzan Lamens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Alexis Galarneau
vs Federico Cina
GS Roland Garros
Alexis Galarneau
7
2
5
Federico Cina
5
6
7
Vincitore: Federico Cina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexis Galarneau
5-5 → 5-6
Alexis Galarneau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Federico Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Alexis Galarneau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Alexis Galarneau
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Alexis Galarneau
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Federico Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexis Galarneau
2-4 → 2-5
Alexis Galarneau
1-3 → 2-3
Federico Cina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Alexis Galarneau
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Federico Cina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Alexis Galarneau
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexis Galarneau
5-5 → 6-5
Federico Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Alexis Galarneau
3-5 → 4-5
Federico Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Alexis Galarneau
2-4 → 3-4
Federico Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Alexis Galarneau
1-3 → 2-3
Federico Cina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Alexis Galarneau
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Alexis Galarneau
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Ashlyn Krueger
vs Mary Stoiana
GS Roland Garros
Ashlyn Krueger [3]
6
6
6
Mary Stoiana
7
3
1
Vincitore: Ashlyn Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mary Stoiana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mary Stoiana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Mary Stoiana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Mary Stoiana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Mary Stoiana
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Mary Stoiana
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Mary Stoiana
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Mary Stoiana
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Mary Stoiana
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 11:00
August Holmgren vs Facundo Diaz acosta
GS Roland Garros
August Holmgren
7
4
2
Facundo Diaz acosta
6
6
6
Vincitore: Facundo Diaz acosta
Servizio
Svolgimento
Set 3
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Facundo Diaz acosta
2-3 → 2-4
August Holmgren
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Facundo Diaz acosta
2-1 → 2-2
August Holmgren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
August Holmgren
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Facundo Diaz acosta
2-3 → 2-4
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
August Holmgren
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Facundo Diaz acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6-6 → 7-6
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Facundo Diaz acosta
5-5 → 5-6
Facundo Diaz acosta
4-4 → 4-5
August Holmgren
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Facundo Diaz acosta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
August Holmgren
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Facundo Diaz acosta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
August Holmgren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Facundo Diaz acosta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Elena Pridankina
vs Himeno Sakatsume
GS Roland Garros
Elena Pridankina
6
6
Himeno Sakatsume [21]
2
1
Vincitore: Elena Pridankina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Himeno Sakatsume
5-0 → 5-1
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Himeno Sakatsume
3-0 → 4-0
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Himeno Sakatsume
1-0 → 2-0
Elena Pridankina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Himeno Sakatsume
5-2 → 6-2
Elena Pridankina
4-2 → 5-2
Himeno Sakatsume
3-2 → 4-2
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Himeno Sakatsume
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Himeno Sakatsume
1-0 → 1-1
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 13 – Ore: 11:00
Marco Cecchinato vs Andrea Pellegrino
GS Roland Garros
Marco Cecchinato
6
2
Andrea Pellegrino
7
6
Vincitore: Andrea Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Andrea Pellegrino
2-4 → 2-5
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Andrea Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Marco Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Marco Cecchinato
0-1 → 0-2
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
Andrea Pellegrino
6-5 → 6-6
Marco Cecchinato
5-5 → 6-5
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Marco Cecchinato
4-4 → 5-4
Andrea Pellegrino
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Marco Cecchinato
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Andrea Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Marco Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Andrea Pellegrino
2-1 → 2-2
Marco Cecchinato
1-1 → 2-1
Andrea Pellegrino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Marco Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Hanyu Guo
vs Sofia Costoulas
GS Roland Garros
Hanyu Guo
6
6
Sofia Costoulas
3
4
Vincitore: Hanyu Guo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanyu Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Hanyu Guo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Hanyu Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alina Korneeva
vs Julia Riera
GS Roland Garros
Alina Korneeva [15]
6
6
Julia Riera
3
2
Vincitore: Alina Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Julia Riera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Julia Riera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Julia Riera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Julia Riera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Julia Riera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
30-40
3-2 → 4-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Julia Riera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Le ultime sconfitte sono servite a Cinà per fare questo bel risultato a Parigi. Contentissimo anche per Pellegrino: non è mai troppo tardi per emergere…
Escludendo Musetti (campione) e Sinner (fenomeno), ecco la posizione nel mese di maggio del loro diciannovesimo compleanno dei nostri giocatori che hanno raggiunto la top 30 negli ultimi 25 anni:
Fognini: 279
Seppi: 396
Cobolli: 429
Berrettini: 786
Darderi: 915
Arnaldi: 1115
Cecchinato: 1095
Sonego: non classificato
Quindi Cinà si trova in una posizione di classifica migliore degli otto tennisti italiani che hanno raggiunto almeno la top 30, di cui due top 10, due top 15 e due top 20.
Mi sembra un buon segnale, anche se questo non significa che sicuramente entrerà nella top 30, anche se, personalmente, ne sarei stupito.
Paragonarlo a Sinner e a Musetti è ridicolo (per la cronaca loro erano rispettivamente al nr73 e al nr.76), stiamo parlando di un campione e di un fuoriclasse assoluto, sono due giocatori fuori categoria, ma da qui a dire che Cinà deve sbrigarsi a fare il salto di categoria ce ne corre.
Engel ha preferito giocare il 500 di Amburgo, dove gli è stata data una wild card. Ha perso al primo turno contro Humbert in tre set.
@ NonSoloSinner (#4621175)
Ma cauto vacci tu!! Io oggi ho visto un bravissimo Cina’, che entra nel main draw di uno Slam prestigioso e ne sono entusiasta, ma quale cautela? E per che cosa? È tanto bello gioire di volta in volta ad ogni successo, comunque andrà la prossima volta, ma intanto si festeggia, eccome!!
Sorteggio domani, sperando peschi bene e se la possa giocare.
Quinzi (che continuo a difendere perché mi ci ero affezionato)ha vissuto un momento del tennis italiano molto diverso. Dopo aver vinto Wimbledon junior tutte le attenzioni e le speranze italiane del futuro campione finirono su di lui che non resse la pressione. Non sarebbe diventato un campione, ma tra i 50 ci sarebbe potuto stare
@ Mozz 22 (#4621141)
a me personalmente quinzi non piaceva. lo trovavo molto simile a norrie che personalmente non mi piace affatto. va detto però che norrie è un giocatore molto valido, sintomo che ha forse qualcosa che quinzi non è riuscito a tirare fuori, da un punto di vista caratteriale. poi ha fatto scelte diverse, quindi non ritengo che in assoluto non avrebbe mai sfondato, ma da un punto di vista proprio tecnico, secondo il mio modestissimo parere, era molto rude.
@ NonSoloSinner (#4621181)
Berrettini (che è stato più di 1anno in top 10 e finalista Wimbledon) all età di cinà era n 525 al mondo..un esempio a caso eh
Commento in malafede: che classifica aveva Cobolli a 19 anni?
E Darderi?
Perchè hai citato Sinner (che non è un parametro di paragone per nessuno) e Musetti e non hai citato gli altri due che sono top 20 ancora giovani?
Dai, dimmi la classifica di Cobolli e Darderi a 19 anni, e in quale slam avevano passato le quali?
Aspetto la risposta.
E bravo, nonostante la sconfitta, anche Ciurnelli.
Nel 2018 qui vidi un altro giocatore, italiano, col rovescio ad una mano, perdere da uno più forte (Andreev, che poi avrebbe vinto il torneo), lottando fino in fondo.
Nei tabelloni era riportato come tal Musetti Lorenzo.
La strada è lunga ed impervia ma auguro a Ciurnelli Raffaele almeno la stessa fortuna.
Forza!
non vorrei sembrare sgarbato ma Ciná ormai ha 19 anni e alla sua età Jannik e Musetti erano già top-100… io mi aspetto il salto di qualità entro quest’anno… se sta a sentire voi passerà una vita da challenger e nulla più
Oddio, bravo Ciná, ma ci andrei cauto con certi paragoni e aspetterei almeno un paio di anni per capire dove può arrivare
Domanda: ma la Lucia quando gioca?…Sorry, visto ora il programma di domani
@ Detuqueridapresencia (#4620738) . . .
. . . il copyright è il tuo !!! 🙂
Io ho solo preso spunto … 😆
😎
in effetti quel dritto va sistemato, troppo piatto e con poco spin… poi ha vinto e siamo tutti contenti, ma se Ciná vuole entrare stabilmente nel club dei 100 deve ancora migliorare e tanto
E bravo pallino!
“ Pelle , che sembra un Apollo , e dopo Palli … che non è un pollo … e quindi vedremo in terra Galla anche Pelle e Palli che colpiranno palla su palla ! ”
Non è che trova pure lui un appartamentino a Montecarlo ? 😉
Chi dovrà incontrare Cina al primo turno ?
Bravo Ciná e il canadese è un avversario rognosetto… magari pochi lo ricordano, ma batté Sonego in coppa Davis qualche anno fa
Bravo Spider tu ci hai sempre creduto in Cinà e hai scritto quando era sotto di un set. Anche Walden e Detu sono da applausi perchè hanno loro hanno grande fiducia in Pallino. Per carità le critiche sono ammesse ma non durante i match e non solo per screditare. Detto ciò ma perche Justin Engel non ha fatto le quali Slam?
19 per la precisione ,diciamo quindi che ora deve fare il salto e questo ingresso nel MD di Parigi rappresenta un bel primo passo.
Bravi ragazzi. Due in più nel maindraw maschile
E l’ha portato a casa. Grandissimo Pallino, a 19 anni primo MD Slam e quasi 90 mila euro in saccoccia. Alla faccia dei gufi e di chi lo considerava scarso con un dritto imbarazzante. Ha pure uscito le palle quando serviva, vittoria di fondamentale importanza. E basta con i paragoni con Quinzi che credo non abbia mai giocato un MD Slam in carriera.
Grandi Andrea e Fede ,complimenti a entrambi .
Tre considerazioni:
Entra nel prestigioso main draw del Roland senza wild card ma con il sudore della fronte.
Guadagna una bella borsa.
Poi sul tremore nei momenti cruciali ,il famoso braccino che attanaglia tutti anche i campioni, vedi Nole con Sinner in Davis e Sinner con Alcatraz al Roland, beh non dimentichiamoci che il ragazzo ha solo 18 anni.
Ritorniamo indietro nel tempo e pensiamo come eravamo noi a 18 anni.
Non tutti nascono Sinner Alcaraz o Jodar.
Per me ha fatto una piccola impresa che potrebbe essere la svolta della carriera.
Vedremo, per il momento complimenti per aver ripreso una partita che ad un certo punto sembrava persa.
@ Pat (#4621085)
È vero, l’ho notato anch’io. Ciccio è uscito dal coma nel game
finale, quando ha capito che Federico avrebbe vinto. Il canadese si è conciato piú da lottatore di libera che da tennista. Brav Fede, mi è piaciuto, le partite sofferte cementano il carattere .enzo
Arrivato al primo turno.
Quindi 87mila?
Lordi, immagino.
Quindi puliti probabilmente attorno ai 50mila?
Qualcuno può confermare?
____________
Dai tuoi 87.000€ lordi di primo turno al Roland Garros, considerando la ritenuta alla fonte in Francia e la successiva tassazione IRPEF in Italia per il tuo scaglione, ti rimarranno in tasca circa 40.000€ – 45.000€ netti (circa il 45-50% dell’importo). Questa stima include l’aliquota marginale italiana del 43% sui tuoi scaglioni più alti.
___________
Damn.
Attenzione a Korneeva
Sono contento per il ragazzo che avrà modo di mostrarsi nel tabellone di uno slam e spero che sia la prima di una lunga serie.
Il maturo e il giovane..direi non male….altrimenti due dentro e non senza speranze
@ walden (#4621007)
Scusa Walden ma é a me che dai dell’ignorante e del “murido”, solo perchè ho espresso un’opinione?
Beh, credo che bisogna solo fare i complimenti a Cinà. Ha passato momenti difficili ma ha reagito e portato a casa l’ingresso nel M.D.
Ottimo risultato, Bravo!!!
Una bella iniezione di fiducia. Ora ci vorrebbe un primo turno non chiuso e comunque entrare nei 128 e’ già buonissimo.
Il Gitano canadese (sorvoliamo sulla canotta nera ma i calzini bianchi li definirei offensivi alla vista) ha fatto fare al buon Cinà una bella esperienza.
Entrare nel MD di uno slam è sempre un gran bel traguardo, poi è giovanissimo e ben guidato. Applausi
veggente
un 29enne e un 19enne…..senza i nostri migliori 4 da qualificazioni…beh la dice lunga del nostro movimento…..bravo CINA!!!!!
Er canotta playboy da spiaggia ha fatto faticare il nostro Cina ‘. Contentissimo per il main draw raggiunto
Grande Pallino, dedicato a tutti quelli che pensano vada avanti solo perché “raccomandato”
Annie, io andrei a farmi controllare la vista…. 😉
la qualificazione di Cinà, prima in uno slam, direi che era nella logica delle cose.
Nel suo spot non c’erano grossi avversari e l’unico Basilashvili ( una sorta di Giorgi al maschile) come sappiamo è in grado di battersi da solo
Bravo Cinà, si era ficcato nei guai perdendo decine di occasioni ma si è tirato fuori da solo dai pasticci. Sarebbe stato un peccato di inesperienza perdere da un giocatore nettamente inferiore. Ora che giochi senza pensieri il primo turno dove sarà molto sfavorito contro chiunque e può giocare libero. Il suo torneo lo ha già vinto.
Non ha tremato il ragazzo, certo che quando si è trovato a servire per rimanere nel match ho temuto parecchio.
E grande Pallino!!!!
in realtà gioca meglio su veloce
E due, bravo Federico, gli ultimi tre games giocati come dovrebbe giocare sempre…se li memorizzi per i prossimi 10 anni!
OTTIMO ANCHE CINA NEL M.D. DI PARIGI!!!!!
negli ultimi 7 games Cina sempre avanti 30-0. Bella qualificazione
Bravissimo Cina!!!
Primo slam!!
Daje!
Due che passano le qualificazioni è un gran risultato
E bravo anche Cinà!!!!
Alé Pallino alé!
E andiamooooo, grande Palli
Cinaaaaaàaaaaaaaaaaa
Io al posto suo sarei morto!
inizia il game più importante della carriera di pallino. forza
Il papà è paralizzato dalla tensione. Adesso deve buttare il cuore oltre l’ostacolo…
Nuovo break,al minimo si è assicurato il tie-break
Ho bestemmiato
Chiudilaaaaaaaaaaaaaaaà
il papa’ di cina soffre piu della mamma di sinner
Cinà è ancora poco maturo, questa è una partita che può perdere solo perchè ha 19 anni. Contro un giocatore di medio livello challenger e pure poco avvezzo alla terra battuta. D’altronde l’esperienza si fa così. Speriamo la porti a casa ma si è molto complicata adesso.
Ha tremato.
All’avversario basta tirargli sul dritto e Cinà o accorcia o sbaglia.
mamma mia
Non facciamo come nel primo set.
Come ha fatto a perdere questo gioco Cinà…
Se perde, una roba da rimanerci sotto.
Però non è possibile sbagliare certi dritti a campo aperto! È che diamine Palllino
Vero. E comunque il tamarro, sotto, sotto, piace
senza dritto pero’ non si va da nessuna parte
Forza Pallino, non tremare ora!
@ guido Guest (#4620893)
Beh, tamarro è tamarro ma bruttino non di può dire…arrivo a dire che mi ricorda vagamente Alain Delon!!! Il Delon del tennis, insomma, se non sfonda può tentare nel cinema…oohh, ma anche Pallino è un gran bel vedere, insomma, incontro di alto pregio estetico, per il resto mi taccio fiduciosa