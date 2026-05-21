Roland Garros 2026: Sinner favorito assoluto per il titolo. Jannik cerca il Career Grand Slam. Zverev e Djokovic gli anti-Sinner?

Sono stati sorteggiati pochi minuti fa i tabelloni del Roland Garros 2026 e l’attenzione è inevitabilmente tutta su Jannik Sinner. L’azzurro arriva a Parigi da dominatore assoluto della stagione, reduce dalla vittoria di tutti e cinque i Masters 1000 del 2026, con la straordinaria tripletta Montecarlo-Madrid-Roma, riuscita in passato soltanto a Rafael Nadal, il re della terra rossa.

Sinner farà il suo esordio contro la wild card francese Clément Tabur e andrà a caccia di un risultato storico: il successo a Parigi gli permetterebbe infatti di completare il Career Grand Slam, entrando in una dimensione ancora più prestigiosa nella storia del tennis.

Per gli analisti, come riporta Agipronews, non sembrano esserci dubbi sul ruolo di favorito del numero uno azzurro. La vittoria finale di Sinner al Roland Garros si gioca a 1,30, mentre il trionfo senza perdere neanche un set sale a 6,00.

Alle sue spalle, ma con un distacco netto, c’è Alexander Zverev, proposto a 9,00 e ancora alla ricerca del primo titolo Slam della carriera. Più lontano Novak Djokovic, tre volte campione al Roland Garros, dato a 16,00, stessa quota di Casper Ruud, reduce dalla finale degli Internazionali d’Italia. Tutti giocatori che Sinner, in base al tabellone, potrebbe eventualmente affrontare soltanto in finale.

Più alta la quota per la speranza di casa Arthur Fils, proposto a 21,00, la stessa del giovane talento spagnolo Rafael Jodar e dell’esperto Daniil Medvedev.

Per quanto riguarda gli altri italiani, l’assenza di Lorenzo Musetti, fermato dall’infortunio, restringe notevolmente le possibilità azzurre di puntare al titolo con un nome diverso da Sinner. Luciano Darderi, semifinalista a Roma e grande protagonista sulla terra rossa in questo 2026, e Flavio Cobolli vengono infatti proposti a 100 volte la posta.

Parigi si prepara dunque a vivere un Roland Garros con un grande favorito: Jannik Sinner. Dopo una stagione fin qui perfetta nei Masters 1000, l’azzurro cerca l’ultimo tassello mancante per completare un capolavoro: vincere anche sulla terra del Bois de Boulogne e conquistare il Career Grand Slam.