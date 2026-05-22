Roland Garros, ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione e Semifinali. In campo Lucia Bronzetti a Parigi (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Roland Garros
Parigi, Francia · 22 Maggio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 29°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
|
09:00
⛅
17°
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
☀
24°
|
13:00
☀
26°
|
14:00
☀
27°
|
15:00
☀
28°
|
16:00
☀
29°
|
17:00
☀
29°
|
18:00
☀
29°
✅ Giornata asciutta: condizioni ideali per il programma delle qualificazioni
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
|
|
🎾
|
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
|
RG Q3
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Harmony Tan vs Linda Fruhvirtova
GS Roland Garros
Harmony Tan
3
3
6
Linda Fruhvirtova
1*
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Harmony Tan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Linda Fruhvirtova
1-1 → 2-1
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
3-4 → 3-5
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Harmony Tan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Pierre-Hugues Herbert vs Leandro Riedi
Il match deve ancora iniziare
Felix Gill vs Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Roberto Carballes baena vs Hugo Dellien
GS Roland Garros
Roberto Carballes baena
0
3
6
0
Hugo Dellien [21]•
30
6
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Roberto Carballes baena
0-3 → 0-4
Hugo Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Roberto Carballes baena
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Hugo Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Roberto Carballes baena
3-3 → 4-3
Hugo Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Roberto Carballes baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Hugo Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Roberto Carballes baena
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Hugo Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Roberto Carballes baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Hugo Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Roberto Carballes baena
0-1 → 1-1
Lulu Sun vs Claire Liu
Il match deve ancora iniziare
Darwin Blanch vs Luka Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 11:00
Guiomar Maristany zuleta de reales
vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Guiomar Maristany zuleta de reales
40
6
4
1
Kaitlin Quevedo [27]•
40
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-4 → 3-5
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-2 → 3-3
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
1-2 → 2-2
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guiomar Maristany zuleta de reales
5-3 → 6-3
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
2-0 → 2-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Emilio Nava vs Pedro Martinez
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 11:00
Aliaksandra Sasnovich vs Marina Bassols ribera
GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
0
6
4
Marina Bassols ribera•
0
7
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Aliaksandra Sasnovich
1-4 → 2-4
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marina Bassols ribera
1-1 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Marina Bassols ribera
4-3 → 4-4
Aliaksandra Sasnovich
4-2 → 4-3
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Aliaksandra Sasnovich
3-1 → 4-1
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Aliaksandra Sasnovich
0-0 → 1-0
Tom Gentzsch vs Roman Safiullin
Il match deve ancora iniziare
Polina Kudermetova vs Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 11:00
Borna Gojo
vs Jurij Rodionov
GS Roland Garros
Borna Gojo
5
3
Jurij Rodionov
7
6
Vincitore: Jurij Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Borna Gojo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Jurij Rodionov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Borna Gojo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Borna Gojo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jurij Rodionov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jurij Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Borna Gojo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Borna Gojo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Borna Gojo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Borna Gojo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Katarina Zavatska vs Lucia Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi
vs Viktoria Hruncakova
GS Roland Garros
Susan Bandecchi
6
6
Viktoria Hruncakova
1
2
Vincitore: Susan Bandecchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Hruncakova
5-1 → 5-2
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Susan Bandecchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Susan Bandecchi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Susan Bandecchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Viktoria Hruncakova
1-0 → 2-0
Vilius Gaubas vs Pablo Llamas ruiz
GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]•
0
3
0
Pablo Llamas ruiz [27]
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pablo Llamas ruiz
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vilius Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Pablo Llamas ruiz
1-0 → 1-1
Vilius Gaubas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Rebecca Sramkova vs Maria Lourdes Carle
Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania · 22 Maggio 2026
|☁
|
14°C
Nuvoloso · Picco 23°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
|
09:00
☁
13°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
19°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
☁
22°
|
15:00
☁
23°
|
16:00
☁
23°
|
17:00
☁
23°
|
18:00
☁
23°
✅ Cielo coperto ma senza pioggia prevista durante le ore di gioco
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
|
|
🎾
|
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
ATP 500 SF
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:30
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Hamburg
Sadio Doumbia / Fabien Reboul•
15
3
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
3-0 → 3-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 2-0
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Aleksandar Kovacevic vs Ignacio Buse (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Alex de Minaur vs Tommy Paul (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera · 22 Maggio 2026
|☀
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14°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
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|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
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09:00
☀
15°
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10:00
☀
17°
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11:00
☀
20°
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12:00
☀
23°
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13:00
☀
24°
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14:00
☀
26°
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15:00
☀
27°
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16:00
☀
27°
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17:00
⛅
28°
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18:00
☀
27°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
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🎾
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ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
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ATP 250 SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
CENTER COURT – ore 12:00
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Romain Arneodo / Marc Polmans
ATP Geneva
Constantin Frantzen / Robin Haase•
0
6
1
Romain Arneodo / Marc Polmans
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Arneodo / Polmans
1-1 → 1-2
C. Frantzen / Haase
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
R. Arneodo / Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
R. Arneodo / Polmans
5-4 → 5-5
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
R. Arneodo / Polmans
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
R. Arneodo / Polmans
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 3-2
R. Arneodo / Polmans
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 2-1
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Casper Ruud vs Mariano Navone (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Learner Tien vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 14:00
Yuki Bhambri
/ Michael Venus
vs Adam Pavlasek
/ Patrik Rikl
Il match deve ancora iniziare
Veramente brava Susan Bandecchi alla sua prima qualificazione in un MD Slam, complimenti al Tc Milano , al coach Andrea John. I sogni a volte si avverano.
@ JannikUberAlles (#4621543)
Magari hai rovinato la festa a sorpresa … 😀
@REDAZIONE: forse oggi un breve articolo sul COMPLEANNO di DJOKOVIC ci starebbe pure…
…perché a 39 anni (auguri!!!) ha il “coraggio” di presentarsi ad un torneo su terra (dove si gioca il tennis più faticoso in assoluto!) che prevede addirittura 3 set su 5…
…CHAPEAU!!!
PS: essere tifoso di Sinner non significa non rispettare i grandi giocatori e/o gli avversari 😉
Dunque,dopo essere stata la più giovane a superare le qualificazioni slam agli agli AO 2024, ovviamente, perché a 16 anni è molto improbabilmente che ci sia qualcun’altra più giovane a farlo, ecco che Alina Korneeva è la più giovane qualificata per il tabellone principale del RG, ormai in zona top 100.
Il caso vuole che ottenne il double a livello juniores agli AO e al RG juniores 2023.
Anche a Roma ha superato le qualificazioni con un doppio 6-3 alla Tagger, battuta poi al primo turno da quella Panna che da un mese si sta montando la testa e che sarà proprio oggi una delle 4 protagoniste delle semifinali di Rabat,vedete quante combinazioni che si ripetono spesso.
Ieri ho citato quello della giovane Dorofeeva, protagonista ancora al Bonfiglio, che avevo citato proprio la settimana scorsa durante il Torneo di Roma per dire chi aveva vinto il torneo under 16 al foro italico dello scorso anno,nel mentre che stavo parlando delle azzurre impegnate quest’anno.
Avete letto il passaggio della serie RAFA su Netflix in cui Nadal racconta della quantità di antinfiammatori assunti per far fronte ai vari problemi fisici ?
Farmaci che però gli hanno causato 2 perforazioni intestinali …
Lo spagnolo a 19 anni pensava che la sua carriera fosse già finita .
L’ambizione , la volontà e la capacità di resistere al dolore l’hanno invece spinto per sempre nell’olimpo del tennis .
Molto bello anche il passaggio su Sinner .
Non sono mai stato un suo tifoso della prima ora , a dire il vero nemmeno della seconda …
Ho iniziato a sostenerlo e ” soffrire ” con lui nella seconda parte della carriera e soprattutto negli ultimi 2-3 anni ( memorabile l’ultimo Slam in Australia ) .
Deve proprio aver amato visceralmente il tennis e la competizione … e pur incappando in qualche piccolo inciampo come tutti gli esseri umani , è sempre rimasto ” una bella persona ” , rispettosa degli avversari e di tutti in generale .
Infine la sensibilità e la genuinità mostrate nelle ultime apparizioni ( il pianto alla Laver , il momento dell’addio con il saluto degli spagnoli tributatogli in Davis ) … me lo fanno ricordare con molta nostalgia .
Confesso che , quando giocava , non lo avrei mai pensato !
🙂
e nessun talent scout del forum l’aveva previsto…..stava arrivando ma nessuno se n’è accorto …..cobolli ultimamente porta fortuna a parecchi ahime’
deve vincere Lucia…..poche settimane fa l’ucraina ha perso in due set dalla pigato e nonostante il periodo no lucia ha un tennis piu’ completo.io sono molto ottimista…..
Lucia ha bisogno come il pane della qualificazione al tabellone principale di questo Slam … per lei credo sarebbe davvero un nuovo raggio di sole dopo un periodo piuttosto grigio .
Forza , avversaria difficile ma non impossibile !!!
Hai capito Buse?!? Fino a ieri si arrabattava nei tornei di seconda (o terza) fascia, ora fa semifinale ad Amburgo!