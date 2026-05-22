Roland Garros e Circuito ATP ATP, Copertina, WTA

Roland Garros, ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione e Semifinali. In campo Lucia Bronzetti a Parigi (LIVE)

22/05/2026 08:44 9 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  22 Maggio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
29°
18:00
29°
✅  Giornata asciutta: condizioni ideali per il programma delle qualificazioni
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q3
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Harmony Tan FRA vs Linda Fruhvirtova CZE

GS Roland Garros
Harmony Tan
3
3
6
Linda Fruhvirtova
1*
6
6
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Pierre-Hugues Herbert FRA vs Leandro Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Roberto Carballes baena ESP vs Hugo Dellien BOL

GS Roland Garros
Roberto Carballes baena
0
3
6
0
Hugo Dellien [21]
30
6
3
4
Mostra dettagli

Lulu Sun NZL vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare

Darwin Blanch USA vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ore: 11:00
Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs Kaitlin Quevedo ESP
GS Roland Garros
Guiomar Maristany zuleta de reales
40
6
4
1
Kaitlin Quevedo [27]
40
3
6
1
Mostra dettagli

Emilio Nava USA vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 11:00
Aliaksandra Sasnovich --- vs Marina Bassols ribera ESP

GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
0
6
4
Marina Bassols ribera
0
7
4
Mostra dettagli

Tom Gentzsch GER vs Roman Safiullin ---

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB vs Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 12 – Ore: 11:00
Borna Gojo CRO vs Jurij Rodionov AUT
GS Roland Garros
Borna Gojo
5
3
Jurij Rodionov
7
6
Vincitore: Jurij Rodionov
Mostra dettagli

Katarina Zavatska UKR vs Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi SUI vs Viktoria Hruncakova SVK
GS Roland Garros
Susan Bandecchi
6
6
Viktoria Hruncakova
1
2
Vincitore: Susan Bandecchi
Mostra dettagli

Vilius Gaubas LTU vs Pablo Llamas ruiz ESP

GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
0
3
0
Pablo Llamas ruiz [27]
0
6
1
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs Maria Lourdes Carle ARG

Il match deve ancora iniziare







🇩🇪
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  22 Maggio 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
23°
✅  Cielo coperto ma senza pioggia prevista durante le ore di gioco
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
ATP 500 SF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:30
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Hamburg
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
15
3
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
30
2
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Ignacio Buse PER (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Tommy Paul USA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare







🇨🇭
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera  ·  22 Maggio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
28°
18:00
27°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
ATP 250 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

CENTER COURT – ore 12:00
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS

ATP Geneva
Constantin Frantzen / Robin Haase
0
6
1
Romain Arneodo / Marc Polmans
0
7
2
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Casper Ruud NOR vs Mariano Navone ARG (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





COURT 1 – ore 14:00
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE
Il match deve ancora iniziare

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Andika (Guest) 22-05-2026 12:45

Veramente brava Susan Bandecchi alla sua prima qualificazione in un MD Slam, complimenti al Tc Milano , al coach Andrea John. I sogni a volte si avverano.

 9
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Golden Shark 22-05-2026 12:10

@ JannikUberAlles (#4621543)

Magari hai rovinato la festa a sorpresa … 😀

 8
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JannikUberAlles 22-05-2026 11:50

@REDAZIONE: forse oggi un breve articolo sul COMPLEANNO di DJOKOVIC ci starebbe pure…

…perché a 39 anni (auguri!!!) ha il “coraggio” di presentarsi ad un torneo su terra (dove si gioca il tennis più faticoso in assoluto!) che prevede addirittura 3 set su 5…

…CHAPEAU!!!

PS: essere tifoso di Sinner non significa non rispettare i grandi giocatori e/o gli avversari 😉

 7
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+1: Peter Parker, Golden Shark, Silvy__89, pablito
Gaz (Guest) 22-05-2026 11:36

Dunque,dopo essere stata la più giovane a superare le qualificazioni slam agli agli AO 2024, ovviamente, perché a 16 anni è molto improbabilmente che ci sia qualcun’altra più giovane a farlo, ecco che Alina Korneeva è la più giovane qualificata per il tabellone principale del RG, ormai in zona top 100.
Il caso vuole che ottenne il double a livello juniores agli AO e al RG juniores 2023.
Anche a Roma ha superato le qualificazioni con un doppio 6-3 alla Tagger, battuta poi al primo turno da quella Panna che da un mese si sta montando la testa e che sarà proprio oggi una delle 4 protagoniste delle semifinali di Rabat,vedete quante combinazioni che si ripetono spesso.
Ieri ho citato quello della giovane Dorofeeva, protagonista ancora al Bonfiglio, che avevo citato proprio la settimana scorsa durante il Torneo di Roma per dire chi aveva vinto il torneo under 16 al foro italico dello scorso anno,nel mentre che stavo parlando delle azzurre impegnate quest’anno.

 6
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Golden Shark 22-05-2026 10:38

Avete letto il passaggio della serie RAFA su Netflix in cui Nadal racconta della quantità di antinfiammatori assunti per far fronte ai vari problemi fisici ?

Farmaci che però gli hanno causato 2 perforazioni intestinali …

Lo spagnolo a 19 anni pensava che la sua carriera fosse già finita .

L’ambizione , la volontà e la capacità di resistere al dolore l’hanno invece spinto per sempre nell’olimpo del tennis .

Molto bello anche il passaggio su Sinner .

Non sono mai stato un suo tifoso della prima ora , a dire il vero nemmeno della seconda …
Ho iniziato a sostenerlo e ” soffrire ” con lui nella seconda parte della carriera e soprattutto negli ultimi 2-3 anni ( memorabile l’ultimo Slam in Australia ) .

Deve proprio aver amato visceralmente il tennis e la competizione … e pur incappando in qualche piccolo inciampo come tutti gli esseri umani , è sempre rimasto ” una bella persona ” , rispettosa degli avversari e di tutti in generale .

Infine la sensibilità e la genuinità mostrate nelle ultime apparizioni ( il pianto alla Laver , il momento dell’addio con il saluto degli spagnoli tributatogli in Davis ) … me lo fanno ricordare con molta nostalgia .

Confesso che , quando giocava , non lo avrei mai pensato !

🙂

 5
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+1: Peter Parker, Detuqueridapresencia
magilla (Guest) 22-05-2026 10:33

Scritto da tinapica
Hai capito Buse?!? Fino a ieri si arrabattava nei tornei di seconda (o terza) fascia, ora fa semifinale ad Amburgo!

e nessun talent scout del forum l’aveva previsto…..stava arrivando ma nessuno se n’è accorto …..cobolli ultimamente porta fortuna a parecchi ahime’

 4
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+1: Detuqueridapresencia
magilla (Guest) 22-05-2026 10:29

Scritto da Golden Shark
Lucia ha bisogno come il pane della qualificazione al tabellone principale di questo Slam … per lei credo sarebbe davvero un nuovo raggio di sole dopo un periodo piuttosto grigio .
Forza , avversaria difficile ma non impossibile !!!

deve vincere Lucia…..poche settimane fa l’ucraina ha perso in due set dalla pigato e nonostante il periodo no lucia ha un tennis piu’ completo.io sono molto ottimista…..

 3
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+1: Golden Shark
Golden Shark 22-05-2026 09:33

Lucia ha bisogno come il pane della qualificazione al tabellone principale di questo Slam … per lei credo sarebbe davvero un nuovo raggio di sole dopo un periodo piuttosto grigio .

Forza , avversaria difficile ma non impossibile !!!

 2
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+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M., Scolaretto
tinapica 22-05-2026 09:22

Hai capito Buse?!? Fino a ieri si arrabattava nei tornei di seconda (o terza) fascia, ora fa semifinale ad Amburgo!

 1
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+1: Scolaretto, Detuqueridapresencia