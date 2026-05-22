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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 22 Maggio 2026

22/05/2026 09:33 3 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 5 (Egitto), cemento – Quarti di Finale
14:00 Karthik P. INDVirgili Berini F. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Klagenfurt (Austria), terra battuta – Semifinali
12:00 Krutykh O. UKRPieri S. ITA

ITF M15 Klagenfurt - 2026-05-17T00:00:00Z
Oleksii Krutykh
A
3
Samuele Pieri
40
3
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Litija (Slovenia), terra battuta – – Quarti di Finale
10:30 Kivattsev K. WRLBosio G. ITA

ITF M15 Litija - 2026-05-18T00:00:00Z
Gabriele Bosio
40
6
5
Kirill Kivattsev
15
4
2
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11:30 Fiorentini A. ITA – Sesko Z. SLO

ITF M15 Litija - 2026-05-18T00:00:00Z
Andrea Fiorentini
40
1
Ziga Sesko
A
4
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11:30 Gschwendtner J. GBRLa Vela G. ITA

ITF M15 Litija - 2026-05-18T00:00:00Z
Giuseppe La Vela
15
1
Jeremy Gschwendtner
15
1
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 19 (Tunisia), cemento – – Quarti di Finale
10:30 Tabacco F. ITA – Almazan Valiente I. ESP

ITF M15 Monastir - 2026-05-17T00:00:00Z
Fausto Tabacco
A
6
4
Izan Almazan Valiente
40
4
1
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bol (Croazia), terra battuta – – Quarti di Finale
10:00 Andaloro F. ITA – Vukadin N. CRO

ITF M25 Bol - 2026-05-17T00:00:00Z
Noa Vukadin
40
2
6
5
Fabrizio Andaloro
15
6
0
1
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Grado (Italia), terra battuta – – Quarti di Finale
13:00 Gandolfi F. ITAAlvisi E. ITA

ITF W15 Grado - 2026-05-18T00:00:00Z
Francesca Gandolfi
Eleonora Alvisi
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13:00 Gennaro C. ITA – Yesypchuk D. UKR

ITF W15 Grado - 2026-05-18T00:00:00Z
Camilla Gennaro
Daria Yesypchuk
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14:30 Zoldakova D. CZERocchetti S. ITA

Il match deve ancora iniziare

17:30 Trevisan F. ITA – Viriant M. SLO

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Hurghada 5 (Egitto), cemento – – Quarti di Finale
15:00 Milanese S. ITA – Mincheva V. WRL

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 14 (Tunisia), cemento – – Quarti di Finale
10:30 Kubareva A. WRLBertacchi A. ITA

ITF W15 Monastir - 2026-05-17T00:00:00Z
Anna Kubareva
6
6
Anastasia Bertacchi
1
1
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11:30 Urso A. ITA – Petretic L. FRA

ITF W15 Monastir - 2026-05-17T00:00:00Z
Aurora Urso
15
3
Laia Petretic
15
3
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Klagenfurt (Austria), terra battuta – Semifinali
11:30 Mazzola A. ITA – Schunk N. GER

ITF W35 Klagenfurt - 2026-05-17T00:00:00Z
Alessandra Mazzola
15
0
Nastasja Schunk
0
0
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ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Kosice (Slovacchia), terra battuta – Semifinali
14:00 Grant T. C. ITA – Kubka M. POL

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Andreas Seppi 22-05-2026 12:16

Ma qualcuno sa perchè Andaloro dopo un brillante 2025 giocato quasi solo su cemento vincendo tanto quest’anno gioca solo su terra, dove fatica e perde da gente con cui su cemento non perderebbe?

 3
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anto.. (Guest) 22-05-2026 11:45

LA PAOLETTI, di nuovo ferma ?

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Salem 90 (Guest) 22-05-2026 10:01

La Grant è in semifinale a Kosice. Ho visto ieri la partita e non credo che finchè giocherà a questi livelli potrà migliorare in modo significativo. Comunque sono punti importanti per salire nel ranking ma appena possibile dovrà spostarsi almeno sui 125.

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