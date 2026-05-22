Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 22 Maggio 2026

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 5 (Egitto), cemento – Quarti di Finale
14:00 Karthik P. – Virgili Berini F.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Klagenfurt (Austria), terra battuta – Semifinali
12:00 Krutykh O. – Pieri S.
ITF M15 Klagenfurt - 2026-05-17T00:00:00Z
Oleksii Krutykh
A
3
Samuele Pieri•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Samuele Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
Oleksii Krutykh
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Oleksii Krutykh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Samuele Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Oleksii Krutykh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Samuele Pieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Litija (Slovenia), terra battuta – – Quarti di Finale
10:30 Kivattsev K. – Bosio G.
ITF M15 Litija - 2026-05-18T00:00:00Z
Gabriele Bosio•
40
6
5
Kirill Kivattsev
15
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kirill Kivattsev
5-1 → 5-2
Kirill Kivattsev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Gabriele Bosio
0-30
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Kirill Kivattsev
1-1 → 2-1
Kirill Kivattsev
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kirill Kivattsev
5-3 → 5-4
Gabriele Bosio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Kirill Kivattsev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Gabriele Bosio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Kirill Kivattsev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Gabriele Bosio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Kirill Kivattsev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Gabriele Bosio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Kirill Kivattsev
0-0 → 0-1
11:30 Fiorentini A. – Sesko Z.
ITF M15 Litija - 2026-05-18T00:00:00Z
Andrea Fiorentini
40
1
Ziga Sesko•
A
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ziga Sesko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
Andrea Fiorentini
0-4 → 1-4
Andrea Fiorentini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Ziga Sesko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Andrea Fiorentini
0-0 → 0-1
11:30 Gschwendtner J. – La Vela G.
ITF M15 Litija - 2026-05-18T00:00:00Z
Giuseppe La Vela•
15
1
Jeremy Gschwendtner
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jeremy Gschwendtner
1-0 → 1-1
Giuseppe La Vela
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 19 (Tunisia), cemento – – Quarti di Finale
10:30 Tabacco F. – Almazan Valiente I.
ITF M15 Monastir - 2026-05-17T00:00:00Z
Fausto Tabacco
A
6
4
Izan Almazan Valiente•
40
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Izan Almazan Valiente
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
Izan Almazan Valiente
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Fausto Tabacco
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Izan Almazan Valiente
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Fausto Tabacco
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Izan Almazan Valiente
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Fausto Tabacco
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Izan Almazan Valiente
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Fausto Tabacco
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Izan Almazan Valiente
3-2 → 4-2
Izan Almazan Valiente
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Fausto Tabacco
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Izan Almazan Valiente
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Bol (Croazia), terra battuta – – Quarti di Finale
10:00 Andaloro F. – Vukadin N.
ITF M25 Bol - 2026-05-17T00:00:00Z
Noa Vukadin•
40
2
6
5
Fabrizio Andaloro
15
6
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Fabrizio Andaloro
4-1 → 5-1
Noa Vukadin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Noa Vukadin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Fabrizio Andaloro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Noa Vukadin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Fabrizio Andaloro
5-0 → 6-0
Noa Vukadin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Fabrizio Andaloro
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Fabrizio Andaloro
2-5 → 2-6
Fabrizio Andaloro
1-4 → 1-5
Fabrizio Andaloro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Noa Vukadin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Fabrizio Andaloro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Noa Vukadin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Grado (Italia), terra battuta – – Quarti di Finale
13:00 Gandolfi F. – Alvisi E.
ITF W15 Grado - 2026-05-18T00:00:00Z
Francesca Gandolfi
Eleonora Alvisi
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
13:00 Gennaro C. – Yesypchuk D.
ITF W15 Grado - 2026-05-18T00:00:00Z
Camilla Gennaro
Daria Yesypchuk
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
14:30 Zoldakova D. – Rocchetti S.
Il match deve ancora iniziare
17:30 Trevisan F. – Viriant M.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Hurghada 5 (Egitto), cemento – – Quarti di Finale
15:00 Milanese S. – Mincheva V.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Monastir 14 (Tunisia), cemento – – Quarti di Finale
10:30 Kubareva A. – Bertacchi A.
ITF W15 Monastir - 2026-05-17T00:00:00Z
Anna Kubareva
6
6
Anastasia Bertacchi
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Bertacchi
4-1 → 5-1
Anastasia Bertacchi
2-1 → 3-1
Anastasia Bertacchi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anna Kubareva
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Bertacchi
30-40
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Anastasia Bertacchi
3-1 → 4-1
Anna Kubareva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Anastasia Bertacchi
1-1 → 2-1
Anna Kubareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Anastasia Bertacchi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
11:30 Urso A. – Petretic L.
ITF W15 Monastir - 2026-05-17T00:00:00Z
Aurora Urso
15
3
Laia Petretic•
15
3
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Klagenfurt (Austria), terra battuta – Semifinali
11:30 Mazzola A. – Schunk N.
ITF W35 Klagenfurt - 2026-05-17T00:00:00Z
Alessandra Mazzola•
15
0
Nastasja Schunk
0
0
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Kosice (Slovacchia), terra battuta – Semifinali
14:00 Grant T. C. – Kubka M.
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Ma qualcuno sa perchè Andaloro dopo un brillante 2025 giocato quasi solo su cemento vincendo tanto quest’anno gioca solo su terra, dove fatica e perde da gente con cui su cemento non perderebbe?
LA PAOLETTI, di nuovo ferma ?
La Grant è in semifinale a Kosice. Ho visto ieri la partita e non credo che finchè giocherà a questi livelli potrà migliorare in modo significativo. Comunque sono punti importanti per salire nel ranking ma appena possibile dovrà spostarsi almeno sui 125.