NextGen ATP Finals 2026, Reggio Calabria sarebbe la sede prescelta

Nel calendario ATP del 2026 l’ultimo evento presente è la Final 8 di Davis Cup, in programma a Bologna dal 23 al 29 novembre. E le NextGen ATP Finals? Il “masters” U20 non compare ancora nella lista dei tornei, si attende la fumata bianca per la nuova sede dopo l’addio prematuro a Jeddah. Il torneo ideato a dieci anni fa per lanciare i giovani talenti, ottima scelta in un periodo nel quale le parti alte del ranking erano un po’ “bloccate” sugli stessi nomi con un certa fatica per le nuove leve nell’inserirsi e porsi all’attenzione del grande pubblico, fu presentato nel 2016 e lanciato nel 2017 alla Fiera di Rho, Milano. Vinse lo sfortunatissimo coreano Hyeon Chung, in un’edizione che vide in gara futuri protagonisti come Medvedev, Rublev, Shapovalov, Khachanov.

L’evento rimase a Milano fino al 2022 e vide sbocciare talenti come Tsitsipas, De Minaur, Sinner, Alcaraz, Korda e molti altri, fino a spostarsi in Arabia Saudita dal 2023. L’accordo era quinquennale, ma in realtà già prima dell’edizione 2025 – vinta dall’americano Tien sul belga Blockx, oggi protagonisti sul tour maggiore – i sauditi decisero di mollare la manifestazione, oggi in cerca di una nuova casa. Il Presidente FITP Binaghi ha incontrato il Presidente ATP Gaudenzi in più occasioni, e sul tavolo oltre alle questioni ancora aperte per le ATP Finals (per i problemi sorti dal decreto del governo Meloni sull’autonomia organizzativa della nostra federazione) è comparsa anche quella delle NextGen. Perché non riportare “a casa” il torneo dei migliori under 20 mondiali, visto che qua è nato e in Italia c’è un enorme fermento per il tennis? Binaghi ha colto l’occasione e annunciato già da mesi che le NextGen 2026 si disputeranno in Italia, “probabilmente in una città del sud”.

Qua si fermano le dichiarazioni ufficiali, e scattano le indiscrezioni. Secondo le fonti più accreditate, le città canditate per ospitare l’evento sono Napoli, Bari, Palermo e Reggio Calabria. Per le ultimissime voci, sembra che la città dello stretto abbia vinto la contesa e organizzerà le NextGen ATP 2026 al PalaCalafiore, arena da 8450 posti inaugurata nel 1990 e casa storica della Viola Basket (oggi in serie B, ma per anni protagonista nel massimo campionato). Come base per gli allenamenti c’è il vicino CT Rocco Polimeni, storico club calabrese che ha ospitato in passato anche la Coppa Davis. Vedremo se la indiscrezione sarà confermata e il “masters” dei giovani tornerà in Italia. Le date dell’evento ancora non sono certe, ma dovrebbe svolgersi nel mese di dicembre poco prima della ripresa della nuova stagione.

Marco Mazzoni