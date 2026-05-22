L'evento si è disputato dal 2017 al 2022 a Milano ATP, Copertina

NextGen ATP Finals 2026, Reggio Calabria sarebbe la sede prescelta

22/05/2026 08:46 17 commenti
Reggio Calabria
Reggio Calabria

Nel calendario ATP del 2026 l’ultimo evento presente è la Final 8 di Davis Cup, in programma a Bologna dal 23 al 29 novembre. E le NextGen ATP Finals? Il “masters” U20 non compare ancora nella lista dei tornei, si attende la fumata bianca per la nuova sede dopo l’addio prematuro a Jeddah. Il torneo ideato a dieci anni fa per lanciare i giovani talenti, ottima scelta in un periodo nel quale le parti alte del ranking erano un po’ “bloccate” sugli stessi nomi con un certa fatica per le nuove leve nell’inserirsi e porsi all’attenzione del grande pubblico, fu presentato nel 2016 e lanciato nel 2017 alla Fiera di Rho, Milano. Vinse lo sfortunatissimo coreano Hyeon Chung, in un’edizione che vide in gara futuri protagonisti come Medvedev, Rublev, Shapovalov, Khachanov.

L’evento rimase a Milano fino al 2022 e vide sbocciare talenti come Tsitsipas, De Minaur, Sinner, Alcaraz, Korda e molti altri, fino a spostarsi in Arabia Saudita dal 2023. L’accordo era quinquennale, ma in realtà già prima dell’edizione 2025 – vinta dall’americano Tien sul belga Blockx, oggi protagonisti sul tour maggiore – i sauditi decisero di mollare la manifestazione, oggi in cerca di una nuova casa. Il Presidente FITP Binaghi ha incontrato il Presidente ATP Gaudenzi in più occasioni, e sul tavolo oltre alle questioni ancora aperte per le ATP Finals (per i problemi sorti dal decreto del governo Meloni sull’autonomia organizzativa della nostra federazione) è comparsa anche quella delle NextGen. Perché non riportare “a casa” il torneo dei migliori under 20 mondiali, visto che qua è nato e in Italia c’è un enorme fermento per il tennis? Binaghi ha colto l’occasione e annunciato già da mesi che le NextGen 2026 si disputeranno in Italia, “probabilmente in una città del sud”.

Qua si fermano le dichiarazioni ufficiali, e scattano le indiscrezioni. Secondo le fonti più accreditate, le città canditate per ospitare l’evento sono Napoli, Bari, Palermo e Reggio Calabria. Per le ultimissime voci, sembra che la città dello stretto abbia vinto la contesa e organizzerà le NextGen ATP 2026 al PalaCalafiore, arena da 8450 posti inaugurata nel 1990 e casa storica della Viola Basket (oggi in serie B, ma per anni protagonista nel massimo campionato). Come base per gli allenamenti c’è il vicino CT Rocco Polimeni, storico club calabrese che ha ospitato in passato anche la Coppa Davis. Vedremo se la indiscrezione sarà confermata e il “masters” dei giovani tornerà in Italia. Le date dell’evento ancora non sono certe, ma dovrebbe svolgersi nel mese di dicembre poco prima della ripresa della nuova stagione.

Marco Mazzoni

 

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Golden Shark 22-05-2026 12:40

Scritto da IlCera

Scritto da sergioat

Scritto da IlCera

Scritto da Leprotto
Io aspetterei il ponte

Ahahahahhh !!! Ottima questa !!!!!!
Se no la centrale nucleare a Milano, ultima idea del genio.

E perché? Non ti piace il sud?

Adoro il Sud, ed anche il Sud del Sud, e via dicendo. Nessun problema.

D’altronde il Sud del Sud … piu’ si va a Sud … ridiventa Nord !!!

:mrgreen:

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IlCera (Guest) 22-05-2026 12:24

Scritto da sergioat

Scritto da IlCera

Scritto da Leprotto
Io aspetterei il ponte

Ahahahahhh !!! Ottima questa !!!!!!
Se no la centrale nucleare a Milano, ultima idea del genio.

E perché? Non ti piace il sud?

Adoro il Sud, ed anche il Sud del Sud, e via dicendo. Nessun problema.

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+1: Golden Shark
walden 22-05-2026 11:55

Scritto da Volevo la Wip
Sarebbe fantastico, lo spero proprio. Secondo me al sud si riempirebbe un palazzetto di 20.000 posti. C’è fame di grande tennis che a queste latitudini è latente

Sicuramente più che a Gedda…spero che prima o poi il mondo tennistico rinsavisca e sposti tutti questi tornei privi di pubblico dai paesi del Golfo, e ridimensioni anche il numero di quelli cinesi…

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sergioat 22-05-2026 11:40

Scritto da IlCera

Scritto da Leprotto
Io aspetterei il ponte

Ahahahahhh !!! Ottima questa !!!!!!
Se no la centrale nucleare a Milano, ultima idea del genio.

E perché? Non ti piace il sud?

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andrewthefirst 22-05-2026 11:34

è una soluzione-ponte…

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+1: Detuqueridapresencia
Golden Shark 22-05-2026 11:18

Scritto da Leprotto
Io aspetterei il ponte

Se posticipano di circa 2 settimane si può fare…

Quest’anno l’8 Dicembre 2026 cade di Martedi …

… Sabato 5 , Domenica 6 , LUNEDI 7 [ PONTE 😆 ] , Martedi 8 ( Festivo ) … e voilà !!!

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+1: Marco M.
cataflic 22-05-2026 11:16

Veramente alternativa come scelta, sperem!

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JOA20 (Guest) 22-05-2026 11:04

Scritto da ProVax
L’idea non é affatto male, portare il grande tennis al sud é un ottima idea, personalmente preferirei Bari, però é anche vero che Reggio per posizione avrebbe anche il bacino degli appassionati siciliani.
Cinà ci sarebbe?

Pallino è ottavo nella NextGen Race, anche se non è granché indicativa dato che siamo a fine maggio. L’organizzazione dovrebbe comunque avere una wild card a disposizione, anche se nelle ultime edizioni non è stata data.

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Spider 99 (Guest) 22-05-2026 10:32

Scritto da ProVax
L’idea non é affatto male, portare il grande tennis al sud é un ottima idea, personalmente preferirei Bari, però é anche vero che Reggio per posizione avrebbe anche il bacino degli appassionati siciliani.
Cinà ci sarebbe?

Per Reggio sarebbe occasione unica, ci sarebbe il tutto esaurito ogni giorno,
e credo che ciná se si qualifica ci andrebbe. quest’anno escono i 2005
e giocando i 2006-2007.

in giù.

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+1: Golden Shark
IlCera (Guest) 22-05-2026 10:06

Scritto da Leprotto
Io aspetterei il ponte

Ahahahahhh !!! Ottima questa !!!!!!
Se no la centrale nucleare a Milano, ultima idea del genio.

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+1: Marco M.
-1: sergioat
IlCera (Guest) 22-05-2026 10:05

Lo scrivo qui perchè mi sembra in qualche modo in tema.
C’è un’intervista interessante su Eurosport a Carlos Boluda Purkiss, spagnolo che dieci anni fa, dopo aver vinto DUE Petit As consecutivi (impresa mia riuscita a nessuno) veniva dato da tutti, soprattutto in Spagna, come il nuovo Nadal.
Da leggere e rileggere per comprendere, soprattutto coloro col grilletto facile, le enormi difficoltà, non solo prettamente tennistiche, per emergere in questo sport.

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+1: city-zen
murbi (Guest) 22-05-2026 10:03

Io farei prima il Ponte, poi queste manifestazioni giovanili sarebbero un contorno interessante.

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Leprotto (Guest) 22-05-2026 09:40

Io aspetterei il ponte

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+1: city-zen, Maurantonio
-1: sergioat
Volevo la Wip (Guest) 22-05-2026 09:36

Sarebbe fantastico, lo spero proprio. Secondo me al sud si riempirebbe un palazzetto di 20.000 posti. C’è fame di grande tennis che a queste latitudini è latente

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+1: Golden Shark
ProVax (Guest) 22-05-2026 09:35

L’idea non é affatto male, portare il grande tennis al sud é un ottima idea, personalmente preferirei Bari, però é anche vero che Reggio per posizione avrebbe anche il bacino degli appassionati siciliani.
Cinà ci sarebbe?

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+1: Golden Shark
Detuqueridapresencia 22-05-2026 09:34

Biancooooooo! Massimo Biancoooooooooo! ahahahahahahhahaha :mrgreen:

 2
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chase (Guest) 22-05-2026 09:02

mahahahahah. stupendo

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