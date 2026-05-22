Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

22/05/2026 08:53 1 commento
Victoria Mboko - Foto Getty Images
Victoria Mboko - Foto Getty Images

🇫🇷
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia  ·  22 Maggio 2026

17°C
Soleggiato, poi nubi sparse  ·  Picco 28°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
13°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
28°
18:00
27°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta, temperature in aumento nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA 500 SF
☀  Soleggiato
⛅  Nubi sparse
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court Patrice Dominguez – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs Ekaterina Alexandrova RUS / Anna Danilina KAZ

WTA Strasbourg
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
15
7
0
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
15
5
1
Mostra dettagli

Emma Navarro USA vs Ann Li USA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Victoria Mobko CAN vs Jaqueline Cristian ROU Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare







🇲🇦
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco  ·  22 Maggio 2026

18°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
18°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
28°
13:00
31°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
33°
17:00
32°
18:00
32°
🔥  Caldo nelle ore centrali: condizioni asciutte per le semifinali
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA 250 SF
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 14:00
(7) Panna Udvardy HUN vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

Jil Teichmann SUI vs (6) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare

(1) Aldila Sutjiadi INA / (1) Vera Zvonareva RUS vs Eudice Chong HKG / Magali Kempen BEL

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 22-05-2026 11:08

2,00 Mboko 4,00 Navarro 5,00 Li 6,00 Cristian

1,85 Kalinina 4,50 Marcinko 6,00 Teichmann e Udvardy

 1
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