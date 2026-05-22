WTA 500 Strasburgo e WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Victoria Mboko - Foto Getty Images
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia · 22 Maggio 2026
|☀
|
17°C
Soleggiato, poi nubi sparse · Picco 28°C
|
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
|
09:00
☀
13°
|
10:00
☀
17°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
23°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
☁
26°
|
15:00
⛅
27°
|
16:00
⛅
27°
|
17:00
☀
28°
|
18:00
⛅
27°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta, temperature in aumento nel pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
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🎾
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WTA 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
WTA 500 SF
☀ Soleggiato
⛅ Nubi sparse
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Patrice Dominguez – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Luisa Stefani vs Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
WTA Strasbourg
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]•
15
7
0
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
15
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
6-5 → 7-5
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
4-4 → 4-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
3-2 → 4-2
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-1 → 1-1
Ekaterina Alexandrova / Anna Danilina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Emma Navarro vs Ann Li Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Victoria Mobko vs Jaqueline Cristian Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco · 22 Maggio 2026
|☀
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18°C
Soleggiato e caldo · Picco 33°C
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|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
|
09:00
☀
18°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
16:00
⛅
33°
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17:00
⛅
32°
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18:00
⛅
32°
🔥 Caldo nelle ore centrali: condizioni asciutte per le semifinali
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
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🎾
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WTA 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
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WTA 250 SF
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 14:00
(7) Panna Udvardy vs Anhelina Kalinina
Il match deve ancora iniziare
Jil Teichmann vs (6) Petra Marcinko
Il match deve ancora iniziare
(1) Aldila Sutjiadi / (1) Vera Zvonareva vs Eudice Chong / Magali Kempen
Il match deve ancora iniziare
1 commento
2,00 Mboko 4,00 Navarro 5,00 Li 6,00 Cristian
1,85 Kalinina 4,50 Marcinko 6,00 Teichmann e Udvardy