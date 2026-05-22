Challenger Cervia, Istanbul e Bangalore: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
Challenger 50 Cervia
Cervia, Italia · 22 Maggio 2026
|☀
|
17°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
|
10:00
☀
18°
|
11:00
☀
20°
|
12:00
☀
22°
|
13:00
☀
24°
|
14:00
☀
25°
|
15:00
☀
25°
|
16:00
☀
26°
|
17:00
☀
26°
|
18:00
☀
25°
|
19:00
☀
24°
✅ Nessuna criticità: giornata soleggiata e asciutta
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
CH 50 SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:30
Buvaysar Gadamauri vs Tommaso Compagnucci
ATP Cervia
Buvaysar Gadamauri [6]
0
1
Tommaso Compagnucci•
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Gadamauri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Compagnucci
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Andrea Guerrieri vs Max Alcala Gurri (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti / Filippo Romano vs Buvaysar Gadamauri / Li Tu
Il match deve ancora iniziare
Juan Jose Bianchi / Joshua Sheehy vs Santiago Rodriguez Taverna / David Vega Hernandez
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Istanbul
Istanbul, Turchia · 22 Maggio 2026
|☁
|
17°C
Nuvoloso, rovesci a tratti · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi variabile
|PIOGGIA
|Rovesci tra mattina e pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
|
10:00
🌧
17°
|
11:00
⛅
18°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
🌧
21°
|
15:00
🌧
22°
|
16:00
☁
21°
|
17:00
☁
21°
|
18:00
☁
20°
|
19:00
⛅
20°
⚠ Rovesci possibili tra mattina e pomeriggio, poi nubi sparse
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
CH 75 SF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
⚠ Instabile
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
13:00 Agamenone F. – Nedic A.
ATP Istanbul
Franco Agamenone [5]
0
0
Andrej Nedic [3]
0
0
14:30 Barton H. – Jorda Sanchis D.
Il match deve ancora iniziare
11:00 Chandrasekar A. /Lammons N. – Cervantes I. /Molchanov D.
ATP Istanbul
Anirudh Chandrasekar / Nathaniel Lammons [1]
6
4
3
Inigo Cervantes / Denys Molchanov
3
6
10
Vincitore: Cervantes / Molchanov
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Cervantes / Molchanov
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
df
7-3
8-3
df
9-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chandrasekar / Lammons
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
I. Cervantes / Molchanov
4-4 → 4-5
A. Chandrasekar / Lammons
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
I. Cervantes / Molchanov
3-3 → 3-4
A. Chandrasekar / Lammons
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
I. Cervantes / Molchanov
3-1 → 3-2
A. Chandrasekar / Lammons
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
I. Cervantes / Molchanov
2-0 → 2-1
A. Chandrasekar / Lammons
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
I. Cervantes / Molchanov
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Chandrasekar / Lammons
5-3 → 6-3
I. Cervantes / Molchanov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
A. Chandrasekar / Lammons
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
4-2 → 5-2
I. Cervantes / Molchanov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
A. Chandrasekar / Lammons
3-1 → 4-1
I. Cervantes / Molchanov
3-0 → 3-1
A. Chandrasekar / Lammons
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
I. Cervantes / Molchanov
1-0 → 2-0
A. Chandrasekar / Lammons
0-0 → 1-0
11:00 Martos Gornes S. /Walkow S. – Banthia S. /Kielan S.
ATP Istanbul
Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
0*
6
Siddhant Banthia / Szymon Kielan [4]
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Banthia / Kielan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
S. Martos Gornes / Walkow
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
S. Banthia / Kielan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Martos Gornes / Walkow
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Banthia / Kielan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
S. Martos Gornes / Walkow
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
S. Banthia / Kielan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Martos Gornes / Walkow
2-2 → 3-2
S. Banthia / Kielan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
S. Martos Gornes / Walkow
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Banthia / Kielan
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
S. Martos Gornes / Walkow
0-0 → 1-0
11:00 Goldhoff G. /Winegar T. – Jecan M. A. /Pavel B.
ATP Istanbul
George Goldhoff / Theodore Winegar [3]
6
6
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
4
4
Vincitore: Goldhoff / Winegar
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Jecan / Pavel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
G. Goldhoff / Winegar
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
A. Jecan / Pavel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Goldhoff / Winegar
3-3 → 4-3
A. Jecan / Pavel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
G. Goldhoff / Winegar
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Jecan / Pavel
1-2 → 1-3
G. Goldhoff / Winegar
0-2 → 1-2
A. Jecan / Pavel
0-1 → 0-2
G. Goldhoff / Winegar
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Jecan / Pavel
5-4 → 6-4
G. Goldhoff / Winegar
4-4 → 5-4
A. Jecan / Pavel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Goldhoff / Winegar
15-0
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-3 → 4-3
A. Jecan / Pavel
3-2 → 3-3
G. Goldhoff / Winegar
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 3-2
A. Jecan / Pavel
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
G. Goldhoff / Winegar
0-2 → 1-2
A. Jecan / Pavel
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 0-2
G. Goldhoff / Winegar
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-0 → 0-1
12:30 Prashanth V. /Ramanathan R. – Duda F. /Latinovic S.
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 22 Maggio 2026
|⛅
|
26°C
Nubi e sole, temporali · Picco 32°C
|
|CIELO
|Nuvole e schiarite
|PIOGGIA
|Temporali nel pomeriggio
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 22 Maggio
|
13:00
⛅
29°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
⛈
31°
|
16:00
⛈
32°
|
17:00
⛅
31°
|
18:00
⛅
31°
|
19:00
☀
30°
|
20:00
☀
29°
|
21:00
☀
28°
|
22:00
⛅
27°
⚠ Temporali possibili nel pomeriggio, caldo moderato
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
|
CH 50 SF
⛅ Nuvole e sole
⛈ Temporali
⚠ Instabile
🎾 Semifinali
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 09:30
Ilya Ivashka vs Hamish Stewart
ATP Bengaluru
Ilya Ivashka
6
3
6
Hamish Stewart [3]
3
6
2
Vincitore: Ivashka
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Ivashka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
H. Stewart
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
3-2 → 4-2
I. Ivashka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
H. Stewart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
I. Ivashka
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Ivashka
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
3-4 → 3-5
H. Stewart
15-0
ace
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
I. Ivashka
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-4 → 2-4
H. Stewart
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
1-3 → 1-4
I. Ivashka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
I. Ivashka
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
H. Stewart
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
I. Ivashka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
H. Stewart
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
I. Ivashka
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-0 → 3-0
H. Stewart
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Petr Bar Biryukov vs Alastair Gray
ATP Bengaluru
Petr Bar Biryukov [4]
30
3
4
Alastair Gray [2]•
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gray
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A. Gray
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
A. Gray
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
A. Gray
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Adil Kalyanpur / Mukund Sasikumar vs Charles Barry / Joshua Charlton
Il match deve ancora iniziare
Niki Kaliyanda Poonacha / Saketh Myneni vs Petr Bar Biryukov / Grigoriy Lomakin
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit