Roland Garros, definito il debutto dei big: Djokovic domenica sera, Sinner martedì sul Philippe Chatrier

Il Roland Garros 2026 inizia a scoprire le prime carte. Dopo il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile, arrivano anche le prime indicazioni sulla programmazione dei match di primo turno, con particolare attenzione ai grandi protagonisti del torneo.

La giornata inaugurale sarà domenica 24 maggio e avrà subito un nome di enorme richiamo: Novak Djokovic. Il serbo debutterà nella sessione serale sul Philippe Chatrier contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, in un match programmato non prima delle 20:15.

Per Djokovic sarà un esordio tutt’altro che banale. Dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore di casa, potente al servizio e sostenuto dal pubblico francese. Il serbo, alla ricerca di un nuovo grande risultato Slam, inizierà così il suo percorso parigino in un’atmosfera già molto calda.

Bisognerà invece attendere qualche giorno in più per vedere in campo Jannik Sinner. Il numero uno del mondo farà il suo debutto martedì 26 maggio contro il francese Clément Tabur. Anche l’azzurro giocherà sul Philippe Chatrier, ma l’orario del match non è ancora stato ufficializzato. Il tabellone ha inserito Sinner e Djokovic in due metà opposte, con l’eventuale incrocio possibile soltanto in finale.

Sinner arriva a Parigi con i riflettori addosso. Dopo il trionfo a Roma e il completamento della collezione dei Masters 1000, l’azzurro si presenta al Roland Garros con un obiettivo enorme: conquistare l’unico Slam che ancora manca alla sua bacheca e completare il Career Grand Slam.

Il programma del torneo prevede l’inizio del main draw domenica 24 maggio, con sessioni serali sul Philippe Chatrier fino al 3 giugno. Dal 25 al 30 maggio, gli incontri sul campo centrale cominceranno a mezzogiorno, mentre sugli altri campi il gioco partirà dalle 11:00.

Il Roland Garros parte quindi con una doppia attesa: domenica sera toccherà a Djokovic aprire la sua corsa contro Mpetshi Perricard, mentre martedì sarà il giorno di Sinner, chiamato a iniziare il proprio cammino davanti al pubblico del Centrale contro Tabur. Due debutti diversi, ma già carichi di significato in uno Slam che si annuncia ricchissimo di temi.





Francesco Paolo Villarico