Alfano in semifinale al Trofeo Bonfiglio. Milano scopre il talento di Makarova

Per il secondo anno consecutivo ci sarà un tennista italiano nelle semifinali di singolare del Trofeo Bonfiglio. Dall’impresa del 2025 targata Jacopo Vasamì a Filippo Alfano: a tenere alto il tricolore nell’edizione numero 66 degli Internazionali d’Italia juniores, in corso nella splendida cornice del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, ci sta pensando il tennista ligure, nato a Genova ma tesserato per i brianzoli del Tennis Bellusco 2012. Sul Campo Centrale, il diciassettenne azzurro ha firmato la vittoria più importante della propria carriera giovanile, spingendosi per la prima volta al penultimo atto di un torneo di categoria J500 in virtù del 6-4 6-7 6-3 inflitto al kazako Damir Zhalgasbay dopo due ore e trenta minuti ad alta intensità, in una partita che ha tenuto col fiato sospeso il folto pubblico che ha riempito le tribune per l’intero arco della giornata.

Allievo del Piatti Tennis Center di Bordighera e seguito in Lombardia dal coach Niccolò Liscia, Alfano ha mostrato grande solidità mentale nelle fasi più importanti del match. Dopo aver conquistato un combattuto primo set, l’italiano è stato bravo a non scomporsi al termine di un tiebreak del secondo parziale caratterizzato da continui ribaltamenti: dal 3-0 Zhalgasbay si è passati rapidamente al 5-3 Alfano, quindi al 7-5 finale in favore del nativo di Almaty che ha rimandato il verdetto alla frazione decisiva. La determinazione del ligure è tornata a emergere in avvio di terzo set, con il break nel primo gioco che è stato poi bissato nel nono ed è valso l’accesso alle semifinali. “Non ho sentito molto bene la palla – ha ammesso Alfano -, ma ho cercato di mantenere alte le percentuali al servizio e di garantirmi qualche chance in risposta. Era importante fargli giocare più colpi possibili e sbagliare poco”. Finalista in due degli ultimi tre tornei giocati, Alfano andrà a caccia del tris contro il tedesco Mackenzie che in chiusura di programma ha battuto il peruviano Nicolas Baena per 7-5 6-3: “Nell’ultimo periodo ho acquisito maggiore consapevolezza, i risultati ottenuti a Salsomaggiore e Prato mi hanno aiutato nella gestione delle partite. Non voglio ragionare troppo sul futuro: la mia attenzione è tutta sul prossimo impegno”. La semifinale dell’altra zona di tabellone coinvolgerà lo statunitense Jack Secord, nemmeno sceso in campo a seguito del ritiro del toscano Matteo Gribaldo per un infortunio alla coscia destra, e l’austriaco Thilo Behrmann, che si è imposto sul portoricano Yannik Alvarez (6-2 7-5) dando continuità alle precedenti affermazioni con Davide Ciaschetti e Raffaele Ciurnelli.

Tra le ragazze hanno brillato la ceca Jana Kovackova e la russa Mariia Makarova. La prima ha rimontato la spagnola Paola Pinera Celorio chiudendo il confronto per 6-4 6-1 dopo aver infilato una striscia di dieci giochi a uno dal 2-4 del primo set. Più sofferto, invece, il successo di Makarova contro la serba Anastasija Cvetkovic: la russa ha prevalso per 6-1 3-6 7-6 al termine di una sfida spettacolare e ricca di capovolgimenti di fronte. Avanti 4-1 nel terzo set, la numero 20 del ranking Itf si è fatta rimontare fino al 4-4, prima di dominare il tiebreak con sette punti consecutivi dopo due errori non forzati in apertura. “Nel primo set ho giocato benissimo – ha detto Makarova -, poi ho cominciato a parlare troppo con il mio team e ho perso la concentrazione, aumentando il numero degli errori. È successa la stessa identica cosa nella terza frazione, ma dal 4-4 sono contenta di essermi ripresa e di aver trovato il modo di portare a casa la partita”. La sua prossima avversaria sarà la connazionale Felitsata Dorofeeva-Rybas, a segno per 7-5 6-1 sulla numero uno del seeding Victoria Luiza Barros, mentre Kovackova se la vedrà con la cinese Xinran Sun che ha liquidato la lettone Adelina Lacinova in appena 62 minuti (6-0 6-2).

TUTTI RISULTATI DI GIORNATA

Tabellone singolare maschile, quarti di finale

T. Behrmann (AUT) b. Y. Alvarez (PUR) 6-2 7-5, J. Secord (USA) b. M. Gribaldo (ITA) w.o., F. Alfano (ITA) b. D. Zhalgasbay (KAZ) 6-4 6-7(5) 6-3, J. Mackenzie (GER) b. N. Baena (PER) 7-5 6-3.

Tabellone singolare femminile, quarti di finale

J. Kovackova (CZE) b. P. Pinera Celorio (ESP) 6-4 6-1, M. Makarova b. A. Cvetkovic (SRB) 6-1 3-6 7-6(2), F. Dorofeeva-Rybas b. V. Barros (BRA) 7-5 6-1, X. Sun (CHN) b. A. Lacinova (LAT) 6-0 6-2.

Tabellone doppio maschile, semifinali

L. Miguel (BRA) / L. Storck Franca (BRA) b. R. Cozad (USA) / G. Goode (USA) 7-5 6-3, Y. Alvarez (PUR) / J. Secord (USA) b. T. Behrmann (AUT) / K. Chen (TPE) 6-3 7-5.

Tabellone doppio femminile, semifinali

C. Esquiva Banuls (ESP) / N. Leme Da Silva (BRA) b. C. Clarke (USA) / I. Deluccia (USA) 2-6 6-4 10/8, A. Cvetkovic (SRB) / S. Larraya Guidi (ARG) b. P. Pinera Celorio (ESP) / I. Wobker (GER) 6-3 4-6 10/3.