Roland Garros, ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione e Semifinali. Lucia Bronzetti nel tabellone principale. Zavatska si ritira nel terzo set, l’azzurra supera le qualificazioni

Lucia Bronzetti è nel tabellone principale del Roland Garros 2026. L’azzurra ha superato il turno decisivo delle qualificazioni approfittando del ritiro dell’ucraina Katarina Zavatska, costretta ad alzare bandiera bianca nel terzo set quando Bronzetti era avanti 3-0 dopo una lunga battaglia sul Court 12. Il punteggio finale è di 3-6 7-6(4) 3-0 ritiro in favore della tennista italiana.

Una qualificazione arrivata al termine di un percorso tutt’altro che semplice. Bronzetti aveva iniziato la sua avventura parigina superando la statunitense Varvara Lepchenko in tre set, al termine di una partita molto combattuta, poi aveva vinto nettamente il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini con il punteggio di 6-4 6-1, guadagnandosi così l’accesso all’ultimo ostacolo verso il main draw.

Contro Zavatska la partita si era messa in salita. L’ucraina ha portato a casa il primo set per 6-3, ma Bronzetti ha avuto il merito di restare dentro al match, senza disunirsi. Il momento chiave è arrivato nel secondo parziale, deciso al tie-break: lì l’azzurra ha alzato il livello, ha trovato maggiore continuità nello scambio e ha rimesso tutto in equilibrio vincendo il parziale per 7-6(4).

Nel terzo set la partita aveva ormai cambiato direzione. Bronzetti è partita forte, si è portata rapidamente sul 3-0 e a quel punto Zavatska, in evidente difficoltà fisica, ha deciso di ritirarsi. Un epilogo amaro per l’ucraina, ma che premia la capacità dell’azzurra di rimanere aggrappata alla partita anche nel momento più complicato.

Per Bronzetti si tratta di un risultato importante, soprattutto dopo un periodo non semplice. L’accesso al tabellone principale di uno Slam, passando dalle qualificazioni, conferma la sua voglia di lottare e di ritrovare continuità nei grandi appuntamenti. A Parigi, ora, l’azzurra potrà giocarsi le sue chance nel main draw, con la consapevolezza di aver superato tre ostacoli e di averlo fatto mostrando carattere nei momenti decisivi.

🇫🇷 Roland Garros Parigi, Francia · 22 Maggio 2026 ☀ 16°C Soleggiato e asciutto · Picco 29°C CIELO Soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 22 Maggio 09:00 ⛅ 17° 10:00 ⛅ 19° 11:00 ⛅ 22° 12:00 ☀ 24° 13:00 ☀ 26° 14:00 ☀ 27° 15:00 ☀ 28° 16:00 ☀ 29° 17:00 ☀ 29° 18:00 ☀ 29° ✅ Giornata asciutta: condizioni ideali per il programma delle qualificazioni 🎾 Programma del giorno — 22 Maggio 🎾 Roland Garros · Qualificazioni 3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta RG Q3 ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Harmony Tan vs Linda Fruhvirtova



GS Roland Garros Harmony Tan Harmony Tan 3 6 Linda Fruhvirtova Linda Fruhvirtova 6 7 Vincitore: Linda Fruhvirtova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Harmony Tan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Harmony Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Harmony Tan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Harmony Tan 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Harmony Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Harmony Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Harmony Tan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Pierre-Hugues Herbert vs Leandro Riedi



GS Roland Garros Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 6 6 6 Leandro Riedi [17] Leandro Riedi [17] 4 7 3 Vincitore: Pierre-Hugues Herbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Leandro Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Leandro Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Leandro Riedi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Pierre-Hugues Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Leandro Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Leandro Riedi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Leandro Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Leandro Riedi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Pierre-Hugues Herbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Leandro Riedi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Felix Gill vs Kyrian Jacquet



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 11:00

Roberto Carballes baena vs Hugo Dellien



GS Roland Garros Roberto Carballes baena Roberto Carballes baena 3 6 1 Hugo Dellien [21] Hugo Dellien [21] 6 3 6 Vincitore: Hugo Dellien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Hugo Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Roberto Carballes baena 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Hugo Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Hugo Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hugo Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Hugo Dellien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Roberto Carballes baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Roberto Carballes baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Hugo Dellien 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Roberto Carballes baena 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hugo Dellien 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lulu Sun vs Claire Liu



GS Roland Garros Lulu Sun [5] Lulu Sun [5] 1 0 Claire Liu Claire Liu 6 6 Vincitore: Claire Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Lulu Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Lulu Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Darwin Blanch vs Luka Pavlovic



GS Roland Garros Darwin Blanch Darwin Blanch 2 4 Luka Pavlovic Luka Pavlovic 6 6 Vincitore: Luka Pavlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Luka Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Darwin Blanch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Luka Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Darwin Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Luka Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Darwin Blanch 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Luka Pavlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Darwin Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Darwin Blanch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Luka Pavlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Luka Pavlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Darwin Blanch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Luka Pavlovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Darwin Blanch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Guiomar Maristany zuleta de reales Guiomar Maristany zuleta de reales 6 4 3 Kaitlin Quevedo [27] Kaitlin Quevedo [27] 3 6 6 Vincitore: Kaitlin Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Guiomar Maristany zuleta de reales 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Guiomar Maristany zuleta de reales 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Guiomar Maristany zuleta de realesvs Kaitlin Quevedo

Emilio Nava vs Pedro Martinez



GS Roland Garros Emilio Nava [3] Emilio Nava [3] 6 6 Pedro Martinez [24] Pedro Martinez [24] 3 3 Vincitore: Emilio Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Emilio Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Emilio Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Pedro Martinez 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Emilio Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Pedro Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Emilio Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Emilio Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Emilio Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Pedro Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Emilio Nava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Emilio Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 11:00

Aliaksandra Sasnovich vs Marina Bassols ribera



GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich [14] Aliaksandra Sasnovich [14] 6 5 Marina Bassols ribera Marina Bassols ribera 7 7 Vincitore: Marina Bassols ribera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Marina Bassols ribera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Marina Bassols ribera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Marina Bassols ribera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Marina Bassols ribera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Marina Bassols ribera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Marina Bassols ribera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Tom Gentzsch vs Roman Safiullin



GS Roland Garros Tom Gentzsch Tom Gentzsch 0 3 7 4 Roman Safiullin [30] • Roman Safiullin [30] 0 6 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Roman Safiullin 4-5 Tom Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Roman Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Roman Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Tom Gentzsch 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Roman Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Tom Gentzsch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Roman Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tom Gentzsch 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6-2* 6-6 → 7-6 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Roman Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Tom Gentzsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Roman Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Tom Gentzsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Roman Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Tom Gentzsch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Roman Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tom Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Roman Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tom Gentzsch 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Roman Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tom Gentzsch 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Tom Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Roman Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Tom Gentzsch 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Tom Gentzsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Roman Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Tom Gentzsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Polina Kudermetova vs Xiyu Wang



GS Roland Garros Polina Kudermetova [16] • Polina Kudermetova [16] 15 0 Xiyu Wang [30] Xiyu Wang [30] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Polina Kudermetova 0-15 15-15 0-0

GS Roland Garros Borna Gojo Borna Gojo 5 3 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 7 6 Vincitore: Jurij Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Borna Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Borna Gojo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Borna Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Borna Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Borna Gojo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Borna Gojo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Borna Gojo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Borna Gojo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Borna Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Borna Gojovs Jurij Rodionov

Katarina Zavatska vs Lucia Bronzetti



GS Roland Garros Katarina Zavatska Katarina Zavatska 0 6 6 0 Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 3 7 3 Vincitore: Lucia Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-3 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Katarina Zavatska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Katarina Zavatska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Susan Bandecchi Susan Bandecchi 6 6 Viktoria Hruncakova Viktoria Hruncakova 1 2 Vincitore: Susan Bandecchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Susan Bandecchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Susan Bandecchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Susan Bandecchi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Viktoria Hruncakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Susan Bandecchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Viktoria Hruncakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Susan Bandecchi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Viktoria Hruncakova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Susan Bandecchi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Susan Bandecchivs Viktoria Hruncakova

Vilius Gaubas vs Pablo Llamas ruiz



GS Roland Garros Vilius Gaubas [12] Vilius Gaubas [12] 3 1 Pablo Llamas ruiz [27] Pablo Llamas ruiz [27] 6 6 Vincitore: Pablo Llamas ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Vilius Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Pablo Llamas ruiz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Vilius Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Pablo Llamas ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Vilius Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Vilius Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Pablo Llamas ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Vilius Gaubas 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Pablo Llamas ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Pablo Llamas ruiz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Vilius Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rebecca Sramkova vs Maria Lourdes Carle



GS Roland Garros Rebecca Sramkova [13] Rebecca Sramkova [13] 30 6 5 5 Maria Lourdes Carle • Maria Lourdes Carle 0 4 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 5-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇩🇪 ATP 500 Amburgo Amburgo, Germania · 22 Maggio 2026 ☁ 14°C Nuvoloso · Picco 23°C CIELO Prevalentemente nuvoloso PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 22 Maggio 09:00 ☁ 13° 10:00 ☁ 15° 11:00 ☁ 17° 12:00 ☁ 19° 13:00 ☁ 21° 14:00 ☁ 22° 15:00 ☁ 23° 16:00 ☁ 23° 17:00 ☁ 23° 18:00 ☁ 23° ✅ Cielo coperto ma senza pioggia prevista durante le ore di gioco 🎾 Programma del giorno — 22 Maggio 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale Semifinali · Terra Battuta ATP 500 SF ☁ Nuvoloso

✅ Asciutto

🎾 Semifinali

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 12:30

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Hamburg Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 10 Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 7 3 5 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 S. Doumbia / Reboul 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 4-2 5-2 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 6-6 → 6-7 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 3-0 → 3-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Aleksandar Kovacevic vs Ignacio Buse (Non prima 15:30)



ATP Hamburg Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 30 1 2 Ignacio Buse • Ignacio Buse 40 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Buse 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 I. Buse 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 df 15-40 ace ace 1-5 → 1-6 I. Buse 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 1-3 → 1-4 I. Buse 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace ace 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 df ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Alex de Minaur vs Tommy Paul (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

🇨🇭 ATP 250 Ginevra Ginevra, Svizzera · 22 Maggio 2026 ☀ 14°C Soleggiato e asciutto · Picco 28°C CIELO Soleggiato PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 22 Maggio 09:00 ☀ 15° 10:00 ☀ 17° 11:00 ☀ 20° 12:00 ☀ 23° 13:00 ☀ 24° 14:00 ☀ 26° 15:00 ☀ 27° 16:00 ☀ 27° 17:00 ⛅ 28° 18:00 ☀ 27° ✅ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata 🎾 Programma del giorno — 22 Maggio 🎾 ATP 250 · Tabellone Principale Semifinali · Terra Battuta ATP 250 SF ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 Semifinali

🏀 Terra Battuta

CENTER COURT – ore 12:00

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Romain Arneodo / Marc Polmans



ATP Geneva Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 6 2 Romain Arneodo / Marc Polmans Romain Arneodo / Marc Polmans 7 6 Vincitore: Arneodo / Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Frantzen / Haase 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Frantzen / Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Arneodo / Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Arneodo / Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Polmans 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Mariano Navone (Non prima 14:00)



ATP Geneva Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 5 2 Mariano Navone Mariano Navone 7 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Navone 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Navone 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 M. Navone 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Learner Tien vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)



ATP Geneva Learner Tien [4] Learner Tien [4] 0 4 Alexander Bublik [2] • Alexander Bublik [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bublik 4-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Bublik 15-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Bublik 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

ATP Geneva Yuki Bhambri / Michael Venus [3] Yuki Bhambri / Michael Venus [3] 7 6 Adam Pavlasek / Patrik Rikl Adam Pavlasek / Patrik Rikl 5 3 Vincitore: Bhambri / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Y. Bhambri / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Pavlasek / Rikl 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Rikl 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yuki Bhambri/ Michael Venusvs Adam Pavlasek/ Patrik Rikl