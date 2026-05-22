Roland Garros, ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione e Semifinali. Lucia Bronzetti nel tabellone principale. Zavatska si ritira nel terzo set, l’azzurra supera le qualificazioni

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti è nel tabellone principale del Roland Garros 2026. L’azzurra ha superato il turno decisivo delle qualificazioni approfittando del ritiro dell’ucraina Katarina Zavatska, costretta ad alzare bandiera bianca nel terzo set quando Bronzetti era avanti 3-0 dopo una lunga battaglia sul Court 12. Il punteggio finale è di 3-6 7-6(4) 3-0 ritiro in favore della tennista italiana.
Una qualificazione arrivata al termine di un percorso tutt’altro che semplice. Bronzetti aveva iniziato la sua avventura parigina superando la statunitense Varvara Lepchenko in tre set, al termine di una partita molto combattuta, poi aveva vinto nettamente il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini con il punteggio di 6-4 6-1, guadagnandosi così l’accesso all’ultimo ostacolo verso il main draw.
Contro Zavatska la partita si era messa in salita. L’ucraina ha portato a casa il primo set per 6-3, ma Bronzetti ha avuto il merito di restare dentro al match, senza disunirsi. Il momento chiave è arrivato nel secondo parziale, deciso al tie-break: lì l’azzurra ha alzato il livello, ha trovato maggiore continuità nello scambio e ha rimesso tutto in equilibrio vincendo il parziale per 7-6(4).
Nel terzo set la partita aveva ormai cambiato direzione. Bronzetti è partita forte, si è portata rapidamente sul 3-0 e a quel punto Zavatska, in evidente difficoltà fisica, ha deciso di ritirarsi. Un epilogo amaro per l’ucraina, ma che premia la capacità dell’azzurra di rimanere aggrappata alla partita anche nel momento più complicato.
Per Bronzetti si tratta di un risultato importante, soprattutto dopo un periodo non semplice. L’accesso al tabellone principale di uno Slam, passando dalle qualificazioni, conferma la sua voglia di lottare e di ritrovare continuità nei grandi appuntamenti. A Parigi, ora, l’azzurra potrà giocarsi le sue chance nel main draw, con la consapevolezza di aver superato tre ostacoli e di averlo fatto mostrando carattere nei momenti decisivi.
Roland Garros
Parigi, Francia · 22 Maggio 2026
☀
16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 29°C
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Soleggiato
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Assente
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
⛅
17°
10:00
⛅
19°
11:00
⛅
22°
12:00
☀
24°
13:00
☀
26°
14:00
☀
27°
15:00
☀
28°
16:00
☀
29°
17:00
☀
29°
18:00
☀
29°
✅ Giornata asciutta: condizioni ideali per il programma delle qualificazioni
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q3
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Harmony Tan vs Linda Fruhvirtova
GS Roland Garros
Harmony Tan
3
6
Linda Fruhvirtova
6
7
Vincitore: Linda Fruhvirtova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Harmony Tan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Harmony Tan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Linda Fruhvirtova
1-1 → 2-1
Linda Fruhvirtova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Fruhvirtova
3-4 → 3-5
Linda Fruhvirtova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Linda Fruhvirtova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Harmony Tan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Linda Fruhvirtova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Harmony Tan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Pierre-Hugues Herbert
vs Leandro Riedi
GS Roland Garros
Pierre-Hugues Herbert
6
6
6
Leandro Riedi [17]
4
7
3
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
Servizio
Svolgimento
Set 3
Pierre-Hugues Herbert
5-3 → 6-3
Leandro Riedi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Pierre-Hugues Herbert
4-2 → 5-2
Leandro Riedi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Pierre-Hugues Herbert
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Pierre-Hugues Herbert
1-1 → 2-1
Leandro Riedi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Pierre-Hugues Herbert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
Pierre-Hugues Herbert
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Pierre-Hugues Herbert
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Pierre-Hugues Herbert
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Pierre-Hugues Herbert
2-3 → 3-3
Leandro Riedi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Pierre-Hugues Herbert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Pierre-Hugues Herbert
0-1 → 1-1
Leandro Riedi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pierre-Hugues Herbert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Pierre-Hugues Herbert
4-3 → 5-3
Leandro Riedi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Pierre-Hugues Herbert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Pierre-Hugues Herbert
1-2 → 2-2
Pierre-Hugues Herbert
0-1 → 1-1
Leandro Riedi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Felix Gill
vs Kyrian Jacquet
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 11:00
Roberto Carballes baena vs Hugo Dellien
GS Roland Garros
Roberto Carballes baena
3
6
1
Hugo Dellien [21]
6
3
6
Vincitore: Hugo Dellien
Servizio
Svolgimento
Set 3
Roberto Carballes baena
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Roberto Carballes baena
0-3 → 0-4
Hugo Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Roberto Carballes baena
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Roberto Carballes baena
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Hugo Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Roberto Carballes baena
3-3 → 4-3
Hugo Dellien
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Roberto Carballes baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Hugo Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Roberto Carballes baena
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Hugo Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Roberto Carballes baena
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Roberto Carballes baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Hugo Dellien
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Roberto Carballes baena
0-1 → 1-1
Lulu Sun
vs Claire Liu
GS Roland Garros
Lulu Sun [5]
1
0
Claire Liu
6
6
Vincitore: Claire Liu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Claire Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-5 → 0-6
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Claire Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Claire Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Lulu Sun
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Claire Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Lulu Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Claire Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Darwin Blanch
vs Luka Pavlovic
GS Roland Garros
Darwin Blanch
2
4
Luka Pavlovic
6
6
Vincitore: Luka Pavlovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darwin Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Darwin Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Darwin Blanch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Luka Pavlovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darwin Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Luka Pavlovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Luka Pavlovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Darwin Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Court 7 – Ore: 11:00
Guiomar Maristany zuleta de reales
vs Kaitlin Quevedo
GS Roland Garros
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
4
3
Kaitlin Quevedo [27]
3
6
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-4 → 3-5
Kaitlin Quevedo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Guiomar Maristany zuleta de reales
3-2 → 3-3
Kaitlin Quevedo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
1-2 → 2-2
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guiomar Maristany zuleta de reales
5-3 → 6-3
Guiomar Maristany zuleta de reales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
2-0 → 2-1
Guiomar Maristany zuleta de reales
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Emilio Nava
vs Pedro Martinez
GS Roland Garros
Emilio Nava [3]
6
6
Pedro Martinez [24]
3
3
Vincitore: Emilio Nava
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pedro Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Emilio Nava
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Emilio Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Emilio Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Pedro Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pedro Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Emilio Nava
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Emilio Nava
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Court 6 – Ore: 11:00
Aliaksandra Sasnovich vs Marina Bassols ribera
GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
6
5
Marina Bassols ribera
7
7
Vincitore: Marina Bassols ribera
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aliaksandra Sasnovich
5-6 → 5-7
Marina Bassols ribera
5-5 → 5-6
Aliaksandra Sasnovich
5-4 → 5-5
Marina Bassols ribera
4-4 → 5-4
Aliaksandra Sasnovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Aliaksandra Sasnovich
1-4 → 2-4
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marina Bassols ribera
1-1 → 1-2
Aliaksandra Sasnovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
Marina Bassols ribera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 6-6
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Marina Bassols ribera
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Marina Bassols ribera
4-3 → 4-4
Aliaksandra Sasnovich
4-2 → 4-3
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Aliaksandra Sasnovich
3-1 → 4-1
Marina Bassols ribera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Marina Bassols ribera
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Aliaksandra Sasnovich
0-0 → 1-0
Tom Gentzsch
vs Roman Safiullin
GS Roland Garros
Tom Gentzsch
0
3
7
4
Roman Safiullin [30]
•
0
6
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tom Gentzsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Roman Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Tom Gentzsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
Roman Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Tom Gentzsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Tom Gentzsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6-2*
6-6 → 7-6
Tom Gentzsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Roman Safiullin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Tom Gentzsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Roman Safiullin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Tom Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Roman Safiullin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Tom Gentzsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Roman Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tom Gentzsch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Roman Safiullin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Roman Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tom Gentzsch
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Tom Gentzsch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Tom Gentzsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Polina Kudermetova
vs Xiyu Wang
GS Roland Garros
Polina Kudermetova [16]
•
15
0
Xiyu Wang [30]
15
0
Court 12 – Ore: 11:00
Borna Gojo
vs Jurij Rodionov
GS Roland Garros
Borna Gojo
5
3
Jurij Rodionov
7
6
Vincitore: Jurij Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 2
Borna Gojo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Jurij Rodionov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Borna Gojo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Jurij Rodionov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Borna Gojo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jurij Rodionov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jurij Rodionov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
Borna Gojo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Borna Gojo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Borna Gojo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Borna Gojo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Borna Gojo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Katarina Zavatska
vs Lucia Bronzetti
GS Roland Garros
Katarina Zavatska
0
6
6
0
Lucia Bronzetti
•
0
3
7
3
Vincitore: Lucia Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katarina Zavatska
0-2 → 0-3
Katarina Zavatska
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Katarina Zavatska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
6-5 → 6-6
Katarina Zavatska
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Katarina Zavatska
4-3 → 5-3
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Katarina Zavatska
3-2 → 3-3
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Katarina Zavatska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Katarina Zavatska
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katarina Zavatska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Katarina Zavatska
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Lucia Bronzetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Katarina Zavatska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Katarina Zavatska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Katarina Zavatska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 13 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi
vs Viktoria Hruncakova
GS Roland Garros
Susan Bandecchi
6
6
Viktoria Hruncakova
1
2
Vincitore: Susan Bandecchi
Servizio
Svolgimento
Set 2
Viktoria Hruncakova
5-1 → 5-2
Viktoria Hruncakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Susan Bandecchi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Susan Bandecchi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Hruncakova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Susan Bandecchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Viktoria Hruncakova
1-0 → 2-0
Vilius Gaubas
vs Pablo Llamas ruiz
GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
3
1
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 2
Pablo Llamas ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Vilius Gaubas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Pablo Llamas ruiz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Vilius Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Pablo Llamas ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Vilius Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Pablo Llamas ruiz
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Vilius Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Pablo Llamas ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Pablo Llamas ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Pablo Llamas ruiz
1-0 → 1-1
Vilius Gaubas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Rebecca Sramkova
vs Maria Lourdes Carle
GS Roland Garros
Rebecca Sramkova [13]
30
6
5
5
Maria Lourdes Carle
•
0
4
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Maria Lourdes Carle
4-1 → 4-2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Maria Lourdes Carle
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Rebecca Sramkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Lourdes Carle
5-6 → 5-7
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Maria Lourdes Carle
4-5 → 5-5
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Maria Lourdes Carle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Rebecca Sramkova
2-4 → 3-4
Maria Lourdes Carle
2-3 → 2-4
Rebecca Sramkova
1-3 → 2-3
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Maria Lourdes Carle
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle
5-4 → 6-4
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Maria Lourdes Carle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Maria Lourdes Carle
2-1 → 2-2
Rebecca Sramkova
2-0 → 2-1
Maria Lourdes Carle
1-0 → 2-0
Rebecca Sramkova
0-0 → 1-0
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania · 22 Maggio 2026
☁
14°C
Nuvoloso · Picco 23°C
CIELO
Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
☁
13°
10:00
☁
15°
11:00
☁
17°
12:00
☁
19°
13:00
☁
21°
14:00
☁
22°
15:00
☁
23°
16:00
☁
23°
17:00
☁
23°
18:00
☁
23°
✅ Cielo coperto ma senza pioggia prevista durante le ore di gioco
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
ATP 500 SF
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:30
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Hamburg
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
10
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
3
5
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Doumbia / Reboul
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
4-2
5-2
5-3
6-3
7-3
8-3
8-4
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Doumbia / Reboul
5-3 → 6-3
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 5-2
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
S. Doumbia / Reboul
3-1 → 4-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
S. Doumbia / Reboul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
S. Doumbia / Reboul
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
4*-6
6-6 → 6-7
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 6-5
S. Doumbia / Reboul
4-5 → 5-5
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
3-0 → 3-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-0 → 3-0
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 2-0
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Aleksandar Kovacevic
vs Ignacio Buse (Non prima 15:30)
ATP Hamburg
Aleksandar Kovacevic
30
1
2
Ignacio Buse
•
40
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse
15-0
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-2 → 2-2
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
df
15-40
ace
ace
1-5 → 1-6
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
1-3 → 1-4
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
ace
15-40
ace
ace
1-1 → 1-2
I. Buse
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
df
ace
A-40
ace
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Alex de Minaur
vs Tommy Paul (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera · 22 Maggio 2026
☀
14°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
CIELO
Soleggiato
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
☀
15°
10:00
☀
17°
11:00
☀
20°
12:00
☀
23°
13:00
☀
24°
14:00
☀
26°
15:00
☀
27°
16:00
☀
27°
17:00
⛅
28°
18:00
☀
27°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
ATP 250 SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
CENTER COURT – ore 12:00
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Romain Arneodo / Marc Polmans
ATP Geneva
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
2
Romain Arneodo / Marc Polmans
7
6
Vincitore: Arneodo / Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
R. Arneodo / Polmans
2-4 → 2-5
C. Frantzen / Haase
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
R. Arneodo / Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
ace
1-2 → 2-2
R. Arneodo / Polmans
1-1 → 1-2
C. Frantzen / Haase
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
R. Arneodo / Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
R. Arneodo / Polmans
5-4 → 5-5
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
R. Arneodo / Polmans
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
R. Arneodo / Polmans
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 3-2
R. Arneodo / Polmans
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 2-1
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Casper Ruud
vs Mariano Navone (Non prima 14:00)
ATP Geneva
Casper Ruud [6]
5
2
Mariano Navone
7
6
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Navone
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 2-6
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 2-3
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
C. Ruud
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
M. Navone
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 4-4
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Learner Tien
vs Alexander Bublik (Non prima 15:30)
ATP Geneva
Learner Tien [4]
0
4
Alexander Bublik [2]
•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
COURT 1 – ore 14:00
Yuki Bhambri
/ Michael Venus
vs Adam Pavlasek
/ Patrik Rikl
ATP Geneva
Yuki Bhambri / Michael Venus [3]
7
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
5
3
Vincitore: Bhambri / Venus
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Y. Bhambri / Venus
5-1 → 5-2
A. Pavlasek / Rikl
4-1 → 5-1
Y. Bhambri / Venus
3-1 → 4-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-0 → 3-1
Y. Bhambri / Venus
2-0 → 3-0
A. Pavlasek / Rikl
0-15
df
0-30
0-40
15-40
df
1-0 → 2-0
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / Rikl
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
Y. Bhambri / Venus
5-5 → 6-5
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Y. Bhambri / Venus
4-4 → 5-4
A. Pavlasek / Rikl
4-3 → 4-4
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Rikl
3-2 → 3-3
Y. Bhambri / Venus
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Rikl
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Y. Bhambri / Venus
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Rikl
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Y. Bhambri / Venus
0-0 → 1-0
Ma ci credi? Se dovessero amputargli le mani, schiaccerebbe la tastiera col naso
ho visto un po’ di games, secondo me Casper ha bisogno di riposo, mi sono chiesto perchè lui (e Darderi) si siano presentati a Ginevra ed Amburgo…
Navone su terra non e’ uno scappato di casa ma Ruud si e’ già ri-perso dopo Roma?
Incredibile Bronzetti si salva e va in tabellone a parigi
SI ! SI ! SI !
Certo non fa piacere vincere per ritiro dell’avversaria, ma bene che Bronzetti si aggiunga a Paolini e Cocciaretto nel MD femminile. Speriamo che non venga sorteggiata contro Elisabetta
Evvai Lucia
@ Gaz (#4621621)
Ufficiale da parte di quale ufficio?
Comunque non ha tutti i torti ed io apprezzo le Sue lampadine puntate su giovani virgulte che, per la legge dei grandi numeri, conterranno bene qualche nome destinato a buone, se non grandi, cose.
L’anno scorso fu merito Suo se andai a vedere anche la sfida tra Lilli e Giulietta (a proposito: è sparita dai miei schermi…si è per caso infortunata?), quando senza i Suoi consigli forse avrei guardato solo Basile-Vasamì.
Però, Gaz, a parte che ha la brutta abitudine di non rispondere quando Le si pongono domande inerenti ai Suoi commenti, deve ammettere che non sempre si capisce il senso di quel che scrive e che alle volte esagera.
Ed il troppo, anche quando abbia buoni contenuti, inevitabilmente stroppia.
Comunque mi spiacerà non leggere i Suoi commenti per l’imminente Roland Garros femminile.
Ci si rivedrà per la breve stagione erbosa.
Bronzetti contro Enrica Toti sta avendo la meglio
@ JOA20 (#4621673)
Subito break dajeeee
Solo al RG si può vedere tifo da stadio per un match delle Q… ragione per cui i nostri meno francesi beccano, soprattutto nei primi turni, meglio è…
@ Kb24 (#4621650)
A me piace e anche molto
Brava Lucia che annulla tre match point consecutivi sul servizio dell’avversaria e porta la partita al terzo set
felice per la ticinese Bandecchi
Piove sul bagnato per Lucia Bronzetti… colpi leggeri e tanta tanta corsa non possono farti vincere un match
Il tennis femminile non piace quasi a nessuno. Se si tornasse ai 1000 separati gli spalti resterebbero deserti
finalmente annunci che abbandoni il sito? sarebbe anche ora.
Sono abbonato a Netflix e mi riprometto di vederlo,magari con mio figlio che a 8 anni ci consumava tutti i cerotti in casa perchè s’ispirava al maiorchino…ora ne ha 25…
Non commenterò durante il Roland Garros, in segno di protesta verso un modo di gestire il sito,tendenzioso sempre più ad oscurare il tennis femminile, invece di valorizzarlo e prommuoverlo,o quanto meno di dargli un po più considerazione,come necessiterebbe, soprattutto in questo momento difficile nel quale non è trainato da tenniste nazionali di richiamo.
È stato veramente simbolico di tutto questo il fatto che dopo i 4 games recuperati da Sinner contro Medvedev la pagina live in alto e in prima vista sin dalle 9 del mattino(ore prima dell’inizio programma),sia stata poi declassata in basso,in piccolo, durante la FINALE DEGLI INTERNAZIONALI FEMMINILI DI ROMA.
Domani uscirà anche un comunicato ufficiale.
Altra coincidenza è quella che vede la prima qualificazione slam della Quevedo, proprio nella settimana del Bonfiglio che lei vinse a sorpresa nel 2023, seppur negli slam juniores abbia poi fatto sempre male.
Ai recenti Australian Open la sua prima volta nelle qualificazioni di uno slam,ma immediatamente eliminata dalla Gasanova.
Gaz come un virus, installiamo Avast
La Zavatska era a 4 posizioni dalla top 100 nel 2020 ,poi è naufragata,viene da 13 eliminazioni slam consecutive,tra l’altro senza mai aver raggiunto neanche l’ultimo turno,8 primi turni e 5 secondi turni.
Lo scorso anno non ha partecipato a qualificazioni slam.
A parte la battuta squallida, Gaz che parla di tessta 1 che ha battuto tennista 2 che ha perso da tennista 3 che oggi sta facendo bene sarebbe una di quelle ‘combinazioni che si ripetono spesso’?
Okay che straparli di tantissime tenniste in maniera continua e continuamente fastidiosa, ma non ti starai un po’ montando tu la testa?
Liberaci, Gaz, per favore.
Scritto da Gaz
Purtroppo ho aperto un argomento che non centrava,e ora mi tocca corroborarlo.
Perché Dorofeeva ha fatto fuori la testa di serie 1(che per rispetto terrò anonima)e domani sarà su Supertennis in diretta, che da qualche anno propone anche il sabato, vedremo anche la Makarova e la più piccola delle sorelle Kovackova,del quale ho avuto la fortuna di vedere qualcosa qui al Bonfiglio il lunedì dello scorso anno contro Giambelli,la quarta semifinalista dovrebbe essere la cinese Sun.
Pardon,se dovesse essere messa sul centrale, perché una delle due semifinali si gioca sul campo 9
@ JannikUberAlles (#4621543)
In effetti davvero strano, vabbè allora facciamo noi gli Auguri a Djokovic di buon compleanno!!
Purtroppo ho aperto un argomento che non centrava,e ora mi tocca corroborarlo.
Perché Dorofeeva ha fatto fuori la testa di serie 1(che per rispetto terrò anonima)e domani sarà su Supertennis in diretta, che da qualche anno propone anche il sabato, vedremo anche la Makarova e la più piccola delle sorelle Kovackova,del quale ho avuto la fortuna di vedere qualcosa qui al Bonfiglio il lunedì dello scorso anno contro Giambelli,la quarta semifinalista dovrebbe essere la cinese Sun.
Tra l’altro, per molti,da questo spot avrebbe dovuto venir fuori Andreescu,per quelli che ancora non riescono a vedere la fatica che fa per tirare un vincente.
Io anche qui ho sempre espresso il mio pessimismo sulle possibilità che ha oggi la Andreescu di superare anche le qualificazioni slam,in uno spot buono,dove poi alla fine la migliore è stata la Bandecchi,con tutto il rispetto di quello che giustamente gli attribuisci.
Veramente brava Susan Bandecchi alla sua prima qualificazione in un MD Slam, complimenti al Tc Milano , al coach Andrea John. I sogni a volte si avverano.
Sai com’è amico caro, quando io e Walden dicevamo che era un giovane in ascesa (un pò com il nostro Cadenasso) venivamo presi a pernacchie da quegli stessi incompetenti che si affannano a segnalare pure un cingalese di 15 anni come futuro fenomeno, ma quelli veramente promettenti non li beccano mai.
Ma va bene così ….
@ JannikUberAlles (#4621543)
Magari hai rovinato la festa a sorpresa … 😀
@REDAZIONE: forse oggi un breve articolo sul COMPLEANNO di DJOKOVIC ci starebbe pure…
…perché a 39 anni (auguri!!!) ha il “coraggio” di presentarsi ad un torneo su terra (dove si gioca il tennis più faticoso in assoluto!) che prevede addirittura 3 set su 5…
…CHAPEAU!!!
PS: essere tifoso di Sinner non significa non rispettare i grandi giocatori e/o gli avversari 😉
Dunque,dopo essere stata la più giovane a superare le qualificazioni slam agli agli AO 2024, ovviamente, perché a 16 anni è molto improbabilmente che ci sia qualcun’altra più giovane a farlo, ecco che Alina Korneeva è la più giovane qualificata per il tabellone principale del RG, ormai in zona top 100.
Il caso vuole che ottenne il double a livello juniores agli AO e al RG juniores 2023.
Anche a Roma ha superato le qualificazioni con un doppio 6-3 alla Tagger, battuta poi al primo turno da quella Panna che da un mese si sta montando la testa e che sarà proprio oggi una delle 4 protagoniste delle semifinali di Rabat,vedete quante combinazioni che si ripetono spesso.
Ieri ho citato quello della giovane Dorofeeva, protagonista ancora al Bonfiglio, che avevo citato proprio la settimana scorsa durante il Torneo di Roma per dire chi aveva vinto il torneo under 16 al foro italico dello scorso anno,nel mentre che stavo parlando delle azzurre impegnate quest’anno.
Avete letto il passaggio della serie RAFA su Netflix in cui Nadal racconta della quantità di antinfiammatori assunti per far fronte ai vari problemi fisici ?
Farmaci che però gli hanno causato 2 perforazioni intestinali …
Lo spagnolo a 19 anni pensava che la sua carriera fosse già finita .
L’ambizione , la volontà e la capacità di resistere al dolore l’hanno invece spinto per sempre nell’olimpo del tennis .
Molto bello anche il passaggio su Sinner .
Non sono mai stato un suo tifoso della prima ora , a dire il vero nemmeno della seconda …
Ho iniziato a sostenerlo e ” soffrire ” con lui nella seconda parte della carriera e soprattutto negli ultimi 2-3 anni ( memorabile l’ultimo Slam in Australia ) .
Deve proprio aver amato visceralmente il tennis e la competizione … e pur incappando in qualche piccolo inciampo come tutti gli esseri umani , è sempre rimasto ” una bella persona ” , rispettosa degli avversari e di tutti in generale .
Infine la sensibilità e la genuinità mostrate nelle ultime apparizioni ( il pianto alla Laver , il momento dell’addio con il saluto degli spagnoli tributatogli in Davis ) … me lo fanno ricordare con molta nostalgia .
Confesso che , quando giocava , non lo avrei mai pensato !
🙂
e nessun talent scout del forum l’aveva previsto…..stava arrivando ma nessuno se n’è accorto …..cobolli ultimamente porta fortuna a parecchi ahime’
deve vincere Lucia…..poche settimane fa l’ucraina ha perso in due set dalla pigato e nonostante il periodo no lucia ha un tennis piu’ completo.io sono molto ottimista…..
Lucia ha bisogno come il pane della qualificazione al tabellone principale di questo Slam … per lei credo sarebbe davvero un nuovo raggio di sole dopo un periodo piuttosto grigio .
Forza , avversaria difficile ma non impossibile !!!
Hai capito Buse?!? Fino a ieri si arrabattava nei tornei di seconda (o terza) fascia, ora fa semifinale ad Amburgo!