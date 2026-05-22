Roland Garros e Circuito ATP ATP, Copertina, WTA

Roland Garros, ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione e Semifinali. Lucia Bronzetti nel tabellone principale. Zavatska si ritira nel terzo set, l’azzurra supera le qualificazioni

22/05/2026 16:00 37 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

Lucia Bronzetti è nel tabellone principale del Roland Garros 2026. L’azzurra ha superato il turno decisivo delle qualificazioni approfittando del ritiro dell’ucraina Katarina Zavatska, costretta ad alzare bandiera bianca nel terzo set quando Bronzetti era avanti 3-0 dopo una lunga battaglia sul Court 12. Il punteggio finale è di 3-6 7-6(4) 3-0 ritiro in favore della tennista italiana.

Una qualificazione arrivata al termine di un percorso tutt’altro che semplice. Bronzetti aveva iniziato la sua avventura parigina superando la statunitense Varvara Lepchenko in tre set, al termine di una partita molto combattuta, poi aveva vinto nettamente il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini con il punteggio di 6-4 6-1, guadagnandosi così l’accesso all’ultimo ostacolo verso il main draw.
Contro Zavatska la partita si era messa in salita. L’ucraina ha portato a casa il primo set per 6-3, ma Bronzetti ha avuto il merito di restare dentro al match, senza disunirsi. Il momento chiave è arrivato nel secondo parziale, deciso al tie-break: lì l’azzurra ha alzato il livello, ha trovato maggiore continuità nello scambio e ha rimesso tutto in equilibrio vincendo il parziale per 7-6(4).
Nel terzo set la partita aveva ormai cambiato direzione. Bronzetti è partita forte, si è portata rapidamente sul 3-0 e a quel punto Zavatska, in evidente difficoltà fisica, ha deciso di ritirarsi. Un epilogo amaro per l’ucraina, ma che premia la capacità dell’azzurra di rimanere aggrappata alla partita anche nel momento più complicato.
Per Bronzetti si tratta di un risultato importante, soprattutto dopo un periodo non semplice. L’accesso al tabellone principale di uno Slam, passando dalle qualificazioni, conferma la sua voglia di lottare e di ritrovare continuità nei grandi appuntamenti. A Parigi, ora, l’azzurra potrà giocarsi le sue chance nel main draw, con la consapevolezza di aver superato tre ostacoli e di averlo fatto mostrando carattere nei momenti decisivi.

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  22 Maggio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
29°
18:00
29°
✅  Giornata asciutta: condizioni ideali per il programma delle qualificazioni
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
Roland Garros · Qualificazioni
3° Turno Qualificazioni · Terra Battuta
RG Q3
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Harmony Tan FRA vs Linda Fruhvirtova CZE

GS Roland Garros
Harmony Tan
3
6
Linda Fruhvirtova
6
7
Vincitore: Linda Fruhvirtova
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Pierre-Hugues Herbert FRA vs Leandro Riedi SUI

GS Roland Garros
Pierre-Hugues Herbert
6
6
6
Leandro Riedi [17]
4
7
3
Vincitore: Pierre-Hugues Herbert
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Felix Gill GBR vs Kyrian Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 11:00
Roberto Carballes baena ESP vs Hugo Dellien BOL

GS Roland Garros
Roberto Carballes baena
3
6
1
Hugo Dellien [21]
6
3
6
Vincitore: Hugo Dellien
Mostra dettagli

Lulu Sun NZL vs Claire Liu USA

GS Roland Garros
Lulu Sun [5]
1
0
Claire Liu
6
6
Vincitore: Claire Liu
Mostra dettagli

Darwin Blanch USA vs Luka Pavlovic FRA

GS Roland Garros
Darwin Blanch
2
4
Luka Pavlovic
6
6
Vincitore: Luka Pavlovic
Mostra dettagli





Court 7 – Ore: 11:00
Guiomar Maristany zuleta de reales ESP vs Kaitlin Quevedo ESP
GS Roland Garros
Guiomar Maristany zuleta de reales
6
4
3
Kaitlin Quevedo [27]
3
6
6
Vincitore: Kaitlin Quevedo
Mostra dettagli

Emilio Nava USA vs Pedro Martinez ESP

GS Roland Garros
Emilio Nava [3]
6
6
Pedro Martinez [24]
3
3
Vincitore: Emilio Nava
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 11:00
Aliaksandra Sasnovich --- vs Marina Bassols ribera ESP

GS Roland Garros
Aliaksandra Sasnovich [14]
6
5
Marina Bassols ribera
7
7
Vincitore: Marina Bassols ribera
Mostra dettagli

Tom Gentzsch GER vs Roman Safiullin ---

GS Roland Garros
Tom Gentzsch
0
3
7
4
Roman Safiullin [30]
0
6
6
5
Mostra dettagli

Polina Kudermetova UZB vs Xiyu Wang CHN

GS Roland Garros
Polina Kudermetova [16]
15
0
Xiyu Wang [30]
15
0
Mostra dettagli





Court 12 – Ore: 11:00
Borna Gojo CRO vs Jurij Rodionov AUT
GS Roland Garros
Borna Gojo
5
3
Jurij Rodionov
7
6
Vincitore: Jurij Rodionov
Mostra dettagli

Katarina Zavatska UKR vs Lucia Bronzetti ITA

GS Roland Garros
Katarina Zavatska
0
6
6
0
Lucia Bronzetti
0
3
7
3
Vincitore: Lucia Bronzetti
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Court 13 – Ore: 11:00
Susan Bandecchi SUI vs Viktoria Hruncakova SVK
GS Roland Garros
Susan Bandecchi
6
6
Viktoria Hruncakova
1
2
Vincitore: Susan Bandecchi
Mostra dettagli

Vilius Gaubas LTU vs Pablo Llamas ruiz ESP

GS Roland Garros
Vilius Gaubas [12]
3
1
Pablo Llamas ruiz [27]
6
6
Vincitore: Pablo Llamas ruiz
Mostra dettagli

Rebecca Sramkova SVK vs Maria Lourdes Carle ARG

GS Roland Garros
Rebecca Sramkova [13]
30
6
5
5
Maria Lourdes Carle
0
4
7
2
Mostra dettagli







🇩🇪
ATP 500 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  22 Maggio 2026

14°C
Nuvoloso  ·  Picco 23°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
23°
18:00
23°
✅  Cielo coperto ma senza pioggia prevista durante le ore di gioco
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
ATP 500 SF
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:30
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Hamburg
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
6
6
10
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
3
5
Vincitore: Doumbia / Reboul
Mostra dettagli

Aleksandar Kovacevic USA vs Ignacio Buse PER (Non prima 15:30)

ATP Hamburg
Aleksandar Kovacevic
30
1
2
Ignacio Buse
40
6
2
Mostra dettagli

Alex de Minaur AUS vs Tommy Paul USA (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare







🇨🇭
ATP 250 Ginevra
Ginevra, Svizzera  ·  22 Maggio 2026

14°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Maggio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
26°
15:00
27°
16:00
27°
17:00
28°
18:00
27°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾  Programma del giorno — 22 Maggio
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
ATP 250 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

CENTER COURT – ore 12:00
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS

ATP Geneva
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
2
Romain Arneodo / Marc Polmans
7
6
Vincitore: Arneodo / Polmans
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Mariano Navone ARG (Non prima 14:00)

ATP Geneva
Casper Ruud [6]
5
2
Mariano Navone
7
6
Vincitore: Navone
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 15:30)

ATP Geneva
Learner Tien [4]
0
4
Alexander Bublik [2]
0
1
Mostra dettagli





COURT 1 – ore 14:00
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE
ATP Geneva
Yuki Bhambri / Michael Venus [3]
7
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
5
3
Vincitore: Bhambri / Venus
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37 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Leprotto (Guest) 22-05-2026 16:18

Scritto da tinapica
@ Gaz (#4621621)
Ufficiale da parte di quale ufficio?
Comunque non ha tutti i torti ed io apprezzo le Sue lampadine puntate su giovani virgulte che, per la legge dei grandi numeri, conterranno bene qualche nome destinato a buone, se non grandi, cose.
L’anno scorso fu merito Suo se andai a vedere anche la sfida tra Lilli e Giulietta (a proposito: è sparita dai miei schermi…si è per caso infortunata?), quando senza i Suoi consigli forse avrei guardato solo Basile-Vasamì.
Però, Gaz, a parte che ha la brutta abitudine di non rispondere quando Le si pongono domande inerenti ai Suoi commenti, deve ammettere che non sempre si capisce il senso di quel che scrive e che alle volte esagera.
Ed il troppo, anche quando abbia buoni contenuti, inevitabilmente stroppia.
Comunque mi spiacerà non leggere i Suoi commenti per l’imminente Roland Garros femminile.
Ci si rivedrà per la breve stagione erbosa.

Ma ci credi? Se dovessero amputargli le mani, schiaccerebbe la tastiera col naso

 37
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walden 22-05-2026 16:17

Scritto da Scolaretto
Navone su terra non e’ uno scappato di casa ma Ruud si e’ già ri-perso dopo Roma?

ho visto un po’ di games, secondo me Casper ha bisogno di riposo, mi sono chiesto perchè lui (e Darderi) si siano presentati a Ginevra ed Amburgo…

 36
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Scolaretto 22-05-2026 16:12

Navone su terra non e’ uno scappato di casa ma Ruud si e’ già ri-perso dopo Roma?

 35
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ff (Guest) 22-05-2026 16:02

Incredibile Bronzetti si salva e va in tabellone a parigi

 34
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Molto Pollo 22-05-2026 16:02

Scritto da Gaz
Non commenterò durante il Roland Garros

SI ! SI ! SI !

 33
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JOA20 (Guest) 22-05-2026 16:01

Scritto da JOA20
Brava Lucia che annulla tre match point consecutivi sul servizio dell’avversaria e porta la partita al terzo set

Certo non fa piacere vincere per ritiro dell’avversaria, ma bene che Bronzetti si aggiunga a Paolini e Cocciaretto nel MD femminile. Speriamo che non venga sorteggiata contro Elisabetta

 32
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Inox 22-05-2026 16:01

Evvai Lucia

 31
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tinapica 22-05-2026 15:59

@ Gaz (#4621621)

Ufficiale da parte di quale ufficio?
Comunque non ha tutti i torti ed io apprezzo le Sue lampadine puntate su giovani virgulte che, per la legge dei grandi numeri, conterranno bene qualche nome destinato a buone, se non grandi, cose.
L’anno scorso fu merito Suo se andai a vedere anche la sfida tra Lilli e Giulietta (a proposito: è sparita dai miei schermi…si è per caso infortunata?), quando senza i Suoi consigli forse avrei guardato solo Basile-Vasamì.
Però, Gaz, a parte che ha la brutta abitudine di non rispondere quando Le si pongono domande inerenti ai Suoi commenti, deve ammettere che non sempre si capisce il senso di quel che scrive e che alle volte esagera.
Ed il troppo, anche quando abbia buoni contenuti, inevitabilmente stroppia.
Comunque mi spiacerà non leggere i Suoi commenti per l’imminente Roland Garros femminile.
Ci si rivedrà per la breve stagione erbosa.

 30
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Leprotto (Guest) 22-05-2026 15:57

Bronzetti contro Enrica Toti sta avendo la meglio

 29
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Inox 22-05-2026 15:49

@ JOA20 (#4621673)

Subito break dajeeee

 28
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walden 22-05-2026 15:47

Solo al RG si può vedere tifo da stadio per un match delle Q… ragione per cui i nostri meno francesi beccano, soprattutto nei primi turni, meglio è…

 27
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Inox 22-05-2026 15:45

@ Kb24 (#4621650)

A me piace e anche molto

 26
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JOA20 (Guest) 22-05-2026 15:36

Brava Lucia che annulla tre match point consecutivi sul servizio dell’avversaria e porta la partita al terzo set

 25
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Alain 22-05-2026 15:21

felice per la ticinese Bandecchi

 24
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m4a (Guest) 22-05-2026 15:01

Piove sul bagnato per Lucia Bronzetti… colpi leggeri e tanta tanta corsa non possono farti vincere un match

 23
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Kb24 22-05-2026 14:56

Scritto da Gaz
Non commenterò durante il Roland Garros, in segno di protesta verso un modo di gestire il sito,tendenzioso sempre più ad oscurare il tennis femminile, invece di valorizzarlo e prommuoverlo,o quanto meno di dargli un po più considerazione,come necessiterebbe, soprattutto in questo momento difficile nel quale non è trainato da tenniste nazionali di richiamo.
È stato veramente simbolico di tutto questo il fatto che dopo i 4 games recuperati da Sinner contro Medvedev la pagina live in alto e in prima vista sin dalle 9 del mattino(ore prima dell’inizio programma),sia stata poi declassata in basso,in piccolo, durante la FINALE DEGLI INTERNAZIONALI FEMMINILI DI ROMA.
Domani uscirà anche un comunicato ufficiale.

Il tennis femminile non piace quasi a nessuno. Se si tornasse ai 1000 separati gli spalti resterebbero deserti

 22
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-1: Inox
brunodalla 22-05-2026 14:27

Scritto da Gaz
Non commenterò durante il Roland Garros, in segno di protesta verso un modo di gestire il sito,tendenzioso sempre più ad oscurare il tennis femminile, invece di valorizzarlo e prommuoverlo,o quanto meno di dargli un po più considerazione,come necessiterebbe, soprattutto in questo momento difficile nel quale non è trainato da tenniste nazionali di richiamo.
È stato veramente simbolico di tutto questo il fatto che dopo i 4 games recuperati da Sinner contro Medvedev la pagina live in alto e in prima vista sin dalle 9 del mattino(ore prima dell’inizio programma),sia stata poi declassata in basso,in piccolo, durante la FINALE DEGLI INTERNAZIONALI FEMMINILI DI ROMA.
Domani uscirà anche un comunicato ufficiale.

finalmente annunci che abbandoni il sito? sarebbe anche ora.

 21
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+1: Inox, Marco M., Massi, Molto Pollo
walden 22-05-2026 14:15

Scritto da Golden Shark
Avete letto il passaggio della serie RAFA su Netflix in cui Nadal racconta della quantità di antinfiammatori assunti per far fronte ai vari problemi fisici ?
Farmaci che però gli hanno causato 2 perforazioni intestinali …
Lo spagnolo a 19 anni pensava che la sua carriera fosse già finita .
L’ambizione , la volontà e la capacità di resistere al dolore l’hanno invece spinto per sempre nell’olimpo del tennis .
Molto bello anche il passaggio su Sinner .
Non sono mai stato un suo tifoso della prima ora , a dire il vero nemmeno della seconda …
Ho iniziato a sostenerlo e ” soffrire ” con lui nella seconda parte della carriera e soprattutto negli ultimi 2-3 anni ( memorabile l’ultimo Slam in Australia ) .
Deve proprio aver amato visceralmente il tennis e la competizione … e pur incappando in qualche piccolo inciampo come tutti gli esseri umani , è sempre rimasto ” una bella persona ” , rispettosa degli avversari e di tutti in generale .
Infine la sensibilità e la genuinità mostrate nelle ultime apparizioni ( il pianto alla Laver , il momento dell’addio con il saluto degli spagnoli tributatogli in Davis ) … me lo fanno ricordare con molta nostalgia .
Confesso che , quando giocava , non lo avrei mai pensato !

Sono abbonato a Netflix e mi riprometto di vederlo,magari con mio figlio che a 8 anni ci consumava tutti i cerotti in casa perchè s’ispirava al maiorchino…ora ne ha 25…

 20
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Gaz (Guest) 22-05-2026 14:08

Non commenterò durante il Roland Garros, in segno di protesta verso un modo di gestire il sito,tendenzioso sempre più ad oscurare il tennis femminile, invece di valorizzarlo e prommuoverlo,o quanto meno di dargli un po più considerazione,come necessiterebbe, soprattutto in questo momento difficile nel quale non è trainato da tenniste nazionali di richiamo.
È stato veramente simbolico di tutto questo il fatto che dopo i 4 games recuperati da Sinner contro Medvedev la pagina live in alto e in prima vista sin dalle 9 del mattino(ore prima dell’inizio programma),sia stata poi declassata in basso,in piccolo, durante la FINALE DEGLI INTERNAZIONALI FEMMINILI DI ROMA.

Domani uscirà anche un comunicato ufficiale.

 19
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Gaz (Guest) 22-05-2026 13:45

Altra coincidenza è quella che vede la prima qualificazione slam della Quevedo, proprio nella settimana del Bonfiglio che lei vinse a sorpresa nel 2023, seppur negli slam juniores abbia poi fatto sempre male.
Ai recenti Australian Open la sua prima volta nelle qualificazioni di uno slam,ma immediatamente eliminata dalla Gasanova.

 18
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Inox 22-05-2026 13:35

Gaz come un virus, installiamo Avast

 17
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+1: walden, Marco M., Massi, Molto Pollo
Gaz (Guest) 22-05-2026 13:34

La Zavatska era a 4 posizioni dalla top 100 nel 2020 ,poi è naufragata,viene da 13 eliminazioni slam consecutive,tra l’altro senza mai aver raggiunto neanche l’ultimo turno,8 primi turni e 5 secondi turni.
Lo scorso anno non ha partecipato a qualificazioni slam.

 16
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Molto Pollo 22-05-2026 13:25

Scritto da Gaz

Anche a Roma ha superato le qualificazioni con un doppio 6-3 alla Tagger, battuta poi al primo turno da quella Panna che da un mese si sta montando la testa e che sarà proprio oggi una delle 4 protagoniste delle semifinali di Rabat,vedete quante combinazioni che si ripetono spesso.

A parte la battuta squallida, Gaz che parla di tessta 1 che ha battuto tennista 2 che ha perso da tennista 3 che oggi sta facendo bene sarebbe una di quelle ‘combinazioni che si ripetono spesso’?

Okay che straparli di tantissime tenniste in maniera continua e continuamente fastidiosa, ma non ti starai un po’ montando tu la testa?
Liberaci, Gaz, per favore.

 15
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+1: Marco M., Massi
Gaz (Guest) 22-05-2026 13:25

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Dunque,dopo essere stata la più giovane a superare le qualificazioni slam agli agli AO 2024, ovviamente, perché a 16 anni è molto improbabilmente che ci sia qualcun’altra più giovane a farlo, ecco che Alina Korneeva è la più giovane qualificata per il tabellone principale del RG, ormai in zona top 100.
Il caso vuole che ottenne il double a livello juniores agli AO e al RG juniores 2023.
Anche a Roma ha superato le qualificazioni con un doppio 6-3 alla Tagger, battuta poi al primo turno da quella Panna che da un mese si sta montando la testa e che sarà proprio oggi una delle 4 protagoniste delle semifinali di Rabat,vedete quante combinazioni che si ripetono spesso.
Ieri ho citato quello della giovane Dorofeeva, protagonista ancora al Bonfiglio, che avevo citato proprio la settimana scorsa durante il Torneo di Roma per dire chi aveva vinto il torneo under 16 al foro italico dello scorso anno,nel mentre che stavo parlando delle azzurre impegnate quest’anno.

Purtroppo ho aperto un argomento che non centrava,e ora mi tocca corroborarlo.
Perché Dorofeeva ha fatto fuori la testa di serie 1(che per rispetto terrò anonima)e domani sarà su Supertennis in diretta, che da qualche anno propone anche il sabato, vedremo anche la Makarova e la più piccola delle sorelle Kovackova,del quale ho avuto la fortuna di vedere qualcosa qui al Bonfiglio il lunedì dello scorso anno contro Giambelli,la quarta semifinalista dovrebbe essere la cinese Sun.

Pardon,se dovesse essere messa sul centrale, perché una delle due semifinali si gioca sul campo 9

 14
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Inox 22-05-2026 13:24

@ JannikUberAlles (#4621543)

In effetti davvero strano, vabbè allora facciamo noi gli Auguri a Djokovic di buon compleanno!!

 13
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Gaz (Guest) 22-05-2026 13:22

Scritto da Gaz
Dunque,dopo essere stata la più giovane a superare le qualificazioni slam agli agli AO 2024, ovviamente, perché a 16 anni è molto improbabilmente che ci sia qualcun’altra più giovane a farlo, ecco che Alina Korneeva è la più giovane qualificata per il tabellone principale del RG, ormai in zona top 100.
Il caso vuole che ottenne il double a livello juniores agli AO e al RG juniores 2023.
Anche a Roma ha superato le qualificazioni con un doppio 6-3 alla Tagger, battuta poi al primo turno da quella Panna che da un mese si sta montando la testa e che sarà proprio oggi una delle 4 protagoniste delle semifinali di Rabat,vedete quante combinazioni che si ripetono spesso.
Ieri ho citato quello della giovane Dorofeeva, protagonista ancora al Bonfiglio, che avevo citato proprio la settimana scorsa durante il Torneo di Roma per dire chi aveva vinto il torneo under 16 al foro italico dello scorso anno,nel mentre che stavo parlando delle azzurre impegnate quest’anno.

Purtroppo ho aperto un argomento che non centrava,e ora mi tocca corroborarlo.
Perché Dorofeeva ha fatto fuori la testa di serie 1(che per rispetto terrò anonima)e domani sarà su Supertennis in diretta, che da qualche anno propone anche il sabato, vedremo anche la Makarova e la più piccola delle sorelle Kovackova,del quale ho avuto la fortuna di vedere qualcosa qui al Bonfiglio il lunedì dello scorso anno contro Giambelli,la quarta semifinalista dovrebbe essere la cinese Sun.

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Gaz (Guest) 22-05-2026 13:13

Scritto da Andika
Veramente brava Susan Bandecchi alla sua prima qualificazione in un MD Slam, complimenti al Tc Milano , al coach Andrea John. I sogni a volte si avverano.

Tra l’altro, per molti,da questo spot avrebbe dovuto venir fuori Andreescu,per quelli che ancora non riescono a vedere la fatica che fa per tirare un vincente.
Io anche qui ho sempre espresso il mio pessimismo sulle possibilità che ha oggi la Andreescu di superare anche le qualificazioni slam,in uno spot buono,dove poi alla fine la migliore è stata la Bandecchi,con tutto il rispetto di quello che giustamente gli attribuisci.

 11
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Andika (Guest) 22-05-2026 12:45

Veramente brava Susan Bandecchi alla sua prima qualificazione in un MD Slam, complimenti al Tc Milano , al coach Andrea John. I sogni a volte si avverano.

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+1: tinapica
Detuqueridapresencia 22-05-2026 12:35

Scritto da tinapica
Hai capito Buse?!? Fino a ieri si arrabattava nei tornei di seconda (o terza) fascia, ora fa semifinale ad Amburgo!

Sai com’è amico caro, quando io e Walden dicevamo che era un giovane in ascesa (un pò com il nostro Cadenasso) venivamo presi a pernacchie da quegli stessi incompetenti che si affannano a segnalare pure un cingalese di 15 anni come futuro fenomeno, ma quelli veramente promettenti non li beccano mai.

Ma va bene così ….

 9
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+1: Inox, walden, Marco M., Massi
Golden Shark 22-05-2026 12:10

@ JannikUberAlles (#4621543)

Magari hai rovinato la festa a sorpresa … 😀

 8
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+1: tinapica
JannikUberAlles 22-05-2026 11:50

@REDAZIONE: forse oggi un breve articolo sul COMPLEANNO di DJOKOVIC ci starebbe pure…

…perché a 39 anni (auguri!!!) ha il “coraggio” di presentarsi ad un torneo su terra (dove si gioca il tennis più faticoso in assoluto!) che prevede addirittura 3 set su 5…

…CHAPEAU!!!

PS: essere tifoso di Sinner non significa non rispettare i grandi giocatori e/o gli avversari 😉

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+1: Peter Parker, Golden Shark, Silvy__89, pablito, Inox, Massi, Marco M., Scaino, tinapica
Gaz (Guest) 22-05-2026 11:36

Dunque,dopo essere stata la più giovane a superare le qualificazioni slam agli agli AO 2024, ovviamente, perché a 16 anni è molto improbabilmente che ci sia qualcun’altra più giovane a farlo, ecco che Alina Korneeva è la più giovane qualificata per il tabellone principale del RG, ormai in zona top 100.
Il caso vuole che ottenne il double a livello juniores agli AO e al RG juniores 2023.
Anche a Roma ha superato le qualificazioni con un doppio 6-3 alla Tagger, battuta poi al primo turno da quella Panna che da un mese si sta montando la testa e che sarà proprio oggi una delle 4 protagoniste delle semifinali di Rabat,vedete quante combinazioni che si ripetono spesso.
Ieri ho citato quello della giovane Dorofeeva, protagonista ancora al Bonfiglio, che avevo citato proprio la settimana scorsa durante il Torneo di Roma per dire chi aveva vinto il torneo under 16 al foro italico dello scorso anno,nel mentre che stavo parlando delle azzurre impegnate quest’anno.

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Golden Shark 22-05-2026 10:38

Avete letto il passaggio della serie RAFA su Netflix in cui Nadal racconta della quantità di antinfiammatori assunti per far fronte ai vari problemi fisici ?

Farmaci che però gli hanno causato 2 perforazioni intestinali …

Lo spagnolo a 19 anni pensava che la sua carriera fosse già finita .

L’ambizione , la volontà e la capacità di resistere al dolore l’hanno invece spinto per sempre nell’olimpo del tennis .

Molto bello anche il passaggio su Sinner .

Non sono mai stato un suo tifoso della prima ora , a dire il vero nemmeno della seconda …
Ho iniziato a sostenerlo e ” soffrire ” con lui nella seconda parte della carriera e soprattutto negli ultimi 2-3 anni ( memorabile l’ultimo Slam in Australia ) .

Deve proprio aver amato visceralmente il tennis e la competizione … e pur incappando in qualche piccolo inciampo come tutti gli esseri umani , è sempre rimasto ” una bella persona ” , rispettosa degli avversari e di tutti in generale .

Infine la sensibilità e la genuinità mostrate nelle ultime apparizioni ( il pianto alla Laver , il momento dell’addio con il saluto degli spagnoli tributatogli in Davis ) … me lo fanno ricordare con molta nostalgia .

Confesso che , quando giocava , non lo avrei mai pensato !

🙂

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+1: Peter Parker, Detuqueridapresencia
magilla (Guest) 22-05-2026 10:33

Scritto da tinapica
Hai capito Buse?!? Fino a ieri si arrabattava nei tornei di seconda (o terza) fascia, ora fa semifinale ad Amburgo!

e nessun talent scout del forum l’aveva previsto…..stava arrivando ma nessuno se n’è accorto …..cobolli ultimamente porta fortuna a parecchi ahime’

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+1: Detuqueridapresencia
magilla (Guest) 22-05-2026 10:29

Scritto da Golden Shark
Lucia ha bisogno come il pane della qualificazione al tabellone principale di questo Slam … per lei credo sarebbe davvero un nuovo raggio di sole dopo un periodo piuttosto grigio .
Forza , avversaria difficile ma non impossibile !!!

deve vincere Lucia…..poche settimane fa l’ucraina ha perso in due set dalla pigato e nonostante il periodo no lucia ha un tennis piu’ completo.io sono molto ottimista…..

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+1: Golden Shark
Golden Shark 22-05-2026 09:33

Lucia ha bisogno come il pane della qualificazione al tabellone principale di questo Slam … per lei credo sarebbe davvero un nuovo raggio di sole dopo un periodo piuttosto grigio .

Forza , avversaria difficile ma non impossibile !!!

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+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M., Scolaretto, Inox
tinapica 22-05-2026 09:22

Hai capito Buse?!? Fino a ieri si arrabattava nei tornei di seconda (o terza) fascia, ora fa semifinale ad Amburgo!

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+1: Scolaretto, Detuqueridapresencia