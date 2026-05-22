Roland Garros, Cilic-Kouamé è già storia: 20 anni e mezzo di differenza tra i due

Il Roland Garros 2026 non è ancora iniziato, ma il sorteggio ha già regalato una sfida dal sapore storico. Al primo turno, infatti, Marin Cilic affronterà il giovanissimo francese Moise Kouamé, wild card degli organizzatori e giocatore più giovane presente nel tabellone maschile dello Slam parigino.

Da una parte ci sarà l’esperienza di Cilic, ex campione Slam e uno dei veterani del circuito; dall’altra l’entusiasmo di Kouamé, talento francese di appena 17 anni, chiamato a vivere il debutto nel main draw del torneo di casa contro un avversario che ha conosciuto il tennis ai massimi livelli per quasi due decenni.

Il dato che rende speciale questo incontro è impressionante: tra Cilic e Kouamé ci sono 20 anni e 6 mesi di differenza. Si tratta del match maschile con il maggiore divario d’età al Roland Garros dal 1973, quando si affrontarono Paul Gerken e Torben Ulrich.

Non solo. La sfida tra il croato e il francese rappresenta anche la seconda maggiore differenza d’età in un match Slam maschile negli ultimi 48 anni. Davanti resta soltanto il confronto tra Paolo Lorenzi e Zachary Svajda agli US Open 2019.

Per Kouamé sarà una prova affascinante e difficilissima. Il giovane francese arriva a Parigi con una wild card e con l’attenzione inevitabile del pubblico di casa, curioso di scoprire da vicino uno dei talenti più interessanti della nuova generazione transalpina. Il suo nome era già finito sotto i riflettori nei mesi scorsi, quando a Montpellier era diventato uno dei più giovani giocatori degli ultimi anni a entrare in un tabellone principale ATP.

Marin Čilić vs Moise Kouamé at #RolandGarros 2026 is the men's match with the largest age gap (20 years and 6 months) at the French Open since 1973 (Paul Gerken vs Torben Ulrich). It is also the second-biggest age difference in a Grand Slam match in the last 48 years, behind… — Luca Brancher (@LucaBeck) May 21, 2026

Cilic, invece, rappresenta l’altra faccia della storia: esperienza, abitudine ai grandi palcoscenici e una carriera costruita tra titoli importanti, grandi battaglie e tante stagioni nel circuito. Per lui sarà una partita da gestire con attenzione, perché affrontare un debuttante così giovane, sostenuto dal pubblico francese e senza nulla da perdere, può nascondere più insidie di quanto dica la carta.

Il contrasto generazionale sarà il tema centrale del match: 17 anni contro 37, il futuro del tennis francese contro un ex grande protagonista del circuito mondiale. Una sfida che racchiude perfettamente il fascino degli Slam, dove storie, età, carriere e ambizioni completamente diverse possono incrociarsi già al primo turno.

Per Kouamé sarà soprattutto un’occasione per misurarsi con un campione vero e capire quanto sia distante il livello dei grandi tornei. Per Cilic sarà invece un debutto da non sottovalutare, contro un ragazzo che avrà il pubblico dalla sua parte e la libertà mentale di chi può giocare senza pressione.

A Parigi, prima ancora del risultato, Cilic-Kouamé sarà già una piccola pagina di storia.





Francesco Paolo Villarico