Paolini: “Ho smesso di leggere i social. Devo alzare il livello, ma so di poter tornare lì”

Dopo una stagione sulla terra lontana dai risultati dello scorso anno, Jasmine Paolini torna al Roland Garros con la voglia di ritrovare certezze. L’ex finalista parigina arriva da due sconfitte premature a Madrid e Roma e da un momento meno brillante della sua carriera. Eppure, nelle parole della toscana non c’è rassegnazione: solo lucidità, autocritica e la convinzione di poter ritrovare il livello che l’aveva portata ai vertici.

Jasmine, torna a Parigi dopo una stagione su terra forse non completamente soddisfacente, ma con buone aspettative

Jasmine Paolini: “Sì, però sono contenta perché negli ultimi due tornei, Madrid e Roma, ho giocato meglio. Ho perso contro avversarie che secondo me hanno espresso un livello molto alto. Credo comunque di dover alzare il mio livello, però spero di avere la possibilità di farlo qui. Anche il primo turno non sarà semplice, la mia avversaria è ostica. Spero di riuscire a mettere in campo un buon livello di tennis e soprattutto aumentare un po’ la consistenza. Speriamo di riuscirci”.

Nei momenti meno positivi arrivano anche critiche e commenti. E nei social spesso ci sono cose che danno fastidio

Jasmine Paolini: “Guarda, ho smesso di leggere e non ho nemmeno ascoltato qualcosa. No. Credo sia normale: sui social si parla tantissimo di tennis, a volte in positivo, a volte in negativo. Forse noi giocatori non dovremmo essere troppo partecipi di queste discussioni, ma avendo i social a volte uno legge. Quindi onestamente cerco di evitarlo. Cerco di fare del mio meglio e da una parte è positivo che la gente si aspetti tanto da me: vuol dire che qualcosa di buono nel passato l’ho fatto. Però allo stesso tempo anch’io non sono stata contentissima della mia stagione. Sto cercando di fare del mio meglio, ma non è facile stare in questa posizione. Ci sono tanti aspetti positivi: faccio il lavoro che amo, la mia passione. Però non è semplice performare ogni settimana a livello altissimo. A volte mi arrabbio con me stessa. E come magari i tifosi non sono contenti, anche noi non facciamo salti di gioia quando i tornei vanno male”.

Alzare il livello, tecnico e mentale

Jasmine Paolini: “Secondo me un po’ a tutto: aspetto mentale, tecnico e fisico. È fondamentale stare bene, ma bisogna anche bilanciare le aspettative. E poi ci sono sempre le avversarie. Il livello del tennis femminile si sta alzando tanto e bisogna stare al passo. Bisogna anche capire il momento che si sta vivendo. Sono tante cose insieme. Conta tantissimo anche la qualità che riesci a mettere in campo negli allenamenti. Sto cercando di focalizzarmi proprio su questo: trovare più consistenza sia negli allenamenti sia nelle partite, perché è una delle cose che possiamo controllare di più”.

Due anni fa qui un torneo straordinario quasi da sorpresa. Oggi l’aspettativa non è la stessa

Jasmine Paolini: “Il 2024 l’ho vissuto sempre come una sorpresa. Ero quasi stupita delle cose che stavo facendo. Il 2025 l’avevo iniziato bene e mi ero detta che mantenendo quel livello sarebbero potuti arrivare altri risultati importanti. Magari non altre due finali Slam, però pensavo di poter stare a questo livello. Forse il 2026 l’ho iniziato con un po’ più di aspettative e poi ci sono stati due o tre tornei girati male. E quando succede iniziano ad arrivare anche i dubbi. Però è fondamentale capire che può succedere e continuare a confidare nel proprio livello. So che devo fare alcune cose meglio, allenarmi con maggiore attenzione e continuità. Con il team ne abbiamo parlato, stiamo cercando di aggiustare il tiro. Spero di riuscire a rialzare il livello”.

Jasmine non può evitare un pensiero sull’iniziativa dei giocatori nei confronti dei media

Jasmine Paolini: “Più che altro non è qualcosa contro di voi. È un modo per cercare di essere ascoltati. Da qualche parte bisogna iniziare e secondo me è un’iniziativa giusta su cui siamo tutti d’accordo. Speriamo di essere ascoltati il prima possibile e di non dover arrivare a fare altro”.

E per concludere una considerazione sulla possibilità di accantonare il doppio per concentrarsi solo sul singolare

Jasmine Paolini: “Dipende dalle situazioni. A Roma mi sono ritirata dal doppio perché non ero al cento per cento e sapevo che ci sarebbe stato Parigi. Valutiamo volta per volta. Mi piace giocare il doppio, però allo stesso tempo se sento di non essere nelle condizioni per farlo non lo faccio. Non è un obbligo. Stiamo cercando di prendere le decisioni migliori per arrivare nella miglior condizione possibile e fare un buon torneo di singolare”.





Da Parigi il nostro inviato, Enrico Milani