Roland Garros 2026 ATP, Copertina

Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile (con tutti i qualificati). Derby Cobolli vs Pellegrino

22/05/2026 18:33 171 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Un inizio tranquillo per Jannik Sinner all’edizione 2026 di Roland Garros, poi dal terzo turno sarà necessario alzare il livello con un potenziale match “esplosivo” contro Martin Landaluce e un ottavo di finale vs. Luciano Darderi. Ma la notizia più attesa dagli appassionati italiani era forse conoscere la collocazione di Novak Djokovic nel tabellone dello Slam “rosso”: il serbo (terzo nel seeding) è capitato nella parte bassa del draw, quindi un eventuale sfida tra Jannik e il 24 volte campione Major potrà avvenire solo in finale. Questa, in linea teorica, i quarti di finale maschili di Roland Garros 2026:

(1) Sinner vs. Shelton (5)
(4) Auger-Aliassime vs. Medvedev (6)
(3) Djokovic vs. de Minaur (8)
(2) Zverev vs. Fritz (7)

Jannik inizierà la caccia al primo titolo a Roland Garros affrontando la wild card francese Clement Tabur, quindi al secondo turno uno tra Fearnley e J.M.Cerundolo. Al terzo turno ecco la potenziale sfida al giovane Landaluce, in grandissima ascesa dopo gli ottimi risultati riportati a Madrid e Roma, oppure la “lucida-follia” di Moutet, tennista bizzarro se ce n’è uno, capace di giocare un buon tennis su terra battuta sfruttando a proprio favore le mille possibili variazioni e cambi di ritmo. Negli ottavi potrebbe esserci un bel debry contro Darderi (impegnato questa settimana ad Amburgo, giocherà forse troppo Luciano? Per lui esordio contro Ofner) e quindi nei quarti non è andata affatto male, visto che Shelton o Bublik sulla terra di Parigi sono certamente meno pericolosi che su campi più veloci. C’è un bel po’ di strada da fare, ma eventualmente in semifinale Jannik potrebbe incontrare, sempre seguendo la linea delle testa di serie, uno tra Auger-Aliassime, Medvedev o Cobolli. Nel complesso un buon tabellone, soprattutto per i due match iniziali che non dovrebbero rappresentare un problema per Jannik e che teoricamente dovrebbero richiedere anche un livello di energia basso. In generale, è inutile fare mani-avantismo: Sinner sano, in salute, è il grande favorito di quest’edizione di Roland Garros, starà agli altri batterlo. Di sicuro, riuscire a giocare qualche match di slancio, spendendo poche energie, sarà per lui fondamentale.

Nella parte di Sinner è stato sorteggiato Matteo Berrettini: non ha pescato per niente bene, Fucsovics. Tennista coriaceo negli Slam, uno capace di starsene lì ore e ore a lottare e rimettere palle… ma tutto dipenderà dalla condizione e intensità di Berrettini, chiamato a dare molto di più rispetto a quel poco che abbiamo visto a Roma. Sempre nel primo quarto di finale è stato inserito Matteo Arnaldi, anche lui poco fortunato visto che ha pescato Griekspoor. Il Matteo di Roma può giocarsela, soprattutto se riuscirà a tenere molto in campo l’olandese, non sempre performante sulla lunga distanza, ma si poteva pescare assai meglio… Shelton, in cattiva forma negli ultimi tornei, dovrà stare attento già all’esordio: Merida, il giovane spagnolo in grande ascesa, potrebbe già rappresentare un ostacolo non indifferente.

Scendendo nel secondo quarto del tabellone maschile, Auger-Aliassime dovrà alzare subito il livello contro Altmaier, uno che su terra può giocare molto bene nella giornata giusta (Sinner ne sa qualcosa…). Curiosità per l’incrocio tra il giovanissimo Kouame e… Marin Cilic! 20 anni di differenza, se non è una sfida generazionale questa… In questo settore c’è Tabilo, che potrebbe essere una sorpresa del torneo, con potenziale secondo turno contro Vacherot. Chi non ha pescato affatto bene è Daniil Medvedev: il russo dopo un esordio tutto sommato “comodo” contro Walton potrebbe trovare Popyrin e quindi al terzo turno Francisco Cerundolo, forse il vero “dark horse” del torneo per le principali teste di serie. E negli ottavi potrebbe affrontare Flavio Cobolli (tds 10), all’esordio contro un qualificato. Non un cattivo ingresso nel torneo per il romano, con un potenziale terzo turno contro Tien o Garin, poi dagli ottavi iniziano le sfide vere, ma serve una continuità mentale assai superiore a quella di Roma e Amburgo per fare strada nel torneo.

Passando alla parte bassa del tabellone, Zverev inizia la sua corsa contro Bonzi, e non è il migliore che si potesse trovare, e peggio ancora al secondo turno dove potrebbe trovare Machac. C’è un potenziale terzo turno contro Bellucci, ma il lombardo avrà il suo ben da fare contro Hayls all’esordio. Questo quarto di finale include alcuni dei giocatori più interessanti, “tosti” agonisticamente o in ascesa: Davidovich-Fokina, Tirante, Lehecka, Khachanov e Fils, in attesa di conoscere le condizioni del parigino. Proprio ad Arthur è toccato un primo turno coi fiocchi: Wawrinka, all’ultimo ballo nel torneo da lui vinto nel 2015. Ma l’attesa è tanta soprattutto per Jodar, esordio contro Kovacevic e possibile terzo turno contro Fritz, ma l’americano è in cattive condizioni col ginocchio malandato quindi è possibile che sia proprio il giovane di Madrid ad uscire da questo settore e sfidare Zverev nei quarti.

Non facile il cammino di Novak Djokovic, terzo nel seeding e collocato nel terzo settore del tabellone. L’esordio con Mpetshi-Perricard non dovrebbe essere troppo complesso, ma al terzo turno potrebbe essere una partita esplosiva contro Fonseca, o una rivincita contro Prizmic. Il probabile secondo turno da Dino e Joao è probabilmente il match più interessante in assoluto a livello di secondo turno di tutto il torneo, tra due giovani che possono fare strada nel tabellone ed insidiare i più forti. Ma di qualità in questo settore ce n’è tanta: Paul, Ruud, Sonego (esordio con un qualificato), un primo turno scoppiettante Medjedovic – Hanfmann, quindi uno dei primi turni in assoluto più attesi: Rublev vs. Buse, col peruviano in grandissima forma. Anche Etcheverry è in questo settore (possibile terzo turno vs. Rublev), mentre nel primo slot attenzione a Blockx, che potrebbe essere un avversario assai temibile per De Minaur al secondo turno.

Altri primi turni interessanti: Munar vs. Hurcacz (possibile battaglia da 5 set), Muller vs. Tsitsipas, il derby francese tra Monfils, all’ultimo atto a Parigi, contro Gaston, Etchevrry vs. Borges, il ritorno del lungo degente Kokkinakis contro Atmane.

Roland Garros 2026 scatta domenica. Saranno 15 giorni intensi, di grande tennis ed emozioni. Tutti guardano alla corsa di Sinner verso il quinto Slam e primo sulla terra battuta. Ma non facciamo il gravissimo errore di dare questo risultato per scontato, ci sono 7 partite da vincere e non sarà una passeggiata. È un torneo duro, impegnativo anche per le mutevoli condizioni tra bel tempo e pioggia, sole e sessioni serali. L’eventuale vittoria sarà una impresa.

Marco Mazzoni

 

FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jannik Sinner ITA vs Clement Tabur FRA
Jacob Fearnley GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Martin Landaluce ESP vs Juan Carlos Prado angelo BOL
Vit Kopriva CZE vs (30) Corentin Moutet FRA

(22) Arthur Rinderknech FRA vs Jurij Rodionov AUT
Marton Fucsovics HUN vs Matteo Berrettini ITA
Ethan Quinn USA vs Francisco Comesana ARG
Sebastian Ofner AUT vs (14) Luciano Darderi ITA

(9) Alexander Bublik KAZ vs Jan-Lennard Struff GER
Jaime Faria POR vs Denis Shapovalov CAN
Jaume Munar ESP vs Hubert Hurkacz POL
Eliot Spizzirri USA vs (19) Frances Tiafoe USA

(29) Tallon Griekspoor NED vs Matteo Arnaldi ITA
Alexandre Muller FRA vs Stefanos Tsitsipas GRE
Raphael Collignon BEL vs Aleksandar Vukic AUS
Daniel Merida ESP vs (5) Ben Shelton USA

(4) Felix Auger-aliassime CAN vs Daniel Altmaier GER
Sebastian Baez ARG vs Roman Andres Burruchaga ARG
Luca Van assche FRA vs Patrick Kypson USA
Roberto Bautista agut ESP vs (31) Brandon Nakashima USA

(20) Cameron Norrie GBR vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
Marin Cilic CRO vs Moise Kouame FRA
Alejandro Tabilo CHI vs Kamil Majchrzak POL
Thomas Faurel FRA vs (16) Valentin Vacherot MON

(10) Flavio Cobolli ITA vs Andrea Pellegrino ITA
Yibing Wu CHN vs Marcos Giron USA
Facundo Diaz acosta ARG vs Zhizhen Zhang CHN
Cristian Garin CHI vs (18) Learner Tien USA

(25) Francisco Cerundolo ARG vs Botic Van de zandschulp NED
Hugo Gaston FRA vs Gael Monfils FRA
Alexei Popyrin AUS vs Zachary Svajda USA
Adam Walton AUS vs (6) Daniil Medvedev ---




FRA Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(8) Alex De minaur AUS vs Toby Samuel GBR
Alexander Blockx BEL vs Coleman Wong HKG
Mariano Navone ARG vs Jenson Brooksby USA
Titouan Droguet FRA vs (26) Jakub Mensik CZE

(23) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nuno Borges POR
Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN
Emilio Nava USA vs Camilo Ugo carabelli ARG
Ignacio Buse PER vs (11) Andrey Rublev ---

(15) Casper Ruud NOR vs Roman Safiullin ---
Hamad Medjedovic SRB vs Yannick Hanfmann GER
Lorenzo Sonego ITA vs Pierre-Hugues Herbert FRA
Rinky Hijikata AUS vs (24) Tommy Paul USA

(28) Joao Fonseca BRA vs Luka Pavlovic FRA
Michael Zheng USA vs Dino Prizmic CRO
Hugo Dellien BOL vs Valentin Royer FRA
Giovanni Mpetshi perricard FRA vs (3) Novak Djokovic SRB

(7) Taylor Fritz USA vs Nishesh Basavareddy USA
Alexander Shevchenko KAZ vs Alex Michelsen USA
James Duckworth AUS vs Gabriel Diallo CAN
Aleksandar Kovacevic USA vs (27) Rafael Jodar ESP

(21) Alejandro Davidovich fokina ESP vs Damir Dzumhur BIH
Pablo Llamas ruiz ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Thanasi Kokkinakis AUS vs Terence Atmane FRA
Pablo Carreno busta ESP vs (12) Jiri Lehecka CZE

(13) Karen Khachanov --- vs Arthur Gea FRA
Kyrian Jacquet FRA vs Marco Trungelliti ARG
Federico Cina ITA vs Reilly Opelka USA
Stan Wawrinka SUI vs (17) Arthur Fils FRA

(32) Ugo Humbert FRA vs Adrian Mannarino FRA
Quentin Halys FRA vs Mattia Bellucci ITA
Tomas Machac CZE vs Zizou Bergs BEL
Benjamin Bonzi FRA vs (2) Alexander Zverev GER

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

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Voglio uno slam 22-05-2026 21:35

Alla fine ne rimarrá solo uno.

 171
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Dinamic 22-05-2026 21:21

Sinner

Zverev

Cobolli
Ruud

Tsitsipas
Auger
Rublev
Jodar

Darderi
Hurkakz
Norrie
Medvedev
De Minaur
Fonseca
Davidovich
Fils

 170
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Gianluca Naso (Guest) 22-05-2026 21:17

SINNER

DJOKOVIC

MEDVEDEV
ZVEREV

BUBLIK
TABILO
RUBLEV
JODAR

DARDERI
ARNALDI
NAKASHIMA
TIEN
DE MINAUR
RUUD
LEHECKA
FILS

 169
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Ehol 22-05-2026 19:29

Altra cosa: si accettano scommesse: quanti dei 21 francesi al secondo turno?

 168
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Ehol 22-05-2026 19:27

Peccato il Cobolli – Pellegrino, ne perdiamo subito uno. Però Cinà-Opelka mi sconfinfera, potrebbe anche farcela Pallino…

 167
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Onurb (Guest) 22-05-2026 18:10

Scritto da Annie3
@ Onurb (#4621288)
Ti assicuro che sono la più consapevole realisticamente dell’età e delle energie di cui Novak può ancora disporre, anche più di alcuni che magari non lo amano ma, sotto sotto, è evidente che tant’è lo temono ancora…certo che tu l’hai affossato, come dicono i giovani, così “di brutto” che di riflesso mi è venuto in mente il grande Paolo, ma nessuna velleità da parte mia, del resto con quello che ha già realizzato sarebbe assurdo pretendere ancora i miracoli, anche se qualche “sorpresina” il mitico l’ha riservata anche di recente

Annie non è che l ho affossato, è che io sono piu realista del re….39 anni proprio oggi…..non potrà mai piu vincere un torneo importante, meno che meno uno slam che si gioca sui 5 set….non stiamo parlando di una partita secca ma di giocare ogni 2 giorni match lunghi sotto il sole …non so cosa altro possa ottenere dal tennis…i 250 non li gioca….ha tutti i record che contano, quelli piu importanti….tutti…che senso ha trascinarsi x qualche turno? L australian open è vero ha battuto sinner perché come dicevo su partita secca può farlo, ma era fresco come una rosa …ricordiamoci che con musetti era praticamente eliminato e poi ha avuto anche il ritiro di mensik, se non ricordo male….cioè sono circostanze irripetibili…infatti poi ha perso in finale, dopo i 5 set con sinner ,calando vistosamente dopo un primo set vinto con alcaraz….comunque lui è il goat e qualsiasi cosa faccia va bene ….io però personalmente la farei finita

 166
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Annie3 22-05-2026 17:03

@ Onurb (#4621288)

Ti assicuro che sono la più consapevole realisticamente dell’età e delle energie di cui Novak può ancora disporre, anche più di alcuni che magari non lo amano ma, sotto sotto, è evidente che tant’è lo temono ancora…certo che tu l’hai affossato, come dicono i giovani, così “di brutto” che di riflesso mi è venuto in mente il grande Paolo, ma nessuna velleità da parte mia, del resto con quello che ha già realizzato sarebbe assurdo pretendere ancora i miracoli, anche se qualche “sorpresina” il mitico l’ha riservata anche di recente

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Peter Parker 22-05-2026 16:59

Scritto da Annie3
@ king_scipion66 (#4621318)
Poveri, ma ve lo sognate di notte Novak, è il vostro incubo…piccolo particolare che Novak è stato a sua volta il “concorrente” che ha precluso il Grande Slam a Sinner proprio quest’anno che sembra lanciato a vincerle tutte, ed era magari un’occasione…comunque,a parte la sua “cattiveria”, il suo “ragionamento”, chiamiamolo così, non fila proprio, non c’entra niente col mio, che parla, ovviamente, della concorrenza attuale, dove già mi sembra lampante, ma evidentemente da solo non c’è arrivato, che per esempio il Medvedev di oggi è la pallida ombra del Medvedev del 2021, adesso relegato al n.9 del ranking, e quindi già molto meno competitivo e, come si è già dimostrato, non rischioso per Jannik in condizioni normali…e comunque, prima dell’incrocio con Alcaraz, guarda caso che il “terzo incomodo” è stato, chissà come mai, quel predestinato rompiscatole di Novak, che già aveva fatto passare notti insonni ai fedeli federiani che, ormai inutilmente ma ancora, direi inguaribilmente, angustiati, mettono ancora i like, tentando di trovare conforto, anche alle sue uscite poco felici…e per chiudere mi sembra che qualunque concorrenza ci abbia provato, pur nell’arco di 3 generazioni, non è riuscita a impedire al mitico di essere ad oggi il Goat…e “del doman non v’è certezza”!!

È una ruota che gira.Medvedev precluse il grande slam a New York e Djokovic lo fatto con Sinner.

 164
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Peter Parker 22-05-2026 16:55

Scritto da giorgione

Scritto da antoniov

Scritto da giorgione

Scritto da Ehol
Che palle, Cerundolo al secondo turno e potenzialmente Landaluce al terzo turno … Poi si fa abbastanza leggero il cammino di Jannik fino alla semifinale, però i primi turni… non benissimo…

guarda che è il cerundolo brocco, quello che tira seconde sotto i 100 kmh per intenderci! SVEGLIA!!!

Ahaha … giusto … è quello brocco n. 54 al Mondo
Comunque, a mio avviso più del sorteggio per Jannik sarà importante l’abbrivio sulla terra rossa parigina !

guarda, quest’anno ero nel box J del centrale di montecarlo e ho visto a pochi metri giocare questo cerundolo contro vacherot e ti posso assicurare che è sebbene sia un buon giocatore, il livello è da challenger o poco più. ha una seconda che non ha mai superato i 100kmh, tanto per indenderci, e la prima non era di certo gran cosa. poi ovvio, è un sudamericano e su muove bene sulla terra, ma di certo non può rappresentare un pensiero per il nostro

Per il nostro?

 163
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Annie3 22-05-2026 16:49

@ king_scipion66 (#4621318)

Poveri, ma ve lo sognate di notte Novak, è il vostro incubo…piccolo particolare che Novak è stato a sua volta il “concorrente” che ha precluso il Grande Slam a Sinner proprio quest’anno che sembra lanciato a vincerle tutte, ed era magari un’occasione…comunque,a parte la sua “cattiveria”, il suo “ragionamento”, chiamiamolo così, non fila proprio, non c’entra niente col mio, che parla, ovviamente, della concorrenza attuale, dove già mi sembra lampante, ma evidentemente da solo non c’è arrivato, che per esempio il Medvedev di oggi è la pallida ombra del Medvedev del 2021, adesso relegato al n.9 del ranking, e quindi già molto meno competitivo e, come si è già dimostrato, non rischioso per Jannik in condizioni normali…e comunque, prima dell’incrocio con Alcaraz, guarda caso che il “terzo incomodo” è stato, chissà come mai, quel predestinato rompiscatole di Novak, che già aveva fatto passare notti insonni ai fedeli federiani che, ormai inutilmente ma ancora, direi inguaribilmente, angustiati, mettono ancora i like, tentando di trovare conforto, anche alle sue uscite poco felici…e per chiudere mi sembra che qualunque concorrenza ci abbia provato, pur nell’arco di 3 generazioni, non è riuscita a impedire al mitico di essere ad oggi il Goat…e “del doman non v’è certezza”!!

 162
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patrick 22-05-2026 16:23

SINNER

ZVEREV

MEDVEDEV
RUUD

SHELTON
AUGER
RUBLEV
JODAR

DARDERI
TIAFOE
VACHEROT
COBOLLI
DE MINAUR
DJOKOVIC
LEHECKA
FILS

 161
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Garzo 22-05-2026 16:09

Sinner

Zverev

Medvedev
Ruud

Shelton
Vacherot
Rublev
Jodar

Darderi
Bublik
Auger
Cobolli
Blockx
Djokovic
Lehecka
Fils

 160
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Balthus (Guest) 22-05-2026 15:40

Sinner

Zverev

Medvedev
Ruud

Tiafoe
Auger
Rublev
Jodar

Darderi
Arnaldi
Vacherot
Cobolli
De minaur
Djokovic
Lehecka
Fils

 159
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brizz 22-05-2026 15:28

Sinner

Ruud

Medvedev
Zverev

Bublik
Vacherot
Rublev
Jodar

Darderi
Shelton
Auger
Cobolli
De minaur
Prizmic
Davidovich
Khachanov

 158
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piet64 22-05-2026 13:58

sinner

jodar

medvedev
ruud

griekspoor
vacherot
de minaur
zverev

darderi
tiafoe
auger
tien
etcheverry
fonseca
davidovich
khachanov

 157
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Calvin (Guest) 22-05-2026 12:28

Scritto da Onurb

Scritto da gg
@ Onurb (#4621460)
ma chi ti dice che medvedev arrivi in semifinale? Al momento Roma resta un fuoco di paglia, deve confermarsi su quei livelli anche a Parigi. Nel 2023 vinse al Foro per poi uscire al 1T al Rolando

Beh allora si può dire ” chi ti dice che…” su tutto e tutti….cosa c entra nel 2023 ? Stiamo parlando di un vincitore slam e che ha fatto,vado a memoria, almeno altre 3 o 4 finali slam,oltre a quella vinta nel 2021…a me fa sempre piu paura medvdev piuttosto che zverev se devo incontrarli, perché medvdev è capace di tutto e soprattutto non ha il braccino che spesso contraddistingue zverev

Opiunioni, per me Zverev è molto più pericoloso su terra e Medvedev porta un aura importante più che latro per la partita di Roma quando un Sinner che ha avuto palesemente un gravissimo momento di difficoltà di salute stava per vicnerla anche senza la pausa per la pioggia nonostante giocasse completamente debilitato.

In questo torneo Medvedev è alla 10° apparizione e solo una volta è arrivato ai quarti, Zverev in 10 apparizioni ha fatto una finale, due semifinali e tre quarti di finale. (peraltor nei 1000 su terra il tedesco ha 4 vittorie in 7 finali mentre Danil 1 vittoria nell’unica finale)

Su cemento ti darei ragione, su terra battuta per me Zverev è assolutamente più temibile

 156
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+1: Giampi
totommi 22-05-2026 12:24

Sinner

Zverev

Cobolli
Ruud

Bublik
Vacherot
De Minaur
Jodar

Darderi
Shelton
Auger
Medvedev
Rublev
Djokovic
Lehecka
Fils

 155
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Calvin (Guest) 22-05-2026 12:22

Ci sono dei buoni spot per i qualifcati, speriamo che i nostri due peschino bene perché in alcuni incroci non partirebbero battuti

 154
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Tennisforever2 (Guest) 22-05-2026 12:20

@ Onurb (#4621542)

Dipende da che versione scende in campo. Danil e’ imprevedibile su terra, puo prendere un 60 60, come gia successo, oppure giocare benissimo come a Roma. Impossibile saperlo, non e’un giocatore leggibile.

 153
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Onurb (Guest) 22-05-2026 11:47

Scritto da gg
@ Onurb (#4621460)
ma chi ti dice che medvedev arrivi in semifinale? Al momento Roma resta un fuoco di paglia, deve confermarsi su quei livelli anche a Parigi. Nel 2023 vinse al Foro per poi uscire al 1T al Rolando

Beh allora si può dire ” chi ti dice che…” su tutto e tutti….cosa c entra nel 2023 ? Stiamo parlando di un vincitore slam e che ha fatto,vado a memoria, almeno altre 3 o 4 finali slam,oltre a quella vinta nel 2021…a me fa sempre piu paura medvdev piuttosto che zverev se devo incontrarli, perché medvdev è capace di tutto e soprattutto non ha il braccino che spesso contraddistingue zverev

 152
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brunodalla 22-05-2026 11:21

SINNER

RUUD

COBOLLI
ZVEREV

HURKACZ
TABILO
DE MINAUR
FRITZ

DARDERI
ARNALDI
AUGER
F.CERUNDOLO
BUSE
DJOKOVIC
DAVIDOVICH
KHACHANOV

 151
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rafapedo 22-05-2026 11:05

SINNER

DJOKOVIC

AUGER
ZVEREV

SHELTON
CERUNDOLO F
RUBLEV
JODAR

DARDERI
BUBLIK
NORRIE
TIEN
NAVONE
RUUD
DAVIDOVICH
FILS

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l Occhio di Sauron 22-05-2026 11:02

SINNER

JODAR

MEDVEDEV
DJOKOVIC

ARNALDI
AUGER
DE MINAUR
ZVEREV

DARDERI
HURKACZ
VACHEROT
TIEN
RUBLEV
RUUD
LEHECKA
KHACHANOV

 149
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Lollo99 22-05-2026 11:01

Sinner

Ruud

Vacherot
Zverev

Bublik
Cobolli
Etcheverry
Jodar

Darderi
Tsitsipas
Baez
Cerundolo
De Minaur
Fonseca
Lehecka
Fils

 148
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Antonio (Guest) 22-05-2026 10:39

Situazione lucky loser?

 147
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giorgione (Guest) 22-05-2026 10:19

Scritto da antoniov

Scritto da giorgione

Scritto da Ehol
Che palle, Cerundolo al secondo turno e potenzialmente Landaluce al terzo turno … Poi si fa abbastanza leggero il cammino di Jannik fino alla semifinale, però i primi turni… non benissimo…

guarda che è il cerundolo brocco, quello che tira seconde sotto i 100 kmh per intenderci! SVEGLIA!!!

Ahaha … giusto … è quello brocco n. 54 al Mondo
Comunque, a mio avviso più del sorteggio per Jannik sarà importante l’abbrivio sulla terra rossa parigina !

guarda, quest’anno ero nel box J del centrale di montecarlo e ho visto a pochi metri giocare questo cerundolo contro vacherot e ti posso assicurare che è sebbene sia un buon giocatore, il livello è da challenger o poco più. ha una seconda che non ha mai superato i 100kmh, tanto per indenderci, e la prima non era di certo gran cosa. poi ovvio, è un sudamericano e su muove bene sulla terra, ma di certo non può rappresentare un pensiero per il nostro

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Detuqueridapresencia 22-05-2026 09:36

Scritto da guido Guest

Scritto da Shaman
Medvedev
Rublev
Sinner
Zverev
Tsitsipas
Tabilo
Djokovic
Jodar
Darderi
Bublik
Auger Aliassime
Cobolli
Mendik
Ruud
Lehecka
Khachanov

Buongiorno, sono la mamma di Rublev.
Volevo ringraziarla, finalmente qualcuno che capisce di tennis e apprezza le capacità del mio Andreino.
Credo che la sua sia una previsione abbastanza corretta, anche se spero ovviamente si sbagli sull’esito della finale, pur con tutta la simpatia che posso avere per il caro Danielino.
Ah, dimenticavo, ho incontrato dal fruttivendolo la mamma di Tsitsipas che mi ha detto di salutarla e ringraziarla. Viva la Russia

AHAHAHAHAHAHAHAAAAAAHAHAHAHAHAHHA

 145
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+1: Peter Parker, Ehol
merlino 22-05-2026 09:21

Scritto da Inox
@ compagno di cella di Becker (#4621032)
Grazie di cuore, credevo non la capisse nessuno

Io sinceramente non l’avrei capita senza l’imbeccata del ‘detenuto’ 😎

144
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+1: il capitano
Peter Parker 22-05-2026 08:58

Scritto da andrewthefirst
tabur possibile sorpresa del rg

Ahahahah

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gg (Guest) 22-05-2026 08:52

@ Onurb (#4621460)

ma chi ti dice che medvedev arrivi in semifinale? Al momento Roma resta un fuoco di paglia, deve confermarsi su quei livelli anche a Parigi. Nel 2023 vinse al Foro per poi uscire al 1T al Rolando

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Onurb (Guest) 22-05-2026 08:32

Scritto da Sasha

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo
Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.

È la prima volta, che sembra un sorteggio fortunato. Addirittura come sempre.

Sinner ha quasi sempre avuto i peggiori sorteggi possibili, a questo giro non poteva augurarsi niente di meglio. Di fatto, se non accadranno contrattempi del tipo infortuni, malori legati al caldo, ecc., è già quasi in finale. Vedremo invece chi salterà fuori dall’altra parte del tabellone, che è invece tostissima. Ovviamente è un ragionamento teorico, sulla carta.

Sarà anche così,ma medvdev è la peggiore semifinale possibile….giocata sicuramente di sera che è ancora peggio x tutta una serie di cose e soprattutto in vista della finale …..

 141
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sin&son (Guest) 22-05-2026 08:23

Anche io trovo “particolare” che monfils abbia “pescato” una wc francese ma anche che le TDS italiane siano tutte dalla stessa parte e che Djokovic non sia nella meta’ tabellone di Sinner……

 140
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guido Guest 22-05-2026 08:20

Scritto da Pippolivetennis
Sinner
Ruud
Medvedev
Zverev
Jodar
Djokovic
De Minaur
Fokina

Buongiorno, sono la signora Fokina, mamma di Alejandro, grazie anche a lei

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+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto, il capitano
guido Guest 22-05-2026 08:17

Scritto da Shaman
Medvedev
Rublev
Sinner
Zverev
Tsitsipas
Tabilo
Djokovic
Jodar
Darderi
Bublik
Auger Aliassime
Cobolli
Mendik
Ruud
Lehecka
Khachanov

Buongiorno, sono la mamma di Rublev.
Volevo ringraziarla, finalmente qualcuno che capisce di tennis e apprezza le capacità del mio Andreino.
Credo che la sua sia una previsione abbastanza corretta, anche se spero ovviamente si sbagli sull’esito della finale, pur con tutta la simpatia che posso avere per il caro Danielino.

Ah, dimenticavo, ho incontrato dal fruttivendolo la mamma di Tsitsipas che mi ha detto di salutarla e ringraziarla. Viva la Russia

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+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Scolaretto, il capitano
Sasha (Guest) 22-05-2026 08:08

Scritto da Peter Parker

Scritto da Lorenzo
Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.

È la prima volta, che sembra un sorteggio fortunato. Addirittura come sempre.

Sinner ha quasi sempre avuto i peggiori sorteggi possibili, a questo giro non poteva augurarsi niente di meglio. Di fatto, se non accadranno contrattempi del tipo infortuni, malori legati al caldo, ecc., è già quasi in finale. Vedremo invece chi salterà fuori dall’altra parte del tabellone, che è invece tostissima. Ovviamente è un ragionamento teorico, sulla carta.

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von Hayek 22-05-2026 08:07

Scritto da Mats
Guarda caso Monfils ha beccato una WC francese..

Messaggi in codice: celonascondono, noncelodicono, machecazzoseguiiltennischesonotutticorrotti?

 136
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nico 22-05-2026 07:26

Sinner

Zverev

Auger
De minaur

Shelton
Medvedev
Fonseca
Jodar

Darderi
Hurkacz
Tabilo
Cobolli
Rublev
Ruud
Davidovich
Fils

 135
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pablito 21-05-2026 23:42

@ Daniel (#4621260)

 134
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Detuqueridapresencia 21-05-2026 23:37

Scritto da antoniov

Scritto da giorgione

Scritto da Ehol
Che palle, Cerundolo al secondo turno e potenzialmente Landaluce al terzo turno … Poi si fa abbastanza leggero il cammino di Jannik fino alla semifinale, però i primi turni… non benissimo…

guarda che è il cerundolo brocco, quello che tira seconde sotto i 100 kmh per intenderci! SVEGLIA!!!

Ahaha … giusto … è quello brocco n. 54 al Mondo
Comunque, a mio avviso più del sorteggio per Jannik sarà importante l’abbrivio sulla terra rossa parigina !

Scritto da Lorenzo
Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.

E già, sennò che Jannik sarebbe se non fosse iperarcifortunato ?

Ma almeno li pagassero per scrivere baggianate, sarebbe anche comprensibile 😀

 133
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+1: antoniov
Pippolivetennis 21-05-2026 22:12

Sinner

Ruud

Medvedev
Zverev

Jodar
Djokovic
De Minaur
Fokina

 132
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22587 (Guest) 21-05-2026 22:07

Per caso Sinner è milanista?

 131
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Pheanes (Guest) 21-05-2026 22:00

Scritto da Tempia fugit

Scritto da Onurb

Scritto da Daniel
@ Giampieur (#4621251)
Landaluce contro sinner è come il Milan attuale contro il Milan di sacchi….

Quello di capello del 1991/92 e 93 era ancora piu forte di quello si sacchi

Milan Barcellona Champions 1994 4-0. C’era ancora la regola dei 3 stranieri, si giocava a San Siro da poco rinnovato, e ci si percepiva come una potenza calcistica. Cos’è rimasto, ditemelo un po’ voi.

Tutto giusto solo che la partita fu giocata ad Atene.

 130
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Andy (Guest) 21-05-2026 22:00

Jodar e Fonseca nella parte sotto sono una bella notizia, Medvedev in semifinale meno.

 129
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Tempia fugit (Guest) 21-05-2026 21:44

Scritto da Onurb

Scritto da Daniel
@ Giampieur (#4621251)
Landaluce contro sinner è come il Milan attuale contro il Milan di sacchi….

Quello di capello del 1991/92 e 93 era ancora piu forte di quello si sacchi

Milan Barcellona Champions 1994 4-0. C’era ancora la regola dei 3 stranieri, si giocava a San Siro da poco rinnovato, e ci si percepiva come una potenza calcistica. Cos’è rimasto, ditemelo un po’ voi.

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Tennisforever2 (Guest) 21-05-2026 21:35

@ zedarioz (#4621350)

Stop. Niente. Giocare contro Wawrinka Federer, Nadal e Murray e vincere, non e’ paragonabile agli avversari attuali. Tolto Alcaraz ovviamente. Il quale ha ancora 3 slam in piu di Sinner e con 2 anni di meno. Anche se io ho sempre pensato che Carlos avra’una carriera fulminante, ma breve.

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-1: Positron88
zedarioz 21-05-2026 21:10

Scritto da king_scipion66

Scritto da Annie3
@ Mario C. (#4621020)
Sì, ma sono fra i meglio, a sti punti diamo subito il trofeo a Jannik…poi, se si dice che la concorrenza (superstite) è scarsa, si viene investiti ma i commenti che leggo sembrano remare esattamente in questa direzione, anzi, anche più drastici e trancianti

La concorrenza è quella che non ha fatto fare il grande Slam a Nole carissima…la era una grande concorrenza vero??…dai lascia perdere…

Io cito sempre Wawrinka, affrontato da Sinner a US Open 2019. Wawrinka (ai tempi ancora n. 24, quindi non in disarmo) vinse giocando spessissimo il back di rovescio e tutte le variazioni possibili per togliere ritmo a Jannik e dichiarò: “ho dovuto usare tanto lo slice e le variazioni perchè non potevo stare al suo ritmo da fondo”. Sinner aveva 18 anni.
Quando si capirà che Jannik tennisticamente è un fenomeno assoluto, TALE E QUALE A NOVAK/RAFA ECC., sarà troppo tardi.
Non mancano gli avversari, è lui di un altro pianeta. E infatti tutti non vedono l’ora di vederlo contro Alcaraz che è fatto della stessa materia. Oppure mi si dice che gli slam vinti da Novak in finale contro Tsonga o Ruud o Tsitsipas o Berrettini valgono di meno? O negli anni con Nadal rotto e Federer con grossi problemi al menisco e alla schiena? Assolutamente no. Valgono uguale e nessuno può dire nulla sui record di Nole. Jannik gliene ha già tolti un paio? E’ un fenomeno. Stop.

 126
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+1: king_scipion66, Di Passaggio, Navaioh69, merlino, Ehol
antoniov 21-05-2026 21:09

Scritto da HenriLeconte
io ho un abbonamento a Prime e la mia TV non prevede le app di hbo e Discovery. Per fare un mese di abbonamento e vedere RG, mi pare che Discovery costi 7,99 e Hbo 5,99+2,99.
Ho capito bene?
Se è così cosa conviene fare dei due?

Ti basta solo discovery+ a € 7.99 per vedere il R.G. a tappeto.

 125
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+1: merlino
Dany 21-05-2026 21:08

SINNER

ZVEREV

MEDVEDEV
RUBLEV

SHELTON
AUGER
DJOKOVIC
JODAR

DARDERI
BUBLIK
NORRIE
TIEN
DE MINAUR
RUUD
DAVIDOVICH
KHACHANOV

 124
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HenriLeconte 21-05-2026 20:49

io ho un abbonamento a Prime e la mia TV non prevede le app di hbo e Discovery. Per fare un mese di abbonamento e vedere RG, mi pare che Discovery costi 7,99 e Hbo 5,99+2,99.
Ho capito bene?
Se è così cosa conviene fare dei due?

 123
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Paolo Angelozzi (Guest) 21-05-2026 20:35

Fino alla semifinale, falsopiano in discesa, piu’ agevole della discesa,per chi sa di running.
Semifinale, con Medevedev, Sinner sa come vincerla, nel caso non lo
“ricordasse”, comunque Medvedev sa con assoluta padronanza come perderla.
Finale: Zverev? Battuto mentalmente in partenza, non serva dire altro.
Ruud?
Leone, e per questo fa risultati, ma le qualita’ tecniche sono da numero 50.
Djokovic?
SAREBBE MOLTO PERICOLOSO, IN FINALE,
MA NON CI ARRIVERA’.

 122
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+1: marcauro
sander (Guest) 21-05-2026 20:31

Per me l’unico che può veramente creare problemi a Sinner è Jodar.
Secondo me al netto di Sinner per il resto ci sarà grande equilibrio e ci saranno delle sorprese.

 121
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king_scipion66 21-05-2026 20:24

Scritto da Annie3
@ Mario C. (#4621020)
Sì, ma sono fra i meglio, a sti punti diamo subito il trofeo a Jannik…poi, se si dice che la concorrenza (superstite) è scarsa, si viene investiti ma i commenti che leggo sembrano remare esattamente in questa direzione, anzi, anche più drastici e trancianti

La concorrenza è quella che non ha fatto fare il grande Slam a Nole carissima…la era una grande concorrenza vero??…dai lascia perdere…

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+1: il capitano, Giuseppespartano
-1: Annie3
miky85 21-05-2026 20:24

Sinner

Zverev

Medvedev
Ruud

Bublik
Auger
Rublev
Jodar

Darderi
Shelton
Vacherot
Tien
De minaur
Fonseca
Jodar
Fils

 119
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SlamdogMillionaire (Guest) 21-05-2026 20:19

Scritto da Tonino
@ SlamdogMillionaire (#4621017)
Come negli anni precedenti lo faceva Ferrero allo spagnolo, poi si sono lasciati per tua sfortuna…

Sbagli persona. Non sono certo un tifoso di Alcaraz.
E sicuramente questo è il minore dei tuoi sbagli

 118
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Onurb (Guest) 21-05-2026 20:14

Scritto da Mah
ovviamente sorteggiato nella parte del tabellone che inizia dopo, così avrà alla fine meno riposo di quelli dell’altra parte e si beccherà pure le sessioni serali (soprattutto la semifinale con Medvedev se si arrivano)

Già….sarebbe uno svantaggio per tutto quello che sappiamo….io spero che medvdev non arrivi in semifinale….significhrrebbe a letto tardi ,meno riposo….e come sappiamo sinner preferisce sempre giocare il pomeriggio

 117
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Taxi Driver 21-05-2026 20:12

Scritto da Daniel
@ Daniel (#4621259)
Ovvero per chi non è del mestiere, la squadra più scarsa contro quella più forte di tutti I tempi….

Fino all’avvento dell’era Messi/Iniesta/Neymar/Suarez….

 116
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22587 (Guest) 21-05-2026 20:10

Srecan rodendan.
E speriamo in un buon abbrivio

 115
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Mah (Guest) 21-05-2026 19:57

ovviamente sorteggiato nella parte del tabellone che inizia dopo, così avrà alla fine meno riposo di quelli dell’altra parte e si beccherà pure le sessioni serali (soprattutto la semifinale con Medvedev se si arrivano)

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Fabrizio82 (Guest) 21-05-2026 19:57

Direi ottimo tabellone per il Roscio Nazionale, io dico che la finale con Nole s’ha da fare!

 113
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Onurb (Guest) 21-05-2026 19:53

Scritto da Annie3
@ Onurb (#4621245)
Ma com’è buono lei!!!

Ti riferisci a quale mio post? Quello su Nole immagino….tu speri in qualcosa di diverso? È fermo da mesi con vari infortuni e fa 39 anni domani….siamo realisti dai ….

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Tiger Woods (Guest) 21-05-2026 19:53

L’unico grosso problema è l’eventuale semifinale di sera, visto che la parte alta giocherà dopo quella bassa.

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Angy003 (Guest) 21-05-2026 19:47

Ho solo una certezza..se non lo vincerà Sinner a vincere il Roland Garros sarà Novak Djokovic

 110
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-1: Taxi Driver
Annie3 21-05-2026 19:35

@ Onurb (#4621245)

Ma com’è buono lei!!!

 109
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+1: Annie3
-1: Giuseppespartano
Onurb (Guest) 21-05-2026 19:24

Scritto da Daniel
@ Giampieur (#4621251)
Landaluce contro sinner è come il Milan attuale contro il Milan di sacchi….

Quello di capello del 1991/92 e 93 era ancora piu forte di quello si sacchi

 108
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22587 (Guest) 21-05-2026 19:21

@ Onurb (#4621245)
Sì, penso anch’io. Però intanto arricchiamo un po’ la bacheca.
Nel momento in cui metterà piede in campo saranno:
– 82 Tornei del Grand Slam disputati
– 22 Roland Garros disputati (eguagliati Gasquet a Parigi, Federer a Wimbledon e Connors a New York)
– 119 partite disputate in un singolo evento Slam (eguagliato primato di Federer a Wimbledon)
– 241 “Big Title” disputati (superato Federer a 240)
– Mpetshi-Perricard sarà il 217° avversario diverso affrontato negli Slam
– Mpetshi-Perricard sarà l’89° avversario diverso affrontato a Parigi
Mamma mia, che CAMPIONE che abbiamo !!!

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antoniov 21-05-2026 19:10

Scritto da giorgione

Scritto da Ehol
Che palle, Cerundolo al secondo turno e potenzialmente Landaluce al terzo turno … Poi si fa abbastanza leggero il cammino di Jannik fino alla semifinale, però i primi turni… non benissimo…

guarda che è il cerundolo brocco, quello che tira seconde sotto i 100 kmh per intenderci! SVEGLIA!!!

Ahaha … giusto … è quello brocco n. 54 al Mondo 🙂

Comunque, a mio avviso più del sorteggio per Jannik sarà importante l’abbrivio sulla terra rossa parigina !

Scritto da Lorenzo
Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.

E già, sennò che Jannik sarebbe se non fosse iperarcifortunato ? 😛 😛 😛

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+1: il capitano, Detuqueridapresencia
Daniel (Guest) 21-05-2026 19:07

@ Daniel (#4621259)

Ovvero per chi non è del mestiere, la squadra più scarsa contro quella più forte di tutti I tempi….

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Daniel (Guest) 21-05-2026 19:06

@ Giampieur (#4621251)

Landaluce contro sinner è come il Milan attuale contro il Milan di sacchi….

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Peter Parker 21-05-2026 19:05

Scritto da Lorenzo
Fortunatissimo Sinner.
Come sempre, del resto.
Nessuno di quello che potrebbe (leggermente) infastidirlo, dato lo stato di forma, è nei paraggi.
Senza Carlos davvero tutto è allineato per lui.

È la prima volta, che sembra un sorteggio fortunato. Addirittura come sempre.

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Giampieur (Guest) 21-05-2026 18:55

Scritto da Pisquik
Io direi che non possiamo lamentarci ..jodar,mensik,Djokovic e Fonseca sono dall’ altra parte ..secondo me fino a Medvedev non c’è nessuno che possa a strappargli neanche un set ..e poi scusate..landaluce?quello che a Roma le aveva prese da pellegrino??ma per favore…se va bene fa 6/7game in tutta la partita

Medvedev potrebbe uscire già con cerundolo se gli gira male..

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Paolo (Guest) 21-05-2026 18:54

@ Ehol (#4620947)

ma veramente ancora credi che qualcuno di questi possa impensierire l’attuale Sinner? Poi leggi bene che si tratta di Juan Manuel non Francisco

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