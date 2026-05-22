Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile (con tutti i qualificati). Derby Cobolli vs Pellegrino
Un inizio tranquillo per Jannik Sinner all’edizione 2026 di Roland Garros, poi dal terzo turno sarà necessario alzare il livello con un potenziale match “esplosivo” contro Martin Landaluce e un ottavo di finale vs. Luciano Darderi. Ma la notizia più attesa dagli appassionati italiani era forse conoscere la collocazione di Novak Djokovic nel tabellone dello Slam “rosso”: il serbo (terzo nel seeding) è capitato nella parte bassa del draw, quindi un eventuale sfida tra Jannik e il 24 volte campione Major potrà avvenire solo in finale. Questa, in linea teorica, i quarti di finale maschili di Roland Garros 2026:
(1) Sinner vs. Shelton (5)
(4) Auger-Aliassime vs. Medvedev (6)
(3) Djokovic vs. de Minaur (8)
(2) Zverev vs. Fritz (7)
Jannik inizierà la caccia al primo titolo a Roland Garros affrontando la wild card francese Clement Tabur, quindi al secondo turno uno tra Fearnley e J.M.Cerundolo. Al terzo turno ecco la potenziale sfida al giovane Landaluce, in grandissima ascesa dopo gli ottimi risultati riportati a Madrid e Roma, oppure la “lucida-follia” di Moutet, tennista bizzarro se ce n’è uno, capace di giocare un buon tennis su terra battuta sfruttando a proprio favore le mille possibili variazioni e cambi di ritmo. Negli ottavi potrebbe esserci un bel debry contro Darderi (impegnato questa settimana ad Amburgo, giocherà forse troppo Luciano? Per lui esordio contro Ofner) e quindi nei quarti non è andata affatto male, visto che Shelton o Bublik sulla terra di Parigi sono certamente meno pericolosi che su campi più veloci. C’è un bel po’ di strada da fare, ma eventualmente in semifinale Jannik potrebbe incontrare, sempre seguendo la linea delle testa di serie, uno tra Auger-Aliassime, Medvedev o Cobolli. Nel complesso un buon tabellone, soprattutto per i due match iniziali che non dovrebbero rappresentare un problema per Jannik e che teoricamente dovrebbero richiedere anche un livello di energia basso. In generale, è inutile fare mani-avantismo: Sinner sano, in salute, è il grande favorito di quest’edizione di Roland Garros, starà agli altri batterlo. Di sicuro, riuscire a giocare qualche match di slancio, spendendo poche energie, sarà per lui fondamentale.
Nella parte di Sinner è stato sorteggiato Matteo Berrettini: non ha pescato per niente bene, Fucsovics. Tennista coriaceo negli Slam, uno capace di starsene lì ore e ore a lottare e rimettere palle… ma tutto dipenderà dalla condizione e intensità di Berrettini, chiamato a dare molto di più rispetto a quel poco che abbiamo visto a Roma. Sempre nel primo quarto di finale è stato inserito Matteo Arnaldi, anche lui poco fortunato visto che ha pescato Griekspoor. Il Matteo di Roma può giocarsela, soprattutto se riuscirà a tenere molto in campo l’olandese, non sempre performante sulla lunga distanza, ma si poteva pescare assai meglio… Shelton, in cattiva forma negli ultimi tornei, dovrà stare attento già all’esordio: Merida, il giovane spagnolo in grande ascesa, potrebbe già rappresentare un ostacolo non indifferente.
Scendendo nel secondo quarto del tabellone maschile, Auger-Aliassime dovrà alzare subito il livello contro Altmaier, uno che su terra può giocare molto bene nella giornata giusta (Sinner ne sa qualcosa…). Curiosità per l’incrocio tra il giovanissimo Kouame e… Marin Cilic! 20 anni di differenza, se non è una sfida generazionale questa… In questo settore c’è Tabilo, che potrebbe essere una sorpresa del torneo, con potenziale secondo turno contro Vacherot. Chi non ha pescato affatto bene è Daniil Medvedev: il russo dopo un esordio tutto sommato “comodo” contro Walton potrebbe trovare Popyrin e quindi al terzo turno Francisco Cerundolo, forse il vero “dark horse” del torneo per le principali teste di serie. E negli ottavi potrebbe affrontare Flavio Cobolli (tds 10), all’esordio contro un qualificato. Non un cattivo ingresso nel torneo per il romano, con un potenziale terzo turno contro Tien o Garin, poi dagli ottavi iniziano le sfide vere, ma serve una continuità mentale assai superiore a quella di Roma e Amburgo per fare strada nel torneo.
Passando alla parte bassa del tabellone, Zverev inizia la sua corsa contro Bonzi, e non è il migliore che si potesse trovare, e peggio ancora al secondo turno dove potrebbe trovare Machac. C’è un potenziale terzo turno contro Bellucci, ma il lombardo avrà il suo ben da fare contro Hayls all’esordio. Questo quarto di finale include alcuni dei giocatori più interessanti, “tosti” agonisticamente o in ascesa: Davidovich-Fokina, Tirante, Lehecka, Khachanov e Fils, in attesa di conoscere le condizioni del parigino. Proprio ad Arthur è toccato un primo turno coi fiocchi: Wawrinka, all’ultimo ballo nel torneo da lui vinto nel 2015. Ma l’attesa è tanta soprattutto per Jodar, esordio contro Kovacevic e possibile terzo turno contro Fritz, ma l’americano è in cattive condizioni col ginocchio malandato quindi è possibile che sia proprio il giovane di Madrid ad uscire da questo settore e sfidare Zverev nei quarti.
Non facile il cammino di Novak Djokovic, terzo nel seeding e collocato nel terzo settore del tabellone. L’esordio con Mpetshi-Perricard non dovrebbe essere troppo complesso, ma al terzo turno potrebbe essere una partita esplosiva contro Fonseca, o una rivincita contro Prizmic. Il probabile secondo turno da Dino e Joao è probabilmente il match più interessante in assoluto a livello di secondo turno di tutto il torneo, tra due giovani che possono fare strada nel tabellone ed insidiare i più forti. Ma di qualità in questo settore ce n’è tanta: Paul, Ruud, Sonego (esordio con un qualificato), un primo turno scoppiettante Medjedovic – Hanfmann, quindi uno dei primi turni in assoluto più attesi: Rublev vs. Buse, col peruviano in grandissima forma. Anche Etcheverry è in questo settore (possibile terzo turno vs. Rublev), mentre nel primo slot attenzione a Blockx, che potrebbe essere un avversario assai temibile per De Minaur al secondo turno.
Altri primi turni interessanti: Munar vs. Hurcacz (possibile battaglia da 5 set), Muller vs. Tsitsipas, il derby francese tra Monfils, all’ultimo atto a Parigi, contro Gaston, Etchevrry vs. Borges, il ritorno del lungo degente Kokkinakis contro Atmane.
Roland Garros 2026 scatta domenica. Saranno 15 giorni intensi, di grande tennis ed emozioni. Tutti guardano alla corsa di Sinner verso il quinto Slam e primo sulla terra battuta. Ma non facciamo il gravissimo errore di dare questo risultato per scontato, ci sono 7 partite da vincere e non sarà una passeggiata. È un torneo duro, impegnativo anche per le mutevoli condizioni tra bel tempo e pioggia, sole e sessioni serali. L’eventuale vittoria sarà una impresa.
Marco Mazzoni
Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra
(1) Jannik Sinner vs Clement Tabur
Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo
Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo
Vit Kopriva vs (30) Corentin Moutet
(22) Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov
Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini
Ethan Quinn vs Francisco Comesana
Sebastian Ofner vs (14) Luciano Darderi
(9) Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff
Jaime Faria vs Denis Shapovalov
Jaume Munar vs Hubert Hurkacz
Eliot Spizzirri vs (19) Frances Tiafoe
(29) Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi
Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas
Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic
Daniel Merida vs (5) Ben Shelton
(4) Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier
Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga
Luca Van assche vs Patrick Kypson
Roberto Bautista agut vs (31) Brandon Nakashima
(20) Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo
Marin Cilic vs Moise Kouame
Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak
Thomas Faurel vs (16) Valentin Vacherot
(10) Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino
Yibing Wu vs Marcos Giron
Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang
Cristian Garin vs (18) Learner Tien
(25) Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp
Hugo Gaston vs Gael Monfils
Alexei Popyrin vs Zachary Svajda
Adam Walton vs (6) Daniil Medvedev
Roland Garros – Tabellone Principale (parte bassa) – terra
(8) Alex De minaur vs Toby Samuel
Alexander Blockx vs Coleman Wong
Mariano Navone vs Jenson Brooksby
Titouan Droguet vs (26) Jakub Mensik
(23) Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli
Ignacio Buse vs (11) Andrey Rublev
(15) Casper Ruud vs Roman Safiullin
Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert
Rinky Hijikata vs (24) Tommy Paul
(28) Joao Fonseca vs Luka Pavlovic
Michael Zheng vs Dino Prizmic
Hugo Dellien vs Valentin Royer
Giovanni Mpetshi perricard vs (3) Novak Djokovic
(7) Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy
Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen
James Duckworth vs Gabriel Diallo
Aleksandar Kovacevic vs (27) Rafael Jodar
(21) Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur
Pablo Llamas ruiz vs Thiago Agustin Tirante
Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane
Pablo Carreno busta vs (12) Jiri Lehecka
(13) Karen Khachanov vs Arthur Gea
Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
Federico Cina vs Reilly Opelka
Stan Wawrinka vs (17) Arthur Fils
(32) Ugo Humbert vs Adrian Mannarino
Quentin Halys vs Mattia Bellucci
Tomas Machac vs Zizou Bergs
Benjamin Bonzi vs (2) Alexander Zverev
TAG: Jannik Sinner, Roland Garros, Roland Garros 2026
Alla fine ne rimarrá solo uno.
Sinner
Zverev
Cobolli
Ruud
Tsitsipas
Auger
Rublev
Jodar
Darderi
Hurkakz
Norrie
Medvedev
De Minaur
Fonseca
Davidovich
Fils
SINNER
DJOKOVIC
MEDVEDEV
ZVEREV
BUBLIK
TABILO
RUBLEV
JODAR
DARDERI
ARNALDI
NAKASHIMA
TIEN
DE MINAUR
RUUD
LEHECKA
FILS
Altra cosa: si accettano scommesse: quanti dei 21 francesi al secondo turno?
Peccato il Cobolli – Pellegrino, ne perdiamo subito uno. Però Cinà-Opelka mi sconfinfera, potrebbe anche farcela Pallino…
Annie non è che l ho affossato, è che io sono piu realista del re….39 anni proprio oggi…..non potrà mai piu vincere un torneo importante, meno che meno uno slam che si gioca sui 5 set….non stiamo parlando di una partita secca ma di giocare ogni 2 giorni match lunghi sotto il sole …non so cosa altro possa ottenere dal tennis…i 250 non li gioca….ha tutti i record che contano, quelli piu importanti….tutti…che senso ha trascinarsi x qualche turno? L australian open è vero ha battuto sinner perché come dicevo su partita secca può farlo, ma era fresco come una rosa …ricordiamoci che con musetti era praticamente eliminato e poi ha avuto anche il ritiro di mensik, se non ricordo male….cioè sono circostanze irripetibili…infatti poi ha perso in finale, dopo i 5 set con sinner ,calando vistosamente dopo un primo set vinto con alcaraz….comunque lui è il goat e qualsiasi cosa faccia va bene ….io però personalmente la farei finita
@ Onurb (#4621288)
Ti assicuro che sono la più consapevole realisticamente dell’età e delle energie di cui Novak può ancora disporre, anche più di alcuni che magari non lo amano ma, sotto sotto, è evidente che tant’è lo temono ancora…certo che tu l’hai affossato, come dicono i giovani, così “di brutto” che di riflesso mi è venuto in mente il grande Paolo, ma nessuna velleità da parte mia, del resto con quello che ha già realizzato sarebbe assurdo pretendere ancora i miracoli, anche se qualche “sorpresina” il mitico l’ha riservata anche di recente
È una ruota che gira.Medvedev precluse il grande slam a New York e Djokovic lo fatto con Sinner.
Per il nostro?
@ king_scipion66 (#4621318)
Poveri, ma ve lo sognate di notte Novak, è il vostro incubo…piccolo particolare che Novak è stato a sua volta il “concorrente” che ha precluso il Grande Slam a Sinner proprio quest’anno che sembra lanciato a vincerle tutte, ed era magari un’occasione…comunque,a parte la sua “cattiveria”, il suo “ragionamento”, chiamiamolo così, non fila proprio, non c’entra niente col mio, che parla, ovviamente, della concorrenza attuale, dove già mi sembra lampante, ma evidentemente da solo non c’è arrivato, che per esempio il Medvedev di oggi è la pallida ombra del Medvedev del 2021, adesso relegato al n.9 del ranking, e quindi già molto meno competitivo e, come si è già dimostrato, non rischioso per Jannik in condizioni normali…e comunque, prima dell’incrocio con Alcaraz, guarda caso che il “terzo incomodo” è stato, chissà come mai, quel predestinato rompiscatole di Novak, che già aveva fatto passare notti insonni ai fedeli federiani che, ormai inutilmente ma ancora, direi inguaribilmente, angustiati, mettono ancora i like, tentando di trovare conforto, anche alle sue uscite poco felici…e per chiudere mi sembra che qualunque concorrenza ci abbia provato, pur nell’arco di 3 generazioni, non è riuscita a impedire al mitico di essere ad oggi il Goat…e “del doman non v’è certezza”!!
SINNER
ZVEREV
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RUUD
SHELTON
AUGER
RUBLEV
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TIAFOE
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COBOLLI
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Sinner
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Medvedev
Ruud
Shelton
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Rublev
Jodar
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Bublik
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Djokovic
Lehecka
Fils
Sinner
Zverev
Medvedev
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Tiafoe
Auger
Rublev
Jodar
Darderi
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Vacherot
Cobolli
De minaur
Djokovic
Lehecka
Fils
Sinner
Ruud
Medvedev
Zverev
Bublik
Vacherot
Rublev
Jodar
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Shelton
Auger
Cobolli
De minaur
Prizmic
Davidovich
Khachanov
sinner
jodar
medvedev
ruud
griekspoor
vacherot
de minaur
zverev
darderi
tiafoe
auger
tien
etcheverry
fonseca
davidovich
khachanov
Opiunioni, per me Zverev è molto più pericoloso su terra e Medvedev porta un aura importante più che latro per la partita di Roma quando un Sinner che ha avuto palesemente un gravissimo momento di difficoltà di salute stava per vicnerla anche senza la pausa per la pioggia nonostante giocasse completamente debilitato.
In questo torneo Medvedev è alla 10° apparizione e solo una volta è arrivato ai quarti, Zverev in 10 apparizioni ha fatto una finale, due semifinali e tre quarti di finale. (peraltor nei 1000 su terra il tedesco ha 4 vittorie in 7 finali mentre Danil 1 vittoria nell’unica finale)
Su cemento ti darei ragione, su terra battuta per me Zverev è assolutamente più temibile
Sinner
Zverev
Cobolli
Ruud
Bublik
Vacherot
De Minaur
Jodar
Darderi
Shelton
Auger
Medvedev
Rublev
Djokovic
Lehecka
Fils
Ci sono dei buoni spot per i qualifcati, speriamo che i nostri due peschino bene perché in alcuni incroci non partirebbero battuti
@ Onurb (#4621542)
Dipende da che versione scende in campo. Danil e’ imprevedibile su terra, puo prendere un 60 60, come gia successo, oppure giocare benissimo come a Roma. Impossibile saperlo, non e’un giocatore leggibile.
Beh allora si può dire ” chi ti dice che…” su tutto e tutti….cosa c entra nel 2023 ? Stiamo parlando di un vincitore slam e che ha fatto,vado a memoria, almeno altre 3 o 4 finali slam,oltre a quella vinta nel 2021…a me fa sempre piu paura medvdev piuttosto che zverev se devo incontrarli, perché medvdev è capace di tutto e soprattutto non ha il braccino che spesso contraddistingue zverev
SINNER
RUUD
COBOLLI
ZVEREV
HURKACZ
TABILO
DE MINAUR
FRITZ
DARDERI
ARNALDI
AUGER
F.CERUNDOLO
BUSE
DJOKOVIC
DAVIDOVICH
KHACHANOV
SINNER
DJOKOVIC
AUGER
ZVEREV
SHELTON
CERUNDOLO F
RUBLEV
JODAR
DARDERI
BUBLIK
NORRIE
TIEN
NAVONE
RUUD
DAVIDOVICH
FILS
SINNER
JODAR
MEDVEDEV
DJOKOVIC
ARNALDI
AUGER
DE MINAUR
ZVEREV
DARDERI
HURKACZ
VACHEROT
TIEN
RUBLEV
RUUD
LEHECKA
KHACHANOV
Sinner
Ruud
Vacherot
Zverev
Bublik
Cobolli
Etcheverry
Jodar
Darderi
Tsitsipas
Baez
Cerundolo
De Minaur
Fonseca
Lehecka
Fils
Situazione lucky loser?
guarda, quest’anno ero nel box J del centrale di montecarlo e ho visto a pochi metri giocare questo cerundolo contro vacherot e ti posso assicurare che è sebbene sia un buon giocatore, il livello è da challenger o poco più. ha una seconda che non ha mai superato i 100kmh, tanto per indenderci, e la prima non era di certo gran cosa. poi ovvio, è un sudamericano e su muove bene sulla terra, ma di certo non può rappresentare un pensiero per il nostro
AHAHAHAHAHAHAHAAAAAAHAHAHAHAHAHHA
Io sinceramente non l’avrei capita senza l’imbeccata del ‘detenuto’ 😎
Ahahahah
@ Onurb (#4621460)
ma chi ti dice che medvedev arrivi in semifinale? Al momento Roma resta un fuoco di paglia, deve confermarsi su quei livelli anche a Parigi. Nel 2023 vinse al Foro per poi uscire al 1T al Rolando
Sarà anche così,ma medvdev è la peggiore semifinale possibile….giocata sicuramente di sera che è ancora peggio x tutta una serie di cose e soprattutto in vista della finale …..
Anche io trovo “particolare” che monfils abbia “pescato” una wc francese ma anche che le TDS italiane siano tutte dalla stessa parte e che Djokovic non sia nella meta’ tabellone di Sinner……
Buongiorno, sono la signora Fokina, mamma di Alejandro, grazie anche a lei
Buongiorno, sono la mamma di Rublev.
Volevo ringraziarla, finalmente qualcuno che capisce di tennis e apprezza le capacità del mio Andreino.
Credo che la sua sia una previsione abbastanza corretta, anche se spero ovviamente si sbagli sull’esito della finale, pur con tutta la simpatia che posso avere per il caro Danielino.
Ah, dimenticavo, ho incontrato dal fruttivendolo la mamma di Tsitsipas che mi ha detto di salutarla e ringraziarla. Viva la Russia
Sinner ha quasi sempre avuto i peggiori sorteggi possibili, a questo giro non poteva augurarsi niente di meglio. Di fatto, se non accadranno contrattempi del tipo infortuni, malori legati al caldo, ecc., è già quasi in finale. Vedremo invece chi salterà fuori dall’altra parte del tabellone, che è invece tostissima. Ovviamente è un ragionamento teorico, sulla carta.
Messaggi in codice: celonascondono, noncelodicono, machecazzoseguiiltennischesonotutticorrotti?
Sinner
Zverev
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De minaur
Shelton
Medvedev
Fonseca
Jodar
Darderi
Hurkacz
Tabilo
Cobolli
Rublev
Ruud
Davidovich
Fils
@ Daniel (#4621260)
Ma almeno li pagassero per scrivere baggianate, sarebbe anche comprensibile 😀
Sinner
Ruud
Medvedev
Zverev
Jodar
Djokovic
De Minaur
Fokina
Per caso Sinner è milanista?
Tutto giusto solo che la partita fu giocata ad Atene.
Jodar e Fonseca nella parte sotto sono una bella notizia, Medvedev in semifinale meno.
Milan Barcellona Champions 1994 4-0. C’era ancora la regola dei 3 stranieri, si giocava a San Siro da poco rinnovato, e ci si percepiva come una potenza calcistica. Cos’è rimasto, ditemelo un po’ voi.
@ zedarioz (#4621350)
Stop. Niente. Giocare contro Wawrinka Federer, Nadal e Murray e vincere, non e’ paragonabile agli avversari attuali. Tolto Alcaraz ovviamente. Il quale ha ancora 3 slam in piu di Sinner e con 2 anni di meno. Anche se io ho sempre pensato che Carlos avra’una carriera fulminante, ma breve.
Io cito sempre Wawrinka, affrontato da Sinner a US Open 2019. Wawrinka (ai tempi ancora n. 24, quindi non in disarmo) vinse giocando spessissimo il back di rovescio e tutte le variazioni possibili per togliere ritmo a Jannik e dichiarò: “ho dovuto usare tanto lo slice e le variazioni perchè non potevo stare al suo ritmo da fondo”. Sinner aveva 18 anni.
Quando si capirà che Jannik tennisticamente è un fenomeno assoluto, TALE E QUALE A NOVAK/RAFA ECC., sarà troppo tardi.
Non mancano gli avversari, è lui di un altro pianeta. E infatti tutti non vedono l’ora di vederlo contro Alcaraz che è fatto della stessa materia. Oppure mi si dice che gli slam vinti da Novak in finale contro Tsonga o Ruud o Tsitsipas o Berrettini valgono di meno? O negli anni con Nadal rotto e Federer con grossi problemi al menisco e alla schiena? Assolutamente no. Valgono uguale e nessuno può dire nulla sui record di Nole. Jannik gliene ha già tolti un paio? E’ un fenomeno. Stop.
Ti basta solo discovery+ a € 7.99 per vedere il R.G. a tappeto.
SINNER
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SHELTON
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JODAR
DARDERI
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NORRIE
TIEN
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DAVIDOVICH
KHACHANOV
io ho un abbonamento a Prime e la mia TV non prevede le app di hbo e Discovery. Per fare un mese di abbonamento e vedere RG, mi pare che Discovery costi 7,99 e Hbo 5,99+2,99.
Ho capito bene?
Se è così cosa conviene fare dei due?
Fino alla semifinale, falsopiano in discesa, piu’ agevole della discesa,per chi sa di running.
Semifinale, con Medevedev, Sinner sa come vincerla, nel caso non lo
“ricordasse”, comunque Medvedev sa con assoluta padronanza come perderla.
Finale: Zverev? Battuto mentalmente in partenza, non serva dire altro.
Ruud?
Leone, e per questo fa risultati, ma le qualita’ tecniche sono da numero 50.
Djokovic?
SAREBBE MOLTO PERICOLOSO, IN FINALE,
MA NON CI ARRIVERA’.
Per me l’unico che può veramente creare problemi a Sinner è Jodar.
Secondo me al netto di Sinner per il resto ci sarà grande equilibrio e ci saranno delle sorprese.
La concorrenza è quella che non ha fatto fare il grande Slam a Nole carissima…la era una grande concorrenza vero??…dai lascia perdere…
Sinner
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Sbagli persona. Non sono certo un tifoso di Alcaraz.
E sicuramente questo è il minore dei tuoi sbagli
Già….sarebbe uno svantaggio per tutto quello che sappiamo….io spero che medvdev non arrivi in semifinale….significhrrebbe a letto tardi ,meno riposo….e come sappiamo sinner preferisce sempre giocare il pomeriggio
Fino all’avvento dell’era Messi/Iniesta/Neymar/Suarez….
Srecan rodendan.
E speriamo in un buon abbrivio
ovviamente sorteggiato nella parte del tabellone che inizia dopo, così avrà alla fine meno riposo di quelli dell’altra parte e si beccherà pure le sessioni serali (soprattutto la semifinale con Medvedev se si arrivano)
Direi ottimo tabellone per il Roscio Nazionale, io dico che la finale con Nole s’ha da fare!
Ti riferisci a quale mio post? Quello su Nole immagino….tu speri in qualcosa di diverso? È fermo da mesi con vari infortuni e fa 39 anni domani….siamo realisti dai ….
L’unico grosso problema è l’eventuale semifinale di sera, visto che la parte alta giocherà dopo quella bassa.
Ho solo una certezza..se non lo vincerà Sinner a vincere il Roland Garros sarà Novak Djokovic
@ Onurb (#4621245)
Ma com’è buono lei!!!
Quello di capello del 1991/92 e 93 era ancora piu forte di quello si sacchi
@ Onurb (#4621245)
Sì, penso anch’io. Però intanto arricchiamo un po’ la bacheca.
Nel momento in cui metterà piede in campo saranno:
– 82 Tornei del Grand Slam disputati
– 22 Roland Garros disputati (eguagliati Gasquet a Parigi, Federer a Wimbledon e Connors a New York)
– 119 partite disputate in un singolo evento Slam (eguagliato primato di Federer a Wimbledon)
– 241 “Big Title” disputati (superato Federer a 240)
– Mpetshi-Perricard sarà il 217° avversario diverso affrontato negli Slam
– Mpetshi-Perricard sarà l’89° avversario diverso affrontato a Parigi
Mamma mia, che CAMPIONE che abbiamo !!!
Ahaha … giusto … è quello brocco n. 54 al Mondo 🙂
Comunque, a mio avviso più del sorteggio per Jannik sarà importante l’abbrivio sulla terra rossa parigina !
E già, sennò che Jannik sarebbe se non fosse iperarcifortunato ? 😛 😛 😛
@ Daniel (#4621259)
Ovvero per chi non è del mestiere, la squadra più scarsa contro quella più forte di tutti I tempi….
@ Giampieur (#4621251)
Landaluce contro sinner è come il Milan attuale contro il Milan di sacchi….
È la prima volta, che sembra un sorteggio fortunato. Addirittura come sempre.
Medvedev potrebbe uscire già con cerundolo se gli gira male..
@ Ehol (#4620947)
ma veramente ancora credi che qualcuno di questi possa impensierire l’attuale Sinner? Poi leggi bene che si tratta di Juan Manuel non Francisco