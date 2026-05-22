Roland Garros: Il Tabellone Principale Maschile (con tutti i qualificati). Derby Cobolli vs Pellegrino

Un inizio tranquillo per Jannik Sinner all’edizione 2026 di Roland Garros, poi dal terzo turno sarà necessario alzare il livello con un potenziale match “esplosivo” contro Martin Landaluce e un ottavo di finale vs. Luciano Darderi. Ma la notizia più attesa dagli appassionati italiani era forse conoscere la collocazione di Novak Djokovic nel tabellone dello Slam “rosso”: il serbo (terzo nel seeding) è capitato nella parte bassa del draw, quindi un eventuale sfida tra Jannik e il 24 volte campione Major potrà avvenire solo in finale. Questa, in linea teorica, i quarti di finale maschili di Roland Garros 2026:

(1) Sinner vs. Shelton (5)

(4) Auger-Aliassime vs. Medvedev (6)

(3) Djokovic vs. de Minaur (8)

(2) Zverev vs. Fritz (7)

Jannik inizierà la caccia al primo titolo a Roland Garros affrontando la wild card francese Clement Tabur, quindi al secondo turno uno tra Fearnley e J.M.Cerundolo. Al terzo turno ecco la potenziale sfida al giovane Landaluce, in grandissima ascesa dopo gli ottimi risultati riportati a Madrid e Roma, oppure la “lucida-follia” di Moutet, tennista bizzarro se ce n’è uno, capace di giocare un buon tennis su terra battuta sfruttando a proprio favore le mille possibili variazioni e cambi di ritmo. Negli ottavi potrebbe esserci un bel debry contro Darderi (impegnato questa settimana ad Amburgo, giocherà forse troppo Luciano? Per lui esordio contro Ofner) e quindi nei quarti non è andata affatto male, visto che Shelton o Bublik sulla terra di Parigi sono certamente meno pericolosi che su campi più veloci. C’è un bel po’ di strada da fare, ma eventualmente in semifinale Jannik potrebbe incontrare, sempre seguendo la linea delle testa di serie, uno tra Auger-Aliassime, Medvedev o Cobolli. Nel complesso un buon tabellone, soprattutto per i due match iniziali che non dovrebbero rappresentare un problema per Jannik e che teoricamente dovrebbero richiedere anche un livello di energia basso. In generale, è inutile fare mani-avantismo: Sinner sano, in salute, è il grande favorito di quest’edizione di Roland Garros, starà agli altri batterlo. Di sicuro, riuscire a giocare qualche match di slancio, spendendo poche energie, sarà per lui fondamentale.

Nella parte di Sinner è stato sorteggiato Matteo Berrettini: non ha pescato per niente bene, Fucsovics. Tennista coriaceo negli Slam, uno capace di starsene lì ore e ore a lottare e rimettere palle… ma tutto dipenderà dalla condizione e intensità di Berrettini, chiamato a dare molto di più rispetto a quel poco che abbiamo visto a Roma. Sempre nel primo quarto di finale è stato inserito Matteo Arnaldi, anche lui poco fortunato visto che ha pescato Griekspoor. Il Matteo di Roma può giocarsela, soprattutto se riuscirà a tenere molto in campo l’olandese, non sempre performante sulla lunga distanza, ma si poteva pescare assai meglio… Shelton, in cattiva forma negli ultimi tornei, dovrà stare attento già all’esordio: Merida, il giovane spagnolo in grande ascesa, potrebbe già rappresentare un ostacolo non indifferente.

Scendendo nel secondo quarto del tabellone maschile, Auger-Aliassime dovrà alzare subito il livello contro Altmaier, uno che su terra può giocare molto bene nella giornata giusta (Sinner ne sa qualcosa…). Curiosità per l’incrocio tra il giovanissimo Kouame e… Marin Cilic! 20 anni di differenza, se non è una sfida generazionale questa… In questo settore c’è Tabilo, che potrebbe essere una sorpresa del torneo, con potenziale secondo turno contro Vacherot. Chi non ha pescato affatto bene è Daniil Medvedev: il russo dopo un esordio tutto sommato “comodo” contro Walton potrebbe trovare Popyrin e quindi al terzo turno Francisco Cerundolo, forse il vero “dark horse” del torneo per le principali teste di serie. E negli ottavi potrebbe affrontare Flavio Cobolli (tds 10), all’esordio contro un qualificato. Non un cattivo ingresso nel torneo per il romano, con un potenziale terzo turno contro Tien o Garin, poi dagli ottavi iniziano le sfide vere, ma serve una continuità mentale assai superiore a quella di Roma e Amburgo per fare strada nel torneo.

Passando alla parte bassa del tabellone, Zverev inizia la sua corsa contro Bonzi, e non è il migliore che si potesse trovare, e peggio ancora al secondo turno dove potrebbe trovare Machac. C’è un potenziale terzo turno contro Bellucci, ma il lombardo avrà il suo ben da fare contro Hayls all’esordio. Questo quarto di finale include alcuni dei giocatori più interessanti, “tosti” agonisticamente o in ascesa: Davidovich-Fokina, Tirante, Lehecka, Khachanov e Fils, in attesa di conoscere le condizioni del parigino. Proprio ad Arthur è toccato un primo turno coi fiocchi: Wawrinka, all’ultimo ballo nel torneo da lui vinto nel 2015. Ma l’attesa è tanta soprattutto per Jodar, esordio contro Kovacevic e possibile terzo turno contro Fritz, ma l’americano è in cattive condizioni col ginocchio malandato quindi è possibile che sia proprio il giovane di Madrid ad uscire da questo settore e sfidare Zverev nei quarti.

Non facile il cammino di Novak Djokovic, terzo nel seeding e collocato nel terzo settore del tabellone. L’esordio con Mpetshi-Perricard non dovrebbe essere troppo complesso, ma al terzo turno potrebbe essere una partita esplosiva contro Fonseca, o una rivincita contro Prizmic. Il probabile secondo turno da Dino e Joao è probabilmente il match più interessante in assoluto a livello di secondo turno di tutto il torneo, tra due giovani che possono fare strada nel tabellone ed insidiare i più forti. Ma di qualità in questo settore ce n’è tanta: Paul, Ruud, Sonego (esordio con un qualificato), un primo turno scoppiettante Medjedovic – Hanfmann, quindi uno dei primi turni in assoluto più attesi: Rublev vs. Buse, col peruviano in grandissima forma. Anche Etcheverry è in questo settore (possibile terzo turno vs. Rublev), mentre nel primo slot attenzione a Blockx, che potrebbe essere un avversario assai temibile per De Minaur al secondo turno.

Altri primi turni interessanti: Munar vs. Hurcacz (possibile battaglia da 5 set), Muller vs. Tsitsipas, il derby francese tra Monfils, all’ultimo atto a Parigi, contro Gaston, Etchevrry vs. Borges, il ritorno del lungo degente Kokkinakis contro Atmane.

Roland Garros 2026 scatta domenica. Saranno 15 giorni intensi, di grande tennis ed emozioni. Tutti guardano alla corsa di Sinner verso il quinto Slam e primo sulla terra battuta. Ma non facciamo il gravissimo errore di dare questo risultato per scontato, ci sono 7 partite da vincere e non sarà una passeggiata. È un torneo duro, impegnativo anche per le mutevoli condizioni tra bel tempo e pioggia, sole e sessioni serali. L’eventuale vittoria sarà una impresa.

Marco Mazzoni

Roland Garros – Tabellone Principale (parte alta) – terra

(1) Jannik Sinner vs Clement Tabur

Jacob Fearnley vs Juan Manuel Cerundolo

Martin Landaluce vs Juan Carlos Prado angelo

Vit Kopriva vs (30) Corentin Moutet

(22) Arthur Rinderknech vs Jurij Rodionov

Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini

Ethan Quinn vs Francisco Comesana

Sebastian Ofner vs (14) Luciano Darderi

(9) Alexander Bublik vs Jan-Lennard Struff

Jaime Faria vs Denis Shapovalov

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz

Eliot Spizzirri vs (19) Frances Tiafoe

(29) Tallon Griekspoor vs Matteo Arnaldi

Alexandre Muller vs Stefanos Tsitsipas

Raphael Collignon vs Aleksandar Vukic

Daniel Merida vs (5) Ben Shelton

(4) Felix Auger-aliassime vs Daniel Altmaier

Sebastian Baez vs Roman Andres Burruchaga

Luca Van assche vs Patrick Kypson

Roberto Bautista agut vs (31) Brandon Nakashima

(20) Cameron Norrie vs Adolfo Daniel Vallejo

Marin Cilic vs Moise Kouame

Alejandro Tabilo vs Kamil Majchrzak

Thomas Faurel vs (16) Valentin Vacherot

(10) Flavio Cobolli vs Andrea Pellegrino

Yibing Wu vs Marcos Giron

Facundo Diaz acosta vs Zhizhen Zhang

Cristian Garin vs (18) Learner Tien

(25) Francisco Cerundolo vs Botic Van de zandschulp

Hugo Gaston vs Gael Monfils

Alexei Popyrin vs Zachary Svajda

Adam Walton vs (6) Daniil Medvedev

(8) Alex De minaurvs Toby SamuelAlexander Blockxvs Coleman WongMariano Navonevs Jenson BrooksbyTitouan Droguetvs (26) Jakub Mensik

(23) Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges

Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan

Emilio Nava vs Camilo Ugo carabelli

Ignacio Buse vs (11) Andrey Rublev

(15) Casper Ruud vs Roman Safiullin

Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann

Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert

Rinky Hijikata vs (24) Tommy Paul

(28) Joao Fonseca vs Luka Pavlovic

Michael Zheng vs Dino Prizmic

Hugo Dellien vs Valentin Royer

Giovanni Mpetshi perricard vs (3) Novak Djokovic

(7) Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy

Alexander Shevchenko vs Alex Michelsen

James Duckworth vs Gabriel Diallo

Aleksandar Kovacevic vs (27) Rafael Jodar

(21) Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur

Pablo Llamas ruiz vs Thiago Agustin Tirante

Thanasi Kokkinakis vs Terence Atmane

Pablo Carreno busta vs (12) Jiri Lehecka

(13) Karen Khachanov vs Arthur Gea

Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti

Federico Cina vs Reilly Opelka

Stan Wawrinka vs (17) Arthur Fils

(32) Ugo Humbert vs Adrian Mannarino

Quentin Halys vs Mattia Bellucci

Tomas Machac vs Zizou Bergs

Benjamin Bonzi vs (2) Alexander Zverev