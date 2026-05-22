Roland Garros: Il programma completo di Domenica 24 Maggio 2026. In campo 4 azzurri

22/05/2026 20:02
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sinja Kraus AUT vs Belinda Bencic SUI
Benjamin Bonzi FRA vs Alexander Zverev GER
Mirra Andreeva --- vs Fiona Ferro FRA
Giovanni Mpetshi perricard FRA vs Novak Djokovic SRB

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov --- vs Arthur Gea FRA
Hailey Baptiste USA vs Barbora Krejcikova CZE
Taylor Fritz USA vs Nishesh Basavareddy USA
Ksenia Efremova FRA vs Sorana Cirstea ROU

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk UKR vs Oksana Selekhmeteva ---
Katie Volynets USA vs Clara Burel FRA
Titouan Droguet FRA vs Jakub Mensik CZE
Joao Fonseca BRA vs Luka Pavlovic FRA

Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina ESP vs Damir Dzumhur GBR vs Beatriz Haddad maia BRA
Sofia Kenin USA vs Peyton Stearns USA
Lorenzo Sonego ITA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Court 7 – Ore: 11:00
Ajla Tomljanovic AUS vs Caty Mcnally USA
Tereza Valentova CZE vs Magda Linette POL
Quentin Halys FRA vs Mattia Bellucci ITA
Hugo Dellien BOL vs Valentin Royer FRA

Court 6 – Ore: 11:00
Lucia Bronzetti ITA vs Marie Bouzkova CZE
Kyrian Jacquet FRA vs Marco Trungelliti ARG
Federico Cina ITA vs Reilly Opelka USA
Sara Bejlek CZE vs Sloane Stephens USA

Court 8 – Ore: 11:00
Miomir Kecmanovic SRB vs Fabian Marozsan HUN
Danka Kovinic MNE vs Xiyu Wang CHN
Sara Sorribes tormo ESP vs Tamara Korpatsch GER
Alexander Blockx BEL vs Coleman Wong HKG

Court 9 – Ore: 11:00
Lilli Tagger AUT vs Xinyu Wang CHN
Anna Blinkova --- vs Yuliia Starodubtseva UKR
Michael Zheng USA vs Dino Prizmic CRO
Hamad Medjedovic SRB vs Yannick Hanfmann GER

Court 12 – Ore: 11:00
James Duckworth AUS vs Gabriel Diallo CAN
Tomas Machac CZE vs Zizou Bergs BEL
Magdalena Frech POL vs Elena-Gabriela Ruse ROU
Clara Tauson DEN vs Daria Snigur UKR

Court 13 – Ore: 11:00
Pablo Llamas ruiz ESP vs Thiago Agustin Tirante ARG
Tomas Martin Etcheverry ARG vs Nuno Borges POR
Emma Raducanu GBR vs Solana Sierra ARG
Marina Bassols ribera ESP vs Emiliana Arango COL

