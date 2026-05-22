Roland Garros: Il programma completo di Domenica 24 Maggio 2026. In campo 4 azzurri
Court Philippe-Chatrier – Ore: 12:00
Sinja Kraus vs Belinda Bencic
Benjamin Bonzi vs Alexander Zverev
Mirra Andreeva vs Fiona Ferro
Giovanni Mpetshi perricard vs Novak Djokovic
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Karen Khachanov vs Arthur Gea
Hailey Baptiste vs Barbora Krejcikova
Taylor Fritz vs Nishesh Basavareddy
Ksenia Efremova vs Sorana Cirstea
Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00
Marta Kostyuk vs Oksana Selekhmeteva
Katie Volynets vs Clara Burel
Titouan Droguet vs Jakub Mensik
Joao Fonseca vs Luka Pavlovic
Court 14 – Ore: 11:00
Alejandro Davidovich fokina vs Damir Dzumhur vs Beatriz Haddad maia
Sofia Kenin vs Peyton Stearns
Lorenzo Sonego vs Pierre-Hugues Herbert
Court 7 – Ore: 11:00
Ajla Tomljanovic vs Caty Mcnally
Tereza Valentova vs Magda Linette
Quentin Halys vs Mattia Bellucci
Hugo Dellien vs Valentin Royer
Court 6 – Ore: 11:00
Lucia Bronzetti vs Marie Bouzkova
Kyrian Jacquet vs Marco Trungelliti
Federico Cina vs Reilly Opelka
Sara Bejlek vs Sloane Stephens
Court 8 – Ore: 11:00
Miomir Kecmanovic vs Fabian Marozsan
Danka Kovinic vs Xiyu Wang
Sara Sorribes tormo vs Tamara Korpatsch
Alexander Blockx vs Coleman Wong
Court 9 – Ore: 11:00
Lilli Tagger vs Xinyu Wang
Anna Blinkova vs Yuliia Starodubtseva
Michael Zheng vs Dino Prizmic
Hamad Medjedovic vs Yannick Hanfmann
Court 12 – Ore: 11:00
James Duckworth vs Gabriel Diallo
Tomas Machac vs Zizou Bergs
Magdalena Frech vs Elena-Gabriela Ruse
Clara Tauson vs Daria Snigur
Court 13 – Ore: 11:00
Pablo Llamas ruiz vs Thiago Agustin Tirante
Tomas Martin Etcheverry vs Nuno Borges
Emma Raducanu vs Solana Sierra
Marina Bassols ribera vs Emiliana Arango
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit